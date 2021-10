In Donald Trumps ooit zo drukke hotel in Washington heerst nu galmende leegte

Het Trump International Hotel in Washington krioelde vier jaar lang van de politici, donoren en lobbyisten. Nu is het uitgestorven, en probeert de oud-president zijn hotel te verkopen.

Donald Trump mag Washington D.C. dan verlaten hebben, zijn naam prijkt nog altijd in grote gouden letters langs Pennsylvania Avenue, de politieke slagader van de hoofdstad. In 2016, na een verbouwing van twee jaar en net voor hij de presidentsverkiezingen won, opende hij daar het Trump International Hotel in het statige voormalige hoofdpostkantoor, ergens tussen het Witte Huis en het Capitool.

Maar ook dat spoor van het tijdperk-Trump zou binnenkort uitgewist kunnen zijn. The Wall Street Journal meldt dat Trump dicht bij een deal is om een van zijn meest iconische en beruchte gebouwen van de hand te doen. Het was al langer bekend dat de Trump Organization een overname van het leasecontract nastreeft.

Tafel 72 wordt nog elke avond vrijgehouden voor Trump

Tot het zover is, houdt het personeel van het hotel nog altijd iedere avond tafel 72 van steakrestaurant BLT Prime vrij. Zoals dat de afgelopen jaren altijd de gewoonte was. Want het zou zomaar kunnen gebeuren dat de president ineens binnenkwam. In alle jaren dat Trump het Witte Huis bewoonde, heeft hij maar één restaurant in Washington bezocht: zijn eigen steakrestaurant.

Daar kwam hij niet voor verrassingen te staan. Er bestond een uitgebreid protocol voor als de president binnenkwam, zo onthulde het tijdschrift Washingtonian via talloze interviews met (oud-)medewerkers. Eerst kreeg hij discreet handgel aangereikt (al ver voor de pandemie stond Trump bekend als allergisch voor microben), daarna werd zijn cola light ingeschonken volgens een zevenstappenplan, en de vaste maaltijd van de president bereid: een garnalencocktail, een doorbakken steak, en frietjes – garnituren en garneringen strikt verboden. Eén keer zag de president dat een van zijn tafelgenoten een grotere steak kreeg dan hijzelf. Dat heeft het personeel geweten, en dat is daarna niet meer voorgekomen.

Een clubhuis van ‘Trump World’

In de hoogtijdagen was tafel 72 vaak de enige tafel die leeg bleef. Om dat afwezige middelpunt heen gonsde het van de activiteit. Het hotel gold als een soort clubhuis van ‘Trump World’, en was een veilige enclave in een stad die verder ronduit vijandig stond tegenover de regering – bij de laatste verkiezingen stemde 92 procent van de kiezers er op Biden.

Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani hield er vaak hele dagen kantoor aan een tafel in het restaurant. Lobbyisten, Republikeinse Congresleden, donoren, zakenlieden, en buitenlandse gasten verdrongen zich. De tafelschikking reflecteerde wie er op dat moment in de politieke gunst stond. Het personeel moest voorafgaand aan hun diensten eerst uit het hoofd leren welke belangrijke mensen er waar die avond zaten, om verrassingen van het type ‘Zeg, weet u wel wie ik ben?’ te voorkomen.

Maar waar in die tijd tafel 72 vaak de enige lege tafel was, is dat nu wel anders. Het afgelopen jaar rapporteerden verschillende media dat de loop er nogal uit is. In augustus deelde Robert Maguire, onderzoeker bij Crew, een actiecomité voor bestuurlijke integriteit, een filmpje op sociale media dat hij in het hotel gemaakt had. Op vrijdagavond acht uur, ooit het spitsuur, heerste nu galmende leegte. ‘Het is bijna alsof mensen het hotel van de president gebruikten als een manier om zijn zakken te vullen om in een goed blaadje te komen, en er geen reden meer is om dat te doen nu hij geen president meer is’, becommentarieerde Maguire vilein.

The cavernous, empty lobby of Trump's DC hotel at 8pm on a Friday night pic.twitter.com/VIxo1pF1Cw — Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 augustus 2021

70 miljoen verlies gedraaid

Hij is niet de enige die kritiek had op die financiële belangenverstrengeling. Buitenlandse delegaties logeerden vaak in het Trump International Hotel, waar Trump financieel van profiteerde, omdat hij anders dan andere presidenten zijn zakelijke belangen had aangehouden. Hierom werden verschillende rechtszaken tegen hem aangespannen, onder andere door Crew. ‘Je moet wel dom zijn om te geloven dat Trump en zijn familie niet op de hoogte worden gehouden van wie het hotel gebruikt’, zei voormalig Republikeins afgevaardigde Mickey Edwards in 2019 tegen The Guardian.

Heel veel winst heeft het hotel Trump tot nu toe overigens niet opgeleverd, als we moeten afgaan op gegevens die vorige week werden vrijgegeven door een commissie van het Huis van Afgevaardigden. De Trump Organization is geen eigenaar van het pand, maar leaset het voor langere tijd van de overheid. Dat geeft het Huis bevoegdheden om de financiën van het hotel in te zien. Het lijkt dat er de afgelopen jaren 70 miljoen verlies is gedraaid op het hotel. Dat kwam natuurlijk deels door de pandemie, en sowieso geldt het voorbehoud dat de financiën van Trumps ondernemingen altijd een zeer ingewikkeld doolhof zijn, waardoor heldere conclusies vaak moeilijk te trekken zijn.

Uiteindelijk kan de investering hem alsnog een flinke winst opleveren. Al in 2019 zette de Trump Organization de lease van het hotel in de etalage, deels om van alle juridische beslommeringen af te zijn. Destijds mikte men op een overname van 500 miljoen dollar, flink meer dan de verbouwingskosten van 200 miljoen en het eventuele verlies. Dat lukte niet, toen de hotelbranche instortte door de pandemie. Maar volgens The Wall Street Journal zou er ook met de deal die nu in de maak is ruim 370 miljoen dollar gemoeid zijn.

(Trouw)