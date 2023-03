Jeroen Olyslaegers op het proces-Reuzegom: ‘Alsof ik nooit toeren heb uitgehaald met drank die slecht hadden kunnen aflopen’

Schrijver Jeroen Olyslaegers volgde voor Humo vanuit de rechtbank het proces-Reuzegom en pende alles neer in een dagboek. ‘De eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik zie hoe die mannen oprecht verdriet hebben.’

Zondag 12 maart

Sinds midden vorig jaar staat de week van 13 maart 2023 gemarkeerd in mijn agenda. Het eerste bedrijf van het Sanda Dia-proces dat ik vorig jaar in april in het gerechtshof te Hasselt heb bijgewoond eindigde in chaos. Ik herinner me een voorzitster die plots met luide stem aankondigde dat het openbaar ministerie haar geen duidelijkheid verschafte over het aantal dagen waar ze zich over moest uitspreken. Ik meende te hebben begrepen dat ze zich gedwongen voelde om zich enkel te buigen over de dag dat Sanda Dia stierf en niet over de dag ervoor, waarop hij was gedwongen om verschrikkelijk veel alcohol te drinken, waarna hij stomdronken met twee andere schachten door de Reuzegommers werd opgesloten in een studentenkot waar alle kranen waren afgesloten. De voorzitster meende dat de ene dag niet van de andere kon worden gescheiden. Vervolgens zag ik de twee mensen van het openbaar ministerie ietwat verbijsterd kijken naar de voorzitster, want zij hadden duidelijk niet gevraagd dat er enkel over die ene dag een uitspraak moest komen. Advocaten van de beklaagden stonden op en maakten duidelijk dat er te veel onduidelijkheid was en dat ze zo hun pleidooien niet konden voorbereiden. Plotseling was het afgelopen. Het hof van beroep zou zich hierover moeten uitspreken, aldus de voorzitster.

Buiten aan de rechtszaal vroeg ik enkele journalisten te vatten wat daar nu eigenlijk was gebeurd. Ik weet niets van rechtszaken, ken nauwelijks advocaten of rechters en had het gevoel dat ik naar een theaterstuk had gekeken waarbij er plots werd besloten om het script in de vuilnisbak te kieperen. Het luisteren naar de verhoren van de beklaagden was emotioneel uitputtend geweest. De vader van Sanda had een al even verpletterende indruk gemaakt vanuit de zaal. Alles wat daar in luttele dagen was gebeurd verlangde naar een einde, naar wat ook dat verlossing kon brengen, naar woorden van troost misschien, maar net zo goed ware schuldbekentenissen, naar iets dat dit kon afsluiten.

Nee dus, ik had veel te veel als schrijver gedacht, met een plotlijn en personages, met een courtroom drama in plaats van het echte ding, met iets dat ik aan u, o lezer, zou hebben kunnen vertellen als een verhaal met een einde. Zo werkt het leven niet, en al zeker niet wat deze zaak betreft. Dus heb ik Hasselt verward verlaten, geschreven als een zot aan het stuk dat Humo enkele dagen later zou brengen en gehuild bij het voorlezen van dat stuk aan mijn vrouw. Toen het uitkwam stond er ‘Wordt vervolgd’ op het eind. Het zat onder mijn vel.

Een paar dagen later zat ik in Antwerpen. Het lenteweer was mooi en de terrassen zaten vol. Ik zag een hoop studenten rond een tafeltje die elkaar aan het aanmoedigen waren om hun glazen bier ad fundum te drinken en dacht: fuck dat lenteweer, ik wil hier weg. Alles wat ik in Hasselt had gehoord had me verontrust, want veel daarvan kwam te dicht bij. Het excessieve gebruik van alcohol in deze zaak bleef spoken en dwong me tot enkele persoonlijke vragen. Ook al heb ik me als student nooit laten dopen, veel gedronken heb ik wel en niet alleen tijdens die studententijd.

De dagen erna ben ik er met vrienden over blijven spreken. Ietwat aanstellerig begon ik over de ‘toxische mannelijkheid’ die heerste in deze studentenclub, waardoor een hondsbrutale doop eindigde met de dood van Sanda, die al uren vooraleer hij bezweek als ‘rijp voor de vuilnisbak’ door één van die beklaagden werd omschreven. Toxisch was heel het doopscenario dat op een vergadering met een taakverdeling werd afgesproken. Toxisch was het opgepompte sfeertje rond de vernedering die er stond aan te komen. Toxisch was het allemaal, van het dwingen tot het drinken van een volledige fles gin tot aan het drinken van een resem walgelijke papjes en sapjes, het doorslikken van een goudvis en het drinken van de fatale vissaus om die vis vervolgens uit te braken. Toxisch was de complete leegte die ‘traditie’ heet en die blijkbaar ook bestond uit jongens die op andere jongens urineren die zich in een zelf gegraven put bevonden en er vervolgens nog maar eens een emmer koud water over smijten. Het woord ‘toxisch’ was me niettemin wat te comfortabel, besefte ik, want het schiep afstand, alsof het ver van mijn leefwereld stond en ik nooit toeren heb uitgehaald met drank die slecht hadden kunnen aflopen.

Die dagen in Hasselt deden me anders naar alcohol kijken en de normalisering van het misbruik ervan. Alcohol was de brandstof die werd gebruikt om van een ritueel verwelkomingsmoment een barbaarse vernedering te maken, uitgevoerd door jongens die zelf die vernedering eerder hadden ondergaan, zoals zovelen voor hen. ‘Het was nu eenmaal de traditie’ is wat aardig wat beklaagden lieten weten en al even vaak bleken ze onthutst daardoor. Sanda zelf wilde toch zo graag gedoopt worden en erbij horen? Onderging hij dit niet vrijwillig, werd er al wel eens gesuggereerd, alsof deze student de brute pech had medeplichtig te zijn geweest aan zijn eigen dood.

Wat ging er in die jongemannen hun hoofd om? Waarom moest er zo worden vernederd tot over de rand van wat geen enkel nuchter mens zou toelaten? Ze deelden vrijwel allemaal hetzelfde geprivilegieerde milieu, een netwerk van kansen, toekomstige jobs en aanzien waar Sanda ook deel van wenste uit te maken. De twee schachten die samen met Sanda werden gedoopt hadden verklaard dat er van racisme geen sprake was geweest. Maar het feit dat Sanda een andere huidskleur had bleef wel spoken, ook al had een van de dopende Reuzegommers net zo goed een andere kleur. Ik luisterde, ik noteerde, ik trachtte het te begrijpen. Het was onmogelijk om daarmee de droefheid over zoveel domme, al te jonge en ijdele verspilling van een leven te vatten.

