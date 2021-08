Is een coronaprik voor -12-jarigen nodig, eerlijk, en veilig? ‘Groepsimmuniteit kan een argument zijn’

Mogen in de nabije toekomst ook kinderen jonger dan 12 jaar ingeënt worden tegen corona? Als de vaccins veilig genoeg blijken, is dat volgens sommigen een reëel scenario.

1. Is het veilig?

Komen ook min-12-jarigen in aanmerking voor vaccinatie? Amerikaans president Joe Biden meent dat zo’n scenario niet meer veraf is. Hij zei onlangs dat het een kwestie van weken is: eind augustus zouden er mogelijk al kinderen ingeënt kunnen worden.

Die timing lijkt weinig waarschijnlijk. De studies die moeten achterhalen of coronavaccins veilig en effectief zijn voor wie jonger is dan 12, zijn nog volop bezig. Volgens The New York Times vroeg het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA recent aan Pfizer en Moderna om hun steekproef bij 5- tot 11-jarigen uit te breiden, om zeker te zijn dat zeldzame bijwerkingen worden opgepikt.

‘We verwachten de eerste studieresultaten pas in het najaar’, zegt professor Dirk Ramaekers van de interfederale Taskforce Vaccinatie. Daarna is het aan het Europees geneesmiddelenagentschap EMA om een advies te formuleren. ‘Pas als dat groen licht geeft, mogelijk in oktober of november, kan het beleid zich de vraag stellen of we onze vaccinatiecampagne willen uitbreiden.’ Die vraag zal volgens hem in eerste instantie over 6- tot 12-jarigen gaan. ‘Voor min-6-jarigen zijn de studies nog meer prematuur. Ik verwacht niet dat we daarover dit jaar iets zullen weten.’

Ramaekers benadrukt dat er hoe dan ook hoge eisen gesteld zullen worden. ‘Kinderen en jongeren hebben over het algemeen veel minder last van het virus, dus we moeten zeker zijn dat de vaccins door hen goed getolereerd worden. De bijwerkingen moet heel beperkt zijn.’

Coronavaccinatie van kinderen en jongeren is in elk geval niets nieuws. In juli beslisten de ministers van Volksgezondheid om na alle 16- tot 17-jarigen ook alle 12- tot 15-jarigen in ons land uit te nodigen voor een prik. In Vlaanderen is dat een succes: hier zijn al meer dan 294.000 minderjarigen minstens één keer geprikt met Pfizer/BioNTech, voorlopig het enige vaccin dat voor hen is goedgekeurd.

Een 13-jarig meisje wordt ingeënt tegen het coronavirus. In juli beslisten de ministers van Volksgezondheid om na alle 16- tot 17-jarigen ook alle 12- tot 15-jarigen in ons land uit te nodigen voor een prik. Mogelijk krijgen straks ook de min-12-jarigen een uitnodiging. Beeld Thibaut Durand

2. Is het nodig?

Als kinderen zo weinig last hebben van een coronabesmetting, is het dan wenselijk om hen te betrekken in een vaccinatiecampagne? Is de meerwaarde voldoende groot?

Vraag je het professor An Bael, die ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde is, dan klinkt een overtuigd ‘ja’. ‘We moeten de studies afwachten, maar als de vaccins veilig en effectief zijn voor min-12-jarigen is het volgens mij reëel dat we hen ook zullen uitnodigen.’

Al is de individuele winst van een vaccin voor een min-12-jarige mogelijk beperkt, ‘hun vaccinatie kan waarschijnlijk bijdragen tot de groepsimmuniteit en zo de bevolking mee helpen beschermen’, motiveert Bael. De maatschappelijke winst kan groot zijn. ‘We hebben gezien hoe hard de maatschappij afziet van coronamaatregelen. Dus we moeten zoveel mogelijk mensen – eerst volwassenen, dan eventueel kinderen – vaccineren om die te kunnen loslaten.’

Bael bevestigt dat kinderen over het algemeen minder last hebben van corona, maar merkt tegelijk op ‘dat er geen enkele dienst intensieve zorg voor kinderen is geweest die niemand heeft moeten opnemen met een multiorgaanfalen door Covid-19.’ Oftewel: ook jonge kinderen kunnen, weliswaar zeer uitzonderlijk, ernstig ziek worden.

Bij een aantal ouders lijkt er alvast draagvlak te zijn. Kinderartsen krijgen nu al af en toe vragen over de vaccinatie.



Professor An Bael, voorzitter van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, is voorstander. 'We hebben gezien hoe hard de maatschappij afziet van coronamaatregelen. Dus we moeten zoveel mogelijk mensen – eerst volwassenen, dan eventueel kinderen – vaccineren om die te kunnen loslaten.' Beeld Franky Verdickt

3. Is het eerlijk?

Als de vaccins voor de allerjongsten veilig en effectief blijken, dan is er nog de vraag: moeten we ze ook voor hen reserveren? De toegang tot Covid-19-vaccinatie is op heel veel plekken in de wereld allesbehalve evident. Er zijn veel landen waar de meest kwetsbaren niet eens geprikt zijn.

Bael: ‘Ik vind dat vaccins voor de jongsten zeker te verdedigen zijn als bewezen is dat ze veilig zijn. Maar er is een maatschappelijk debat nodig. Op dit eigenste moment is er twijfel vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie of de westerse landen moeten overgaan tot boosterprikken, net omdat er nog zoveel risicopatiënten elders in de wereld ongevaccineerd zijn.’

De vraag is ook hoeveel meerwaarde de vaccinatie van min-12-jarigen zal hebben. Van de allerjongsten is lange tijd gezegd dat ze maar beperkt bijdragen tot de circulatie van het virus, in tegenstelling tot de volwassenen. ‘Met de deltavariant is dat veel minder duidelijk’, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce. Volgens hem telt ons land ongeveer een half miljoen 6- tot 12-jarigen. Hun vaccinatie zal een impact hebben. ‘Maar niemand kan wetenschappelijk inschatten hoe groot die is. Op dit moment kunnen we, door de zeer besmettelijke deltavariant, zelfs niet goed berekenen bij welk percentage we aan groepsimmuniteit geraken.’

Professor Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie: 'De groepsimmuniteit kan een argument zijn om het vaccin, als het veilig is, ook aan jongere kinderen te geven. Maar de discussies zullen over veel meer gaan dan dat.' Beeld Tim Dirven

Ramaekers noemt zich voor- noch tegenstander van een uitbreiding. ‘De groepsimmuniteit kan een argument zijn om het vaccin, als het veilig is, ook aan jongere kinderen te geven. Maar de discussies zullen over veel meer gaan dan dat.’

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wacht de toestemming van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) af. ‘Als die volgt, leggen we deze mogelijkheid voor aan onze experts in de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce Vaccinatie. Zij zijn altijd ons kompas geweest in deze crisis en dat is in dezen niet anders.’

(DM)