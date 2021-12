Jan Jambon: ‘De tweedeling in de maatschappij tussen zij die voor en tegen het vaccin zijn, vind ik problematisch’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

JAN JAMBON «Ik denk zoals iedereen. Ik wil mijn kleinkinderen en kinderen kunnen vastpakken zonder te moeten nadenken of dat nu wel oké is. De tweedeling in de maatschappij tussen zij die voor en tegen het vaccin zijn, en hoe die tegenstelling verruwt, vind ik problematisch.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

JAMBON «Het slechtste: fake news, vooral over vaccins en de werking ervan. Ik kan daar echt kwaad van worden: niet-gevaccineerden worden zoveel vaker in het ziekenhuis opgenomen.Het beste is altijd, elk jaar opnieuw, het Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. Ik kijk er al naar uit.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

JAMBON «Deze zomer heb ik de kans gehad om een concert mee te pikken van het muziekfestival Collegium Vocale Crete Senesi in Asciano. Prachtige muziek in de pittoreske setting van een Toscaans dorpje. Wat heeft een mens meer nodig?»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

JAMBON «Ik wens ieder van ons weer een normaal leven toe. Een leven waarin corona op de achtergrond blijft. We zullen allicht nog even moeten leren leven met dit virus, maar hopelijk krijgen we snel definitief de bovenhand.»