Al die zaken bleven een paar weken nazinderen. En na een tijd niet meer, want het is niet mijn broer die daar is gestorven of mijn zoon. Ik kan hier uitstappen, mezelf ontslaan van lastige vragen te blijven stellen, het zelfs – hoe cru dit ook klinkt – vergeten en begraven onder andere besognes. De vrienden en de familie van Sanda kunnen dat niet. De Reuzegommers kunnen dat evenmin. Wat er is gebeurd op 4 en 5 december 2018 heeft daar anders over beslist.

Morgen is het in Antwerpen te doen, in het hof van beroep aan de Waalse Kaai. Ik heb me laten vertellen dat het nog altijd kan dat heel de zaak weer naar Hasselt gaat, maar daar gaan de meeste mensen die er wat van weten niet van uit. Dus als de rechters van het hof van beroep de zaak naar zich toetrekken betekent dat er een ronde wordt overgeslagen. Mocht één van de beklaagden niet kunnen leven met de strafmaat, rest hem en zijn advocaat nog slechts cassatie. Ik snap daar dus niks van, dat dat zomaar kan, maar mijn niet-weten is aanzienlijk gebleven wat het gerecht betreft.

Zou het trouwens niet kunnen dat ik morgen naar de Waalse Kaai ga met nog steeds misplaatste verwachtingen? Ik wil blijkbaar een verklaring die steek houdt, een oprechte collectieve spijtbetuiging, een moment van samenkomen en afsluiten. Onverbeterlijk ben ik, en ik weet dat ik dat ben.

Een dag vooraleer het proces wordt hervat besef ik dat er nog van alles kan gebeuren, ondanks de vrome wens voor een sereen proces die hier en daar wordt geuit, dat er mogelijk chaos lonkt veroorzaakt door wat ook, dat iedereen zijn job tracht te doen en zijn rol speelt terwijl het dieper begrip ons allen mogelijk ontglipt.

Maandag 13 maart

De ‘plechtige zittingszaal’ van het hof van beroep bevindt zich op de eerste verdieping van een gedateerd gebouw met uitzicht op eindeloos durende pleinwerken met daarboven wolken door stormweer aangeblazen. De zaal zit redelijk vol, maar niet overladen zoals in Hasselt tijdens de zaak in eerste aanleg. In het rechterblok zitten de burgerlijke partijen met de familie van Sanda, in het linkerblok alle advocaten van de beklaagden. De 18 beklaagden zelf zitten rechts in het midden in een dubbele rij achter elkaar. ‘Als schoolkinderen,’ schrijf ik in mijn schriftje.

Er hangt een andere sfeer in de zaal dan het jaar ervoor. ‘Gezapig?’ probeert een journalist naast me. Ik schrijf ‘futloos’ neer, maar schrap dat woord meteen. Wanneer de drie rechters binnen komen en de voorzitster het woord neemt, hou ik het op ‘geordend’. Er is geen nerveuze spanning meer zoals in Hasselt.

De mensen van het openbaar ministerie maken duidelijk dat heel de interpretatie van de voorzitster in Hasselt ongegrond was en dat het proces gewoon kan doorgaan. Zo. Dat gaat vlot. Misschien zullen de advocaten van de beklaagden daar toch nog wat over zeggen tijdens hun pleidooien, misschien ook niet.

Ik snap nog altijd niet dat het zomaar kan dat de beklaagden nu al in het hof van beroep zijn terechtgekomen, en het dus voor hen erop of eronder zal zijn indien dit zo blijft.

De mensen van het openbaar ministerie maken er een punt van om de familie van Sanda een hart onder de riem te steken en de twee schachten die mee met Sanda in de doopput zaten te Vorselaar expliciet als medeslachtoffers te erkennen.

Vervolgens wordt heel de zaak minutieus uit de doeken gedaan. Het blijft een trip naar een jongenshel om dat allemaal opnieuw te horen. Er zijn dingen die ik was vergeten: de blender, bijvoorbeeld, die op de laatste dag van de doop nog snel werd aangekocht teneinde een te drinken papje te maken waarin een muis zou worden vermalen. Het puberale karakter van zulke details brengt me weer helemaal naar dat ‘jongens onder elkaar’-sfeertje, met deze leerling-tovenaars die nu met gebogen hoofden nog maar eens hun eerdere waanzin aanhoren.

Eén van de mensen van het openbaar ministerie verspreekt zich en excuseert zich meteen. ‘Van de dood, mijn excuses, van de doop uiteraard…’ Die doop had geen dood mogen veroorzaken en nochtans hadden die kerels van Reuzegom al eens soortgelijke toestanden meegemaakt, met studenten die niet meer konden. Ooit ging dit slecht aflopen, zoals sommigen onder hen beseften.

Ik zucht wanneer ik opnieuw hoor dat Sanda veel te laat naar het ziekenhuis werd gebracht, dat het niet zo had hoeven af te lopen, dat het gedwongen drinken van veel te veel vissaus hem zijn leven heeft gekost.

Het openbare ministerie heeft het over een collectieve schuld, maar de strafmaten die worden geëist lopen uit elkaar, van 18 maanden tot 50 maanden. Mochten ze die straf krijgen, zal één van hen ooit de gevangenis in vliegen? Ik lees op nieuwsfora dat de kans klein is, maar een advocaat die tijdens een pauze mee aanschuift in een koffiebar denkt daar anders over. ‘Ze zullen worden gestraft en sommigen van hen gaan de cel in.’ Geen van die prutsers met hun papjes, met hun drank, met hun resem vernederingen die ze vroeger zelf hebben moeten ondergaan heeft een strafblad. Het was onvermijdelijk dat hun daden én hun afkomst mensen zo heeft kwaad gemaakt. Veel mensen willen hen de bak in zien gaan, om daarna dit zo snel mogelijk te vergeten. Maar het zijn geen psychopaten of monsters. Het zijn jongens die elkaar hebben opgehitst en via appjes ook door respectabele afgestudeerden werden aangemoedigd om achteloos om te gaan met morele grenzen. Dat is de ware schande. Dat maakt het ook ongrijpbaar en ik vraag me af of dit met gevangenisstraffen, hoe gerechtvaardigd ook, valt te bezweren.

