In Portugal ligt het nu al vast: Kerstman geeft een week lockdown cadeau

Scholen een week extra dicht, verplicht thuiswerken, bars en clubs gesloten en het dringende advies om contacten buiten het gezin zoveel mogelijk te mijden. Portugal heeft besloten dat er in de eerste week van januari een soort preventieve lockdown komt, om ervoor te zorgen dat besmettingen die mensen oplopen ‘in een periode met intensieve familiecontacten’ geen kans krijgen verder om zich heen te grijpen.

De Portugese regering probeert met een pakket maatregelen het land voor een gure coronawinter te behoeden. Gisteren gingen de eerste restricties in. Mondkapjes zijn in de horeca en de kleinere winkels weer verplicht, al had een aanzienlijk deel van de Portugezen uit voorzorg nooit afscheid genomen van de maskers. Het coronacertificaat keert terug in de horeca en sportclubs. Voor de nachtclubs gaat het nog een stapje verder: ook gevaccineerden moeten een negatieve test kunnen overhandigen bij binnenkomst. Datzelfde geldt aan de grens: álle reizigers, geprikt of niet, moeten zijn getest. Intussen wordt in volle vaart de boosterprik gezet: alle 65-plussers kunnen die nu zonder afspraak halen.

Seizoenseffect

Niet dat ziekenhuisbedden in het meest gevaccineerde land van Europa (98 procent van de bevolking van 12 jaar en ouder is geprikt) nu zo rap bezet raken. Het seizoenseffect lijkt wel zichtbaar: met de dalende temperaturen kruipen de cijfers sinds een maand weer omhoog. Op de ic’s liggen zo’n 115 coronapatiënten, het aantal doden per dag schommelt tussen de tien en vijftien. ,’Dankzij de vaccinaties is de situatie deze herfst niet te vergelijken met die van vorig jaar’, zei premier Antonio Costa op zijn persconferentie. ‘Als we nu alvast ingrijpen, dan naderen we kerst zonder angst. Hoe later we op de rem trappen, hoe groter het risico is.’

Het is Costa’s dure les geweest van de afgelopen jaarwisseling, toen het faliekant misging na de feestdagen. Als cadeau voor hun goede inzet mochten de Portugezen van hun premier een vrijwel maatregelvrije kerst vieren. Dat mondde uit in het grootste coronatrauma dat het land overkwam. Als een raket schoten de besmettingen omhoog. Eind januari was er code zwart, met ruim zevenduizend Covid-patiënten in de ziekenhuizen en rond de driehonderd doden per dag, op een bevolking van 10,5 miljoen mensen. Een ongekend strenge lockdown was nodig om de pandemie weer onder controle te krijgen.

Straatbeeld van Portugal. Beeld Reuters

Rijen ambulances

‘Ik heb de rijen ambulances voor de ziekenhuizen nog op mijn netvlies staan’, zegt Heino Folmer, sinds 2005 een Nederlandse huisarts in het Zuid-Portugese Albufeira.

FOLMER «Dus dat Portugal nu grijpt naar een week waarin mensen na de feestdagen zoveel mogelijk het contact beperken, lijkt me een verstandige zet.

»Bovendien is het niet te doen om Portugezen te vragen kerst sober te vieren. De bevolking is vrij volgzaam, maar kerst is heilig. Het gaat zelfs vóór de volksgezondheid. Het is het belangrijkste feest van het jaar en dat vier je met de hele familie.»

De kerstplannen zijn door de bevolking vrijwel zonder morren ontvangen. Folmer verwacht dat de ‘quarantaineweek’ na afloop van de feestdagen dan ook een offer is dat de Portugezen zonder moeite brengen. ,

FOLMER «Ze zijn een stuk collectivistischer dan de Nederlanders. Als de gemeenschap er baat bij heeft, dan doen ze het.»

