Jamie Oliver: ‘Veel mensen onderschatten nog steeds wat voor impact een miskraam kan hebben. Mijn vrouw wil dat taboe doorbreken’

Jamie Oliver (46) is veranderd door de pandemie. De tv-kok en voedingsactivist weet nu waar het echt om gaat: familie, vrienden, gezondheid. Vandaar de titel van zijn nieuwe kookboek: ‘Samen eten’. ‘Aan tafel zitten met je geliefden is belangrijker dan de gerechten.’

Gas terug, wil Jamie Oliver. Terug naar wat er echt toe doet. Het is bijna niet te geloven als hij het uitspreekt, vanuit de Jamie Oliver Headquarters in Noord-Londen. De wonderboy voor wie niets te gek was. Die alles wat hij aanraakte, onbedoeld veranderde in goud. Kookboeken. Tv-programma’s. Restaurants – waaronder restaurantketen Fifteen, waarmee hij kansarme jongeren aan een horecabaan hielp. Campagnes om kinderobesitas tegen te gaan en organische voeding te stimuleren.

De jongen die kantoordagen draaide van half zes ’s ochtends tot negen uur ’s avonds en een imperium bouwde dat groter groeide dan hij kon bijbenen, waardoor hij dat in 2019 voor een groot deel zag verdampen. Jamie’s Italian sloot de deuren en Oliver moest duizend medewerkers ontslaan. Even stond de publiekslieveling in een negatief daglicht omdat hij te lang achter zijn zwager, de discutabele CEO van de Jamie Oliver Group, zou blijven staan. Zelfs toen nam het grote publiek de aimabele, altijd enthousiaste filantroop niets kwalijk.

Hij verziekte ongeveer veertig procent van zijn projecten, gaf Oliver ooit toe. Ook nu was ‘ineens het geld op’ en pompte hij noodgedwongen een groot deel van zijn eigen vermogen in het bedrijf. Maar het gaat nog steeds goed met hem. Natuurlijk, de coronacrisis heeft erin gehakt. Het heeft hem de ogen geopend, zegt hij als bruggetje naar zijn nieuwe kookboek ‘Samen eten’. Daarin gaat hij terug naar wat voor hem de essentie is: samenzijn met familie en vrienden. Voor het eerst speelt eten daarbij geen leidende, maar een ondersteunende rol.

Week extra vakantie

Na 22 jaar Londen verkaste Jamie Oliver twee jaar geleden met zijn gezin naar een landhuis op het platteland van Essex. Op een steenworp afstand van het dorpje Clavering, waar hij opgroeide als dyslectische zoon van pub-eigenaren, en als achtjarige keukenhulpje werd. Hij wil er meer tijd doorbrengen met zijn gezin, en niet alleen maar in de weekends zoals in voorgaande jaren toen hij al parttime in de regio woonde.

OLIVER «Tijdens de lockdowns legde ik mijn jongste kinderen elke avond in bed.»

Iets wat haalbaar moet blijven nu hij vastbesloten is minimaal twee uur van zijn werkdagen af te halen en slechts drie dagen per week op kantoor in Londen te zijn.

Ook wil hij elk jaar een week extra vakantie nemen.

OLIVER «Ik ben dingen aan het veranderen in mijn leven. Wil ook minder reizen. Niet dat ik ermee stop hoor, want reizen is inspirerend. Veel van mijn boeken zijn ook reisverhalen. Het mooie aan koken is dat het religie en ras overstijgt. Ik durf ook eindelijk te denken aan ouder worden. De dood is nog nooit zo duidelijk aanwezig geweest als in het afgelopen jaar. Iedereen kent wel iemand die is overleden aan covid. Daar heb ik van geleerd. Ik heb iets te verliezen. Dat betekent dat ik er nu het beste van moet maken.»

Gezonde balans

OLIVER «‘Samen eten’ gaat over hoop, en hoe we zijn veranderd in de laatste anderhalf jaar. Ik denk dat veel mensen hun leven willen versimpelen. Een gezonde balans willen tussen vrienden, familie en werk. ‘Samen’ betekent iets anders dan anderhalf jaar geleden. Als je plotseling je vrienden en familie niet meer mag zien, ga je anders naar het leven kijken. Niet mijn werk, maar vrienden en familie staan nu bovenaan mijn prioriteitenlijstje. Eten speelt daarin slechts een ondersteunende rol, zeker nu het zo makkelijk is maaltijden kant-en-klaar thuis te laten bezorgen.»

