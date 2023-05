In Calabrië heerst de ‘Ndrangheta-maffia: ‘Wij leven in een hel van achterlijkheid, onder de dictatuur van de misdaad’

In verschillende Europese landen richtte de politie zijn pijlen op de Italiaanse ‘Ndrangheta-maffia. Tijdens een grootschalige actie zijn 147 mensen opgepakt, waaronder 13 in ons land. Een daarvan is de beruchte Limburger Lucio Aquino. Bijna tien jaar geleden doorkruiste Humo Calabrïe, het land waar de ‘Ndrangheta een dictatuur van de misdaad heeft geïnstalleerd.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 26 augustus 2014.

Terwijl de Italiaanse overheid de afgelopen vijfentwintig jaar serieuze klappen uitdeelde aan de Siciliaanse cosa nostra en de Napolitaanse camorra, groeide in het woeste hoogland en op de verlaten kusten van Calabrië in alle stilte de ’ndrangheta: de onbekende, primitieve maffia van herders, boeren en houtskoolbranders. De Calabrese maffia, die in België een tweede thuisland vond, werd vet en rijk van de internationale cocaïnetrafiek en vormt vandaag de grootste uitdaging voor de Italiaanse rechtsstaat.

Reggio di Calabria, de grootste stad van de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, lijkt een bedaarde stad. Niks van de toeterende en knetterende hectiek van Napels, geen straattuig met steil haar dat op de stoep in een gsm staat te gillen. In plaats daarvan rustige straten met slenterende bewoners, langs de waterkant spelende kinderen, op de terrasjes koffie en ijs met uitzicht op Sicilië, dat aan de overkant van de Straat van Messina ligt. Zelfs het parkeren van auto’s gebeurt hier ordentelijk. Maar die rust en orde zijn slechts schijn: Reggio is een door en door criminele stad.

DE MAFFIA KAN NIET KOKEN

Reggio di Calabria is niet erg populair bij toeristen: weinig bezoekers, toeristische infrastructuur of restaurants, en nog minder hotels. Op de strandboulevard Corso Vittorio Emmanuele staat het terras van restaurant Le Palme eenzaam op de middenberm. Auto’s schuiven er aan beide kanten voorbij. Die avond is het terras matig bezet. De kelner heeft de kop van een nijdige fret. Zijn valse beleefdheid kan zijn ongeduld nauwelijks verbergen. Alsof hij geen tijd heeft voor restaurantbezoekers. Het moet allemaal snel gaan en hij dringt ons de specialiteit van de dag op: aguglia, geep. ‘Beter dan zwaardvis,’ snauwt hij. We zeggen ja. Een vergissing.

Terwijl we op de vis wachten, wordt duidelijk dat er iets niet klopt aan Le Palme. Er lopen te veel kelners rond voor een restaurant, dat totaal niet gevuld raakt. In een hoek van het terras hangt een koppel ruige gasten over een tafel gedrapeerd. Ze drinken glazen bier en steken de ene sigaret na de andere op. Een baardige patser in trainingspak zit in zijn gsm te brullen en wordt daarbij steeds kwader, terwijl zijn jongere, gladgeschoren maat opgenaaid meeluistert. Dan komt een zwarte Audi A8 naast het terras tot stilstand. Een kwaadaardig uitziende oude man stapt uit. Hij let niet op de auto’s die gedwongen worden om zijn grote wagen heen te manoeuvreren. Niemand toetert, niemand protesteert. Zij weten klaarblijkelijk wie in de auto zit. De loensende oude, in een zwart pak, wordt gevolgd door een brede, kaalgeschoren vent in een zwarte leren jas. Op zijn rug staat het logo van de biker gang Bandidos en dat logo wordt herhaald op zijn zwarte T-shirt. Zonder een woord te zeggen gaan de twee aan een tafel zitten aan de ingang van het terras. Ze worden meteen bediend door de roedel kelners.

