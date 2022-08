‘Is dat echt 16,50 euro?’ Hoeveel kost een hapje eten op Pukkelpop? En hoe goed smaakt het?

Een festivalbiertje op Pukkelpop combineert natuurlijk uitstekend met een vettig bakje friet (6,60 euro), maar wie zoekt naar iets meer smaak en verfijning kan terecht in het Food Wood. Humo ging voorproeven en kwam terug met een volle maag en een lege portemonnee.

De Steak sandwich BBQ van ‘Steak BBQ’ ★½☆☆☆ 11,55 euro

Biefstuk op een broodje, het concept is prima, de uitwerking is erg matig. Dat zien we trouwens al aan de buitenkant: het oogt allemaal nogal schraal, een beetje verward ook. De stukjes steak en rucola zijn lukraak op het broodje gesmeten en het broodje zelf lijkt iets te veel op een afbakbroodje van de Delhaize. Problematischer: aan de binnenkant is dat broodje bovendien behoorlijk verband. Die verbranding proeven we gelukkig niet, maar wat we wel proeven is ook niet om wild enthousiast van te worden: vlakke stukjes steak, een fletse saus en vooral een heel, heel droog broodje.

Libanees flatbread van ‘Yala Yala’ ★★★☆☆ 13,20 euro

Een opgerold platbrood gevuld met kefta, sla en een uitbundige dosis peterselie. En met ‘uitbundig’ bedoelen we: lekker peterselie, maar niet als het élke hap domineert. Voor de rest is deze dikke wrap een beetje als de gemiddelde Netflix-serie: het vult wel, maar morgen zijn we het weer vergeten.

De Black Angus Burger van ‘Wood Grill’ ★★½☆☆ 14,85 euro

‘Eigenlijk,’ zegt onze fotograaf halverwege de burger, ‘is dit een upgrade van zo'n eurodealburger bij McDonald’s’. Het klopt: deze burger ziet er wel heel weinig bijzonder uit, met zijn saaie broodje en standaard garnering. Het brood is droog, de cheddar is niet gesmolten, maar het vlees is lekker. Alleen niet 14,85 keer zo lekker als een eurodealburger bij McDonald's.

De Goa trip van ‘Mission Massala’ ★★★★☆ 11,55 euro

Bij Goa denken we vooral aan de elektronische muziek die we vroeger luisterden tijdens het nuttigen van paddo's, maar het blijkt ook een deelstaat van India. Dit veganistische(!) Indiase gerecht combineert beide, want er zit een oesterzwam doorheen gedraaid. Die oesterzwam heeft de textuur van paddenstoel, maar hij smaakt naar bbq, naar vlees bijna. Elke hap lijkt iets beter te smaken en aan het eind zitten we propvol. Bevelen we dus van harte aan, behalve dan voor wie niet van pittig eten óf koriander houdt.

Gehaktballen met nonk Jean z'n fantastische stroopsaus met puree en krokante uitjes van ‘Ons Ma’ ★★★½☆ 13,20 euro

Origineel festivalgerecht, deze schotel van ‘Ons Ma'. Over de ‘fantastische stroopsaus’ zijn de meningen verdeeld. Het is een goede plas jus waar de puree in drijft (dit gerecht is níét droog), het ruikt sterk en ziet er smakelijk uit, maar is wel heftig zoet, waar het gerust iets zouter had mogen zijn. De gehaktballen zijn snel op, want het zijn er maar drie en voor twee extra ballen betaal je 3,30 euro. De uitjes zijn lekker krokant, de puree smaakt naar puree. Dus het is goed? Ja, je moeder, je moeder die is goed.

De Meat Burger van ROK BBQ ★★★★½ 16,50 euro

De lamsburger van dit Gentse restaurant is fan-tas-tisch. Het sappige broodje is rijkelijk belegd met frisse yoghurt, harissa-mayo, couscous en traag gegaard lamsvlees (8 uur volgens het bord). Het geheel is zó heerlijk, zo verrukkelijk en smaakvol, dat het vechten is om de laatste hap. Goed, we hebben nog niet alles geproefd in de Food Wood, maar het zou ons sterk verbazen dat we op het veld nog iets beters gaan eten. Er is trouwens ook een vegetarische optie, met paddenstoelen, wat opmerkelijk is gezien de grote varkens aan het spit die naast het eettentje staan: