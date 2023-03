Jeroen Olyslaegers op het proces-Reuzegom: ‘Het verschil tussen wat er hier binnen gebeurt en hoe daarnaar van buiten wordt gekeken, is angstaanjagend groot’

Schrijver Jeroen Olyslaegers volgt voor Humo vanuit de rechtbank het proces-Reuzegom. ‘De eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik zie hoe die mannen oprecht verdriet hebben.’

Donderdag 16 maart

Gisterenavond heb ik vernomen dat de moeder van Sanda de ex-preses van Reuzengom even heeft omhelsd na zijn spijtbetuiging. Ik heb dat niet gezien, allicht was ik in dit schriftje aan het schrijven. Een vriend met wie ik twee dagen eerder de zaak besprak en die stevig uithaalde naar de beklaagden, laat nu weten dat dit bericht hem heeft doen huilen. Mij pakt het ook. Tegelijk corrigeer ik me meteen. Mijn geweten en mijn oordeelsvermogen schieten als pingpongballetjes alle kanten uit. Ze blijven schuldig, ze moeten worden gestraft. Zeker, dat weten ze ook. Maar beseffen ze dat echt? Ik heb sommigen zien huilen. Ja, maar zijn die tranen echt? En waar huilen ze om? Sanda? Hun toekomst? Uit angst? En zo gaat dat pingpongspel maar door.

Om vier uur vanmorgen werd ik wakker met de gedachte dat ik alleen maar mijn eerlijkheid heb en die eerlijkheid gebiedt me te schrijven dat ik zie hoe die mannen oprecht verdriet hebben. Punt. Ik staarde naar die zin en dwong mezelf om nog wat te slapen.

Waar leven schrijvers en journalisten van? Verhalen. De mens is een verhalen vertellende diersoort en elk verhaal brengt een mogelijke verleiding met zich mee die waarheid en werkelijkheid kan vernauwen of verbreden, verschonen of verdoemen. Eenmaal voor dat ene verhaal gekozen, is het moeilijk om andere verhalen toe te staan. Wie ervan overtuigd is dat de Reuzegommers racisten zijn, kan niet anders dan Z.B., zoon van een zwarte vader en witte moeder, als een naïeve kloot beschouwen die niet weet dat hij als een mascotte werd gebruikt. Of als een verrader die onder een hoedje speelde met de witte man. In een rechtszaal is er maar weinig zwart-wit, zo leer ik hier elk uur bij. Hoewel racisme in deze zaak niet als misdrijf wordt vervolgd, praat de advocaat van Z.B. er wel over, op aandringen van zijn cliënt. Is dat om zijn witte broeders uit de wind te zetten? Nee, het is eerder om zijn verhaal écht te kunnen vertellen. Dat blijkt ook uit de verklaring die hij zelf daarna aflegt. Sinds deze zaak wil zijn vader niks meer met hem te maken hebben, kan zijn moeder nauwelijks aan wat er gebeurd is, en heeft hij vooral steun gevonden bij de ouders van de Reuzegommers die er altijd voor hem zijn geweest. Z.B. huilt na die verklaring. En voor het eerst zie ik de vriendengroep die Reuzegom ooit was en er nog steeds is. Ze zijn er voor hem. Waarom waren ze er dan niet voor Sanda? Die vraag schiet me meteen door het hoofd. Want hoe meer ik hier te weten kom, hoe minder ik het begrijp. En dan komt dit: wie zegt dat ze er niet voor hem waren, alleen veel te laat?