De vis arriveert en is niet te vreten. Twee schriele mootjes, donkerbruin geblakerde vis die eruitziet als droge sponsen, verpakt in rubber. We proberen verhaal te halen bij de kelner. Die haalt zijn schouders op. De vis is wat hij is, zegt hij, en als we het te weinig vinden, dan moeten we maar een paar moeten bijbestellen. Hij gooit de rekening op tafel. We betalen aan de kassa, die wordt bediend door een vrouw met Slavische trekken, geblondeerd en chagrijnig. Op het ticket dat ze ons achteloos toegooit, staat haar naam: Andrea Drgova.

Mevrouw Drgova komt uit Slowakije. Ze is getrouwd met Salvatore Mazzitelli, bijgenaamd Il Barone. Op papier is Mazzitelli de eigenaar van Le Palme en ook van de Lido Calajunco Beach Club, Reggio’s bekendste nachtclub. Maar Mazzitelli is niet de echte baas, hij is een stroman van de grote ’ndrangheta-boss Cosimo Alvaro. Alvaro is het hoofd van de gelijknamige ’ndranghetaclan, die actief is in de Noord-Italiaanse steden Genua, Bologna en Firenze. De Alvaro’s controleren daarnaast aanzienlijke percelen vastgoed in Rome, zoals het bekende Café de Paris aan de Via Veneto, het Grand Hotel Gianicolo en het beroemde luxehotel Villa Vecchia in het nabijgelegen Frascati. Ze zijn ook sterk vertegenwoordigd in Australië, waar ze in Sydney de machtigste maffiaorganisatie vormen. De clan Alvaro was in de vorige eeuw ook direct gelieerd aan de cosa nostra, in de hoogdagen van de Corleonesi onder Salvatore Riina.

In 2013 werd Salvatore Mazzitelli veroordeeld in het proces tegen de vier ’ndrine die in Reggio het politieke en economische leven controleren – het restaurant Le Palme en de nachtclub Lido Calajunco werden in beslag genomen. Maar dat lijkt zijn criminele activiteiten nauwelijks te hebben verstoord. Wij zijn er niet gerust op: wat hebben wij bij de maffia gegeten? Die vis had net zo goed radioactieve gepelde rat kunnen zijn. Eén ding is zeker: de ’ndrangheta kan niet koken.

CRIMINELE WASSERETTES EN DODELIJKE AUTOSTRADES

Federico Cafiero De Raho is een kleine, hoofse man, en zoals zijn on-Italiaanse familienaam doet vermoeden, een telg uit één van de Spaanse adellijke geslachten die ten tijde van het Koninkrijk der Beide Siciliën de dienst uitmaakten in het zuiden van Italië. Zijn brede lijfwacht, die al vele jaren niet van zijn zijde wijkt, bekijkt ons keurend als we het brede kantoor binnenlopen in het immens grote justitiepaleis van Reggio di Calabria.

De Napolitaan De Raho is een oudgediende in de strijd tegen de maffia. In zijn geboortestad heeft hij zich bijna dertig jaar met de camorra beziggehouden, tot hij vorig jaar eindelijk promotie kreeg. Hij werd procureur van Reggio en daarmee de baas van de in Italië alom gerespecteerde antimaffiamagistraat Nicola Gratteri. Maar of dat een cadeau is? ‘Napels is mijn stad,’ zegt De Raho met een vermoeide, maar minzame glimlach. ‘Ik zou me graag thuisvoelen in Reggio, maar het lukt me maar niet. Ik kan niet eens in een huis wonen. Voor mijn veiligheid verblijf ik in de kazerne van de carabinieri, alleen.’

Procureur De Raho: ‘Hier zwijgt iedereen, uit medeplichtigheid of uit angst.’ Beeld Humo

Het is de prijs die antimaffiamagistraten in Italië moeten betalen. Anders eindigen ze als hun grootste voorbeeld, de legendarische onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die in 1992 samen met zijn echtgenote en drie lijfwachten door de Siciliaan-se maffia werd opgeblazen in zijn rijdende auto. Een grote foto van een lachende Falcone siert het kantoor van De Raho.

