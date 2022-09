‘In België blijven elk jaar minstens 75 moorden onder de radar.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

De energiewoede laait op: ‘De gasprijs heeft niets meer met je verbruik te maken, maar alles met speculatie. Het is tijd voor massaal protest’

‘In mijn hoofd is de oorlog al begonnen: deze winter voor mij geen verwarming meer maar dikke truien. Amper douchen. Geen kleren kopen. Drastisch minder eten.’ Terwijl de piekende energieprijzen onze samenleving in een wurggreep nemen, proberen Vlaamse gezinnen zich te wapenen tegen een horrorwinter.

Louis Tobback & Johan Vande Lanotte, ministers van staat: ‘De mensen lenen zich krom voor een auto of smartphone. Dat keert zich nu tegen ons’

De wereld staat in brand, basisbehoeften als energie, water en voeding worden onbetaalbaar en in de verte klinkt het demonische geschater van president Poetin. Om de wanhoop te verdrijven ging Humo op de koffie bij Louis Tobback en zijn vroegere kabinetschef Johan Vande Lanotte. ‘Als er niet geroepen en gescholden is, heb je niet alles uit de kast gehaald.’

Johan Vande Lanotte en Louis Tobback Beeld Geert Van de Velde

Serge Simonart herdenkt Queen Elizabeth II: ‘We’ll meet again, Ma’am, in een betere wereld’

Ik ben geen royalist, maar Queen Elizabeth II was a class act. Bijna alle Britten die ik ken, voelen échte liefde voor hun koningin en zijn nu écht ontdaan, uit het lood geslagen, stuurloos. Ze was resoluut oldskool, ze zwoer bij tradities en een onwrikbaar protocol, en toch was ze een vernieuwer.

Wetsdokter Philippe Boxho: ‘Het populairste moord wapen is een keukenmes van IKEA. Kost 10 euro en werkt perfect’

De Luikse wetsdokter Philippe Boxho snijdt al dertig jaar in lijken en ontrafelt Waalse moordmysteries in opdracht van het gerecht. Over zijn ervaringen als medisch detective schreef hij ‘Les morts ont la parole’, een boek waardoor je wat vaker over je schouder gaat kijken. ‘In België blijven elk jaar minstens 75 moorden onder de radar.’

Joëlle Dubois over haar losbandigheid: ‘Veel mensen denken dat praten in bed een moodkill is. Dat is niet zo’

Als we met íémand over vrouwen en seksualiteit moeten praten, dan wel met beeldend kunstenaar Joëlle Dubois. ‘Wat er allemaal gebeurt in slaapkamers: ik vind het zó fascinerend!’

Joëlle Dubois Beeld Johan Jacobs

De leerlingen van Ruth Lasters: ‘Ik ben bang om over mijn richting te spreken, zelfs tegen vrienden’

In Antwerpen ontploffen zelfs woorden met de kracht van een granaat. Toen zes leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs met stadsdichter Ruth Lasters het gedicht ‘Losgeld’ schreven, over de stigmatisering van de zogenoemde B-stroom, hadden ze geen idee van de mediastorm die zou volgen.

Het oorlogsdagboek van de Oekraïense Elena: ‘Had Oekraïne nog maar kernwapens, denk ik soms’

Elena vluchtte na de inval van het Russische leger naar haar ex-geliefde in Hongarije, haar schoondochter en kleinkinderen vonden onderdak in Italië, en zoon Maks wilde naar het front. Een halfjaar later lijkt het conflict uitzichtloos en is Elena teruggekeerd. ‘Het klinkt vast gek, maar mijn eigen servies heb ik nog het meest gemist.’

Tess Uytterhoeven: ‘Ik ben fysiek aangevallen vanwege mijn geaardheid. Daar kwam schaamte van, en zelfcensuur’

Bronnen bij de politie bevestigen dat het strafblad van Tess Uytterhoeven onbeschreven is. Strikt genomen heeft ze dus niets te zoeken in de gevangenis. Toch is dat de plek waar de televisiemaakster van Woestijnvis de afgelopen jaren veel tijd zoek maakte. Haar alibi: ze wroette op ‘Ooit vrij’, en werkt nu aan een programma over de nieuwe gevangenis van Haren.

‘Better Call Saul’-bedenker Vince Gilligan: ‘We werden steeds nerveuzer: we wisten halfweg nog altijd niet waar we zouden eindigen’

In onze nieuwe top 100 van beste tv-series die nu op de streamingdiensten te bekijken zijn moet ‘The Wire’ de eerste plaats afstaan aan ‘Better Call Saul’ en ‘Breaking Bad’, het dubbele meesterwerk over de opkomst en ondergang van Walter White en Jimmy McGill. Dat verdient een lang interview met Vince Gilligan: ‘Ik ben bang om een onetrickpony te worden.’

Vince Gilligan en Bob Odenkirk ('Better Call Saul') Beeld rv

Robbie Williams: ‘Als je met een andere vrouw tongzoent terwijl er 60.000 man op staat te kijken, is het geen overspel’

Op de verzamelaar ‘XXV’, waarvoor Robbie Williams zijn grootste hits opnieuw opnam met het Nederlandse Metropole Orkest, zet hij zichzelf gepast in de bloemetjes voor zijn succesvolle carrière. ‘Roem is een ziekte. Ik zal mijn kinderen er zo lang mogelijk tegen blijven vaccineren.’