Jeroom over het nieuwe schooljaar!

Zaak-Pichal ‘Tegen ons zei hij dat hij een Joepie was gaan halen, maar intussen werd hij misbruikt’: hoe slachtoffer R.D.B. twintig jaar later zelf een dader werd ‘Tegen ons zei hij dat hij een Joepie was gaan halen, maar intussen werd hij misbruikt’: hoe slachtoffer R.D.B. twintig jaar later zelf een dader werd