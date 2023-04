Jelle Veyt beklimt de zeven toppen: ‘Ik heb zestien dagen non-stop gekotst in mijn roeiboot’

In maart slaagde de Gentse tandarts Karel Sabbe er als één van de weinigen in om de fameuze Barkley Marathons in Canada uit te lopen, een waanzinnig traject van 160 kilometer met extreme hoogteverschillen dat binnen de zestig uur voltooid moet worden. Maar Sabbe is lang niet de enige Belg die extreme sportprestaties levert. In deze reeks laten we waaghalzen in alle vormen, soorten en maten aan het woord. Deze week: De Secutec Seven Summits van avonturier en wereldreiziger Jelle Veyt.

Jelle Veyt uit Dendermonde trekt al tien jaar flipperkastgewijs van bergtop naar bergtop om zijn Seven Summits te vervolledigen. Hij laat alle vormen van modern transport links liggen en rekent voor zijn verplaatsingen vooral op zijn stevige bokkenpoten, z’n trouwe stalen ros en een kajak. Hij zal de eerste zijn die op eigen kracht de hoogste berg van elk continent bedwingt: de Elbroes in Europa, de Mount Everest in Azië, de Carstensz-piramide in Oceanië en de Kilimanjaro in Afrika kan hij al afvinken op zijn lijstje; nu heeft hij er nog drie te gaan.

Ik bel Jelle Veyt terwijl hij in de luchthaven van het Mexicaanse Oaxaca op zijn vriendin Marie Heyvaert wacht, die er haar bagage incheckt voor haar terugvlucht naar België. Na tweeënhalve maand samen op de fiets, van Panama naar Mexico, moeten ze nu voor een tijdje afscheid nemen van elkaar. Toen Jelle de laatste keer met Humo sprak, in januari 2021, bevond hij zich nog aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zijn plan was toen om van Portugal helemaal naar Miami te roeien: zo’n 1.515.061 roeislagen in totaal.

HUMO Hoe ben je de grote plas uiteindelijk overgestoken?

JELLE VEYT «Ik denk dat ik het wereldrecord overgeven heb gevestigd tussen Portugal en Tenerife: ik heb zestien dagen non-stop gekotst in mijn roeiboot. We waren goed voorbereid, maar toen hebben we de pauzeknop moeten indrukken omdat het niet veilig meer was. Het scheelde niet veel of er moest een reddingsactie op touw worden gezet. Mijn plan om naar Miami te roeien heb ik wijselijk opgeborgen. Uiteindelijk ben ik in Panama geraakt met een zeilboot.»

HUMO Nu ben je op weg naar de vijfde bergtop?

VEYT (knikt) «De Denali in Alaska, de hoogste berg van Noord-Amerika. Om aan de voet van de berg te raken moet ik twee weken door de wildernis trekken. Omdat ik een paar rivieren moet oversteken, is de vroege lente het beste moment: in de zomer is de stroming wilder, dan raak ik er niet doorheen met mijn packraf (opblaasbaar bootje dat in een rugzak past, red.). Dit jaar is het al te laat, dus zal de beklimming van de Denali voor de lente van 2024 zijn.»

HUMO Roeien, fietsen, hiken… Eigenlijk ben je een extreme triatleet?

VEYT «Ja, je moet zo’n beetje alles kunnen. Mijn tienkamp van avonturen, noem ik het altijd. Die grote verscheidenheid zorgt ervoor dat ik mijn hele lichaam moet gebruiken: uitblinken in één enkele sport is niet voldoende. Tegelijkertijd moet ik mijn hersenen ook vaak aan het werk zetten, want tijdens het klimmen ben ik voortdurend aan het nadenken en evalueren. Nu ik door Mexico fiets, met zijn wegen die honderden kilometers lang rechtdoor lopen, laat ik m’n gedachten ook weleens afdwalen. Dan luister ik naar Carlos Santana: zijn vlammende latinorock past perfect bij de uitgestrektheid van Amerika.»

HUMO Welke gedachten malen dan door je hoofd?

VEYT «Op die lange, saaie asfaltwegen kan ik mij echt verliezen in het hier en nu. In prikkelarme omgevingen zoals een woestijn of een steppe slaan mijn emoties wild aan het dansen. Zingen, wenen en roepen tijdens een zware inspanning werkt bevrijdend. Op foto’s zien zulke landschappen er vaak identiek uit, maar in mijn beleving zijn ze net heel gevarieerd, omdat ik zó hard in het moment zit.

»Ik breek me soms het hoofd over de grote ongelijkheid in de wereld. Het verschil tussen arm en rijk is enorm hier in Oaxaca, daar moet ik altijd weer aan wennen. Als witte man geniet ik enorme privileges, daar moet ik me bewust van blijven.»

HUMO Waar was de cultuurshock het grootst?

VEYT «In Tshikapa, een stad in de Congolese Kasaï-regio, één van de ruigste plekken waar ik ooit ben geweest. Toen ik een rivier overstak, riep een kerel in het Frans: ‘Je weet toch dat we je kunnen vermoorden, hè!’ Zo’n opmerking moet ik dan gewoon negeren: als enige blanke ben je hier het mikpunt van frustraties. Voor de veiligheid heb ik mijn tentje opgezet nabij een controlepunt van de politie, in een buurt met veel winkeltjes en sociale controle.»