Zéér ambetant vind ik het dat ik met sommigen van die spijtverklaringen meeleef. Ik zit godverdomme tranen weg te vegen en me erom te schamen. Vandaag blijft mij ook het pleidooi van strafpleiter John Maes bij. Zijn woede over de mediaverslaggeving is tastbaar. Argument na argument levert hij voor zijn stelling dat de demonisering van alle Reuzegom-leden deze procedure geen deugd heeft gedaan. Maar zijn écht scherpe analyse bewaart hij voor de manier waarop het openbaar ministerie deze zaak heeft aangepakt en tot haar strafvordering is gekomen. Hoewel ik juridisch compleet onbeslagen ben, raak ik helemaal in de ban van de analyse van deze advocaat. Slechts twee zaken zijn hier echt belangrijk, krijgen we te horen: toestemming en deelneming. Hoewel hij uiteraard voor zijn cliënt pleit, is het voor mij overduidelijk dat hij de argumentatie van het openbaar ministerie volledig aan diggelen slaat. Nergens staat in ons strafrecht ‘samen uit, samen thuis’, meldt Maes en zo maakt hij duidelijk dat het openbaar ministerie grote problemen heeft om de individuen te vervolgen indien ze heel de groep wil aanpakken, wat dus juridisch niet kan. Niemand van die jongens gaat hier fluitend buiten, zegt hij herhaaldelijk, maar we hebben nu eenmaal niet anders dan het strafdossier en de juridische procedure. Dat klinkt allemaal hard voor mensen die gerechtigheid willen voor Sanda — ik reken mezelf tot hen. Ik weet niet hoe de familie en vrienden hiermee omgaan in de rechtszaal. Maar hoewel advocaat Maes laat weten dat een rechtszaak niet gaat over troost of wraak, is er toch iets in deze nu overvolle ruimte aan het gebeuren dat misschien, heel misschien, richting loutering kan gaan. Een van de advocaten begint er zelf tegen mij over. Ik zie dat het bij iedereen echt een zware tol eist na meer dan vier jaar. Zou het kunnen dat die hoop op loutering, bijna onzichtbaar, iets collectiefs aan het worden is? En wat met de wereld daar buiten die luid gerechtigheid eist? Het verschil tussen wat er hier binnen gebeurt en hoe daarnaar van buiten wordt gekeken, is angstaanjagend groot. Nauwelijks iets van de subtiliteiten en nuances in deze zaak lijkt mensen daarbuiten te bereiken. Ligt dat aan de verhalen waarvan we zo houden, de verhalen waarin alles duidelijk wordt na wat troebelheid, waarin de gerechtigheid triomfeert, de vreselijke dood een plaats krijgt, en de beklaagden bestraft worden?

De beruchte foto van Sanda in het gras die nu zo gretig wordt gedeeld, werd genomen door W.P., een van de cliënten van advocaat Maes. Op vraag van de voorzitster legt hij uit hoe die foto tot stand is gekomen. Tijdens de doop waren Sanda en hij op weg naar de put waarin Sanda uiteindelijk zou sterven. Het was donker en ze struikelden af en toe, wat hen deed lachen. Sanda lag in het gras en W.P. vroeg om nog even te blijven liggen voor de foto. Het is zo moeilijk om uit te leggen, zegt de beklaagde. Ik leg mijn pen neer. Dat is het ook. Dit gruwelijk einde zorgt ervoor dat veel van de banaliteiten die eraan vooraf gingen onmogelijk te vertellen zijn, want alles is een onheilspellend teken geworden, een bewijs van misdadig gedrag.

Vrijdag 17 maart

Tijdens de eerste schorsing van de dag vraag ik aan een van de advocaten die gisteren hebben gepleit wat hij bedoelde met ‘de steeds wijder wordende spagaat’ in de zaak. Het liep toen al tegen acht uur ’s avonds en ik was te moe om het helemaal te vatten. Op de trappen van het gerechtshof legt hij me geduldig uit dat het een moeilijke situatie blijft omdat in Hasselt de voorzitster, samen met de twee andere rechters, geen vonnis uitgesproken heeft. In feite heeft ze haar mening geuit toen ze tegen heel de zaal riep dat ze met handen en voeten gebonden was en zich verplicht achtte zich enkel over de doop zelf uit te spreken. Een mening is geen vonnis. En zonder vonnis geen beroep.

De advocaat vraagt me of ik met nog vragen zit. Reuzegom kan niet als groep terecht staan, zeg ik aarzelend. Hij knikt. Volgens het strafrecht kunnen er enkel individuen terecht staan. Ga verder, moedigt hij me aan. Ik spreek uit wat ik al dagen voel: deze zaak had nooit voor het gerecht mogen komen. Klopt, zegt hij. Ons strafrecht is niet geschikt om de dynamiek van zo’n doop aan te pakken. Alles wringt: dat het openbaar ministerie iedereen over dezelfde kam probeert te scheren, dat advocaten zo goed mogelijk hun cliënt proberen te verdedigen. Hij kijkt naar me. Je begint het te snappen, Jeroen. Ik zwijg. Want als deze zaak in feite onmogelijk is, zelfs dwars staat op wat men met ons strafrecht kan bereiken, wat hebben we dan nog? Waar schuilt het misdrijf in het toedienen van een kwalijke stof als zelfs veel dokters niet weten dat een mens aan veel te veel vissaus kan sterven? Wat betekenen mensonterende handelingen tijdens een doop die Sanda zelf graag wilde? Maat wat betekent zijn toestemming indien hij wel wist dat het ‘ruig’ ging worden, maar de details geheim bleven? Hoe kan er worden gestraft binnen een juridisch kader? Hoe kan rechtvaardigheid heersen? Zoveel onoplosbare vragen die advocaten kunnen blijven stellen. Een prachtige jongen met zoveel toekomst in zich blijft niettemin dood en het verdriet niet te overzien, en intussen blijven velen achter een laptop anderen ophitsen over klassenjustitie en het mogelijk ontlopen van een straf terwijl geen van de beklaagden hier in deze rechtszaal zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. Dit proces is een veelkoppig monster, maar het gaat niet over monsters.

