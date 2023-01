‘Joe Biden is in zijn omgang met vrouwen een fossiel dat moeite heeft om de jaren 60 achter zich te laten’

Sinds Donald Trump is afgeserveerd, is het een pak rustiger aan de andere kant van de oceaan. Maar is de wereld beter af met Joe Biden als president van de Verenigde Staten? Vandaag zit hij precies twee jaar aan de knoppen van zijn land. Ter ere daarvan halen we zijn 7 Hoofdzonden nog eens boven.

Dit artikel verscheen op 20 april 2021 in Humo

HOOGMOED

FRANS VERHAGEN (Amerika-kenner) «Minder bekend, maar niet onbelangrijk: Joe Biden had al twee keer geprobeerd president van de Verenigde Staten te worden. In 1987 crashte hij tijdens de voorverkiezingen na een brokkenparcours vol halve waarheden. En in 2008 moest hij het als grijze kandidaat afleggen tegen Barack Obama, waarna die hem vroeg om zijn running mate te worden. In 2020 zat hij bijna veertig jaar in Washington en was hij 77 jaar, maar Joe Biden wilde absoluut president worden.»

HUMO Kickt hij op de macht?

VERHAGEN «Dat denk ik niet. Maar hij had wel het gevoel dat hij weer rust kon brengen in het land. Hij is overtuigd van zijn eigen kwaliteiten, maar hij was al twee keer afgevoerd als presidentskandidaat. Als je dan nog denkt dat je de enige geschikte persoon bent om een grootmacht te leiden, op die leeftijd, getuigt dat wel van hoogmoed.»

HUMO Volgens de biograaf van Joe Biden, Evan Osnos, zei hij als prille twintiger al tegen de moeder van zijn toenmalige vriendin: ‘Ik wil ooit president worden.’

KRISTIAAN VERSLUYS (emeritus professor Amerikaanse cultuur, UGent) «Joe Biden is al zijn hele leven erg zelfverzekerd. Als twintiger had hij nauwelijks politieke ervaring: hij zetelde in de raad van een county, wat weinig voorstelt. Toen heeft hij beslist dat hij senator zou worden. Hij moest opboksen tegen een man die al jaren in de Senaat zetelde en maakte geen enkele kans. Hij kwam uit het niets en moest bij zijn familie om geld bedelen, maar desondanks raakte hij verkozen en werd hij één van de jongste senatoren aller tijden. Die verkiezing was het eerste resultaat van zijn brandende ambitie, en het vuur is nooit gedoofd.»

HUMO Joe Biden hoort zichzelf graag praten. De jonge Barack Obama gaf tijdens een vergadering een medewerker een briefje met daarop: ‘Ik. Wil. Dood.’

VERHAGEN (lacht) «Hij kan blijven praten, terwijl voor alle anderen al lang duidelijk is dat hij uitverteld is. Hij heeft ook nooit bijster veel interessante gedachten gehad. Hij is een slimme politicus, maar geen groot denker.»

HUMO Is hij arrogant?

BJÖRN SOENENS (Amerikacorrespondent VRT) «Dat niet, maar je kunt hem wel uit zijn tent lokken door hem te provoceren. Ik stond ooit als laatste op hem te wachten in een lange rij journalisten. Op dat moment streed hij voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen, en hij had een achterstand op Bernie Sanders. Hij reageerde op geen enkele inhoudelijke vraag, tot ik vroeg: ‘Can you still beat Mr. Sanders?’ Hij draaide zich om en keek me recht in de ogen: ‘Yes, I can.’ En hij liep met een monkellachje naar binnen.»

VERHAGEN «Arrogant is hij zeker niet. Zijn medewerkers dragen hem op handen.»

HUMO Het is onmogelijk om hem niet te mogen, zegt ex- minister van Defensie Robert Gates, nochtans een criticus van zijn buitenlandbeleid.

VERSLUYS «Joe Biden is erg joviaal en sympathiek, zeggen ook zijn tegenstanders. Daarom heeft hij nauwelijks vijanden. Het is simpel: hij houdt van mensen en van contact. Hij onthoudt je naam en die van je moeder, hij denkt aan verjaardagen en voelt persoonlijke gevoeligheden feilloos aan. Na twee minuten met hem denk je dat je een vriend voor het leven hebt gemaakt. Daardoor heeft hij in het hele politieke spectrum en overal ter wereld connecties.»