Kris Luyckx, de advocaat van de twee schachten die de doop hebben overleefd, heeft het even over ‘de speeltuin van de vrijheid’ die de universiteit was. Hij laat weten uit naam van zijn cliënten opgelucht te zijn dat het openbaar ministerie hen als slachtoffers beschouwt. Uiteraard zijn ze dat ook, maar het blijven net zo goed vrienden van de mensen die hen dit allemaal hebben aangedaan. Ze komen allemaal uit hetzelfde milieu, kennen elkaar soms van in de lagere school. Ze wisten niet wat er tijdens de doop juist ging gebeuren, maar waren aangetrokken door de ‘mystiek’ ervan, aldus de advocaat. Ze zijn tevens boos dat hun vertrouwen zo is geschonden. Ik heb daar allemaal vragen bij. De doop van Reuzegom stond algemeen bekend als ruig. Meer nog: dat was het punt. Bij hen was het anders dan de rest en waren er net geen afspraken. Een officieel doopcharter ondertekenen en zich eraan houden zoals sommige studentenclubs deden was niks voor hen. Het punt van de doop valt niet onder mystiek, maar een uiting van straffeloosheid, van het zich onder vrienden en ingewijden verheven voelen boven wet en gebod.

Uiteraard heeft de dood van Sanda het leven van de twee overblijvende schachten getraumatiseerd, want ze zijn een maat kwijtgespeeld en hadden net zo goed kunnen bezwijken. Eén van hen kan er nog altijd niet echt over praten. Maar bij hen is de dubbelzinnigheid totaal. Wat als er geen dode was gevallen? Dan hadden ze net zo goed het jaar daarna mee aan die put gestaan, urinerend op hen die dat jaar zouden worden gedoopt, met de levende visjes in handbereik, alsook de bidon vissaus waarvan moest worden gedronken. Er is geen enkel element dat aangeeft dat het bij hen anders zou zijn verlopen. Zouden ze dat écht beseffen? Heb je het mechanisme door wanneer het fataal afloopt? Of blijf je de vriendschap koesteren die aan de basis lag van die fatale nacht, dat ‘onder ons’-gevoel, het milieu dat ze al van bij hun geboorte met elkaar delen? Moeilijke vragen en ik schrijf ze niet neer om die jongens aan te pakken. Ik schrijf ze neer omdat ik denk dat ze tot de essentie van de zaak behoren die niet noodzakelijk in een rechtbank in de diepte kan worden behandeld.

De advocaat die dierenrechtenorganisatie GAIA vertegenwoordigt, geeft aan in wat voor een moeilijke positie hij zit. Een vermalen muis en een paling waarvan het hoofd moest worden afgebeten lijkt te gruwelijk banaal in het licht van de dood van Sanda. Maar het punt dat hij daarna maakt is scherp. Die jongens van Reuzegom hadden het al eerder met GAIA aan de stok gehad door in 2013 een varken te paraderen en te mishandelen in de straten van Leuven om het vervolgens met een karabijn af te maken. De rechter in Leuven had blijkbaar mild geoordeeld. Te mild, aldus de advocaat, want toen al was het duidelijk dat beschaving bij hen slechts een flinterdun laagje bleek. Jammer ook dat de schrijver van het doopscenario niet werd vervolgd, zo voegt hij daaraan toe.

Ineens zie ik een perverse geheimzinnigaard ergens in het halfduister zijn ontspoorde verbeelding aan een laptop toevertrouwen als de enige spin in het web. Maar het gaat niet over wie de spin zou kunnen zijn. Het gaat over het web.

Dinsdag 14 maart

De vreselijke feiten zijn al zoveel keer verteld in de rechtszaal en in de media, maar wanneer de advocaten die de ouders van Sanda vertegenwoordigen ze opnieuw vertellen vormen ze een keten van mokerslagen voor de nu zeer gevulde zaal. Sven Mary is een performer die met sarcasme, trillende morele verontwaardiging, hier en daar een fluisterstem, het tonen van foto’s aan de rechters én aan de beklaagden, continu inbeukt op ieder van ons, maar op de 18 Reuzegommers in het bijzonder.

Beeld BELGA

Bij al dat retorisch geweld begint er iets in me te bewegen, alsof ik moeite heb om mijn evenwicht te bewaren. Het verhaal dat Mary vertelt is meeslepend, afschuwelijk, onontkoombaar. De Reuzegommers zaten in een sfeer van geweld en intimidatie waarin voortdurend morele grenzen werden verlegd en nieuwelingen plots en ook buiten de doop een slag in het gezicht konden verwachten, waar de appjes onderling tijdens de doop en nadat Sanda te laat naar het ziekenhuis wordt gebracht getuigen van nul inlevingsvermogen. Het is een keiharde wereld waarbij ik me afvraag hoe die Reuzegommers het zelf wisten vol te houden. Waarom wil een jonge intelligente kerel die alle kansen krijgt in de wereld zich zomaar onderwerpen aan zo’n gewelddadig regime?

Ik besef ook dat er twee zogenaamde ‘ontgroeningen’ zijn; één als slachtoffer, als schacht tijdens de eigen doop, en één het jaar daarna als dader. Het ondergaan van geweld en het plegen van geweld waren de offers om erbij te horen. Meester Mary wil dat we weten dat er racisme bij Reuzegom te vinden viel, ook al worden de Reuzegommers daar niet voor vervolgd. Zijn retorische geweld gaat daar in overdrive, wat misschien een veeg teken is - dat zijn these grote woorden en vergelijkingen vergt, bij gebrek aan net iets te weinig aanwijzingen. Ik weet het niet. Wat ik over dat onderwerp te horen krijg, is dat het moeilijk is om onderscheid te maken tussen het stoer doen in appjes en het achteloze racisme dat in onze samenleving geregeld de kop opsteekt, net zoals seksisme.

Mary had aangekondigd dat hij en de andere advocaten van de burgerlijke partij de taken hadden verdeeld zodat er geen overlappingen waren in hun pleidooien, maar daar merkt ik niet zoveel van. Het is allemaal keihard wat er wordt verteld, wat de pijn van de ouders van Sanda betekent, hoe gruwelijk de gevolgen zijn. De moeder van Sanda krimpt in elkaar, verbergt haar gelaat achter haar lange haren, huilt, staat recht, verlaat de zaal met haar advocaat. We horen haar buiten snikken.

