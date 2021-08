‘Ik wil niet de gevangenis in.’ Turkse influencer vervolgd om foto in Amsterdams seksmuseum

Influencer Merve Taşkin is in Turkije aangehouden wegens het verheerlijken van seksspeeltjes. Een celstraf van zes maanden tot twee jaar hangt haar boven het hoofd. ‘Ik wil niet de gevangenis in voor een foto.’

Samen met twee vriendinnen kwam de Turkse influencer Merve Taşkin vorig jaar januari naar Amsterdam. ‘Om mijn 22ste verjaardag te vieren,’ laat ze via WhatsApp weten. In Amsterdam doet ze wat zoveel toeristen doen: ze bezoekt coffeeshops, bekende cafés zoals The Old Sailor en drie dagen lang is ze vooral te vinden in de oude binnenstad.

Bij alles wat ze doet en ziet maakt ze foto’s. De inmiddels 23-jarige Taşkin is namelijk onder jonge Turken een bekende influencer en bereikt via Instagram en Twitter meer dan een half miljoen mensen. Tijdens haar trip in Amsterdam maakte ze ook pikantere foto’s. Ze staat bijvoorbeeld halfnaakt in een raambordeel, om zo aandacht te genereren bij haar volgers.

Maar de foto die haar in de problemen brengt is een met seksspeeltjes die gemaakt is in het Sexmuseum. De jonge Turkse wordt enkele maanden nadat ze terug is in Turkije opgepakt in Istanboel. ‘Ik heb toen een verklaring afgelegd bij de politie. Ik dacht dat het voorbij was, maar maanden later ben ik weer opgepakt. Dit was tijdens mijn zomervakantie in Çanakkale, toen ik een hotel zat. Ik heb toen een nacht vastgezeten en ik heb toen de aanklager uitleg gegeven over de posts. Hij zei toen dat ik vrij was.’

Tekst gaat verder onder foto

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Merve Taşkın (@tasskinmerve) op 4 Aug 2021 om 5:55 PDT

Sms-bericht van de rechtbank

Maar voor de Turkse politie is het niet klaar, blijkt ruim een jaar later. Deze week kreeg ze een sms-bericht waarin staat dat ze op 26 oktober wordt verwacht in de rechtbank wegens het schenden van wetsartikel 226. De influencer wordt vervolgd voor het promoten van het onzedelijk materiaal, waar een straf van zes maanden tot twee jaar op staat.

Amsterdammer Nuri (23) – die liever niet met de achternaam in de krant komt – was erbij toen deze foto’s in 2020 werden gemaakt. Hij werkte destijds als tourgids en leidde Taşkin rond door de stad, onder andere in het Wallengebied. Nuri: “Ze liet Amsterdam zien als een stad waar alles kan. Als een stad van vrijheid en seks. Met zulke foto’s en video’s is ze bekend geworden en daarmee verdient ze haar geld.”

Nuri zag het bericht van de influencer dat maandag op sociale media rondging ook. Hij snapt dat ze gefrustreerd is: “Die post is gedaan in het buitenland. Wat betekent dit voor al die Turkse Nederlanders die ook het Turkse burgerschap hebben? Moeten zij zich ook verantwoorden volgens de wet als ze zulke foto’s plaatsen?”

Vrouwenrechtenverdrag

De wet waarvoor Taşkin wordt vervolgd komt voort uit de grondwet die in 1982 werd ingevoerd. Sindsdien klinkt de roep in Turkije om de gehele grondwet te wijzigen, maar zonder succes. Dat huidige president Recep Tayyip Erdogan dit zal doen is ook onwaarschijnlijk. Turkije trok zich bovendien maart dit jaar uit een internationaal vrouwenrechtenverdrag, dat erop gericht is geweld tegen vrouwen aan te pakken en emancipatie te bevorderen.

Taşkin zegt inmiddels de afgelopen anderhalf jaar veel ‘posts en tweets’ hebben moeten verwijderen, omdat ze bang is voor de gevolgen. ‘Ik wil niet de gevangenis in voor een foto die ik deelde in het seksmuseum in Amsterdam.’

Een medewerker van het Sexmuseum zegt dat hij niet eerder gehoord heeft dat bezoekers wegens foto’s worden aangeklaagd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Merve Taşkın (@tasskinmerve) op 4 Aug 2021 om 5:55 PDT

(AD)