SOENENS «Joe Biden kijkt zijn kiezers indringend aan en knuffelt hen. Hij heeft een groot inlevingsvermogen en laat anderen de ster zijn: zo krijgt hij dingen gedaan. Zijn stijl heeft iets bijzonders. Hij spreekt als een bezorgde oom die bij je op bezoek komt en je allerlei goede raad toefluistert.»

VERHAGEN «Hij is bovenal een empathische man, soms op het pathetische af. Hij is gevormd door de drama’s in zijn leven. Ze hebben hem bescheidener en meelevender gemaakt.»

VERSLUYS «Een maand nadat hij tot senator was verkozen, is zijn gezin in het verkeer aangereden door een vrachtwagen. Zijn vrouw en dochtertje van 1 jaar hebben het niet overleefd, zijn zoontjes Hunter en Beau, toen 2 en 3 jaar oud, raakten zwaargewond. Joe Biden heeft getwijfeld of hij wel senator zou worden, maar de voorzitter van de Senaat heeft hem kunnen overtuigen. Hij is in het ziekenhuis ingezworen, met zijn twee zoontjes aan zijn zijde. Hij beloofde toen het land te dienen, maar ook zijn gezin.

»Jaren later balanceerde hij zelf op het randje van de dood. Hij kreeg een hersenaneurysma (een zwelling in de hersenslagader, red.) en heeft het maar nipt gehaald.»

HUMO Een priester heeft toen zelfs de laatste sacramenten toegediend.

VERSLUYS «Hij is zeven maanden buiten strijd geweest, maar kon toch terugkeren. Intussen was Beau opgegroeid tot een volwassen man. Hij was dikwijls in de coulissen van Washington terug te vinden en werd al jong verkozen tot procureur-generaal van Delaware. Maar in 2013 kreeg hij te horen dat hij een hersentumor had. In 2015 is hij op 46-jarige leeftijd overleden. Dat was opnieuw een zware klap voor Joe Biden.»

HUMO Joe Biden noemde Beau zijn ‘evenbeeld, maar dan zonder fouten’. Hij heeft het gevoel dat zijn zoon hem vóór elke speech een schouderklopje geeft.

VERSLUYS «Hij verkeerde in 2016 in een uitstekende positie om Barack Obama op te volgen, maar werd zelfs geen presidentskandidaat. Door het overlijden van zijn zoon had hij geen energie meer voor zo’n slopende campagne, zei hij. Hij is toen een tijdje uit de politiek verdwenen.»

HUMO Hebben die ervaringen zijn politieke visie beïnvloed?

VERSLUYS «Absoluut. Hij weet beter dan wie ook hoe broos het leven is, en hoe mensen het slachtoffer van omstandigheden kunnen zijn. Daarom komt hij op voor de zwakkeren: de armen, de zwarten en de lgbtq-gemeenschap.

»Donald Trump heeft een enorme blunder begaan door het coronavirus te onderschatten. Leiders versterken vaak hun populariteit in crisistijden, maar Trump zei: ‘Wij laten ons niet doen door een virusje.’ Joe Biden wéét hoe kwetsbaar we zijn en dat bluffen als een macho niet helpt. Het is geen toeval dat hij aan de vooravond van zijn inauguratie eer betuigde aan de Amerikaanse coronadoden. Natuurlijk is dat propaganda, maar het is hem toch ten voeten uit: hij toont sympathie voor wie heeft afgezien.»

‘Door het overlijden van zijn zoon Beau had Joe in 2016 niet meer de energie om te proberen Barack Obama op te volgen.’ (Foto: met Beau Biden.) Beeld Photo News

TRAAGHEID

De Democratische senator Elizabeth Warren had tijdens de voorverkiezingen een hele campagne lang ingehakt op Joe Biden en verwezen naar zijn hoge leeftijd en schijnbaar toenemende verwardheid. Ook Donald Trump beklemtoonde onophoudelijk de trage indruk die hij wekte en noemde hem Sleepy Joe. Dat imago speelde hem parten, bleek uit peilingen: veel Amerikanen vonden hem te slap, te traag, mogelijk zelfs een tikje seniel. Hij is de oudste Amerikaanse president in de geschiedenis.

