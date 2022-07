‘Ik zeg altijd tegen mijn lief: ‘Als je beter kunt krijgen, moet je maar gaan.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

100+1 besparingstips: dit artikel levert u duizenden euro’s op

Het voorbije jaar is de energiefactuur verdubbeld, werd benzine bijna onbetaalbaar, stegen vrijwel alle prijzen in de supermarkt en werden ook pintjes, vliegtickets, meubels, internet, bouwmaterialen en elektronica fors duurder. Gelukkig helpt Humo u aan een zomer zonder zorgen met deze 101 tips om geld te besparen.

‘Door de ziekte van mijn man is de liefde tussen ons intenser geworden, de dingen hebben meer kleur’

Birgit Van Mol viert haar 25-jarige jubileum bij VTM en u bent mee aan het feest.

Birgit Van Mol, Antwerpen Beeld Koen Bauters

Vive le commerce? ‘Er is op deontologisch vlak geen enkel probleem: Karl is geen journalist’

Lang was ‘Vive le vélo’ een zomerse talkshow, voortaan is het het hele jaar door een merk, met een eigen kledinglijn en een winkel in Diksmuide, waar één van de best betaalde schermgezichten van de VRT aan de touwtjes trekt. Is dat problematisch?

Beeld © VRT BMUSS

‘Ik kijk meestal naar porno voor we seks hebben. En als mijn vriend is klaargekomen, kijk ik nog eens’

De naakte cijfers: de opvallendste resultaten uit de grote enquête over porno in Vlaanderen.

Porno-onderzoek Beeld Kevin Cuyt

‘Ik zeg altijd tegen mijn lief: ‘Als je beter kunt krijgen, moet je maar gaan’

De 7 Hoofdzonden van Red Flames-aanvoerder Tessa Wullaert: ‘De Rode Duivels zwijgen over gelijke verloning.’

Tessa Wullaert, 7 Hoofdzonden, EK voetbal 2022 Beeld Geert Van de Velde

‘Ontbijt is een recente uitvinding, die vooral goed is voor de omzetcijfers van fabrikanten van ongezonde ontbijtgranen’

Auteur Tim Spector heeft een update klaar van zijn spraakmakende boek ‘De dieetmythe’ en gaat er opnieuw stevig tegenaan. ‘Antibiotica zijn één van de oorzaken van de obesitasepidemie.’

Beeld James Winspear

‘Op straat krijg ik vaak de vraag hoe het met mijn klokkenspel is’

Hoe zou het ondertussen zijn met publieksfavoriet Jens Zutterman uit ‘De Mol’?

Jens Zutterman, De Mol, 2022 Beeld SBS

‘Soms is het fucking zwaar. ‘Als dit zo doorgaat,’ zegt mijn vrouw, ‘kan ik hier niet meer leven’’

In de wereld is de Koude Oorlog terug. In Amerika lijkt, met de afschaffing van het recht op abortus, een burgeroorlog weer een beetje dichterbij. Humo sprak erover met VRT-correspondent Björn Soenens.

Björn Soenens, Amerika, 2022 Beeld Johan Jacobs

‘Op mijn 17de werd ik na Anderlecht – Brugge opgepakt en in een veel te kleine cel opgesloten’

De Ronde van Frankrijk is weer uitgereden. Op de VRT komen de woorden bij de wattages dit jaar van Renaat Schotte, die drie weken lang José De Cauwer tot zijn wettige echtgenoot mag rekenen.

Renaat Schotte, Tour de France, commentator, 2022 Beeld Geert Van de Velde

‘Waarom kunnen we niet vooruitspoelen naar het moment waarop Poetin zelfmoord pleegt in zijn bunker?’

In Georgië hebben honderdduizenden Russen en Oekraïners een onderkomen gevonden. Arnon Grunberg ging er met vluchtelingen praten over Vladimir Poetin, executies en verschuivende grenzen. ‘Iedereen die is gebleven, is vermoord.’

Arnon Grunberg, reportage Georgië, 2022 Beeld Arnon Grunberg