Wanneer Jorgen Van Laer het woord neemt gebeurt er meteen iets bijzonders. Veel advocaten spreken bij het begin van hun pleidooi de ouders en broer van Sanda rechtstreeks aan om hun deelneming te betuigen. Van Laer begint over zijn zus die hij twaalf jaar geleden heeft verloren. Zijn toon wordt daardoor persoonlijk. Tegenover Sanda’s vader erkent hij het racisme dat de man als vluchteling na een barre tocht in dit land heeft moeten meemaken. Empathie betekent: minstens een poging te doen om de zaak vanuit het perspectief van de ander te bekijken. Dat doet deze advocaat expliciet. Het is volgens mij de enige manier om aan te tonen dat racisme in deze samenleving een feit is, maar in deze specifieke zaak niet. De Reuzegommers wilden immers duidelijk dat Sanda bij hen in de club kwam en dat hij de doop dus doorstond, samen met de twee andere schachten.

Van Laer maakt duidelijk dat hij samen met zijn cliënt schuldig pleit. Er zijn er nog die dat doen, maar net zo goed hebben aardig wat advocaten vrijspraak gepleit voor hun cliënt. Er waren er ook bij die de voorzitster vroegen om er geen symbooldossier van te maken, om de jongens niet te straffen zodat andere ‘ruige’ studentenclubs zouden worden afgeschrikt. Wat doet Van Laer? Hij vraagt expliciet aan de voorzitster om er wél een symbooldossier van te maken, zodat er in de toekomstige uitspraak te lezen valt wat wel en niet kan tijdens zo’n doop, wat mensonterend is en wat niet. Rechters zijn geen wettenmakers, geeft Van Laer aan, maar een juridisch precedent scheppen zou wel maatschappelijk zinvol zijn. Want hij wil, zoveel wordt gaandeweg duidelijk, dat deze zaak verder blijft leven naast de prachtige muurschildering van Sanda die in Leuven te zien valt. De universiteit aldaar heeft gefaald, zo betoogt hij en hij is niet de enige advocaat die dit aanklaagt. Ze hebben sommige Reuzegommers aan twéé tuchtprocedures onderworpen en de tweede, veel strengere procedure (waarna sommigen levenslang werden geschrapt) kwam er onder druk van de publieke opinie en niet vanwege een grote morele bevlogenheid. De Leuvense universiteit heeft zich laf gedragen zonder écht een duidelijk kader af te dwingen voor dopen. Het wordt heel stil in de zaal wanneer Van Laer een hoop slecht afgelopen dopen opsomt sinds 2013, met jonge mensen die in een coma terecht komen of erger. Hij betoogt: wanneer houdt dit nu eindelijk op? Ik haal diep adem. Misschien heb ik dit na al die nuances en na al die twijfels willen horen.

Deze procesdagen hebben me stevig aangegrepen. Ik heb geleerd wat een rechtsgang betekent en wat de valkuilen zijn. Aan beide kanten heb ik topadvocaten bezig gezien en ik heb voor aardig wat van hen respect gekregen. Tegelijk ben ik nog wantrouwiger geworden omdat journalisten bespeeld werden. Die gingen daar vaak veel te gretig op in, sommigen lijken niet in staat tot zelfonderzoek. Gevaarlijk is het om monsters te kweken, ook voor hen die ze op hun geweten hebben. De sfeer rond het proces heeft net veel minder mogelijk gemaakt, zo betoogt Van Laer: ze heeft van de Reuzegommers opgejaagd wild gemaakt en alles in kampen opgedeeld. In feite is het proces voor het Hof van Beroep een afspraak met de realiteit. Ik heb mijn eigen oordeelsvermogen zo in vraag moeten stellen dat ik er mottig van werd. Ik heb moeten aanvaarden dat de beklaagden gewoon mensen zijn en heb dan pas het algemeen verdriet kunnen vaststellen. Ik heb geleerd wat serene moed betekent door naar de ouders van Sanda te kijken, maar ook hoe gruwelijk ontoereikend de spijt van de beklaagden kan zijn en hoe heftig het voor hen is om publiekelijk hun rug te rechten en verantwoordelijkheid op te nemen. Veel te veel verdriet heb ik gezien. Ik vlucht na afloop de rechtszaal uit, en ben opgelucht dat er zoiets bestaat als bulldozers, graafmachines en mensen die werken aan een plein. Het biedt afleiding om te zien hoe alles doorgaat zonder besef van de emoties in de ‘plechtige zittingszaal’ op de eerste verdieping van de Waalse Kaai nummer 35. Maandag komen de replieken van de burgerlijke partij op de achttien pleidooien van de afgelopen dagen. Ik ben gewoon op. Als ik al behoefte heb om twee dagen te slapen, hoe moeten de betrokkenen zich dan voelen?