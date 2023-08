Ine Beyen: ‘Een vrouw op een fiets heeft weinig om het lijf. In de tijd van de korsetten en de hoepelrokken was dat een bezienswaardigheid’

Het vrouwenwielrennen is in opmars, wat het voor iemand met een slecht karakter (goeiemiddag, dames!) extra leuk maakt om er de liefhebbers mee te sarren. Even kijken hoe voormalig profwielrenster Ine Beyen, komende zondag gewaardeerd co-commentatrice bij het WK in Glasgow, reageert op deze door en door verwerpelijke, überhaupt geen plaats meer in de huidige samenleving hebbende rotopmerking.

HUMO Ik heb eind vorige maand een beetje naar de Tour des Femmes gekeken. Leuk, maar er werd wel érg veel gevallen, hè?

INE BEYEN «Vind je?»

HUMO Ja.

BEYEN «Ik vind van niet. Er wordt gewoon veel op gefocust. Ik herinner me een massale valpartij in de tweede of derde etappe van de Tour des Femmes van vorig jaar. Er kwam toen van alle kanten kritiek, die er veelal op neerkwam dat vrouwen gewoon niet met de fiets kunnen rijden – ‘Ze hebben zijwieltjes nodig,’ dat idee. Maar kijk een keer naar de Tour de France voor mannen: daar wordt ook elke dag gevallen, hè.»

HUMO Ergert het je dat het vrouwenwielrennen soms nog een beetje meesmuilend wordt bekeken?

BEYEN «Serieus: ik krijg zo goed als nooit met meesmuilende reacties te maken. Integendeel, meer en meer mensen komen me zeggen dat ze ’t zijn beginnen te volgen en dat ze het echt boeiend vinden.

»Wat me wél heeft geërgerd, zijn de recente voorbeelden van belabberde organisatie. In de Ronde van de Pyreneeën werden de vrouwen midden in een rit ineens geconfronteerd met verkeer op de weg. Tegenliggers, bussen zelfs: levensgevaarlijk. En twee weken voor de start van de Giro Donne was het nog altijd niet duidelijk of die koers zou doorgaan. Maar we zullen dat maar als groeipijnen beschouwen, zeker? De afgelopen jaren is het vrouwenwielrennen echt geëxplodeerd.»

HUMO Ter zake: wat beschouw jij als de hemel op aarde?

BEYEN «Een eenzame wandeling in de bergen. Niemand zien of horen, één zijn met de natuur, ik vind dat fantastisch.

»Ik herinner me een vakantie in Livigno een jaar of tien geleden, toen ik nog geen sociale media had en ook geen kinderen. Ik had de skilift naar boven genomen, om dan drie uur lang in m’n eentje naar beneden te wandelen. Halverwege kwam ik een oud meneertje tegen dat ook aan het wandelen was, en me tijdens het tweede deel vergezelde. We hoefden elkaar niet veel te vertellen: we genoten gewoon allebei ten volle van de natuur en van de rust. Op het einde moest ik rechtsaf, en hij naar links. ‘Au revoir,’ zei ik, en dat was dat. Een zalige ochtend.

»Drie jaar geleden, op reis in La Clusaz, heb ik trouwens gemerkt dat mijn kinderen ook van bergwandelingen houden. Als mijn toenmalige man ging fietsen, trok ik er altijd samen met hen op uit met de rugzak: dan gingen we op het gemak bergboeketjes plukken, wat we geweldig vonden. Nooit stippelde ik vooraf een wandeling uit: ik vertrok gewoon, en ik zag wel waar ik uitkwam.»

HUMO Wat zijn jouw minst gelukkige momenten?

BEYEN «De keren dat mijn kinderen verdriet hebben. Oprecht verdriet, dan. Je merkt dat snel aan een kind, of het echt is of niet. En als ik merk dat ze echt verdrietig zijn, doet dat pijn.»

HUMO Waarom zijn ze zoal verdrietig?

BEYEN «Soms om kleine dingen, die in hun ogen natuurlijk groot zijn. Maar andere keren zit het dieper. Hun ouders zijn dit jaar gescheiden, hè, en uiteraard brengt dat verdriet met zich mee – voor mijzelf ook. Al wil ik me niet in zelfbeklag wentelen, want daar hou ik niet van. Mijn ongelukkige momenten probeer ik altijd zo vlug mogelijk te seponeren, te wissen uit mijn geheugen, om met een open blik naar de toekomst te kijken.»

HUMO Snel over naar een vrolijker thema. Lust je een glaasje?

BEYEN «Ja. Vroeger dronk ik het liefst rode wijn, maar omdat ik er altijd zo moe van werd, ben ik inmiddels overgeschakeld op rosé. En sinds een maand of twee waag ik me al eens aan een streekbiertje of een trappist. Orval, bijvoorbeeld: ik heb dat echt leren appreciëren.

»Weet je, op terrasjes drinkt de man meestal een biertje en de vrouw een glas witte wijn. Maar onlangs vroeg ik me af: waarom is dat eigenlijk zo? Om een beetje tegendraads te doen, heb ik toen maar eens een streekbiertje voor mezelf besteld. En het smaakte, dus nu wil ik ze allemaal geprobeerd hebben.»