SOENENS «Ik krijg dikwijls mails van Vlaamse Trump-supporters: ‘Jij durft niet te vertellen wat voor een blunderende, krakkemikkige en half kreupele president Joe Biden is!’ Maar vriend en vijand moeten toegeven dat hij nu anders voor de dag komt: we zien een lawine aan voorstellen en financiële steunmaatregelen, hij doet nauwelijks nog uitspraken die je de wenkbrauwen doen fronsen en hij is erg gefocust. Hij lijkt progressiever dan Bernie Sanders en wordt vergeleken met Democratische hervormers als Franklin D. Roosevelt en Lyndon B. Johnson. Hij voert nu het beleid waar de Amerikanen al veertig jaar op wachten. Hij heeft ook niets te verliezen, gezien zijn leeftijd.»

VERSLUYS «Ik vind het een mirakel. Wie had dit zien aankomen? Sleepy Joe, de grijze, 78-jarige kandidaat van de Democraten, is de meest hervormingsgezinde president in járen. Hij heeft een relanceplan van 1,9 biljoen dollar uitgewerkt en wil de Amerikaanse troepen terughalen uit Afghanistan, iets wat Trump en Obama niet gedurfd hebben. Als zijn plannen lukken, zal hij de geschiedenis ingaan als één van de grote presidenten van de Verenigde Staten. Maar evengoed kunnen de steunmaatregelen tot een rampzalige inflatie leiden.»

SOENENS «Hij lijkt zich scherp bewust te zijn van de uitdagingen. We zien een kantelpunt in een conflict tussen autoritaire regimes die massaal investeren, zegt hij, en democratieën als de VS die aan polarisering en stilstand ten onder dreigen te gaan. Dat zijn niet de woorden van een verwarde of seniele man.»

VERHAGEN «Je wordt op die leeftijd wel wat trager en je moet iets langer nadenken, maar Joe Biden heeft de voorbije honderd dagen bewezen dat hij niet sleepy is. Met de leeftijd komt ook de ervaring.»

‘Joe Biden houdt van lekker eten. Hij staat gulzig in het leven: je ziet dat hij gelukkig is en van elk moment geniet.’ (Foto: met Barack Obama.) Beeld AFP

ONKUISHEID

Na de dood van zijn eerste vrouw moedigden Beau en Hunter hun vader aan om opnieuw te trouwen. Dat deed hij vrij snel met Jill Jacobs (69), die de zonen als een tweede moeder zagen. Het echtpaar kreeg een dochtertje, Ashley.

VERSLUYS «Er zijn bij mijn weten geen verhalen over escapades bekend. Joe Biden is een pater in vergelijking met Donald Trump (lacht). En Jill Biden is nu al de meest bescheiden en sympathieke first lady in de geschiedenis, de absolute tegenpool van Melania Trump. Ze ziet er heel gewoon uit en geeft als universitair docent Engels aan het Northern Virginia Community College, ook nu haar man president is. Dat zegt iets over hun waarden.»

HUMO Toch is niet elke vrouw in zijn omgeving opgezet met zijn aanwezigheid.

VERHAGEN (knikt) «Zeker vroeger omarmde hij vaak mooie vrouwen tijdens campagnes of op informele momenten. Of hij stopte zijn neus in hun kapsel: ‘Wat ruik je lekker!’ Maar anders dan bij Donald Trump heeft dat niets te maken met macht, dat is zijn ontembare levenslust. Hij is een erg emotionele en zintuiglijke man. Dertig jaar geleden was zijn gedrag aanvaardbaar, maar tegenwoordig doe je dat niet meer.»

De Democratische ex-politica Lucy Flores klaagde er in 2014 in de pers over dat Joe Biden tijdens een ontmoeting aan haar haar had geroken en haar een zoen op het achterhoofd had gegeven. Bij andere vrouwen fluisterde hij soms iets in het oor en kwam hij oncomfortabel dichtbij. Volgens Flores was dat weliswaar niet seksueel getint, maar verraadde het wel ‘een gebrek aan empathie met de vrouwen, bij wie hij de persoonlijke ruimte binnendringt’.