Ik leg mijn pen neer, haal diep adem. Een grote woede over zoveel geweld komt in mij op. Op het eind van de pleidooien van de burgerlijke partij komt meester Buisseret die in nauwelijks 10 minuten duidelijk maakt wat de moeder van Sanda dag in dag uit meemaakt, de roetsjbaan van gevoelens tracht te beschrijven van een vrouw die haar zoon verboden had om deel te nemen aan die doop en nu moet leven met zijn dood. Ze spreekt als een moeder eerder dan een advocate, schrijf ik in mijn schriftje. ‘Recht uw rug,’ zegt ze tegen de beklaagden, ‘neem uw verantwoordelijkheid op.’ Niemand kan bij die woorden onbewogen blijven. De woede trekt weg. Verdriet over zoveel verspilling heerst nu in mij. Ik ben continu met mezelf onderhandelen, besef ik, over hoe ik de beklaagden wil bekijken..

Tijdens de pauze kijk ik hoe ze de zaal verlaten. Ik wil ze niet ontmenselijken zoals zij Sanda en de twee andere schachten hebben ontmenselijkt tijdens die decemberdagen van 2018 en zoals zij zichzelf hebben laten ontmenselijken toen ze werden gedoopt. Ik zie ineens de gevolgen van de tirades die ze hebben moeten ondergaan. Sommigen ogen bleek, hebben tranen in de ogen. Anderen staan daar wat knullig jongensachtig te wezen. Ze blijven schrikwekkend jong.

Op het einde van een lange, emotionele dag komt er voor mij net zo goed een mokerslag van meester Walter Damen, die één van hen representeert. Hij pleit voor sereniteit. Niemand kan ontkennen dat de beklaagden meermaals belaagd werden door wraakengelen die hun adressen en ware namen hebben gedeeld. Het heeft deel uitgemaakt van hoe dit proces de afgelopen vier jaar in de publieke opinie is blijven leven. Er heerst wrok en machteloosheid jegens de daders nog voor één van hen voor een rechter is verschenen. Net zo goed is het duidelijk dat al deze daders slachtoffers zijn van de vernedering en het geweld waar ze onderling zo bedreven in waren. Het recht op verdediging betekent hier in de eerste plaats het opnemen van schuld, zo maakt meester Damen duidelijk, maar net zo goed moeten er nuances kunnen worden aangebracht. Hij heeft een psychologe opgetrommeld die het heeft over groepsdynamiek en uiteraard vormt dat een stuk van de puzzel. Hij valt de interpretatie van de vissaus aan die voorheen als gevaarlijke stof werd voorgesteld waarvan het toedienen Sanda’s leven heeft gekost. Het is steeds gebruikt als een braakmiddel, laat Damen weten, en nooit om Sanda of wie ook die de proef heeft moeten doorstaan in levensgevaar te brengen. Het is niet simpel wat hij tracht te doen, maar hij maakt van zijn cliënt weer een mens die verscheurd is door spijt en schaamte en die schuldig pleit voor mensonterende behandeling en onopzettelijke doding. De jongen krijgt nog een paar vragen van de voorzitster, durft de ouders van Sanda nauwelijks aan te kijken wanneer hij zijn schaamte deelt.

Weer leg ik mijn pen neer. Wat heb ik tot hier toe anders gedaan dan oordelen? Al mijn voornemens om deze zaak beter te willen begrijpen waren in feite kak. Ik ben hier in Antwerpen en vorig jaar in de rechtbank te Hasselt binnengestapt als een rechter, één die wilde zien hoe de Reuzegommers werden gestraft, en heb me daarover wat anders wijsgemaakt.

De zitting is afgelopen. We stappen naar buiten. Het schemert. Op het plein in aanbouw zwijgen de bulldozers en graafmachines. Ik weet met mezelf geen blijf. Vaststellen dat ik te weinig zelfkritiek heb toegelaten zorgt er nu voor dat ik al mijn gedachten over deze zaak ter discussie stel. Ik vertrouw mezelf niet meer.

O, en dit nog ook: het is nog altijd niet zeker, zo is vandaag gebleken, of deze zaak hier blijft of terug gaat naar Hasselt, naar de rechtbank in eerste aanleg waar het allemaal begon. De advocaten van de beklaagden hebben dat al duidelijk gemaakt. Mét schroom, dat moet gezegd. Want echt iedereen wil dat dit naar een einde gaat. Maar de juridische kans bestaat dat de rechten van de beklaagden worden geschonden indien ze alsnog worden berecht in dit hof van beroep…

Woensdag 15 maart

Gisterenavond kende ik het geluk onder vrienden te zijn die me hadden geïnviteerd om bij hen te komen eten. Zo kon ik wat stoom afblazen en vertellen wat voor een emotionele rollercoaster zo’n proces blijkt te zijn. Opvallend dat we bij het eten weer, vooraleer we het echt beseften, aan het oordelen waren, ofschoon ik aankondigde daar even genoeg van te hebben.

In de kern zit schaamte, besef ik. Je wilt de ouders van Sanda niet beschamen, waardoor het oordelen over de Reuzegommers vanzelfsprekend wordt en het ontmenselijken van hen gelijke tred daarmee houdt. Er zitten ook vooroordelen in jegens de daders, en allicht is dat onvermijdelijk, hoe moreel beperkend dat ook kan zijn. Al heel die tijd had ik niet door dat ik wilde dat ze beantwoordden aan de clichés die ik over hen had. En misschien gold dat ook voor de topadvocaten die hen representeren. Maar ik begin te beseffen dat ook zij mensen zijn, dat de druk van buitenaf op dit proces ook zijn tol eist bij hen.

Begrijp me niet verkeerd, o lezer, ook ik wil dat deze jongens worden gestraft en ik vermoed trouwens dat zij dat onderhand ook willen, al kan geen mens daar echt zeker van zijn. Ja, ik wil justice for Sanda. Alleen weet ik niet wat voor vorm die rechtvaardigheid moet aannemen. Zowel de moeder als de vader heeft recht op wat er in een rechtszaak kan worden bereikt. Moeten de Reuzegommers voor de rest van hen leven worden ‘gebrandmerkt’, zoals meester Mary gisteren oreerde? Dan volg ik meester Damen, die daarop repliceerde dat zulke oproepen weinig met rechtspraak in dit land te maken hebben.