FEDERICO CAFIERO DE RAHO «Ik word 24 uur per dag bewaakt. Ik kan zelfs niet zomaar een restaurant kiezen: de eerste dagen dat ik hier was, brachten mijn nieuwe collega-magistraten me naar een trattoria waarvan ze de eigenaar kenden en de kelners konden vertrouwen, en dat is de plek waar ik sindsdien ga eten.

»Een paar weken na mijn benoeming kwam een bevriende magistraat uit Napels me bezoeken. Mijn vertrouwde restaurant was gesloten, dus stapten we ergens anders binnen, een paar straten verderop. Ik zag het gezicht van de uitbater vertrekken toen we met onze escortes binnen kwamen lopen. Zijn zaak was zo goed als leeg, maar hij zei: ‘Hebt u gereserveerd? Nee? Het spijt me, maar dan kunnen we u niet bedienen.’ Ik was verontwaardigd en wilde niet weggaan. Het past niet voor een procureur om af te druipen, toch niet in een maffiastad: dat is een slecht signaal. Ik bleef aandringen tot hij ons een plekje gaf, achter een muur, waar niemand ons kon zien.

»Een klein incident dat aantoont hoezeer de maffia deze stad domineert, en hoe bang de mensen zijn. De angst is zo groot dat ze zelfs een procureur, één van de hoogste ver-tegenwoordigers van de Italiaanse staat, niet durven te bedienen. In alle Italiaanse steden waar de maffia thuis is, neemt de procureur deel aan het openbare leven. Hij wordt uitgenodigd op belangwekkende evenementen, hij komt in de residenties van de betere burgers van de stad. Hier gebeurt dat allemaal niet. Ik leef alleen.»

HUMO Hebt u dat nooit meegemaakt in Napels? Daar maakt de camorra toch ook de dienst uit?

DE RAHO «Napels en Reggio verschillen als dag en nacht. Napels heeft last van heel wat kwalen, waaronder de aanwezigheid van de maffia, maar de stad is níét de eigendom van de camorra. De maffia is er niet almachtig, net zomin als de cosa nostra heel Sicilië in zijn greep heeft. Maar Reggio is wel volledig in handen van de ’ndranghetisti. Zij beslissen over alles.

»In deze stad mogen in elke wijk maar een beperkt aantal bedrijven, vrije beroepers en vaklui zich met economische activiteiten bezighouden. Als je een tandarts, een dokter, een loodgieter of een tuinman nodig hebt, dan moet je de diensten gebruiken van iemand die door de maffia is goedgekeurd. Zelfs met je wasgoed kun je alleen naar een wasserette van de maffia. En of die nu je kleren goed wast of niet, dat doet er niet toe. Dat soort absolute criminele macht bestaat niet in Napels of Palermo.»

Eén van de meest schrijnende voorbeelden van de wurggreep waarin de ’ndrangheta Calabrië houdt, is de A3: een in de jaren 60 gebouwde, vijfhonderd kilometer lange snelweg van Salerno in Campanië naar Reggio di Calabria. Hij werd aangelegd door met de ’ndrangheta gelieerde bouwbedrijven die de klus in een ijltempo klaarden, waarbij ze zo veel mogelijk geldverslindende en overbodige constructies in het traject inbouwden. Het materiaal dat gebruikt werd, was steevast van minderwaardige kwaliteit. Al snel werd duidelijk dat de snelweg dodelijk was voor haar gebruikers. Ineens zaten overal gapende gaten en verzakkingen in het wegdek en bij het eerste noodweer werden hele stukken snelweg weggespoeld. In 2002 moest de Italiaanse overheid zelfs zeven kilometer van de snelweg afsluiten omdat het wegdek gewoon was verdwenen, bijna van de ene dag op de andere.