VERHAGEN «Joe Biden is op dat vlak een fossiel dat moeite heeft om de jaren 60 achter zich te laten. Maar het is geen toeval dat de incidenten zijn uitgebleven tijdens de verkiezingscampagne. Zijn pr-team heeft hem ingefluisterd om fysiek afstandelijker te zijn, met succes.»

VERSLUYS «Hij is één keer beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: Tara Reade, een ex-medewerkster van de Senaat, zei dat hij haar decennia geleden tegen een muur had gedrukt en betast. Joe Biden heeft dat altijd ontkend. Journalisten ontdekten vervolgens dat haar verhaal vol tegenstrijdigheden zat, en de Republikeinen hebben er geen zaak van gemaakt, want Trump had zelf een stuk of twaalf klachten wegens aanranding aan zijn broek.»

‘Jill Biden is nu al de meest bescheiden en sympathieke first lady in de geschiedenis, ze is de absolute tegenpool van Melania Trump.’ Beeld REUTERS

GULZIGHEID

Tijdens een bezoek aan een ijssalon in Ohio beklom Joe Biden het podium en sprak hij de gevleugelde woorden: ‘My name is Joe Biden, and I love ice cream.’ Het was meer dan een trucje om sympathiek over te komen, want hij is echt verslaafd aan ijs, zoals filmpjes op YouTube bewijzen.

HUMO Is Joe Biden ook een drankorgel? Een roker?

VERSLUYS «Van moederskant is hij van Ierse afkomst, en het kan als een cliché klinken, maar Ieren kunnen wel veel drinken. Er zitten nogal wat alcoholici in de familie. Zijn oom, zijn broer en zijn zoon Hunter hadden zware alcoholproblemen. Hij heeft gezien wat drank kan aanrichten en hij blijft er wijselijk van af. Donald Trump en Joe Biden hebben weinig gemeenschappelijk, maar ze zijn allebei geheelonthouders door wat ze in hun omgeving hebben gezien – ook de broer van Trump was verslaafd aan alcohol.»

VERHAGEN «Joe Biden compenseert dat op andere gebieden. Hij houdt van lekker eten, van praten en knuffelen met mensen... Hij staat gulzig in het leven: je ziet dat hij gelukkig is en van elk moment geniet. Dat komt natuurlijk ook door wat hij vroeger heeft meegemaakt.»

‘Joe Biden is in het ziekenhuis ingezworen als senator, met zijn twee zoontjes aan zijn zijde. Hij beloofde toen het land te dienen, maar ook zijn gezin.’ Beeld BELGAIMAGE

GRAMSCHAP

Joe Biden is een vrome katholiek, maar hij heeft zich meer dan eens boos gemaakt op de Heer. Over de periode na het dramatische auto-ongeval schreef hij later: ‘Ik wilde geen woord meer horen over een barmhartige God. Gebeden en preken boden me geen enkele troost. Ik had het gevoel dat God een rotstreek met me had uitgehaald.’

VERSLUYS «Hij heeft al meermaals in conflict gelegen met de kerk. Hij probeert namelijk zijn geloof te verzoenen met progressieve standpunten over abortus en rechten voor andersgeaarden. Een priester heeft zelfs ooit geweigerd hem de communie te geven.

»Algemeen wordt hij als een deugdzame man gezien. Volgens mij is dat zelfs de reden waarom hij het van Donald Trump heeft gehaald: de hele verkiezing was doordrongen van een symboliek van zonden en deugden. De meeste Amerikanen zijn fatsoenlijke mensen, ze hadden na vier jaar Trump genoeg van de leugens en de grofheid. Een sleutelmoment in de verkiezingscampagne was het rechtstreekse debat waarin Trump op een botte manier over de verslaving van Hunter Biden sprak. Doorgaans reageert Joe Biden daar erg emotioneel op, maar hij bewaarde toen zijn kalmte en zei: ‘Dat was een lastige periode. Onze familie heeft, net als veel andere Amerikaanse families, die verslaving samen overwonnen.’ Het contrast tussen de grofheid van Trump en de fatsoenlijkheid van Biden was nooit eerder zo zichtbaar.»

