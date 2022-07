‘‘Intermittent fasting’ is als niet naar het toilet gaan als je moet plassen. Absurd en schadelijk’: 7 lessen over gezond eten

Hoe je darmen je gewicht bepalen: ‘Wij krijgen van de overheid te horen dat we de hele tijd moeten eten, liefst veel ‘gezonde’ tussendoortjes. Net wat we niet moeten doen’

Een gezond dieet heeft niets te maken met het tellen van calorieën en de hoeveelheid vet of suiker die we eten, maar alles met het effect van voeding op onze darmen, en wel op de honderd biljoen bacteriën die daar gehuisvest zijn. Dat vertelde Tim Spector ons zeven jaar geleden in het spraakmakende boek ‘De dieetmythe’. Daarvan is nu een update klaar, waarin Spector inzoomt op de enorme impact van dat zogenaamde microbioom op onze lichamelijke en mentale gezondheid, en op allergieën en obesitas. ‘Antibiotica zijn één van de oorzaken van de obesitasepidemie.’

‘‘Intermittent fasting’ is als niet naar het toilet gaan als je moet plassen. Absurd en schadelijk’

Diëten maakt je ongezonder, ongelukkig en wellicht dikker en je riskeert er eetproblemen mee. Het is het mantra van voedingsdeskundige Celien Rombouts, op sociale media beroemd als de ‘anti-dieet-diëtist’. Zij neemt het vurig op tegen de doorgedreven focus op gewicht en de mentale dwangbuis van wat je wel en niet mag eten. ‘Ik stoor me aan BV’s die niet zijn opgeleid als voedingsdeskundige en wat studies bijeenharken die in hun kraam passen. Ze richten schade aan.’

‘Echte honger kennen wij niet. Wat wij hebben, is emotionele honger. We eten uit gewoonte’

Nooit meer naar de dokter’, zo doopte Servaas Bingé (42), zelf een arts, een paar jaar geleden zijn eerste boek. Het typeert zijn visie op geneeskunde: hij wil mensen niet genezen, hij wil voorkomen dat ze ziek worden. Net zoals hij deed in ‘Da’s dikke liefde’, het programma waarin hij samen met seksuologe Lotte Vanwezemael vier ‘gezette’ koppels begeleidt naar een gezonder leven. ‘De kritiek op dat programma was geen verrassing, maar we hebben echt iets moois gedaan met die deelnemers.’

De voedingsdeskundige die strijdt tegen ‘nutribullshit’: ‘Koolhydraten worden al lang onterecht gedemoniseerd’

Suiker maakt je niet dik en ziek. Met extra kilo’s loop je niet per se gezondheidsrisico’s en van diëten val je niet af. Met kennis van zaken en branie veegt arts en voedingsdeskundige Joshua Wolrich in ‘Voeding is geen medicijn’ ‘nutribullshit’ van tafel. ‘Zelfs als dokter trapte ik in de val.’

De grote Humo-test: de zin en onzin van de vijf populairste diëten

Hoeveel nut hebben al die diëten? Kun je er echt gewicht mee verliezen? Of zijn ze niet meer dan een dure en zinloze vorm van zelfkastijding? Humo haalt de broeksriem aan en licht de vijf populairste diëten van het laatste decennium door.

‘Kip is beter dan kaas.’ Zo red je de planeet met wat je eet

Sarah Bridle, professor astrofysica aan de Universiteit van Manchester, stelde berekingen op over hoe onze voeding de CO2-uitstoot beïnvloed en bundelde die in een handige gids met voedingtips voor een groen dieet. Worden we straks allemaal klimatariër? ‘Geen paniek: bier en wijn maken niet het grote verschil.’