Ook vandaag nog is een rit over de A3 naar Reggio een lijdensweg. Om de haverklap wordt de snelweg onderbroken voor eeuwigdurende oplapwerkzaamheden, die – wat had u gedacht? – worden uitgevoerd door bedrijven die gecontroleerd worden door de ’ndrangheta. De Calabrese maffia heeft zo al honderden miljoenen verdiend aan haar betonnen melkkoe.

Beeld Humo

GEKLEED DOOR DE MAFFIA

Giuseppe Baldessarro werkt als journalist voor de lokale krant Il Quotidiano della Calabria en het Italiaanse nationale dagblad La Repubblica. Net als de procureur is hij zichtbaar vermoeid. Met een ernstige blik trekt hij aan zijn sigaret. ‘De ’ndrangheta heeft een verpletterende invloed op alle aspecten van het leven,’ zegt hij vanachter het lege bureau in de vergaderkamer van de redactie van Il Quotidiano.

GIUSEPPE BALDESSARRO «De capibastone (knuppelbazen die aan het hoofd van een ’ndrina staan, red.) hebben zich ingevreten in het politieke leven en in de bovengrondse economie. Zij beslissen wie de opdrachten voor de overheid mag uitvoeren en wie de aanbestedingen krijgt. Zij bepalen wie werkt en wie niet, wie leeft en wie sterft.

»Dat gaat heel ver. De markten, supermarkten en de distributiebedrijven die de kleinhandel bevoorraden, worden door hen gecontroleerd. Als gevolg daarvan bepaalt de ’ndrangheta wat er in de winkels ligt en wat jij als consument kunt kopen. Zij beslissen in onze plaats wat we eten, welke kleren we dragen en hoe we wonen. Meer dan 90 procent van de winkels op de Corso Giuseppe Garibaldi, de belangrijkste winkelstraat van Reggio, is in handen van de ’ndrangheta. En ook de winkels die geen eigendom van de maffia zijn, worden gedwongen zich te bevoorraden bij de ’ndrangheta.»

Procureur De Raho maakt een gebaar dat hopeloosheid uitdrukt. Frustratie en machteloosheid zijn van zijn gezicht af te lezen. ‘De rechtsstaat bestaat hier niet meer,’ zegt hij na een lange pauze. ‘Zuid-Italië was ooit Magna Graecia, het hart van de menselijke cultuur en ontwikkeling, en kijk wat er nu van ons is geworden. We leven in een hel van achterlijkheid, onder de dictatuur van de misdaad, die alle grondwettelijke vrijheden heeft opgeschort. Het wordt tijd dat de mensen begrijpen dat ze hun vrijheid moeten terugwinnen.’

HUMO Volgens uw adjunct Nicola Gratteri zou de densità mafiosa in Calabrië 27 procent bedragen. Dat wil zeggen dat meer dan een kwart van de bevolking bij de maffia zit of medeplichtig is aan haar misdaden. Zelfs in een stad als Napels komt dat percentage nauwelijks boven de 10 procent.

DE RAHO «Ach, wat betekent zo’n cijfer? Als we vandaag over de ’ndrangheta praten, dan hebben we het niet meer over mannen die rondlopen met een jachtgeweer met een afgezaagde loop. De ’ndrangheta is nu ook de zakenman, de advocaat of de notaris die voor de knuppelbazen van de ’ndrangheta werkt. Op die manier kom je aan een cijfer dat nog veel hoger ligt. Ik denk eerder aan 40 procent of zelfs meer.»

BALDESSARRO «Als een bedrijf dat door de maffia wordt gecontroleerd tien werknemers in dienst heeft, dan betekent dat dat tien families overleven dankzij het geld van de georganiseerde misdaad. En in Calabrië zijn er niet veel ondernemingen die níét worden gecontroleerd door de ’ndrangheta.»

HUMO En die mensen steunen de ’ndrangheta?

