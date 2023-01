‘Jankjong’ Dimitri Van den Bergh naar huis met een sportieve kater én 113.000 euro, vervelende Van Gerwen stoot door

‘Ik ga de pijlen laten spreken’, proclameerde Dimitri Van den Bergh zelfzeker voor zijn match tegen topfavoriet Michael van Gerwen op het WK Darts. En dat dééd hij, helaas brachten de pijlen niet meer uit dan enkele stotterende verontschuldigingen, want Dancing Dimi werd met een droge 6-0 pandoering om zijn bloemkooloren geslagen. En zoals het er ook in het kroegvogelpikken aan toe gaat, werd hij gehinderd door een onsportieve tegenstrever en volgden daarna ook nog enkele welgemikte beledigingen in zijn richting: ‘Jankjong!’ Wat een sport, wat een sport!

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Dimitri Van den Bergh ondergaat de wet van de sterkste tegen topfavoriet Michael van Gerwen op het WK Darts. Waar? ‘Ally Pally’ in Londen Waarom is het opvallend? Na zijn roemloze ondergang, waarin de Belgische fan onsportief gedrag van Van Gerwen herkende, moest Dancing Dimi ook nog enkele beledigingen van de Nederlandse darter ondergaan.

Een uur lang knabbelde heel het land de nagelbeddingen aan flarden. Het was van de uitslag van mijn jongste prostaatonderzoek geleden dat ik nog zo lang op het puntje van mijn stoel balanceerde. Maar dan, na een wervelende spektakelmatch, bleek toch dat Van Gerwen zijn pijltjes nét iets beter mikte dan onze landgenoot. 6-0, afgelopen. Goed thuis!

Of toch niet helemaal, want net zoals in café ‘De goeie hoop’ is het vooral de analyse van het vogelpikken waar de mensen voor komen. Van Gerwen speelde een match lang als een onsportieve klier, noem hem de Kylian Mbappé van Ally Pally, door bij elke worp van Dimi in diens nek te hijgen als een overijverige prostituee. Genoeg dacht The dancing dart op een gegeven moment: ‘opzouten met die gerijpte kaasadem van je, vleeskroket!’, beet hij Van Gerwen toe. (Onze Liplezer is 99% zeker van die transcriptie.)

Het mocht niet baten, want Dimi kon de focus nooit vinden en ging oneervol onderuit zonder ook maar een score op het bord te plaatsen. Maar goed, spelletje gespeeld, allemaal terug vrienden en samen een pint hijsen aan de toog zou je denken. Maar niet Mighty Mike. In zijn postmatchinterview blies hij minutenlang op een meterslange loftrompet voor zichzélf om nadien ook nog een nijdige dart richting Dimi te mikken: ‘Hij klaagde uit wanhoop. Hij is gewoon een beetje een zeikerdje, een jankjong,’ zo liet hij optekenen in het Algemeen Dagblad. Darten: geen sport, geen sportiviteit, moet Van Gerwen gedacht hebben.

Van De Bergh, door De Standaard nog lyrisch omschreven als een ‘darter, danser, dromer en denker', toonde zich als een échte Belg groot in zijn nederlaag. En kijk, dat snappen we eigenlijk wel: Dancing Dimi verlaat Londen met grofweg 113.000 extra euro’s op zijn bankconto - ter vergelijking: een derde plaats in de Tour De France levert je ámper 100.000 euro op - terwijl zo’n avondje vogelpikken ons al gauw een stuk of acht Westmalle trippels kost. Kop op dus, Dimi!