HUMO Ben je ooit – al dan niet miraculeus – aan een groot gevaar ontsnapt?

VEYT «Toen ik in Kazachstan de Elbroes had beklommen, begaf het achterwiel van mijn fiets het onder het gewicht van mijn klimmateriaal. Daar stond ik dan, midden in de grootste droge steppe ter wereld. Een goede vriendin heeft via internet contact kunnen opnemen met Nederlanders die in de buurt woonden. Zij hebben dan weer een vriend opgebeld die op het punt stond om in Nederland het vliegtuig te nemen naar Kazachstan: hij heeft voor mij een nieuw fietswiel meegebracht (lacht).

»Zo heb ik geleerd om hulp te vragen. Ik heb beseft dat er véél mensen zijn die een handje willen toesteken. Sommigen plooien zich echt dubbel om je uit de nood te helpen, zonder daarvoor iets in ruil te willen.»

HUMO Sociaal zijn is eigenlijk een overlevingsstrategie?

VEYT «Vroeger zei ik altijd: ‘Een human-powered project betekent dat je uitdagingen voltooit op eigen kracht.’ Dat klinkt lekker stoer, maar in de loop der jaren ben ik het menselijke aspect anders beginnen in te vullen. Human-powered betekent voor mij nu ook: de kracht van mensen die me onderweg hulp bieden.

Klimtraining op Curaçao (eiland in de Caribische Zee, Red) Beeld ©Jelle Veyt

»Twintig jaar geleden dacht ik daar volledig anders over. Toen ik 17 was, heb ik een paar jaar als kraker geleefd in Gent. Ik had het gevoel dat alles en iedereen me in de steek had gelaten, dat ik alles zelf moest oplossen – een soort fuck it all-mentaliteit, eigenlijk.»

HUMO Het verschil met hoe je nu leeft, is enorm. Wanneer heb je beslist om het roer om te gooien?

VEYT «Toen ik 15 was, ondernam mijn moeder na een zware depressie een – mislukte – zelfmoordpoging. Later raakten mijn ouders verwikkeld in een vechtscheiding, een onhoudbare situatie. Ik ben weggegaan en heb een tijdje in kraakpanden geleefd, zonder water of elektriciteit. Toen verloor ik ook nog eens vier goede vrienden, heel kort na elkaar. In die periode heb ik héél dicht bij de dood gestaan. Ik heb mijn diploma van de middelbare school behaald als kraker: soms ging ik naar school met zwarte vegen van de kolenkachel op mijn gezicht. Tijdens de pauze waste ik me in de toiletten, of ik ging over de middag douchen bij een vriend die in de buurt woonde.

»De krakersgemeenschap bestond in grote lijnen uit twee groepen: de junkies en de activisten. Ik ben bij de laatste groep terechtgekomen. Ze hebben me belangrijke normen en waarden meegegeven, zoals solidariteit en gelijkheid. Als jonge kerel heb ik daar mentale rust gevonden, een plek waar ik mezelf kon zijn.

»Vanaf m’n 20ste heb ik weer meer contact gezocht met mijn moeder. Ik werkte toen in de bouwsector – wat ik trouwens heel graag deed – en ’s avonds op café hoorde ik mijn collega’s met bittere spijt vertellen over de levenskeuzes die ze hadden gemaakt: ‘Ik was beter gaan studeren.’ ‘Ik heb te vaak het beest uitgehangen.’ Dat was voor mij een kantelpunt: ik heb me ingeschreven voor een universitaire opleiding kinesitherapie, met een studiebeurs. Ik moest elke dag keihard studeren, maar zodra ik mijn masterdiploma op zak had, wist ik dat het de moeite waard was geweest.»

HUMO Nu heb je nog drie bergtoppen te gaan. Staat Antarctica als laatste op de planning?

VEYT «Ja, vanuit Patagonië roei ik naar Antarctica. Het is zo jammer dat Dixie Dansercoer is overleden (de poolreiziger stierf in juni 2021 na een val in Groenland, red.): hij was erg enthousiast over mijn trip en wilde graag meehelpen. We hebben elkaar vaak gemaild. Kort voor zijn overlijden had hij nog een Amerikaan begeleid naar het Vinson-massief: die man had als snelste persoon ooit de Seven Summits bedwongen – maar niet op eigen kracht, zoals ik. Ik heb veel bewondering voor die prestatie, maar ze staat in schril contrast met mijn manier van reizen. Ik wil geen records breken en publiciteit interesseert me niet. In het Guinness Book of World Records staan, naast een hond die honderd ballonnen kapot kan bijten: nee, dank je (lacht).»

HUMO Over honden gesproken: heb je onderweg ooit dieren als reisgezel gehad?

VEYT «In mijn hallucinaties! Ik was al 35 uur aan een stuk aan het roeien, mijn handen lagen helemaal open, maar ik voelde níéts meer. Tot ik helemaal vooraan op mijn boot een vogeltje zag zitten: úrenlang heb ik tegen dat beestje gepraat, terwijl het er natuurlijk nooit heeft gezeten. Compleet kierewiet (lacht).»