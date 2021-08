Ja, retourneren is gratis, maar die trui die toch niet paste gaat misschien wel de verbrandingsoven in

Gratis geretourneerde kleding gaat zo de prullenbak in. Zonde van de jurk of trui, én het is milieuvervuilend. Wat doen webshops om het retourproces te verduurzamen en hoe kan de consument zelf een online kledingmiskoop voorkomen?

Past die trui niet zo goed, valt het materiaal tegen of was het een impulsaankoop? Stuur het gewoon terug! Geen probleem, neem er gerust honderd dagen de tijd voor. Retourneren is toch gratis.

Op deze manier maken webshops online aankopen en retourzendingen toegankelijk voor de consument. Het is niet meer weg te denken uit het online shopgedrag, maar er hangt een prijskaartje aan, voor het milieu en voor de webshops zelf.

Want die teruggestuurde jassen, schoenen en broeken gaan vaak niet terug de online kledingrekken in. In juni onthulde het Britse televisieprogramma ITVNews dat bij Amazon miljoenen geretourneerde producten worden vernietigd, omdat dat goedkoper is dan de spullen opnieuw opslaan in het magazijn. Die drastische beslissing heeft dus alles met geld te maken.

Knopen vastmaken en haren verwijderen

Vernietigen is goedkoop. Het product het hele retourproces laten doorlopen kost gemiddeld 12,50 euro per zending, heeft het Nederlandse e-commercebedrijf Docdata berekend. Waar zitten die kosten dan in? Het inpakken van een pakketje kost ongeveer 2,50 euro, het bezorgen 3,75. Bij een retour heeft een bedrijf die kosten al voor niets gemaakt. Bij een retourzending komen er opnieuw de vervoerskosten bij, een inspectie van het pakketje, netjes maken (knopen vastmaken, haren verwijderen), en het weer inpakken. Webshops zijn er uiteindelijk miljoenen euro’s mee kwijt.

Webshops willen die retours daarom maar al te graag voorkomen. Zo komt Amazon nu met een plan om minder retourzendingen te vernietigen. Naast de optie om geretourneerde producten opnieuw te verkopen, komt er ook de mogelijkheid om in zee te gaan met opkopers van gebruikte producten. Deze plannen worden eerst uitgerold in de VS; over België is op dit moment nog niets bekend.

Zalando investeerde in de virtuele paskamer. Met technologie kan een klant beter zien hoe een kledingstuk op zijn/haar lichaam zou passen. Zalando wil die technologie integreren op zijn platform. Kledingketen H&M ontwikkelt zelf ook zo’n virtuele paskamer. Wanneer deze ontwikkelingen klaar zijn voor gebruik is nog niet bekend.

Pak een meetlint

Het ‘online pashokje’ is bij de meeste webshops nog allesbehalve ideaal, maar consumenten kunnen zélf ook wel wat doen om een retourzending te voorkomen. De Nederlandse kledingstyliste en personal shopper Suzi Vasques Dias: “Het meest retourgevoelige aan kleding is de maat. Dat wordt echt ingewikkeld gemaakt, want webshops hanteren verschillende maten. Omdat dit zo’n onzekerheid geeft, bestellen mensen vaak meerdere maten: ‘dan moet die van mij er wel tussen zitten’, denken ze. Maar dit gedrag zorgt altijd voor een retourzending. Mijn grootste tip is daarom: pak een meetlint en meet jezelf op.”

Wat moet je meten? “De boezemomvang, taillemaat en de heupmaat”, somt Vasques Dias op. “Leg die omvang naast de beschikbare maattabel op de webshop om te controleren of je de juiste maat koopt. Verdiep je ook in het product. Heb je voorkeur voor een bepaald materiaal, bijvoorbeeld katoen of viscose? Check dan of het product daar ook helemaal van gemaakt is. En wees kritisch: heb je het echt nodig?”

En vraag je af: moet je dit echt online bestellen, of kun je net zo gemakkelijk op de fiets naar je favoriete winkel om het te passen? “In coronatijd zijn ook kleinere winkels meer gebruik gaan maken van sociale media. Volg boetiekjes uit je eigen omgeving op Instagram. Dan kun je wel online die inspiratie opdoen, maar toch even van het fysieke pashokje gebruikmaken.”

Toch retour

Mocht het toch tot een retour komen, hoe kunnen webshops dit dan zo duurzaam mogelijk laten verlopen? H&M geeft consumenten de optie het pakket via fietskoeriers te retourneren. De Nederlandse webshop Wehkamp gebruikt een speciale inpakmachine die elk pakketje op maat verpakt. Hoe kleiner het pakket, des te minder ruimte het inneemt bij het transport, wat leidt tot minder uitstoot. Otto bekijkt op dit moment de mogelijkheden om bij elk product op de webshop een indicatie te geven van de CO 2 -uitstoot van deur tot deur, om zo meer bewustwording te creëren.

Ook Bol.com ziet heil in het verduurzamen van het vervoeren van pakketjes, door bijvoorbeeld te kiezen voor groen gas of elektrisch transport. En inmiddels brengen druppelsgewijs meer webshops, zoals die van Nederlandse kledingwinkels Anna van Toor of Sans Online, toch een bedrag voor het retourneren in rekening. De kosten voor de klant zijn dan 4 tot 6 euro.

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel dat het vernietigen van non-food-producten, zoals kleding, boeken of elektronische apparaten, verbiedt. Deze wet is in Frankrijk al aangenomen en wordt in 2024 ingevoerd. Bedrijven worden aangemoedigd om onverkochte producten te doneren of te recyclen en kunnen een fikse boete verwachten als ze de producten toch verbranden.

(Trouw)