HUMO Wat beschouw je als het hoogste lichamelijke genot?

BEYEN «Onlangs, ’s avonds laat, dacht ik: laat ik eens een kilometer of vijf lopen. Ik doe een lus van vier à vijf kilometer, en ik denk: kom, ik doe er nog eentje. Uiteindelijk kwam ik zodanig in the zone dat ik wel vijf lussen heb gelopen. Mijn voeten zaten vol blaren en waren helemaal bebloed, want ik had gloednieuwe sportschoenen aan en geen sokken – ah ja, ik ging maar vijf kilometer lopen!»

HUMO Ai.

BEYEN «Nee, ik vond dat totaal niet erg. Ik was gewoon zo trots op mezelf dat ik het toch maar gedaan had – zo van: we zijn toch nog altijd geen doetjes.»

HUMO Fiets je eigenlijk nog weleens?

BEYEN «Weinig. Maar begin oktober doe ik mee aan Roc du Maroc, een zesdaagse mountainbiketocht in Marokko. Echt een avontuur: in totaal zijn het 666 kilometer en 8.000 hoogtemeters, en je overnacht in bivaktenten in de woestijn. Enfin, om maar te zeggen: ik moet dringend weer de fiets op.»

Beeld HUMO

HUMO In de tijd dat deze zomerrubriek ontstond – er werd nog volop gefaxt – moest je de bekende Vlamingen die géén boeken lazen en daarvoor durfden uit te komen met een vergrootglas zoeken. Tegenwoordig is het omgekeerde het geval: ze hebben het vrijwel allemaal te druk. Wat jij?

BEYEN «Ik ook, vrees ik (lacht). Boeken lezen is niet evident, hè, met twee kleine kinderen in huis. Ook al omdat ik mijn weinige vrije tijd liever benut door te sporten. Al heb ik me tijdens de Tour de France Femmes wel serieus ingelezen over de historiek van het vrouwenwielrennen. Alle boeken die ik erover in huis had gehaald, heb ik één voor één doorgenomen, en met plezier. Boeiend om te lezen hoe emanciperend het vrouwenwielrennen in het prille begin was, tussen de twee Wereldoorlogen in. Want ja, destijds was het een algemeen aanvaard feit: vrouwen zijn niet gemaakt om te fietsen. En toch waren er pioniers die daar niet akkoord mee gingen, en ondanks tegenkanting van de katholieke kerk en de katholieke media de fiets opstapten.»

HUMO Wie, bijvoorbeeld?

BEYEN «Alfonsina Strada, een Italiaanse renster die in de jaren 20 als enige vrouw in de geschiedenis de Giro voor mannen heeft gereden.

»Tijdens de Eerste Wereldoorlog deden er niet veel mannen mee aan wielerkoersen, en was er ook bitter weinig interesse van het publiek. Om volk te lokken, heeft de organisator van de Ronde van Lombardije dan maar eens contact opgenomen met Alfonsina, die her en der al wat kleinere koersen had gewonnen: of zij niet wilde meerijden? Ze heeft ja gezegd, en het werkte nog ook: de mensen kwamen in groten getale kijken. En zo kwam ze uiteindelijk ook in de Giro terecht. In de bergritten kwam ze uren later binnen dan de mannen, maar daar maalde de organisator niet om: de Gazzetta dello Sport, zijn krant, verkocht stukken beter wanneer Alfonsina meedeed. Nu, je moet een kat wel een kat noemen: veel had te maken met voyeurisme. Een vrouw op een fiets had weinig om het lijf, en dat zag je in de tijd van de korsetten en de hoepelrokken nergens. Je kunt je voorstellen dat de mannen maar wat graag naar de koers – en zeker naar de velodromen – kwamen afzakken als ze wisten dat er een vrouw meedeed.»

HUMO Ine! Dankjewel, we zijn er.

BEYEN «Zijn we er?»

HUMO Nee, wacht, ik vergeet je zowaar naar je favoriete onenightstand te vragen.

BEYEN «Oei! Ik ben geen type voor onenightstands, vrees ik.»

HUMO Niet erg, doe gewoon alsof.

BEYEN «Goh. (Denkt na) Alleszins val ik niet in de eerste plaats op het uiterlijk. Om me seksueel aangetrokken te voelen tot iemand, laat staan om echt seks met hem te hebben, moet er iets anders zijn: een blik, een glimlach, een grijns, guitige ogen, humor… Maar om daar nu een naam op te plakken? Sorry, dat lukt me echt niet.»

HUMO ’t Is een hypothetische vraag. En dus ook een hypothetisch antwoord.

BEYEN «Oké dan: Carlos Sainz Jr.»

HUMO Hè hè.

BEYEN «Ik heb de formule 1 leren kennen door het eerste seizoen van ‘Drive to Survive’ op Netflix. Hij viel me meteen op, door z’n wat lakse manier van doen. Een beetje een bon vivant, had ik de indruk, dat trok me wel aan. Plus, toegegeven: hij heeft z’n uiterlijk mee.»

HUMO ’t Is een lekkere brok, bedoel je?

BEYEN (lacht) «We gingen het hypothetisch houden, hè?»