Ingeborg: ‘Ik blijf nuance missen over onze eenzijdige, medische visie’

De voorbije twintig jaar focuste Ingeborg Sergeant (55) vooral op yogalessen, meditatie en coaching in haar spirituele centrum De Evolutie in Brugge, maar in 2021 keerde ze terug naar haar oude liefde, de televisie. De liefde bleek wederom wederzijds – ze was bij momenten niet van het scherm te branden – en ook Ingeborg zelf was geen haar veranderd: absoluut niet bij machte om voor minder dan de volle honderd procent zichzelf te zijn. Vanavond zit ze in ‘Het huis’, Humo sprak haar over het voorbije jaar.

INGEBORG SERGEANT «In 2021 heb ik mijn veilige haven verlaten. Gelukkig niet definitief of helemaal – als je op tv bent, denken mensen al snel dat je niks anders meer doet. Zoals zovelen was ik door elkaar geschud door corona: ik mocht geen yogalessen of workshops in groep meer geven. Alleen mijn werk als psychotherapeut bleef nog over. Het was nooit mijn bedoeling dat meer dan twee dagen per week te doen, want het is intens, maar opeens was ik wekelijks vijf of zes dagen therapie aan het geven. Ik voelde: dit is niet goed voor mijn balans.»

HUMO Dus ging je terug naar de televisie.

INGEBORG «Niet dat ik ben gaan solliciteren, maar ik nam me wel voor: als ze me bellen, zeg ik ja.»

HUMO En er wérd gebeld.

INGEBORG «Twee uur later kreeg ik al telefoon. In mijn workshops zeggen mensen soms: ‘Bij mij werkt dat niet.’ Ja, maar je moet het écht willen. Het is niet voldoende het te denken, je moet het voelen in elke vezel van je lijf. Dan pas gebeuren de dingen: Stany Crets belde me voor zijn ‘Winterrevue’, Eric Goens wilde me in ‘Het huis’... Ik sta er altijd van te kijken hoe goed dat werkt bij mij: als ik iets manifesteer, zoals dat heet, dan komt het ook.»

HUMO Ze belden je ook voor ‘K2 zoekt K3’. Waarom wilden ze jou in de jury hebben?

INGEBORG «Niet omdat ik zo’n groot K3-kenner ben, maar ik heb zestien jaar lang een kinderprogramma gepresenteerd (‘Schuif af’, red.) en ik ben ook zangeres. Terwijl ik in die opnames zat, dacht ik: ja, ik zit hier op mijn plek.»

HUMO Je zat naast de Nederlandse zanger Gordon, de queen van de ongefilterde meningen. Moest jij zijn brutaliteit wat verzachten?

INGEBORG «Maar Gordon is óók de zachtheid zelve. Hij heeft net de Nederlandse versie van ‘Down the Road’ opgenomen. Hij sms’te me dat het programma hem zo gelukkig heeft gemaakt. Soms zou ik ook zo ongegeneerd willen zijn als hij. Dat is zo bevrijdend.»

HUMO In de voorrondes moesten jullie kandidaten puur op hun uiterlijk beoordelen.

INGEBORG «Daar was nogal wat om te doen, maar eigenlijk vond ik die formule niet zo slecht. Je kunt nu eenmaal maar één keer een eerste indruk maken. Ik ben altijd waarachtig geweest in mijn keuzes. Ik ging niet voor wie het best in het plaatje paste. Nee, ik wilde net uit het plaatje breken. Ik wilde alleen niemand kwetsen. Wie ben ik om iemands kinderdroom stuk te slaan? Als het aan mij had gelegen, had ik voor iedereen afgedrukt.»

HUMO Jij wilde wel graag een jongen bij K3, maar dat heeft er nooit echt in gezeten, hè.

INGEBORG «Nee? Ik geloofde wel dat het kon. Ik ben wel tot op het eind bewust voor de underdog blijven gaan. Vanuit een bezorgdheid, denk ik.

»Het was leuk om weer eens in zo’n mediacircus mee te draaien. Ik zit er veel meer ontspannen dan vroeger. Voor mij is het leven een speeltuin. Weet je wat mijn nummerplaat is? NAR-151. Niet zelf gekozen, hè. Ik moest glimlachen toen ik die plaat uit de omslag haalde. Bij de tarotkaarten is de nar het overmoedige wezen dat met een lichte plunjezak over de schouder ja zegt tegen het leven. Dat ben ik.»

HUMO Na twintig jaar zou je weer theater gaan spelen, in ‘Winterrevue’ van Stany Crets. Maar dat feest ging niet door.

INGEBORG «Ocharme, Stany. Hij is nog altijd kwaad. De première werd meteen onze laatste voorstelling. Voorlopig, toch.»

HUMO Een koude douche?

INGEBORG «Het was hard, ja. Als ik vroeger in ‘Schuif af’ een sketch speelde, improviseerden we gewoon. Voor ‘Winterrevue’ moest ik mijn tekst kennen en op het juiste moment de juiste cues geven. Bij de première had ik het eindelijk onder de knie – en toen was het meteen gedaan.

