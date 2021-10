Joggingbroeken zijn libido-killers, en andere sekstips voor nieuwe ouders

Al die verhalen over een ingedut seksleven als er kinderen komen, seksjournalist Marith Iedema kon er niets mee. Tot ze zelf zwanger raakte. ‘Er was genoeg liefde, maar de opwinding ontbrak.’

Het seksleven van Marith Iedema (32), auteur van het boek ‘(S)experimenteren’, was altijd spannend. Ze voelde zich thuis in de wereld van erotische feesten, swingen en zelfs orgies en schreef er artikelen over. Toen ze twee jaar geleden zwanger raakte, wilde ze dan ook graag laten zien hoe je het spicy houdt, in verwachting of niet.’Nou, dat viel vies tegen. Al vrij snel verdween de zin in seks compleet.’

- Hoe reageerde je vriend Duncan op je verminderde lust?

IEDEMA «In die eerste periode groeiden we even razendsnel uit elkaar. Normaal gesproken gingen we vaak samen op pad, nu ging hij feesten en lag ik thuis op de bank als een bejaarde. Ik was zo misselijk dat zelfs een streling over mijn hand te veel was. We probeerden weleens te vrijen, maar dat kwam niet echt van de grond. Het was een en al gestuntel. Gelukkig begon ik me na een paar maanden beter te voelen. Toen werd het even weer bijna als vanouds.»

- Maar helemaal hetzelfde werd het niet meer?

IEDEMA «Ik had geen zin meer om naar feesten te gaan en iets als een beetje kinky seks voelde verkeerd. Je bent voorzichtiger. Bovendien veranderde mijn lijf. Ik vond mezelf niet meer zo aantrekkelijk en voelde dat Duncan mijn dikke buik maar niks vond. Er was genoeg liefde tussen ons, maar de opwinding ontbrak.»

- Bleven jullie wel spanning ­zoeken?

IEDEMA «Vrijen was al uitdagend zat. Ik vind het belangrijk om als stel intiem te blijven, om niet in een broer-zusrelatie te belanden. Dus moesten we nieuwe vormen vinden. Veel mensen denken bij seks vooral aan penetratie, terwijl dat hoogzwanger of na de bevalling lang niet altijd fijn is voor de vrouw. Je kunt elkaar ook op andere manieren bevredigen of samen masturberen. Bedenk: als je stopt met seks, loopt de irritatie op en verlies je de connectie.»

- Je bent zelfs het begrip ‘agendaseks’ gaan omarmen?

IEDEMA «Dat vond ik altijd zo burgerlijk, je hebt toch gewoon zin in elkaar? Nou, als je nachtenlang amper slaapt door een huilende baby, dan gebeurt het niet meer spontaan. Dan wil je elk vrij moment slapen. Agendaseks klinkt niet spannend, maar is nodig om het vuurtje warm te houden.»

- Wat kunnen stellen doen als hun seksleven toch is ingedut?

IEDEMA «Het is misschien cliché, maar: er toch gewoon tijd voor maken. Waarbij mannen zich moeten realiseren dat seks voor een vrouw vaak gekoppeld is aan het dagelijks leven. Als zij alle nachtvoedingen regelt, het huishouden doet én werkt, is het niet zo gek dat ze te moe is. Investeren in een eerlijke taakverdeling is investeren in je seksleven.»

- Jullie zoon is inmiddels 1,5 jaar, hoe is jullie seksleven nu?

IEDEMA «Spontaan naar een feest kan niet meer, daar komt gelijk een organisatie bij kijken. Maar in bed gaat het steeds iets beter. Ik ben blij dat we met wat tussenpozen toch zijn blijven vrijen. Nu ik bijna mijn oude lichaam weer terug heb, is mijn zelfvertrouwen ook terug en dat voelt heerlijk.’’

‘Mijn lust en mijn leven. Hoe blijf je lovers als er een kind komt?’ is verschenen bij Prometheus (€17,50).

Vijf tips voor jonge ouders Blijf oefenen, het komt weer goed

IEDEMA «Na mijn bevalling waren mijn orgasmes waardeloos, maar ik heb niet opgegeven en we zijn samen doorgegaan. Inmiddels zijn ze weer net zo lekker als voor mijn zwangerschap. Dus schrijf seks niet af, dikke kans dat het door oefenen weer goedkomt.» Regel een oppas, tijd voor seks

IEDEMA «Regel een oppas of grootouder voor je baby. Niet om zelf een avondje vrij te hebben voor het theater, maar voor seks. Een kind heeft er ook baat bij als ouders het goed hebben. Als je tijd maakt voor elkaar, blijf je geliefden.» Vraag elkaar wat je nu lekker vindt

IEDEMA «Vergeet alles uit je seksleven van voor je zwangerschap. Een ander lijf vraagt misschien wel om andere seks. Wat voelt fijn en wat niet? Zoek dat samen uit en heb het er met elkaar over.» Een joggingbroek is een libido-killer

IEDEMA «Natuurlijk zit een joggingbroek en een wijd shirt het lekkerst, maar het zijn libido-killers van jewelste. Doe ook thuis gewoon wat leuks aan voor elkaar, dat zorgt voor zin.» Zwanger en sexy? Geloof niet alles

IEDEMA «Zwangere vrouwen die bevallig poseren en zich ontzettend vrouwelijk en sexy zeggen te voelen, spreken echt niet allemaal de waarheid. Ik voelde me dik en onaantrekkelijk; en dat is helemaal niet raar als je lijf zo verandert.»