Nog voor deze dag echt begint denk ik dit: tegenover dat oordelen van me blijft schaamte staan. Twijfelen over je eigen oordeelvermogen kan zonder het besef over goed en kwaad te verliezen.

De foto van een bewusteloze Sanda die advocaat Mary aan de beklaagden toonde is intussen viraal gedaan, blijkbaar met goedkeuring van de familie. Ik merk ook dat de redenering van Mary om de anonimiteit op te heffen van de beklaagden door velen op sociale media wordt overgenomen. Want ja, zo gaat het verhaal, de mensen hebben toch recht daarop, want veel de beklaagden zullen later een succesvolle dokter of advocaat worden. Daarmee speelt Mary op effect binnen én buiten de rechtszaal.

Vanuit de rechtszaal zelf stemt me dat onbehaaglijk. Mensen hebben echt niet veel nodig om zich te laten opjutten. Al jaren doet de ronde dat er nooit een eerlijk proces zal komen, dat de geprivilegieerde maatschappelijke positie van de beklaagden hen zal beschermen. Het is een gevaarlijke cocktail van onbehagen, wantrouwen en ongeduld die ervoor zorgt dat mensen zich op sleeptouw laten nemen, dat ze zich rechter wanen. In alle eerlijkheid moet ik me opnieuw afvragen in welke mate ik hier aan ontsnap.

Voor ik de zaal binnenstap word ik aangesproken door één van de advocaten van de beklaagden. Hij nam vorig jaar contact met me op toen hij mijn eerste stuk over de zaak had gelezen. Hij vond dat ik iedereen, advocaten en beklaagden, over dezelfde kam scheerde en ik besef nu dat hij gelijk had. We hebben het over overgangsrituelen en tradities bij katholieken en vrijzinnigen. Er zijn grote verschillen met wat er in Vorselaar is gebeurd. Ten eerste draait wat de Reuzegommers hebben gedeeld en doorgegeven rond geweld en vernedering. En ten tweede, voeg ik er aan toe, is bij een doop in een katholieke kerk de priester niet bezopen. De advocaat glimlacht triest. De rol van alcohol blijven we onderschatten. We verdringen de impact ervan terwijl het zo duidelijk is.

In de zaal beginnen de advocaten van de beklaagden aan hun pleidooien, en het is door de opeenvolging ervan dat er een soort van ritueel ontstaat. De advocaat pleit voor de onschuld van de beklaagde én zijn schuldbesef, zijn smetteloos strafblad, uitstekende cijfers, algemene inzet voor de samenleving, en het vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan. Het is gemakkelijk om ze allemaal over dezelfde kam te scheren, ook al is dat juridisch uit den boze. Natuurlijk heeft elk van hen een soortgelijke betrokkenheid tot een zaak én een specifieke en worden er voor sommigen hogere straffen geëist door het openbaar ministerie.

Beeld BELGA

Na het pleidooi krijgt elk van hen de kans om iets te zeggen. Ieder van hen wendt zich tot de familie van Sanda en biedt zijn verontschuldigingen aan. Weer is het makkelijk om ze te taxeren op oprechtheid, maar wat weet ik daar verdomme van? De druk tijdens zo’n moment is immens. Ik zie de voormalige preses van de club onderuitgaan, alsook de schachtentemmer, van wie wordt gezegd dat hij er een ‘brutaal’ jaar van wilde maken. Huilende jongens zie ik. Ik krijg het koud wanneer ik één van hen hoor verklaren vaak het graf van Sanda te bezoeken. Zijn advocaat maakt duidelijk dat hij daar Sanda’s vader heeft ontmoet en van hem vergiffenis heeft gekregen. Ik kijk naar Sanda’s vader en zijn huidige vriendin, naar de broer van Sanda en diens vriendin. De vader geeft geen krimp. Wat gaat er in die man om? Indien alles verloopt zoals vandaag zal hij nog dagen excuses aanhoren van ieder van de beklaagden, één voor één. Ik kijk naar de moeder van Sanda, die wat verderop zit. Dat er ook nog eens bij, zo schrijf ik neer: je kind verliezen en dan heel deze procesdagen doorstaan met de excuses en de schaamte van de mensen die de dood van je zoon hebben veroorzaakt.

Buiten de proceszaal worden de tranen van de daders door velen weggehoond. Maar in de zaal zelf begin ik de mogelijkheid toe te laten dat Sanda met enkelen van hen echt een vriendschapsband heeft opgebouwd. De advocaten van Sanda’s vader geloven daar niks van. Hoe kan zo’n vriendschap ontstaan in nauwelijks drie maanden, sneerde één van hen gisteren.

Ik denk aan mijn eigen studententijd. Je had al een band met iemand na nauwelijks een week. Kan het dan, als één van hen huilt, dat hij het zichzelf niet kan vergeven dat hij op zo’n vreselijke manier een vriend heeft verloren? En is deze gedachte toelaten een vorm van verraad aan het verdriet van de ouders?

Het punt dat advocaten vaak aanhalen is dat de media het proces al op voorhand stevig beïnvloed hebben, en dat de online haatcampagne waarbij namen van beklaagden worden genoemd en persoonlijke gegevens worden gedeeld absoluut geen deugd heeft gedaan. Het is terecht dat deze vorm van volkswoede deel uitmaakt van de verdediging van de beklaagden. De anonieme haat, de doodsbedreigingen aan niet alleen de beklaagden, maar ook aan hun familie, heeft alleen maar het resultaat gehad dat de ene na de andere advocaat hen als reeds daardoor gestraft kunnen voorstellen. Dat is het perverse effect van deze digitale vorm van het recht in eigen handen willen nemen. En het blijft niet digitaal. Walgelijk is het om te vernemen dat een 8-jarig zusje van één van de beklaagden een doosje vindt in de tuin met daarin een namenlijst van alle familieleden gevolgd met een doodskruis.

