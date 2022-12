In ‘VTM Nieuws’ bleek de Chinese Muur van Bart De Wever toch eerder van kroepoek te zijn gebouwd

‘Nooit met Vlaams Belang’, liet Bart De Wever de voorbije jaren meermaals optekenen. Wie de geschiedenis van de N-VA-voorzitter wat betreft dure, categorieke politieke beloftes een béétje kent, zag de bocht van 180 graden in ‘VTM Nieuws’ wellicht aankomen, maar de rest van tv-kijkend Vlaanderen verslikte zich toch even in zijn middagboterham.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Bart De Wever zegt rechtuit dat hij wil samenwerken met Vlaams Belang, als bepaalde figuren uit de partij worden verwijderd. Waar? De middaguitzending van ‘VTM Nieuws’. Waarom is het opvallend? De NVA-voorzitter roept al jaren dat hij nog liever stopt met politiek dan ooit met extreemrechts samen te werken.

Zondagmiddag was N-VA-voorzitter Bart De Wever te gast bij ‘VTM Nieuws’, waar nieuwsanker Dany Verstraeten hem al snel confronteerde met de spectaculaire peilingresultaten van Vlaams Belang. Op de vraag of De Wever zou overwegen om met de partij samen te werken, antwoordde hij: ‘Ik ben tegen het cordon sanitaire als principe. Als mensen binnen de redelijke krijtlijnen kunnen komen, moet je hen een kans geven om te besturen.’

De Wever verbond er wel een voorwaarde aan: ‘Tom Van Grieken moet dat perfect kunnen. Maar hij kan nog altijd geen afscheid nemen van mensen die hem in verlegenheid brengen.’ Daarmee doelde hij op ‘figuren die achter Poetin aanlopen’ en mensen die ‘antisemitische, seksistische praat verkopen en mensen op hun seksuele identiteit aanvallen, zoals Dries Van Langenhove’.

‘Ik ga met zulke figuren niet in zee. Dan stop ik nog liever met de politiek. Als meneer Van Grieken het meent, dan weet hij wat hem te doen staat’, besloot hij.

Daarmee steekt Bart De Wever overduidelijk een hand uit naar de extreemrechtse partij, zonder bezwaren tegen hun programmapunten. Nochtans druist dat in tegen heel wat dure politieke beloftes die hij in het verleden maakte.

In de zomer van 2019 leek Bart De Wever even met Vlaams Belang te flirten, toen hij met Tom Van Grieken onderhandelde over een mogelijke Vlaamse regering. Nochtans waren verguisde figuren als Van Langenhove, Filip Dewinter en Sam Van Rooy toen ook al lid van de partij. Na enkele weken hield De Wever het al voor bekeken, naar eigen zeggen omdat de stijl en de eisen van Vlaams Belang er niet ‘redelijker’ op werden. Volgens voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten was het werkelijke breekpunt echter het feit dat Open VLD en CD&V pertinent weigerden om in een regering met extreemrechts te stappen. In ‘De afspraak’ vertelde ze zelfs dat De Wever haar uitgebreid had proberen te overtuigen: ‘Hij zei: we gaan jullie rijkelijk belonen, maar wij willen het Vlaams Belang mee aan boord’.

Sinds die afgesprongen onderhandelingen is De Wever er steeds als de kippen bij om te benadrukken dat hij ideologische problemen heeft met het Vlaams Belang en er een ‘Chinese Muur’ tussen zijn partij en die van Van Grieken staat. Geen kans op een échte samenwerking, suste hij lange tijd iedereen gerust.

Zo liet hij eind 2020 in Humo optekenen: ‘Op élke gemeenteraad begint Vlaams Belang over de ‘Afrikaanse, islamitische achterlijkheid’. Mijn beste vriend is een moslim, wij gaan samen op reis: wat moet ik tegen hem zeggen als ik morgen een regering maak of mijn stad bestuur met die types? Ik zal duidelijk zijn: als ik moet kiezen tussen stoppen met politiek of dát, dan stop ik direct. Ik ga mezelf niet verloochenen. Politiek is me niet álles waard.’

In diezelfde periode sloot hij ook in Gazet van Antwerpen in zeer heldere bewoordingen enige vorm van samenwerking met Vlaams Belang uit: ‘Ik wil hier zeer duidelijk over zijn en schrijf het maar op. Als dit de electorale toekomst is, dan zal ik daar niet toe behoren. Ik ga mijzelf niet verloochenen om hier een ambt te kunnen blijven bekleden. Dan doe ik de deur hier dicht en met de glimlach.’

In oktober 2021 wees Bart De Wever in ‘De Cooke en Verhulst Show’ een coalitie met Vlaams Belang in 2024 nog resoluut af, ook al waren ze toen al de grootste Vlaamse partij in de peilingen: ‘Jammer dat ze zoveel stemmen krijgen, want het is nutteloos.’

Fast forward naar december 2022, waarin de bewuste Chinese muur dan toch niet veel meer dan een gammel bouwsel van kroepoek blijkt te zijn.