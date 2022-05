Jérémie Makiese zingt voor België: ‘Ik zou raar opkijken als ik de finale niet haal’

Vanavond vindt de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival plaats in gastland Italië. Voor ons land treedt Jérémie Makiese aan. De 21-jarige Brusselaar heeft vorig jaar ‘The Voice Belgique’ gewonnen en vertegenwoordigt ons land met ‘Miss You’.

JÉRÉMIE MAKIESE «Dit zijn de mooiste weken van mijn leven. Het Eurovisiesongfestival is uiteraard nog indrukwekkender dan ‘The Voice’: het podium is echt héél groot. Ik sta er gelukkig niet alleen op, ik heb mijn dansers bij me. Mijn hele familie is overgevlogen, en veel van mijn vrienden zullen er ook zijn: ik zal dus heel wat supporters in de zaal hebben. Ik heb Sandra Kim gesproken op de MIA’s, en zij zei me dat ik me vooral moest amuseren. Ik neem haar advies ter harte. Ik ben hier al meermaals op restaurant geweest om pizza of pasta te eten. Ik ben een foodie, ik eet veel en graag.»

HUMO Je had eind april een infectie op je stembanden. Moeten we ons zorgen maken?

MAKIESE «Nee, hoor. Ik had me blijkbaar iets te veel gegeven en moest het even rustiger aan doen. Maar nu ben ik weer in topvorm.»

HUMO Als jij het festival wint, zal Eén-commentator Peter Van de Veire zijn haar laten blonderen. Moet hij al een afspraak bij zijn kapper maken?

MAKIESE «Dan moet ik wel eerst door de halve finale raken. Maar ik zou raar opkijken als dat me niet lukt. En als ik de finale haal, dan ga ik voor de winst. Of op z’n minst voor de top vijf.»

HUMO De bookies voorspellen een podium met Oekraïne, Italië en Zweden. Wie zie jij als je grootste concurrent?

MAKIESE «Niemand. We zijn één grote familie. Ik voel geen competitiviteit en ik volg de voorspellingen ook niet. Pas als iedereen heeft opgetreden, wil ik aan de punten denken. Volgens mij kan iedereen winnen. Ik heb nog nooit de winnaar kunnen voorspellen, dus zo zit ik altijd goed (lacht).»

HUMO De opvallendste deelnemers zijn de jongens van Subwoolfer uit Noorwegen: ze zijn verkleed als kanariegele wolven en brengen het dancenummer ‘Give That Wolf a Banana’. Fan?

MAKIESE «Zeker. Dát is nu eens een origineel, authentiek en simpelweg leuk nummer. Die gasten komen trouwens nergens zonder hun pak aan, ik zou niet weten hoe ze eruitzien.»

HUMO Je bent ook de beloftedoelman van Excelsior Virton. Zou je kunnen kiezen tussen voetbal of muziek?

MAKIESE «Moeilijk. Ik denk dat mijn resultaat op het festival zal bepalen welke richting ik zal uitgaan, maar het liefst zou ik beide blijven combineren. Mijn ploegmakkers zijn alvast trots. Ik verdedig ons doel, en nu verdedig ik ook ons land. Ik ben dankbaar en zelfs vereerd!»

‘Eurovisiesongfestival’, Eén, donderdag 12 mei en zaterdag 14 mei, 21.00