In deze vakkundig geleide rechtszaal zie ik met mijn eigen ogen dat een proces alleen daar hoort in plaats van op sociale media en dat dat een zegen is. De voorzitster wordt dan ook meermaals uitdrukkelijk door de advocaten bedankt en geprezen voor haar sereniteit, iets wat vorig jaar niet te vinden was in Hasselt. Het verschil tussen Hasselt en Antwerpen is enorm. Hier op de Waalse Kaai zie ik dat deze vreselijke tragedie zich niet beperkt tot de familie en vrienden van Sanda. Ja, dit is een ‘safe space’, maar zou het ook net daardoor niet kunnen dat ik me emotioneel gegijzeld voel door de nuances die er nu naar boven komen, door de emotionele pijn van iedereen, door de verwarring die de beklaagden bij me veroorzaken? In zo’n veilige ruimte is het onmogelijk om weg te kijken van de menselijkheid, ook al loopt intussen de juridische procedure en zal er aan het einde van de rit onvermijdelijk een uitspraak moeten komen.

Op het einde van weer een emotionele dag wordt de zitting gesloten op vraag van de advocaten van de beklaagden. Iedereen is op. Terwijl ik mijn spullen inpak, vraagt iemand achter me waar ik voor schrijf. Ik draai me om en zie daar vier vrouwen staan die me aanstaren. Vier moeders, besef ik meteen. Ik zie de tranen. Elk van hen is een moeder van één van de Reuzegommers. Als een koor uit een Griekse tragedie vragen ze me mild te zijn in mijn verslag. Dat is wat moeders doen en dat kan ik hen niet verwijten. Daar sta ik. Ik weet geen houding aan te nemen. Buiten bel ik mijn vrouw. Het duurt even voor ik de woorden vind.

Donderdag 16 maart

Gisterenavond heb ik vernomen dat de moeder van Sanda de ex-preses van Reuzengom even heeft omhelsd na zijn spijtbetuiging. Ik heb dat niet gezien, allicht was ik in dit schriftje aan het schrijven. Een vriend met wie ik twee dagen eerder de zaak besprak en die stevig uithaalde naar de beklaagden, laat nu weten dat dit bericht hem heeft doen huilen. Mij pakt het ook. Tegelijk corrigeer ik me meteen. Mijn geweten en mijn oordeelsvermogen schieten als pingpongballetjes alle kanten uit. Ze blijven schuldig, ze moeten worden gestraft. Zeker, dat weten ze ook. Maar beseffen ze dat echt? Ik heb sommigen zien huilen, ja. Maar zijn die tranen echt? En waar huilen ze om? Sanda? Hun toekomst? Uit angst? En zo gaat dat pingpongspel maar door.

Om vier uur vanmorgen werd ik wakker met de gedachte dat ik alleen maar mijn eerlijkheid heb en die eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik zie hoe die mannen oprecht verdriet hebben. Punt. Ik staarde naar die zin en dwong mezelf om nog wat te slapen.

Waar leven schrijvers en journalisten van? Verhalen. De mens is een verhalen vertellende diersoort en elk verhaal brengt een mogelijke verleiding met zich mee die waarheid en werkelijkheid kan vernauwen of verbreden, verschonen of verdoemen. Als je voor dat ene verhaal gekozen hebt, is het moeilijk om andere verhalen toe te staan. Wie ervan overtuigd is dat de Reuzegommers racisten zijn kan niet anders dan Z.B., zoon van een zwarte vader en witte moeder, als een naïeve kloot beschouwen die niet weet dat hij als een mascotte werd gebruikt. Of als een verrader die onder een hoedje speelde met de witte man.

In een rechtszaal is er maar weinig zwart-wit, zo leer ik hier elk uur bij. Hoewel racisme in deze zaak niet als misdrijf wordt vervolgd, praat de advocaat van Z.B. er wel over, op aandringen van zijn cliënt. Is dat om zijn witte broeders uit de wind te zetten? Nee, het is eerder om zijn verhaal écht te kunnen vertellen. Dat blijkt ook uit de verklaring die hij zelf daarna aflegt. Sinds deze zaak wil zijn vader niks meer met hem te maken hebben, kan zijn moeder nauwelijks aan wat er gebeurd is, en heeft hij vooral steun gevonden bij de ouders van de Reuzegommers die er altijd voor hem zijn geweest. Z.B. huilt na die verklaring. En voor het eerst zie ik de vriendengroep die Reuzegom ooit was en nog steeds is. Ze zijn er voor hem. Waarom waren ze er dan niet voor Sanda? Die vraag schiet me meteen door het hoofd. Want hoe meer ik hier te weten kom, hoe minder ik het begrijp. En dan komt dit: wie zegt dat ze er niet voor hem waren, alleen veel te laat?

Zéér ambetant vind ik het dat ik met sommigen van die spijtverklaringen meeleef. Ik zit godverdomme tranen weg te vegen en me erom te schamen. Vandaag blijft mij ook het pleidooi van strafpleiter John Maes bij. Zijn woede over de mediaverslaggeving is tastbaar. Argument na argument levert hij voor zijn stelling dat de demonisering van alle Reuzegom-leden deze procedure geen deugd heeft gedaan. Maar zijn écht scherpe analyse bewaart hij voor de manier waarop het openbaar ministerie deze zaak heeft aangepakt en tot zijn strafvordering is gekomen. Hoewel ik juridisch compleet onbeslagen ben, raak ik helemaal in de ban van de analyse van deze advocaat. Slechts twee zaken zijn hier echt belangrijk, krijgen we te horen: toestemming en deelneming. Hoewel hij uiteraard voor zijn cliënt pleit, is het voor mij overduidelijk dat hij de argumentatie van het openbaar ministerie volledig aan diggelen slaat.

Nergens staat in ons strafrecht ‘Samen uit, samen thuis’, meldt Maes. Zo maakt hij duidelijk dat het openbaar ministerie grote problemen heeft om de individuen te vervolgen indien het heel de groep wil aanpakken, wat dus juridisch niet kan. Niemand van die jongens gaat hier fluitend buiten, zegt hij herhaaldelijk, maar we hebben nu eenmaal niets anders dan het strafdossier en de juridische procedure.