DE RAHO «Hier zwijgt iedereen, uit medeplichtigheid of uit angst. Niemand heeft de moed om te zeggen wat hij denkt, om de maffia aan te klagen en hun misdaden op straat te gooien.» Baldessarro «Ik zie die mensen elke dag. Ze wonen in mijn stad, in mijn wijk. Onlangs werd ik aangesproken door de echtgenote van een ’ndranghetista. ‘Waarom schrijf jij die smerige dingen over mijn echtgenoot?’ beet ze mij toe. ‘Hij is een goed man, hij doet gewoon zijn werk. U hebt een mooi gezin. Waarom houdt u zich niet met uw vrouw en kinderen bezig?’ Dat was natuurlijk een nauwelijks verholen bedreiging.»

Zoals zoveel journalisten in Calabrië wordt Baldessarro geregeld met de dood bedreigd. Vier jaar geleden ontving hij de eerste dreigbrief, vergezeld van een handvol kogels. Hij neemt die bedreigingen serieus, want de ’ndrangheta heeft er geen moeite mee om de auto’s van journalisten in de fik te steken.

HUMO Weet u welke familie achter de bedreigingen zit?

BALDESSARRO «Nee, ik schrijf in de krant over zovele van die clans. De bedreigingen arriveren meestal nadat je iets geschreven hebt dat hun criminele activiteiten verstoort. Dan komen de brieven en de anonieme telefoontjes. Dan word je aangesproken door de piekfijne advocaat die je even apart neemt en zegt dat je ‘niet moet overdrijven’. Maar het hoort bij mijn werk. Ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken.»

HUMO Het is geen reden voor u om ermee te stoppen?

BALDESSARRO «Wie heeft er gelijk, zij of ik? Zij moeten stoppen. Dit is mijn thuis. De ’ndrangheta heeft mijn vrijheid afgepakt, en het enige wat ik nog kan doen, is erover schrijven. Ik ga nooit uit, mijn sociaal leven is amper die naam waard. Ik ga alleen om met mensen die ik ken en vol-ledig vertrouw. Mijn gezin en ik leven teruggetrokken.»

HUMO Uit angst?

BALDESSARRO «Nee, uit voorzichtigheid. Ik wil geen contact met mensen uit maffiakringen. Ik wil me niet laten inkapselen. Voor je het weet, slaan ze hun klauwen in je leven en sleuren ze je mee naar beneden, in hun criminele hel. Ik ga dus niet naar schoolfeesten, of naar de ver-jaardagsfeesten van de kameraadjes van mijn kinderen. Ik weet namelijk meestal niet wie hun ouders zijn. Voor hetzelfde geld schud ik daar de hand van een maffioso, en dan ben ik gecompromitteerd. Stel je voor dat ze daar een foto maken en me die onder mijn neus duwen: ‘Hier, u bent een vriend van de ’ndrangheta!’»

VAN KIDNAPPING NAAR COCAÏNE

HUMO Hoe is het zover kunnen komen in Calabrië?

BALDESSARRO «Jarenlang heeft men het fenomeen onderschat. Terwijl men in Napels en in Sicilië tegen de maffia vocht en die strijd alle aandacht van de media naar zich toe trok, kon de ’ndrangheta hier in alle stilte groeien. Het heeft jaren geduurd voordat men besefte wat voor een monster hier was ontstaan.»

DE RAHO «Die stilte is hun eigen, strategische keuze. De ’ndrangheta zoekt niet de confrontatie met de staat, zoals de cosa nostra dat in de jaren 90 onder de Corleonesi wél deed. Dat zit niet in hun mentaliteit. Het vermoorden van magistraten en politiemensen geeft problemen, omdat de staat vervolgens hard terugslaat. De ’ndranghetisti hebben altijd geprobeerd op goede voet te blijven met de overheidsvertegenwoordigers. Dankzij dat evenwicht en die schijnbare rust hebben ze hun cocaïne-imperium kunnen uitbouwen, uit het zicht van de Italiaanse justitie.»