Joe Biden was vroeger op school het mikpunt van pesterijen, omdat hij zwaar stotterde. Biden vertelde dat een non met hem spotte: ‘Mister B-B-B-Biden!’ Toen greep zijn moeder in: ‘Als u nog één keer zoiets zegt, trek ik die kap van uw hoofd.’ Biden overwon het stotteren als tiener door gedichten van de Ierse dichter W.B. Yeats en fragmenten uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op te zeggen. Maar dat de pesterijen sporen hebben nagelaten, staat vast: volgens biograaf Evan Osnos kon hij jaren later nog altijd de namen opnoemen van de leerlingen die hem op de basisschool hadden uitgelachen. ‘En in één adem had hij het telkens over kwetsbaarheid en respect.’

VERSLUYS (knikt) «Eén van zijn grootste drijfveren om president te worden was die bully Donald Trump uit het Witte Huis te krijgen. Hij wilde respect en zachtheid weer op de agenda zetten.»

SOENENS «Hij beseft ook goed dat hij een geliefde president kan worden als hij erin slaagt om het leven van de gewone Amerikaan te verbeteren door iets te doen aan de inkomenskloof, en door de rijken hogere belastingen op te leggen. Dat is volgens hem de manier om het trumpisme te verstikken, en met zijn ambitieuze relanceplannen is hij goed op weg om dat voor elkaar te krijgen.»

HUMO Het blijft toch merkwaardig dat een gewezen stotteraar nu president is?

VERSLUYS «Als je er goed op let, kun je het nog horen. Soms struikelt hij over zijn woorden of twijfelt hij even. Hij zal nooit een redenaar zoals Barack Obama worden, maar het getuigt wel van karaktersterkte dat hij het op eigen houtje heeft overwonnen. Zijn vader heeft hem zelf destijds getoond hoe je moet doorbijten: hij was zijn hele fortuin kwijtgeraakt en zat aan de grond, maar besloot te verhuizen en opnieuw te beginnen. Die wilskracht zit de familie in het bloed.»

HUMO Joe Biden is door zijn verleden als stotteraar allergisch voor autocues en improviseert liever, maar dat leidt meer dan eens tot ongelukkige uitspraken. Hij noemt zichzelf trouwens een blundermachine.

VERHAGEN «Hij weet dat hij een flapuit is. Tijdens een speech in de campagne voor de Democratische voorverkiezingen van 1988 zei hij: ‘Mijn grootouders werkten in de kolenmijnen van Pennsylvania en kwamen pas na twaalf uur weer naar boven.’ Maar hij hééft geen grootouders die mijnwerkers zijn geweest. Hij vergat zogezegd te vermelden dat het een citaat van de Britse politicus Neil Kinnock was. Na nog meer twijfelachtige uitspraken trok hij zich terug uit de verkiezingen.»

HUMO Hij kreeg de naam een praatjesmaker te zijn. In het Congres deed een nep-cv de ronde: zo bleek hij ook de ‘uitvinder van de grastrimmer’ te zijn, en ‘lid van de Rockettes’, een showdansgroep met uitsluitend jonge vrouwen.

VERHAGEN «Hij heeft veel geleerd uit die pijnlijke periode. Ik snap dat zijn team soms dacht: verdorie, als dat maar goed gaat met zo’n ongeleid kanon.»

HUMO Heeft Joe Biden een kort lontje?

VERHAGEN «Hij is een erg emotionele man die je makkelijk op zijn paard krijgt door naar zijn familie uit te halen. Een columnist van The Wall Street Journal heeft zijn vrouw Jill ooit geportretteerd als een mislukte academica die beter thuis zou blijven en de afwas doen. Biden was daar woest over. En toen het Trump-team de drugsproblemen van zijn zoon Hunter uitvergrootte, heeft hij ook fel gereageerd. Dat was politiek gezien niet zo verstandig, maar toen zag je wel de echte Biden. Hij is geen robot. Zijn team had veel moeite om hem in te tomen.»

HUMO Ook in de internationale politiek blijkt Joe Biden minder diplomatisch dan verwacht, zoals China en Rusland al gemerkt hebben.