Dat klinkt allemaal hard voor mensen die gerechtigheid willen voor Sanda — ik reken mezelf tot hen. Ik weet niet hoe de familie en vrienden hiermee omgaan in de rechtszaal. Maar hoewel advocaat Maes laat weten dat een rechtszaak niet gaat over troost of wraak, is er toch iets in deze nu overvolle ruimte aan het gebeuren dat misschien, heel misschien, richting loutering kan gaan. Eén van de advocaten begint er zelf tegen mij over. Ik zie dat het bij iedereen echt een zware tol eist na meer dan vier jaar. Zou het kunnen dat die hoop op loutering, bijna onzichtbaar, iets collectiefs aan het worden is? En wat met de wereld daarbuiten, die luid gerechtigheid eist? Het verschil tussen wat er hier binnen gebeurt en hoe daarnaar van buiten wordt gekeken, is angstaanjagend groot. Nauwelijks iets van de subtiliteiten en nuances in deze zaak lijkt mensen daarbuiten te bereiken. Ligt dat aan de verhalen waarvan we zo houden, de verhalen waarin alles duidelijk wordt na wat troebelheid, waarin de gerechtigheid triomfeert, de vreselijke dood een plaats krijgt, en de beklaagden bestraft worden?

Beeld BELGA

De beruchte foto van Sanda in het gras, die nu zo gretig wordt gedeeld, werd genomen door W.P., één van de cliënten van advocaat Maes. Op vraag van de voorzitster legt hij uit hoe die foto tot stand is gekomen. Tijdens de doop waren Sanda en hij op weg naar de put waarin Sanda uiteindelijk zou sterven. Het was donker en ze struikelden af en toe, wat hen deed lachen. Sanda lag in het gras en W.P. vroeg om nog even te blijven liggen voor de foto. Het is zo moeilijk om uit te leggen, zegt de beklaagde. Ik leg mijn pen neer. Dat is het ook. Dit gruwelijk einde zorgt ervoor dat veel van de banaliteiten die eraan vooraf gingen onmogelijk te vertellen zijn, want alles is een onheilspellend teken geworden, een bewijs van misdadig gedrag.

Vrijdag 17 maart

Tijdens de eerste schorsing van de dag vraag ik aan een van de advocaten die gisteren hebben gepleit wat hij bedoelde met ‘de steeds wijder wordende spagaat’ in de zaak. Het liep toen al tegen acht uur ’s avonds en ik was te moe om het helemaal te vatten. Op de trappen van het gerechtshof legt hij me geduldig uit dat het een moeilijke situatie blijft omdat in Hasselt de voorzitster, samen met de twee andere rechters, geen vonnis uitgesproken heeft. In feite heeft ze haar mening geuit toen ze tegen heel de zaal riep dat ze met handen en voeten gebonden was en zich verplicht achtte zich enkel over de doop zelf uit te spreken. Een mening is geen vonnis. En zonder vonnis geen beroep.

De advocaat vraagt me of ik met nog vragen zit. Reuzegom kan niet als groep terechtstaan, zeg ik aarzelend. Hij knikt. Volgens het strafrecht kunnen er enkel individuen terecht staan. Ga verder, moedigt hij me aan. Ik spreek uit wat ik al dagen voel: deze zaak had nooit voor het gerecht mogen komen. Klopt, zegt hij. Ons strafrecht is niet geschikt om de dynamiek van zo’n doop aan te pakken. Alles wringt: dat het openbaar ministerie iedereen over dezelfde kam probeert te scheren, dat advocaten zo goed mogelijk hun cliënt proberen te verdedigen.

Hij kijkt naar me. ‘Je begint het te snappen, Jeroen.’ Ik zwijg. Want als deze zaak in feite onmogelijk is, zelfs dwars staat op wat men met ons strafrecht kan bereiken, wat hebben we dan nog? Waar schuilt het misdrijf in het toedienen van een kwalijke stof als zelfs veel dokters niet weten dat een mens aan veel te veel vissaus kan sterven? Wat betekenen mensonterende handelingen tijdens een doop die Sanda zelf graag wilde? Maar wat betekent zijn toestemming indien hij wel wist dat het ‘ruig’ ging worden, maar de details geheim bleven? Hoe kan er worden gestraft binnen een juridisch kader? Hoe kan rechtvaardigheid heersen? Zoveel onoplosbare vragen die advocaten kunnen blijven stellen. Een prachtige jongen met zoveel toekomst in zich blijft niettemin dood en het verdriet niet te overzien, en intussen blijven velen achter een laptop anderen ophitsen over klassenjustitie en het mogelijk ontlopen van een straf terwijl geen van de beklaagden hier in deze rechtszaal zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. Dit proces is een veelkoppig monster, maar het gaat niet over monsters.

Wanneer Jorgen Van Laer het woord neemt, gebeurt er meteen iets bijzonders. Veel advocaten spreken bij het begin van hun pleidooi de ouders en broer van Sanda rechtstreeks aan om hun deelneming te betuigen. Van Laer begint over zijn zus, die hij 12 jaar geleden heeft verloren. Zijn toon wordt daardoor persoonlijk. Tegenover Sanda’s vader erkent hij het racisme dat de man als vluchteling na een barre tocht in dit land heeft moeten meemaken. Empathie betekent: minstens een poging te doen om de zaak vanuit het perspectief van de ander te bekijken. Dat doet deze advocaat expliciet. Het is volgens mij de enige manier om aan te tonen dat racisme in deze samenleving een feit is, maar in deze specifieke zaak niet. De Reuzegommers wilden immers duidelijk dat Sanda bij hen in de club kwam en dat hij de doop dus doorstond, samen met de twee andere schachten.

Van Laer maakt duidelijk dat hij samen met zijn cliënt schuldig pleit. Er zijn er nog die dat doen, maar net zo goed hebben aardig wat advocaten vrijspraak gepleit voor hun cliënt. Er waren er ook bij die de voorzitster vroegen om er geen symbooldossier van te maken, om de jongens niet te straffen zodat andere ‘ruige’ studentenclubs zouden worden afgeschrikt. Wat doet Van Laer? Hij vraagt expliciet aan de voorzitster om er wél een symbooldossier van te maken, zodat er in de toekomstige uitspraak te lezen valt wat wel en niet kan tijdens zo’n doop, wat mensonterend is en wat niet. Rechters zijn geen wettenmakers, geeft Van Laer aan, maar een juridisch precedent scheppen zou wel maatschappelijk zinvol zijn. Want hij wil, zoveel wordt gaandeweg duidelijk, dat deze zaak verder blijft leven naast de prachtige muurschildering van Sanda die in Leuven te zien valt. De universiteit aldaar heeft gefaald, zo betoogt hij, en hij is niet de enige advocaat die dat aanklaagt. Ze hebben sommige Reuzegommers aan twéé tuchtprocedures onderworpen en de tweede, veel strengere procedure (waarna sommigen levenslang werden geschrapt) kwam er onder druk van de publieke opinie en niet vanwege een grote morele bevlogenheid. De Leuvense universiteit heeft zich laf gedragen zonder écht een duidelijk kader af te dwingen voor dopen.

