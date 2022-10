Jan Jambon bekent aan Gert Verhulst dat hij zijn chauffeur vraagt om te snel te rijden: ‘Soms moet je gewoon zeggen: ik neem het risico’

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Vlaanderen: 321. Aantal slecht communicerende minister-presidenten in Vlaanderen: 1.

Het begon, zoals wel vaker, gemoedelijk in ‘De tafel van vier’. Of Jan Jambon iets had gemerkt van de flitsmarathon, vroeg Gert Verhulst. Niks van gemerkt, verzekerde de minister-president. “Dat is goed om twee redenen: ze stonden goed verdekt opgesteld en we zijn niet geflitst. Dat is mijn verdienste niet, ik heb het voorrecht om met een chauffeur te rijden en dat zijn zeer voorzichtige mensen.”

Tenzij de baas het anders vraagt, blijkbaar. Want toen Verhulst vroeg of de chauffeur eventuele verkeersboetes uit eigen zak moet betalen, klonk het: “Als ik soms opdracht geef dat we echt snel ergens moeten zijn en we ‘maken’ dan een boete, dan is het voor mij. Dat gebeurt heel zelden, maar het zou liegen zijn... Af en toe moet je gewoon zeggen: ik neem het risico.”

“Het moet", parafraseerde Verhulst. “Anders was u hier ook niet op tijd geweest.” Het had Jambons woordvoerder alvast een slapeloze nacht bespaard. Misschien dacht die ook bij zijn sollicitatie: ik neem het risico.

