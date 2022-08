‘In de leraarskamer knepen de mannen in mijn borsten en billen’: terug naar school in 10 artikels

Gedaan met torenhoge elektriciteitsrekeningen door overuren op de iPad en de Playstation: vanaf morgen mag u uw kroost eindelijk weer overgeven aan de goede zorgen van de leerkracht, die na een zomer vol debat en subtiele beledigingen aan diens adres weer doodvermoeid voor de klas staat. Spannende lectuur in afwachting van uw bengels eerste rapport: de tien beste stukken over het onderwijs, over het lerarentekort, verboden liefde op de schoolbanken, #Metoo in de leraarskamer en de studenten die niemand wil.

Het lerarentekort in Vlaanderen: ‘Ik heb het gevoel dat we niet meer aan het lesgeven maar aan het overleven zijn’

Terwijl onze kroost weer zijn boekentas klaarzet, zitten scholen nog steeds met de handen in het haar. Het gebrek aan mensen die onze kinderen willen onderwijzen over de belangrijke zaken des levens blijft gigantisch. Humo sprak met leerkrachten en directeurs over het nijpende tekort: ‘We zijn zo wanhopig op zoek dat we iederéén voor de klas zetten.’

Schooldirecteur Paul Lauwers: ‘De gemiddelde kwaliteit van veel van de afgestudeerde leerkrachten is om van te huilen’

In mei gooide directeur Paul Lauwers de bordenwisser in het hoenderhok toen hij besloot om vanaf 1 september de levensbeschouwelijke vakken in zijn basisschool, Simonnet in Sint-martens-latem, te vervangen door een algemeen vormend vak. En wat blijkt? De commotie die erop volgde was precíés de bedoeling. ‘Er is allesbehalve een geldprobleem in het onderwijs. Waarschijnlijk hebben we zelfs te véél geld.’

Onderwijsexpert over lerarentekort: ‘We hebben al die leerkrachten nodig omdat er zoveel leerlingen zijn. Wel, dan zegt mijn verstand: schaf die leerlingen af’

Schooldirecties zijn wanhopig, dat voel je overal. Bestel je ergens een koffietje, dan vraagt de kelner: ‘Melk en suiker? En wat dacht u van een plek in het onderwijs?’ Ondanks zulke goedbedoelde initiatieven zal het tekort aan leerkrachten nog jaren aanslepen. Tenzij er voor échte oplossingen wordt gekozen.

Beeld Jeroen Los

De leerlingen die niemand wil: ‘In mijn klas zaten gasten die heroïne rookten. Eén van mijn klasgenoten stak later iemand dood voor een sigaret’

Niet elke leerling stapt op 1 september fluitend door de schoolpoort. Voor steeds meer jongeren is de schoolloopbaan één lange calvarietocht, bezaaid met C-attesten, schorsingen en uitsluitingen. ‘Als maatschappij moet je je ervan bewust zijn dat van bepaalde jongeren niet veel zal terechtkomen, wat je ook doet.’

Dossier seksuele opvoeding: ‘De leraar zegt dat porno niet het echte leven is, maar hoe het wél gaat, vertelt hij niet’

Het is waanzinnig, als je er even bij stilstaat: de jeugd van tegenwoordig kijkt al naar porno als ze 12 zijn, maar op school zien ze tijdens de seksuele opvoeding alleen maar plaatjes met de doorsnede van edele delen. De jongeren zelf vinden het compleet belachelijk en snappen ook niet dat de school hen alleen maar op de gevaren van seks wijst.‘Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kinderen bewust te maken van wat ze prettig vinden en wat niet.’

Verboden liefde op school: ‘Op de nachtbus liet de lerares plots haar hand in mijn broek glijden.’

Humo sprak met drie leerlingen over hun verboden relatie met een leerkracht en bevroeg een seksuologe over hoe (on)kies zoiets is. ‘Mijn lerares Nederlands heeft me ontmaagd. Ongelooflijk spannend om zoiets als 17-jarig broekventje mee te maken.’

Beeld Joris Casaer Humo 2020

Juf Dianne, mama van Kobe Ilsen, getuigt: ‘In de leraarskamer knepen de mannen in mijn borsten en billen’

#MeToo is een etterbuil waar we de bodem nog niet van zien, en ook het onderwijs blijft niet gespaard. Dianne Nuyts, mama van VRT-gezicht Kobe Ilsen, kwam als leerkracht terecht in een school vol mannen en werd meteen het mikpunt van grensoverschrijdend gedrag en pesterijen. Ze deelde haar verhaal in een roman: ‘Op een dag hadden ze de deur van mijn klas gestolen. Het voelde aan als een inbraak in mijn veilige cocon.’

Pesten op school: ‘Ik vloog op de pestkop af: ‘Gij moet oppassen of ik plak u tegen de muur!’’

Het is een vraag waar veel ouders mee worstelen: wat doe je als jouw kind wordt getreiterd? Humo sprak met de auteurs van het boekje ‘Mama, ze pesten me’, met getuigenissen zoals die van Patricia, mama van de zwaar gepeste Freya. ‘Ze bleven op haar hoofd slaan tot ze zei dat ze een loser was.’

Tijs Vanneste: ‘Ik beweer niet dat Smartschool geen nut heeft, maar nu is het systeem compleet doorgeslagen’

In ‘Meneer Vanneste’, deze zomer nog op Eén, hield vader van twee Tijs Vanneste het onderwijs tegen het licht. Daarvoor stak hij ook zijn licht op bij zijn vroegere wiskundelerares Marjan Van Hout. ‘Het onderwijs houdt je scherp. En jong.’

De loopgravenoorlog tussen ouders en scholen: ‘Als een leerling problemen veroorzaakt, is de reactie van scholen vaak: weg, die problemen moeten weg!’

Ieder jaar krijgen in Vlaanderen 3.000 leerlingen te horen dat ze niet langer welkom zijn op hun school. Almaar vaker vechten ouders een uitsluiting aan, terwijl scholen en leraren de hakken in het zand zetten. ‘In sommige scholen is nérgens ruimte voor: niet om te reflecteren, niet om te begeleiden, niet om creatieve oplossingen te bedenken.’