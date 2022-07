Iedereen is weleens overbelast. Maar wat als je alle prikkels niet meer goed verwerkt? Met een oververmoeid brein kun je last krijgen van stress, angst- en paniekaanvallen, depressie en burn-out. Charlotte Labee (36), schrijver van ‘Overprikkeld brein’, stelt dan ook de vraag: hoe houd je je brein gezond en gelukkig in deze snelle wereld?

– Jij kent de onrust die voortkomt uit stress en overprikkeling. Dat kan volgens jou samenhangen met je vroegste kinderjaren. Hoe zit dat?

CHARLOTTE LABEE «Early life stress kan je leven ontwrichten. Ik ben geboren met de navelstreng om mijn nek en ben bij mijn moeder weggehaald; de kans was klein dat ik het zou halen. Als baby ontwikkel je daardoor een ander stresssysteem dan een kindje dat zijn moeder ruikt en voelt en veiligheid ervaart. Als foetus, baby en peuter kun je de stress uit je omgeving ervaren, en dat kan zijn weerslag hebben. De rest van je leven kun je onbewust denken dat je niet veilig bent en alert moet blijven. Daarmee activeer je een hersenpatroon waarbij je nooit meer volledig herstelt en oplaadt.»

– Van je ‘zeven pijlers’ om je hoofd te ontprikkelen zijn slapen, ontspanning, bewegen en voeding vaak genoemd. Jij voegt toe: kennis over je brein, over stress en ‘je omgeving’.

LABEE «Je omgeving beïnvloedt je, en niet altijd even positief. Zodra je op een feestje geen alcohol wilt, reageren mensen nogal eens dat dat ‘ongezellig’ is. Je ouders, je opvoeding, je vriendengroep, je werkomgeving, je cultuur: alles kan je inspireren of naar beneden halen. Is dat laatste het geval, dan geeft dat elke keer een stressprikkel.»

– Wat zeg je tegen mensen die altijd aanstaan en stress niet afschalen?

LABEE «Je hoeft niet altijd aan te staan om goed genoeg te zijn. Je oerbrein snapt er niets van dat je altijd maar wilt laten zien hoe geslaagd je bent. Met een groot huis, een dito auto en een carrière. We hunkeren naar van alles om ons goed te voelen, maar al die externe prikkels die we denken nodig te hebben, vervullen niets. Je raakt alleen maar verder van jezelf verwijderd. En je houdt je hersenen onrustig. Je hebt niks buiten jezelf nodig om tevreden te zijn of geluk te ervaren.»

– Wie rust zoekt, grijpt vaak naar genotmiddelen. Is genieten hetzelfde als uitrusten?

LABEE «Zeker niet. We weten allemaal hoe het is om moe te zijn en toch naar dat etentje, feestje of festival te gaan. Plezier maken is niet hetzelfde als opladen. Genieten is belangrijk, maar genieten én opladen helpt je meer. Dat lukt als je niets hoeft. Als je in de zetel een boek leest of door het bos loopt. Geluiden uit de natuur activeren een neurotransmitter die ons zenuwstelsel kalmeert, piekergedachten verzacht en onze ademhaling vertraagt.»

– Je zegt: we ontwikkelen ons te weinig ‘energetisch en spiritueel’. Is dat zo belangrijk?

LABEE «Hoe meer een mens zich verbonden voelt met zichzelf, anderen en de wereld, hoe wendbaarder hij is. ‘Spiritueel’ zie ik als in het hier en nu leven, weten wat jij wilt brengen in deze wereld. Het is bewezen dat zingeving het risico op mentale klachten verkleint.»

– Stemt de wetenschapper en huisarts in met je aanpak?

LABEE «Wetenschappers duiken niet overal meteen in. De huisartsen en psychologen die breder naar mensen durven te kijken, die geen pillen voorschrijven als iemand slecht slaapt maar aan stressbestrijding denken, hebben er weinig moeite mee. Er zijn er zelfs die de opleiding aan ons breinkennisinstituut volgen.»

(cvdl)