Giuseppe Baldessarro: ‘In San Luca is het leven amper draaglijk. Oude grootmoeders laten er voor niks mensen de keel oversnijden.’ Beeld Humo

HUMO Ligt de fout dan bij de magistratuur en de politie?

DE RAHO «Als men in de jaren 90 de strijd was aangegaan, dan was deze maffia niet het machtige misdaadapparaat geworden dat het nu is. De cocaïnetrafiek heeft de ’ndrine een onvoorstelbare rijkdom bezorgd, en die rijkdom heeft hen machtige vrienden opgeleverd. Het gerechtelijke onderzoek Operatie New Bridge heeft bijvoorbeeld aangetoond dat de Amerikaanse maffia uit New York haar afspraken niet langer maakt met de cosa nostra, de zusterorganisatie in Sicilië, maar met de ’ndrangheta.»

HUMO En hoe is de ’ndrangheta zo rijk kunnen worden?

DE RAHO «Aanvankelijk verdienden de ’ndrine vooral hun geld met het ontvoeren van rijke mensen. Die werden soms jarenlang gevangengehouden in de grotten in het bergachtige Calabrese binnenland, de Aspromonte.»

Sebastiano, een gepensioneerde flik van de Guardia di Finanza in Reggio, is opgegroeid met deze ’ndrangheta van de kidnapping. Die sloeg haar grootste slag met de ontvoering van John Paul Getty III, die in 1973 van de Piazza Farnese in Rome werd geplukt. Na een halfjaar werd hij vrijgelaten – minus een oor – maar niet voordat de steenrijke Amerikaanse oliedynastie Getty 2,9 miljoen dollar losgeld had betaald.

SEBASTIANO «De ’ndrangheta heeft het geleerd van de Sardijnen, die van oudsher in kidnapping gespecialiseerd zijn. Van hen kregen de Calabrezen te horen: ‘Jullie zijn de kruiers van Italië, jullie werken als negers. Kijk eens naar ons: je hebt genoeg aan een paar ontvoeringen om goed je kost te verdienen.’ Toen zijn de Calabriers ermee begonnen. Maar ze zijn niet zoals de Sicilianen, die hun geld uitgeven aan la bella vita, aan dure wagens, horloges en maatpakken. Nee, Calabrezen zijn mieren, ze brengen alles wat ze verdienen bij elkaar op één hoop. Toen op een gegeven moment de lucratieve markt van de cocaïne zich aanbood, hebben ze zich met hun reusachtige mierenhopen van geld op de cocaïnehandel gestort.»

DE RAHO «Het is begonnen in de jaren 90, met de legendarische trafikanten Roberto Pannunzi en Roberto Trimboli. Die mannen hebben de banden gesmeed tussen de Calabrese maffia en de cocaïnekartels in Colombia. ’Ndranghetisti als Pannunzi engageerden zich maximaal. Ze gingen in Colombia wonen, trouwden er met Colombiaanse vrouwen en kregen Colombiaanse kinderen. Dankzij hen is de ’ndrangheta vandaag de enige internationale handelspartner die de Colombianen vertrouwen.»

SEBASTIANO «Als camorristi en Siciliaanse maffiosi naar Colombia trekken om cocaïne te kopen, krijgen ze daar al een tijdje te horen: ‘Sorry, jongens, wij werken alleen met de Calabrezen.’ Hun vertrouwensrelatie is gebaseerd op een gegarandeerde betaling – de ’ndrangheta betaalt áltijd – en op de omerta: de ’ndrangheta praat niet met justitie, in tegenstelling tot Napolitanen en Sicilianen. Ze hebben zo goed als geen spijtoptanten in de gelederen, omdat de ’ndrine georganiseerd zijn volgens bloedbanden: iedereen is familie van elkaar. En de familie is heilig in Calabrië.»

