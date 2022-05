Jeroom: ‘Als ik morgen sterf in een zonnebank-ongeluk, hoef je nooit meer te werken’

Wie toe is aan een verzetje – en niet al te slecht in de slappe was zit – kan vanaf vrijdag een week lang online meebieden op een veertigtal originele meesterwerken van één van de grootste kunstenaars van onze tijd. Kom er maar in, Jeroom!

JEROOM «Ik word al jaren achtervolgd door een meute diehards die koste wat het kost originelen van mij willen kopen. Maar tot nog toe heb ik ze altijd moeten afwimpelen: ik werk volledig digitaal, dus ik héb geen originelen. En ik kan die mensen toch moeilijk een JPEG doorsturen en daar geld voor vragen? Maar een tijdje geleden was ik op een kunstbeurs, en daar zag ik dat alle digitale artiesten hun originele werken aanboden via NFT, een systeem waarbij je digitale werken op een blockchain zet, en je als koper een digitaal bewijs krijgt dat jij de eigenaar bent. Dat opent perspectieven, natuurlijk. Zeker als je weet dat m’n fans al een kwarteeuw hebben kunnen sparen.»

HUMO O, jij vuile kapitalist!

JEROOM «Ik dacht dus: ik selecteer veertig prints van topwerken uit mijn rijke collectie, perfect voor aan de muur van een succesvol iemand met heel veel geld, en ik organiseer een veiling via Catawiki.»

HUMO Mag ik hopen dat het tijdloze ‘Vrouw met fiets in vette kont’ één van die veertig werken is?

JEROOM «Helaas: het zijn allemaal werken die nooit eerder groot afgedrukt zijn. En een levensgrote print van het inderdaad tijdlozer dan tijdloze ‘Vrouw met fiets in vette kont’ heeft, zoals jij wel weet, jarenlang in het Humo-bureau van Guy Mortier gehangen. Nee, er zit wel iets tussen van ‘Het knuffelbos’ en van het ‘Poepen in Ibiza’-treintje, oude Humo-cartoons, en ook een illustratie die ik ter gelegenheid van de dood van Michael Jackson heb gemaakt, met een snikkende Mickey Mouse die de met pijlen doorzeefde King of Pop omhelst. En mijn favoriet is er ook bij: Charlie die recht op de harige ballen van Snoopy kijkt. Die heeft me een paar maanden schorsing gekost toen ik ’m op Facebook had gezet (grinnikt).»

HUMO Wat heb je er eigenlijk aan om de eigenaar te zijn van een digitaal werk?

JEROOM «Tja, sommige mensen willen nu eenmaal gewoon eigenaar zijn van iets. Al is het ook wel fijn dat je een haarscherpe print in groot formaat krijgt, om thuis op te hangen. Bovendien, laten we daar niet flauw over doen, is het een belegging. Want als ik de dag na het afsluiten van de veiling op spectaculaire wijze om het leven kom na, ik zeg maar wat, een zonnebankongeluk, dan hoeft de nieuwe eigenaar van ‘Charlie die recht op de harige ballen van Snoopy kijkt’ waarschijnlijk nooit meer te werken in z’n leven.

»Bon, ik heb geen idee wat fans bereid zijn te betalen. De experts van Catawiki hebben al wel richtprijzen bij de werken gezet, maar je weet nooit wie er zal bieden. Maar ik kijk ernaar uit. Niet het minst omdat het me de kans geeft om onder een vals profiel te gaan meebieden. En zet daar maar ‘(lacht)’ bij (lacht niet).»