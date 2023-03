Jan Van Looveren ontmaskerd als Minotaurus: ‘Het heeft máánden geduurd voor mijn kinderen weer tegen mij wilden spreken’

Néé, ‘The Masked Singer’ is geen zangwedstrijd, voor wie eraan mocht twijfelen: één van de beste stemmen van dit seizoen ligt er iets over halfweg al uit. De vier speurders hadden niet zo gek veel moeite om Jan Van Looveren te ontmaskeren als de Minotaurus, en het verwonderde weinig kijkers dat de goedmoedige kolos van Eén in het pak stak.

JAN VAN LOOVEREN (lacht) «Dank je, ik zal dat maar als een compliment beschouwen. Ik heb me wel kostelijk geamuseerd, moet ik zeggen.»

HUMO Lange tijd circuleerde wel het gerucht dat Helmut Lotti de Minotaurus was. Daar kon hij absoluut niet mee lachen, liet hij op Facebook weten.

VAN LOOVEREN «Ik heb dat ook gehoord. Ik kan begrijpen dat hij het vervelend vindt als mensen hem daarover lastigvallen, dus ik vat het niet persoonlijk op. Als er tomaten vliegen tijdens zijn show op Graspop, ze zullen niet van mij komen (lacht).»

HUMO Jij lijkt me je vrijdagavond liever aan de toog door te brengen dan voor de tv, met ‘The Masked Singer’ op de buis. Was je makkelijk te overtuigen?

VAN LOOVEREN «Ze hadden me al voor het eerste seizoen gebeld, maar toen kon ik echt niet. Het heeft máánden geduurd voor mijn kinderen weer tegen mij wilden spreken (lacht). Nu had ik dus weinig keus.

»De jaren dat ik op vrijdagavond aan de toog te vinden was, liggen wel al even achter me. Maar dat imago kwam me nu goed van pas om iedereen voor de gek te houden: ‘Denkt gij nu echt dat ik aan zo’n onnozel programma zou meedoen?’ De meesten durfden het geen tweede keer te vragen.»

HUMO Erik Van Looy werd na zijn ontmaskering als Radijsje overal door hordes kinderen achtervolgd. Heel Vlaanderen weet nu dankzij ‘The Masked Singer’ dat jij jarenlang Bumbalu hebt gespeeld in de Studio 100-hit ‘Bumba’.

VAN LOOVEREN «Dat was tot voor kort inderdaad een goed bewaard publiek geheim, maar laat de kinderen tot mij komen (lacht). Ik vind het heerlijk om hen gelukkig te maken met een handtekening of een stemmetje. Als ik bij Thomas Vanderveken op bezoek ben, verstop ik me vaak en roep ik dan iets als Bumbalu: zijn kroost wordt knettergek!»

HUMO In die jaren maakte je met Philippe Geubels ook ‘M!LF’ ofte ‘Man! Liberation Front’ voor 2BE, een licht absurdistisch dan wel gespeeld seksistisch programma voor mannen, en mogelijk ook vrouwen.

VAN LOOVEREN «Soms speelde ik ’s namiddags Bumbalu voor een meute 5-jarigen en stond ik ’s avonds op een feestje graaf te wezen als de Joeri, heerlijk!

»Vanmorgen vertrok mijn dochter van 13 naar school in een oude trui van me, met daarop in grote letters ‘M!LF’. Ik stuurde meteen een foto naar Tim Van Aelst (destijds de producent van het programma, red.). ‘Keigoed!’ antwoordde hij, en twintig seconden later: ‘Nee, niet goed! Haal haar terug!’ (lacht)

»Toegegeven, als je ‘M!LF’ nu terugziet, oogt het nogal gedateerd. Maar ik hoop nog altijd dat iemand weer eens zoiets maakt, zij het wat genuanceerder.»

HUMO Hoe is het nog afgelopen met die ‘M!LF’-trui?

VAN LOOVEREN «Mijn dochter heeft ’m mogen aanhouden. Haar vrienden zijn blijkbaar grote fan (lacht).»

The Masked Singer: VTM, vrijdag 7 april, 20.35