HERDERS EN BOEREN

‘Calabrese maffiosi tonen hun rijkdom niet,’ zegt Baldessarro. ‘Ze bouwen geen reusachtige villa’s en rijden niet rond in onbetaalbare auto’s. Ze leven bescheiden en zeer traditioneel en trekken geen aandacht, geheel in lijn met hun manier van denken. Het blijven herders en boeren, ook al maken ze gebruik van de meest geavanceerde high-tech die de moderne wereld te bieden heeft.’

HUMO Waar zit het geld van de ’ndrangheta dan?

DE RAHO «Het wordt vooral witgewassen door investeringen in het noorden van Italië en in de rest van Europa, zoals Duitsland, België en Nederland. Daar wordt het geld door familieleden en stromannen in horecazaken zoals pizzeria’s en cafés gestopt, maar ook in grote internationale bouwprojecten.»

SEBASTIANO «De maffiafamilies uit de dorpen aan de Ionische kust, zoals Platì, San Luca, Africo, Gioiosa Ionica en Siderno, gaan met het meeste drugsgeld lopen. Dat zijn de ’ndrine die het cocaïnemonopolie hebben.»

BALDESSARRO «Die clans zijn ook aanwezig in België. Zoals de in Limburg opererende Nirta’s en Strangio’s, families die na de moordpartij in het Duitse Duisburg in 2007, waarbij zes maffiosi van de concurrentie werden afgeknald, zwaar zijn aangepakt door de Italiaanse justitie. De meeste kopstukken zitten nu achter de tralies. Ze blijven weliswaar een rol spelen in de drugstrafiek, maar ze hebben wat aan belang ingeboet en zijn nu vervangen door hun concurrenten uit San Luca, zoals de families Pelle en Vottari.

»Als ik zeg dat wij het in Reggio moeilijk hebben, dan zou je eens in San Luca moeten gaan kijken. Het leven is er amper draaglijk door de directe controle van de ’ndrangheta. Iedereen is daar maffioos en oude grootmoeders laten er voor niks mensen de keel oversnijden.»

Beeld Humo

HAAT TEGEN DE STAAT

We verlaten Reggio en trekken het land van de ’ndrine in. In het noorden strekt de Tyrreense kust zich uit, waar de ’ndrangheta het voor het zeggen heeft in het stadje Palmi, de havenstad Goia Tauro en beruchte dorpen als Rosarno. Wij rijden echter naar het zuiden, waar aan de Ionische kust een nog rauwere ’ndrangheta heerst, in dorpen als Africo, Locri, Careri en San Luca. De N90 plooit zich rond de teen van de Italiaanse laars en de Aspromonte, het ruige bergland waar vroeger de briganti, de struikrovers, door het struweel slopen.

De kust is verlaten. Ze is toeristisch niet ontwikkeld, omdat er hier gewoon níéts is ontwikkeld. Overal zie je huizen die niet af zijn, huizen die tegelijkertijd in opbouw en in afbraak zijn. Sommige constructies zijn niet meer dan skeletten die al jaren staan weg te rotten, andere hebben alleen benedenverdiepingen die zijn afgewerkt en vreemd genoeg ook worden bewoond – getuige het wasgoed aan de lijnen. Nergens zijn er sporen van economische activiteit, behalve die steeds weerkerende, wit poeder verspreidende installaties voor de productie van beton, dé business van de ’ndrangheta. Hier en daar rijden we voorbij een kampeerterrein of een – meestal veel te groot – hotel, maar ook die blijken bijna allemaal gesloten te zijn, terwijl we toch volop in het zomerseizoen zitten.