De recepten in ‘Samen eten’ moet de lezer dan ook vooral zien als een aanleiding voor een diner met geliefden, met gerechten voor elk niveau. Zo vind je alles voor een tacoparty, een curryavond, vrolijke familiemaaltijd of picknick. Geen op zichzelf staande recepten zoals in zijn vorige boeken, maar een volledig gecaterde avond, van de gedekte tafel tot de cocktails die je al kunt voorbereiden (‘de vriezer is je beste vriend’). Ook als je geen natuurtalent bent in de keuken, belooft Oliver.

OLIVER «Niemand is geboren om te koken, het is simpelweg iets wat je leert. Het komt allemaal aan op zelfvertrouwen. Want thuis heb je nu eenmaal andere pannen dan ik heb gebruikt, en hebben de citroenen een ander formaat.»

Salade

Zijn kinderen koken al even vrolijk met hem mee. Poppy Honey (negentien), Daisy Boo (achttien), Petal Blossom (twaalf), Buddy Bear (elf) en River Rocket (vijf) helpen mee in de keuken.

OLIVER «Allemaal kunnen ze een lekkere salade maken. Ik leerde ze groenten verbouwen, plukken en koken. Buddy heeft een account op Instagram, Cooking Buddies. Daarin daagt hij kinderen onder de tien jaar uit de hele wereld uit hun favoriete simpele gerechten online te delen.»

Naast Olivers vrouw Juliette – Jools – Norton (46) sieren alleen zijn jongste drie kinderen de cover van ‘Samen eten’. De oudsten zaten daar niet meer op te wachten, volgens de kok.

OLIVER «Ik durf het bijna niet te zeggen, maar toen we begin vorig jaar op slot gingen, hadden we een fantastische tijd als gezin. Natuurlijk waren we bang en bezorgd en zaten we elke dag aan het journaal gekluisterd. Maar het was mooi weer en normaal gesproken willen tieners niets anders dan naar hun vrienden. Omdat die allemaal ook thuis moesten blijven, hadden we een fijne tijd samen. Aan de andere kant: als je meer tijd met mensen doorbrengt, leer je ze ook beter kennen. Daardoor vond ik elke dag samenzijn met mijn gezin bij tijd en wijle ook moeilijk. Hoeveel ballen kun je als ouder hooghouden? Thuisschool was een fucking nightmare met vijf kinderen tussen de vijf en negentien op verschillende scholen en opleidingen.»

Vlak voor de eerste lockdown, in het voorjaar van 2020, kreeg Jools een miskraam.

OLIVER «In de voorgaande jaren hadden we er al vier meegemaakt. Het is niet mijn keus er publiekelijk over te praten, vooral uit bescherming van mijn vrouw, maar zij vindt het belangrijk het taboe op miskramen te doorbreken. Veel mensen onderschatten nog steeds wat voor impact het kan hebben op een vrouw. Dat we vijf gezonde kinderen kregen is een wonder. Toen Jools en ik net aan het daten waren, vertelden de artsen haar dat ze nooit kinderen zou kunnen krijgen. Ik hield hoe dan ook van haar, dus voor mij had het geen invloed op onze relatie. Nee, ook niet dat ze ondanks alles én onze vijf wonderen nu nog een zesde kind zou willen. Jools houdt nu eenmaal van kinderen, ze is een geboren moeder. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee, maar als je een relatie hebt, is dat niet zo simpel. (Lacht) Al doe ik hard mijn best een zesde te voorkomen.»

Met zijn missie – de wereld duurzamer en gezonder laten eten – heeft Jamie Oliver zijn tijd mee.

OLIVER «Meer dan ooit denken we na over waar ons eten vandaan komt, wat het doet voor ons lichaam en wat het effect is op de planeet. Veel van mijn campagnewerk is daardoor makkelijker geworden. Als je naar de wereldkaart kijkt en ziet waar mensen overlijden aan covid, zijn dat dezelfde plekken als waar mensen overlijden aan dieetgerelateerde ziekten. De voedselindustrie is de grootste industrie en werkgever ter wereld, groter dan banken, wapens, goud of olie. Om daar verandering in aan te brengen, is een gigantische klus. Overheden en bedrijven moeten daarin vooroplopen. Mensen moeten de voordelen van gezonde en verantwoorde voeding voelen in hun portemonnee. Als het niet makkelijk en leuk en goedkoop is, werkt het niet. Elk boek dat ik heb gemaakt, is voor een groot deel vegetarisch. Dat geldt ook voor ‘Samen eten’. Ik houd van vlees en vis maar eet het veel minder. De vraag is: wanneer eet je het en waar haal je het vandaan? Een supermarkt kan nog steeds een kant-en-klare spaghetti bolognese verkopen, maar er in plaats van een kilo vlees ook een pond in gooien en de rest aanvullen met groenten. Elke verandering heeft tijd nodig.»