»Nu is het wachten op het volgende Overlegcomité. Wat daar ook wordt beslist, ik ga niet stilzitten. Als de maatregelen het toelaten, zal ik op ‘Winterrevue’ staan. Komen er geen versoepelingen, dan ga ik een kerstconcert zingen voor maximaal tweehonderd man in een kerk. Heel raar om op twee sporen te werken. Sommige artiesten doen dat niet en wachten af, maar dat is nooit mijn ding geweest. Ik ben altijd de mogelijkheden blijven zien, niet de moeilijkheden.»

HUMO Je zei niet alleen ja tegen tv en theater, maar ook tegen het vaccin. Alleen was dat niet van ganser harte. Spijt dat je dat toegaf op MNM?

INGEBORG «Wat ik zei, was niet genuanceerd genoeg: vooral daarvan heb ik spijt.»

HUMO Peter Van de Veire had je er wat in geluisd: je had hem in de koffiepauze verteld dat je in het vaccinatiecentrum te kennen had gegeven dat je liever niet gevaccineerd werd. In de uitzending verraste hij je door daarop terug te komen.

INGEBORG «Ach, Peter en ik kennen elkaar goed. We houden van speelse en gechargeerde gesprekken. Ik vertelde het als grap.»

HUMO Zo hadden velen het niet begrepen. Schrok je van de reacties?

INGEBORG «Zeker. Ik heb zelfs een doodsbedreiging gekregen. Het ligt enorm gevoelig, maar dat is logisch: corona bepaalt ons hele leven. Relaties komen onder druk te staan, jonge gezinnen moeten het zien te beredderen als de scholen weer dichtgaan, de faillissementen blijven komen, mensen zijn gestorven zonder afscheid te kunnen nemen… Als het vaccin de enige oplossing is, moet je dat niet in twijfel trekken of ermee lachen.

»En toch blijf ik vinden dat we nuance missen in het debat. Niet over het vaccin, maar over de eenzijdige, medische visie vanwaaruit alles nu wordt bekeken. Ik heb begrip voor mensen die eens een andere visie willen horen.»

HUMO Dat gebeurt toch ook? Niemand wordt het zwijgen opgelegd.

INGEBORG «Heb je ‘De zevende dag’ gezien, twee zondagen geleden? Dat was een moedige poging om vragen uit het publiek te beantwoorden. Erika Vlieghe heeft er een hele hoop beantwoord. Op een bepaald moment vroeg een wiskundeprofessor naar de kosten- batenanalyse: hoeveel jongeren moeten er ingeënt worden om hoeveel ouderen een besmetting te besparen? Op die vraag kwam niet echt een antwoord. Dan blijf je toch met een vervelend gevoel achter.

»Ik ga ervan uit dat alle mensen die de beslissingen nemen in ons land, dat met de grootste zorg doen. Maar misschien kunnen we deze pandemie ook als een signaal zien. De manier waarop we met onze aarde omgaan, is best giftig. En wat we de aarde aandoen, doen we ook onszelf aan: kunnen we dat inzien?»

HUMO Oké, maar als we de pandemie op haar beloop laten, zal de menselijke kostprijs navenant zijn.

INGEBORG «Dat is zo. En dan komen we bij de kern: als je geen vrede hebt met sterven, dan reageer je op alles vanuit angst.»

HUMO Heb jij dan vrede met de dood?

INGEBORG «Al lang. Ik dacht altijd dat ik rond mijn 30ste zou sterven. Intussen zit ik al aan 55.

»Ik ben natuurlijk ook getekend door de dood: bij mijn geboorte kreeg ik de naam van mijn overleden zusje. Plus, ik geloof dat wij een bewustzijn zijn dat tijdelijk in een lichaam zit, en dat daarna opgaat in een eenheidsbewustzijn. Mensen zeggen: ‘Wie in reïncarnatie gelooft, vindt het leven hier niet belangrijk.’ Integendeel! Als je gelooft dat je terugkomt, mag je de boel hier zéker niet verzieken, want dan heb je alleen maar meer werk achteraf.

»Maar bon, nu gaan we de filosofische toer op.»

HUMO We noteren dat je het onderwerp, ondanks de deining, niet uit de weg gaat.

INGEBORG «Een vriendin zei tegen me: ‘Zwijg er nu maar over.’ Ze heeft zelfs voorgesteld een T-shirt voor me te maken. Op de voorkant staat: ‘Ik heb geen mening.’ Op de achterkant: ‘En uw mening interesseert me niet.’ (lacht) Dat zou ik tof vinden. Want weet je, ik hoef niet per se iets te verkondigen, en mensen moeten me ook niet geloven. Ik probeer gewoon zo dicht mogelijk bij mijn waarden te blijven.»

HUMO Voor 2022 heb je wel al een scheurkalender uitgebracht, met tips voor het leven van alledag.

INGEBORG «Het is een inspiratiekalender. Elke dag geef ik een citaat, een doordenkertje, een oefening of een leuke opdracht, en dat alles overgoten met humor en relativering. Je krijgt de hele wondere wereld van Ingeborg – en van Inge Jacobs, die de tekeningen maakte – maar dan in een scheurkalender. In 1999 had ik nog een programma dat zo heette, ‘Wondere wereld’. Toen kwamen we te vroeg. Misschien zal de wereld er in 2022 klaar voor zijn.»

HUMO Je maakt een dure belofte: ‘Deze kalender gaat jou het allergelukkigst maken.’

INGEBORG «Zoveel lef heb ik. En zeg nu niet: ‘Jaja, het zal wel.’ Doe het, en je zult het zien.»