SOENENS «Rusland en China zijn de grote concurrenten van de VS, en zij werken steeds meer samen: dat zou een probleem kunnen worden. Joe Biden is een buitenlandman, maar hij beseft ook dat hij eerst zijn zaakjes in eigen land op orde moet krijgen en de economie weer sterk moet maken, als hij op het wereldtoneel een vuist wil kunnen maken.»

HUMO Hij zal niet zo snel oorlogen voeren?

SOENENS «Er zullen zich ongetwijfeld incidenten voordoen, maar hij zal zich niet in militaire avonturen storten. Als vicepresident heeft hij Barack Obama afgeraden om meer troepen naar Afghanistan te sturen. En hij zal zich ook niet snel laten provoceren door Noord-Korea. Akkoord, er zijn vergeldingsaanvallen op Iraanse stellingen in Syrië uitgevoerd, maar die hebben weinig aandacht gekregen, en zelf heeft hij er geen verklaringen over afgelegd. Hij beseft dat de meeste kiezers die buitenlandse avonturen niet meer lusten. Ze willen niet meer sterven voor landen die ze niet eens weten liggen.»

HUMO De VS hebben vaccins op overschot, maar Joe Biden weigert die naar andere landen te exporteren.

SOENENS «Op dat vlak hanteert hij hetzelfde principe als Trump: America first. Hij wilde voldoende voorraad achter de hand houden. Ondertussen heeft hij wel een lading vaccins van AstraZeneca naar Mexico laten vertrekken. De vaccinatie loopt vlot in de VS, in een tempo van drie à vier miljoen Amerikanen per dag. Maar steeds meer staten gooien weer de grenzen open, waardoor het aantal besmettingen niet afneemt. Bovendien weigeren veel van de twintig miljoen evangelische christenen en 70 procent van de elitesoldaten van de US Marines het vaccin.»

AFGUNST

Joe Biden stond als vicepresident jarenlang in de schaduw van Barack Obama, maar van jaloezie was schijnbaar geen sprake. Op het internet werd zelfs gegrapt dat Michelle Obama het vijfde wiel aan de wagen was in het huwelijk van Barack en Joe.

VERSLUYS «In het begin was er nochtans een zekere spanning tussen de twee, want ze zijn tegenpolen. Barack Obama is een intellectueel van het zuiverste soort. Hij is een topper als jurist van Harvard, één van de beste universiteiten ter wereld, en hij heeft twee autobiografieën geschreven die literaire pareltjes zijn. Joe Biden leest zulke boeken niet eens. Maar beetje bij beetje zijn ze naar elkaar toe gegroeid. Obama is Biden beginnen te appreciëren om wie hij is: een wijs politicus met veel ervaring in de Senaat en in de buitenlandse politiek. Hij heeft geen enkele ingrijpende beslissing genomen zonder hem te consulteren. In ruil was Biden absoluut loyaal. Op geen enkel moment heeft hij geprobeerd om Obama te overklassen. Ze werden de perfecte tandem.»

HUMO Heeft Joe Biden geen minderwaardigheidscomplex?

VERHAGEN «Mogelijk wel. Hij heeft in zijn loopbaan niet alleen minder verdiend dan de anderen, hij is ook één van de weinige presidenten die geen universitair diploma aan één van de Amerikaanse elite-universiteiten hebben behaald.»

VERSLUYS «Hij schepte eens op over zijn geweldige studieresultaten, maar dat was een leugen. Hij was een middelmatige student aan een kleine universiteit. Dat hij daarover loog, wil misschien toch zeggen dat het wel stak bij hem.»

VERHAGEN «Maar nu leidt hij het land met zo’n passie, snelheid en overtuiging dat Obama jaloers moet zijn. Nu wordt duidelijk dat die veel te weinig bereikt heeft in de acht jaar dat hij president is geweest.»

HUMO Is Joe Biden ijdel? Volgens een grap in Washington zijn zijn tanden zo wit dat ze voor de Republikeinen stemmen.

