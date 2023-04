In het hoofd van highliner Jef Cox: ‘Als je met adrenaline in je lijf over een highline loopt, val je bijna altijd’

In maart slaagde de Gentse tandarts Karel Sabbe er als één van de weinigen in om de fameuze Barkley Marathons in Canada uit te lopen, een waanzinnig traject van 160 kilometer met extreme hoogteverschillen dat binnen de zestig uur voltooid moet worden. Maar Sabbe is lang niet de enige Belg die extreme sportprestaties levert. In deze reeks laten we waaghalzen in alle vormen, soorten en maten aan het woord. Deze week: highliner Jef Cox.

HUMO Wat is highlinen?

JEF COX «Eenvoudig gezegd: je spant een band tussen twee punten en je probeert erop te balanceren. Bij het iets populairdere slacklinen wordt die band bijvoorbeeld tussen twee bomen in het park gespannen, maar highliners kiezen voor bergtoppen, kranen of andere hoge referentiepunten. Je mag het niet verwarren met koorddansen: dat doe je op een superstrakke stalen kabel, terwijl highliners een losse lijn gebruiken en voortdurend in beweging zijn om in evenwicht te blijven. Beide sporten hebben met evenwicht te maken, maar het is niet omdat je de ene kunt, dat de andere ook automatisch zal lukken.»

HUMO Wanneer ben je ermee begonnen?

COX «Zo’n tien jaar geleden heb ik samen met mijn broers voor het eerst een lijn gespannen in de tuin. Steeds hoger, tot één van ons naar beneden tuimelde, met blauwe ballen als gevolg (lacht). Pas daarna ontdekten we via Facebook dat er in België een heuse community bestaat. Er zijn slechts een honderdtal leden, maar dat kleinschalige maakt het net zo leuk. We onderhouden nauwe contacten met highliners uit de hele wereld. In de zomer ontmoeten we elkaar op highlinefestivals.»

HUMO Is het moeilijk om een highline te spannen – of riggen, in jullie jargon?

COX «Het zijn erg lange lijnen, wat het proces best ingewikkeld maakt. Je kunt het ook zeker niet alleen. Er zijn de platte koorden uit polyester of nylon, elk 50 meter lang, om de totale afstand te overbruggen. Daar komt dan de tuigage bij: het touwwerk dat je nodig hebt om te kunnen highlinen tussen twee ankerpunten. De kleine boogjes onder de hoofdlijn zijn een tweede zekerheidslijn. We willen het lot niet tarten.

»Highlinen is meer dan een gewone sport. Je zoekt een geschikte locatie uit, je verbindt de twee punten met elkaar, je beveiligt het traject... Je stapt door de lucht waar niemand anders je dat ooit heeft voorgedaan. Het heeft iets kunstigs, iets poëtisch zelfs.»

368 meter highline boven Trageco groeve in Waimes, nabij Malmedy. Jef Cox Beeld ©GillesCharlier

HUMO Wat gaat er op zo’n hoogte door je hoofd?

COX «Het is een heel mentale sport, je moet echt gelóven dat je het kunt. Zodra je twijfelt, bega je een misstap. We krijgen vaak te horen dat we waaghalzen of adrenalinejunkies zijn, maar dat is helemaal niet zo. Integendeel zelfs: als je met adrenaline in je lijf over een highline loopt, val je bijna altijd. Rustig blijven en gefocust blijven is vermoeiender dan het fysieke aspect. Als je 200 meter over een highline kunt wandelen, heb je de techniek onder de knie: dan is enkel de focus nog van tel. Highlinen is bovendien een gendergelijke sport. Mannen hebben geen enkel voordeel ten opzichte van vrouwen.»

HUMO Wat maakt highlinen nog moeilijk, buiten de hoogte?

COX «Het weer! Regen maakt niet zoveel uit, maar de wind kan een echte spelbreker zijn. De afstand van het huidige wereldrecord - 2,7 kilometer - is technisch haalbaar voor veel highliners, maar je moet dan wel een plaats waar de weersomstandigheden de hele tijd perfect zijn. Eind april doen we een poging om het plaatselijke record van 770 meter te verbeteren in Freyr, in de buurt van Dinant. Nu gaan we eerst naar Waimes, voor een lijn van 1,2 kilometer.»

HUMO Oefenen jullie ook vaak in het buitenland?

COX «Tijdens de wintermaanden oefenen we vooral in de Topsporthal in Gent, waar vier permanente lijnen hangen. Op Sardinië heb je een canyon met wel twíntig permanente lijnen. Da’s een walhalla voor fanatieke highliners, en dan vooral voor de freestylers. De techniek van de freestylers of bouncers is sinds een jaar of drie in volle ontwikkeling: op en neer springen, salto’s, flips… Mijn favoriet is de almighty flip, een beweging die onmogelijk lijkt, maar die er wel spectaculair uitziet.»

HUMO Tot slot: wat wil je nog bereiken in het highlinen?

COX «Ik wil met mijn eenwieler over highline van 100 meter fietsen. Momenteel is mijn record 60 meter.»

HUMO Spannend!