Van San Nicola aan de kust rijden we de Aspromonte in, naar San Luca, het hart van de Ionische ’ndrangheta, dat door alle Calabrese maffiosi met religieuze toewijding als hun Bethlehem beschouwd wordt. Het landschap rond de opgedroogde rivier Fiumara Bonamico oogt adembenemend in de late namiddagzon. De weg draait en golft en splitst: links naar San Luca, rechts naar Randaci en Belloro. De borden die de richting aangeven, zitten vol gaten – van kogels van een zwaar kaliber. En dan komt San Luca in zicht. De weg ligt vol rottend keukenafval, oude matrassen en losgerukte aanrechten. Op de lage heuvels verrijzen de eerste onafgewerkte huizen in beton, waarmee het dorp vol staat. Links van de weg, net voor de ingang van het dorp, bevindt zich een gigantisch, hermetisch afgesloten privéterrein met automatische poorten waarvan de scherpe pieken ontradend de hemel in priemen. Achter de poort loopt een betonweg, breed als een autostrade, de heuvel op naar een enorm huis, dat alweer een onbewoond skelet blijkt te zijn. ‘Al die puinhuizen in San Luca zijn case abusive, illegaal gebouwde woningen,’ zegt Sebastiano.

Het centrum van het dorp ligt helemaal boven op de heuvel, maar ook daar zien we overal dezelfde chaotisch neergegooide, half afgewerkte woningen met daartussen kapotte straten vol gaten en kuilen. Elk stuk straatmeubilair zit vol kogelgaten. Zelfs sommige huizen hebben duidelijk te lijden gehad onder de fusillades.

‘Dat is de haat tegen de staat,’ aldus Sebastiano. ‘Elke inwoner van San Luca is gewapend en ’s nachts schieten zij hun afkeer van de overheid van zich af.’

De inwoners, meestal oude mannen, tuffen rond in oude, verroeste Fiat Panda’s, rochelende Suzuki Samurai-jeeps en krakkemikkige Ape’s en Piaggio’s op drie wielen. De jongste auto is hier minstens vijfentwintig jaar oud. In het centrum slepen oude vrouwen met harde gezichten zich voort in versleten, donkere kleren. Ze sloffen van en naar de waterbron op het dorpsplein, waar ze bidons en lege limonadeflessen vullen met water uit de druppelende kraan. Geen stromend water in de huizen van de ’ndrangheta? Is dit het dorp van enkele van de rijkste maffiafamilies van Italië?

SEBASTIANO «Ze investeren hun geld niet in hun eigen dorp. En zeker niet aan de buitenkant. Maar als je binnen zou kunnen kijken, dan zou je zien dat sommige van die huizen eruitzien als paleizen. Dat verhaaltje van die badkamers met gouden kranen is geen fictie, hè. Ook al komt er geen water uit.»

De enige mensen op straat zijn ouden van dagen en jonge kinderen en stuk voor stuk kijken ze ons vijandig aan. Ze moeten ons niet en willen dat we zo snel mogelijk vertrekken. Maar de tussenliggende generaties, de generaties die ons hier met geweld zouden kunnen verjagen, lijken volledig te ontbreken.

SEBASTIANO «Jongemannen zie je er niet. Die zitten in Noord-Italië, Duitsland, België en Nederland. Maar in augustus en rond de eindejaarsfeesten komen ze allemaal naar San Luca om hun familie te bezoeken.»

En dan plotseling, vanuit het niks: een splinternieuwe Seat Leon. In de glinsterende, giftig purperen auto zitten twee vies kijkende jongelieden die ons niet meer uit het oog zullen verliezen. In grote cirkels blijven ze rond onze gehuurde Fiat 500 rijden om aan te geven dat ze ons niet met rust zullen laten. Een passerende dikkerd op een fiets schreeuwt iets onverstaanbaars in het lokale dialect.

Wellicht is het tijd om te vertrekken, maar omdat we ons niet zomaar willen laten wegjagen, besluiten we het dorp te trotseren door eerst nog een ijsje te eten in de plaatseijke bar. Terwijl de Seat buiten blijft patrouilleren, kopen we citroenijs. Rommel, zo blijkt. Het ijs loopt smeltend over onze hand en op onze schoenen – de ’ndrangheta en eten: het zal nooit iets worden.