Het wordt heel stil in de zaal wanneer Van Laer een hoop slecht afgelopen dopen opsomt sinds 2013, met jonge mensen die in een coma terecht komen of erger. Hij betoogt: wanneer houdt dit nu eindelijk op? Ik haal diep adem. Misschien heb ik dit na al die nuances en na al die twijfels willen horen.

Deze procesdagen hebben me stevig aangegrepen. Ik heb geleerd wat een rechtsgang betekent en wat de valkuilen zijn. Aan beide kanten heb ik topadvocaten bezig gezien en ik heb voor aardig wat van hen respect gekregen. Tegelijk ben ik nog wantrouwiger geworden omdat journalisten bespeeld werden. Die gingen daar vaak veel te gretig op in, sommigen lijken niet in staat tot zelfonderzoek. Gevaarlijk is het om monsters te kweken, ook voor hen die ze op hun geweten hebben. De sfeer rond het proces heeft net veel minder mogelijk gemaakt, zo betoogt Van Laer: ze heeft van de Reuzegommers opgejaagd wild gemaakt en alles in kampen opgedeeld.

In feite is het proces voor het hof van beroep een afspraak met de realiteit. Ik heb mijn eigen oordeelsvermogen zo ter discussie moeten stellen dat ik er mottig van werd. Ik heb moeten aanvaarden dat de beklaagden gewoon mensen zijn en heb dan pas het algemene verdriet kunnen vaststellen. Ik heb geleerd wat serene moed betekent door naar de ouders van Sanda te kijken, maar ook hoe gruwelijk ontoereikend de spijt van de beklaagden kan zijn en hoe heftig het voor hen is om publiekelijk hun rug te rechten en verantwoordelijkheid op te nemen. Veel te veel verdriet heb ik gezien.

Ik vlucht na afloop de rechtszaal uit, en ben opgelucht dat er zoiets bestaat als bulldozers, graafmachines en mensen die werken aan een plein. Het biedt afleiding om te zien hoe alles doorgaat zonder besef van de emoties in de ‘plechtige zittingszaal’ op de eerste verdieping van de Waalse Kaai nummer 35.

Maandag komen de replieken van de burgerlijke partij op de achttien pleidooien van de afgelopen dagen. Ik ben gewoon óp. Als ik al behoefte heb om twee dagen te slapen, hoe moeten de betrokkenen zich dan voelen?

Maandag 20 maart

‘Daar zitten de échte vrienden van Sanda.’ Ousmane Dia wijst naar de tribune naast hem, niet naar de beklaagden. Iedereen zit dicht bij elkaar in de overvolle zaal. Wat ware vriendschap betekent, is wat de vader van Sanda duidelijk wenst te maken. De ware vrienden hebben de plechtigheid georganiseerd voor het afscheid van zijn zoon. Zij die beweren vriend te zijn geweest, hebben doorgezet met de doop toen Sanda ’s ochtends op 5 december 2018 niet meer recht kon staan vanwege de hoeveelheid opgedrongen alcohol, ze hebben gelogen tegen de vrouwelijke arts die hen in Leuven waarschuwde voor Sanda’s toestand, om hem vervolgens in Vorselaar tijdens de doop en uit naam van de ‘traditie’ vissaus op te dringen die hem fataal is geworden. Echte vrienden laten elkaar niet in de steek.

De boosheid van de heer Dia komt binnen als een banvloek, ook al wil hij geen van de beklaagden de gevangenis in. Makemu Meunier, zijn vrouw, neemt het woord. Ze heeft het over de angst die dit grote verdriet met zich meebrengt, de angst dat haar man er een eind aan maakt. Als kleuterleidster moet ze haar kinderen doelen bijbrengen, over wat wel en wat niet mag worden gegeten, alle basiswaarden die deze Reuzegommers naast zich hebben gelegd. Het is vreselijk om van haar te vernemen dat zij ook nog eens racistische boodschappen hebben gekregen. Even hartverscheurend is haar hoop tegen beter weten in om een nieuwe start te kunnen maken met een ander leven dat ze nooit hebben gewenst.

Marie, de schoonzus van Sanda, spreekt en ze wil niet ontkennen dat ze oprechte spijt heeft gezien, maar het volstaat allemaal niet. Ze is de moeder van een 4-jarig dochtertje dat geboren is na de dood van Sanda en dat nu een vader heeft die zijn uiterste best doet om er voor haar te zijn, ondanks alles. Haar man Seydou geeft aan dat het gemakkelijk is om aan te geven dat er van racisme geen sprake was indien je zelf een witte man bent. Ik kan hem alleen maar gelijk geven, want hij weet waar hij over spreekt, zoals iedereen met een kleur.

Wie heeft de vissaus toegediend? Wie heeft gelogen tegen de vrouw in Leuven die hen heeft gewaarschuwd? De broer van Sanda maakt duidelijk dat hier geen antwoorden op zijn gekomen, ondanks alle spijt. Dit zijn prachtige mensen, schrijf ik in mijn schriftje. Nobel, trots, boos en compleet kapot. Geduldig hebben ze een week gewacht om duidelijk te maken dat excuses niet volstaan. Een week? Nee, meer dan vier jaar hebben ze gewacht. Wat kun je anders dan daarvoor het hoofd buigen?

Een mens kan trachten om alles te begrijpen, door te dringen in een compleet ontspoorde groepsdynamiek, om de beklaagden één voor één te vatten en zelfs met hen mee te leven en zich daar vervolgens over te schamen, en daarna, met al dat begrip en uitstel van oordelen, terug uit te komen bij wat goed is en wat kwaad en te hopen dat er een vonnis komt dat dit allemaal vat. En daarna?

Ik verlaat de rechtszaal. Vanmorgen, te midden van het lawaai van de graafmachines, vroeg ik aan de dagbladhandelaar wanneer de werken voorbij zullen zijn en de modderpoel een plein met park wordt. Ik kan me zijn antwoord niet meer herinneren. Sommige werken gaan nooit voorbij. Soms brengt een mogelijk einde geen troost.

De uitspraak in de Reuzegomzaak komt er op 26 mei.