Jan Jambon is kop van Jut op Twitter: ‘Ober, één glühwein!’

Put your money where your mouth is @JanJambon. Sluiting van cultuursector zal m.i. geen verschil maken mbt aantal besmettingen, maar brengt schade toe, in het 'zachte weefsel' van de samenleving dat je nodig hebt om de verbeelding gaande te houden. Zonder verbeelding, geen hoop. https://t.co/W0Jw7vaNni