VERSLUYS (lacht) «Het hoort erbij. Zijn grote voorbeeld is John F. Kennedy: een linkse, katholieke Democraat die altijd een frisse indruk gaf. Kennedy was de eerste president die besefte dat je er in het televisietijdperk vooral goed moet uitzien. Zijn tegenstander Richard Nixon kwam grauw over in de debatten, maar Kennedy straalde jeugdige energie uit. In de jaren 80 reed Ronald Reagan, een voormalige acteur, te paard om te tonen dat hij fit was. Je ziet dat Joe Biden er alles aan doet om er gezond uit te zien, ondanks zijn gezegende leeftijd. Daarom loopt hij zo vaak. Als hij in een vliegtuig stapt, zal hij altijd de trapjes op huppelen. Hij is onlangs wel gestruikeld, maar hij kon meteen weer overeind springen.

»Dat zijn leeftijd gevoelig ligt, bleek tijdens een event bij de voorverkiezingen in Iowa. Een kiezer zei toen: ‘Ik ben iets ouder dan u, en ik vind dat u te oud bent om president te zijn.’ Biden noemde die man, die wel stevig gebouwd was, toen ‘vet’. Hij zei: ‘Laten we wat push-ups doen. Of wil je even proberen mee te lopen met mij?’ Hij gaat prat op zijn fysieke paraatheid, in die zin is hij zeker ijdel.»

HEBZUCHT

VERHAGEN «Tijdens de presidentsverkiezingen lijkt elke politicus wel in een arbeidersgezin opgegroeid te zijn. Ook Joe Biden heeft altijd zijn bescheiden komaf benadrukt.»

VERSLUYS «Dat was strategisch belangrijk om de arbeiders terug te winnen die naar Trump overgelopen waren. Maar veel verhalen over zijn afkomst kloppen niet. Hij is wel opgegroeid in een industriestadje in Pennsylvania, waar veel jobs verloren zijn gegaan. Maar daar heeft de familie Biden niet veel van gevoeld, want zijn vader was geen arbeider. Integendeel, hij was een rijk man, maar hij heeft zijn fortuin verloren door enkele financiële misstappen. Toen Biden 10 jaar was, verhuisde de familie naar Delaware. Zijn vader werd daar autoverkoper en had vrij snel zijn schaapjes weer op het droge. Joe Biden komt dus uit de middenklasse.»

VERHAGEN «Wel klopt het dat hij tot voor kort niet welgesteld was. Veel senatoren maken eerst fortuin in het bedrijfsleven, maar hij werd verkozen toen hij amper 29 was. Hij was lang één van de armste senatoren in het Congres.»

Toen zijn zoon Beau behandeld werd voor zijn hersentumor, moest hij een tweede hypotheek op zijn huis nemen om de kosten te kunnen betalen. In zijn boek ‘Promise Me, Dad’ schrijft hij dat president Obama hem dat geld wilde voorschieten, maar hij is er niet op ingegaan.

VERSLUYS «Joe Biden heeft ook nooit geprobeerd iets bij te verdienen in het bedrijfsleven. Hij wil vooral een rustig leven leiden met zijn gezin. Het lijkt erop dat hij niet zoveel om geld geeft. Alleen in zijn periode als vicepresident heeft hij miljoenen dollars verdiend met zijn lezingen en boeken.»

HUMO Hij pendelde ook jarenlang met de trein van Delaware naar Washington, in plaats van te verhuizen.

VERSLUYS «Vandaar zijn bijnaam Amtrak Joe (een verwijzing naar de spoorwegmaatschappij Amtrak, red.). Maar dat heeft minder met gierigheid te maken, dan met liefde voor zijn kroost. Hij wilde hen ondanks zijn drukke leven elke dag zien. Hun moeder was toen al overleden, dus ze hadden hem hard nodig.

»Hij is nochtans gek op auto’s, net als zijn vader destijds.»

HUMO Joe Biden heeft al aangekondigd dat hij in 2024 opnieuw presidentskandidaat zal zijn.

SOENENS «Hij heeft die vraag gekregen op de enige persconferentie die hij tot nog toe heeft gegeven, en natuurlijk heeft hij daar ja op geantwoord. Maar ik geloof niet dat hij al met een tweede ambtstermijn bezig is. Hij beseft dat hij Amerika kan veranderen en zijn plek in de geschiedenisboeken kan veroveren, als een nieuwe Johnson of Roosevelt.»

Frans Verhagen, ‘Geschiedenis van de Verenigde Staten’, Boom