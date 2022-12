‘Ik wil pleiten voor een open relatie.’ Tien verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Het mediajaaroverzicht met Maaike Cafmeyer en Rik Verheye: ‘Nooit een publiek zo uitzinnig geweten als tijdens mijn striptease’

Terwijl Rik Verheye (35) zich de hangtetjes van nonkel Willy aanmat voor ‘Nonkels’, schudde Maaike Cafmeyer (49) in ‘Chantal’ het commissariaat van Loveringem én het patriarchaat door elkaar: twee wapenfeiten die bewijzen dat 2022 een tot de verbeelding sprekend televisiejaar was. Welk ander leuks en minder leuks twaalf maanden lang uw beeldbuis opfleurde? Humo’s Grote Mediajaaroverzicht!

VRT-reporter Rudi Vranckx en fixer Anastacia Galouchka: ‘De troepen van Poetin stelen kinderen in Oekraïne om ze op te voeden tot Russen’

Toen de soldaten van Vladimir Poetin in februari Oekraïne binnenvielen, moest VRT-reporter Rudi Vranckx (62) plots een oorlog verslaan in hartje Europa. Zijn gids ter plaatse is Anastacia Galouchka (29), een Antwerpse juriste met Oekraïense wortels. ‘Toen ik onder een tank schuilde voor Russische clusterbommen, begreep ik waarom mensen belang hechten aan een grafsteen.’

De verdwijning van zuster Gaby ontrafeld: ‘De priester was tot alles in staat als over zijn homofilie werd gesproken’

‘Ik heb haar níét van kant gemaakt. Dat zweer ik bij God en de heiligen.’ De ontmaskering van de seksverslaafde kanunnik Gaston Mornie, de moordenaar van zuster Gaby.

Shannah Zeebroek, de vriendin van Tom Vermeir: ‘Over onze eerste date zegt Tom: ‘Jij was niet gekleed om zomaar wat te babbelen’’

‘Kennelijk spreekt een open relatie tot de verbeelding, maar ik wil ervoor pleiten.’ Open en eerlijk, ook in interviews: Shannah (37), de vriendin van Tom Vermeir (46). Cherchez La Femme!

Hilde Crevits: ‘Van mijn arts moest ik nagaan of de politiek me niet kapot had gemaakt’

‘Hoe verknipt is onze relatie met werk?’ vroegen we Hilde Crevits (55), Vlaams minister van Welzijn (CD&V) en voormalig minister van Werk. Krijgen we niet veel te hardnekkig ingefluisterd dat werken moreel superieur is aan ontspanning en dat het nooit genoeg is? Is dat niet waarom Hilde Crevits eind september ineens flauwviel tijdens de begrotingsonderhandelingen? ‘Alles wat ik doe, doe ik intens. Ik heb geen rem.’

Claire Coucke, de vrouw van Clement Peerens: ‘Hij krijgt veel aandacht, vooral van wichten die vragen of hun gat niet te dik is in die rok’

Samenleven met een kunstenaar is niet altijd eenvoudig. Daar weet Claire Coucke alles van. Ze is al twee decennia samen met de Antwerpse rockheld Clement Peerens. Eind deze maand stopt The Clement Peerens Explosition er definitief mee, en gaapt het zwarte gat. ‘Ik vrees dat hij gaat crashen nadat hij zijn gitaren naar het containerpark van Borgerhout heeft gebracht.’

Vijf huisartsen: ‘Ik denk niet dat ik ooit euthanasie zou uitvoeren. Als arts wil je vooral patiënten beter maken’

Nergens worden de trillingen in een samenleving zo goed geregistreerd als in de professionele intimiteit van een dokterskabinet. Deze week hebben de vijf huisartsen met een praktijk in volkse wijken het over de risico’s van het vak, maar ook over de tragiek en de schoonheid.

Dalilla Hermans, Elisabeth Lucie Baeten en Hanne Luyten: ‘Wilde Doornroosje wel in haar slaap gekust worden door een wildvreemde vent?’

Kinderboeken verhalen al lang niet meer het wel en wee van hoogblonde meisjes met vrolijke staartjes die voor het eerst naar de kapper, de balletles of een lezing van Bart De Wevers studententournee gaan. Nee, de nieuwste jeugdliteratuur is kleurrijk in elke betekenis van het woord en brengt fantasierijke verhalen met een boodschap. Als uw kroost geluk heeft, vindt het onder de kerstboom dan ook één van de prachtige boeken van Dalilla Hermans (36), Hanne Luyten (38) of Elisabeth Lucie Baeten (32).

De 7 Hoofdzonden van Goldband: ‘Bier, Bacardi-cola en onze dealer: het zijn de drie voorwaarden voor een geslaagd avondje’

In het spoor van debuutplaat ‘Betaalbare romantiek’ speelden Karel Gerlach (29), Milo Driessen (29) en Boaz Kok (33) van Goldband België en Nederland plat én waren ze afgelopen zomer de eerste groep aller tijden die op zowel Rock Werchter, Tomorrowland als Pukkelpop stond. De 7 Hoofdzonden!

Het abc van zelfvoorzienend leven: ‘Je kunt echt anders leven, ook als je niet veel geld hebt, maar je moet durven te springen’

Duurzaam leven, al langer een streven van al wie bezorgd is om het milieu en de klimaatverandering, is tegenwoordig ook uitstekend voor uw portemonnee. Maar hoe realistisch is een leven zonder water- of elektriciteitsnet? Red je het met groenten uit de tuin en ruilen met de buren? Is regenwater gezond? En ga je niet stinken als je nooit zeep gebruikt? Zes ervaringsdeskundigen aan het woord.