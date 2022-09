Johan Museeuw, Dirk De Wolf en Peter Van Petegem: ‘Evenepoel is sterker en slimmer geworden. Hij léést de koers nu’

Wout van Aert won groen in de Tour, Remco Evenepoel veroverde de rode trui in de Vuelta. Zondag willen de Belgische kopmannen hun palmares nog wat meer kleur geven, en gaan ze voor niks minder dan goud. Zijn die ambities verenigbaar binnen één team? En met welke favorieten moeten ze dan afrekenen? Humo maakt samen met kenners Johan Museeuw, Dirk De Wolf en Peter Van Petegem jacht op de regenboog. ‘We zullen slim moeten zijn: het wordt beslist in de laatste twee ronden.’

JOHAN MUSEEUW (wereldkampioen in 1996) «We mogen zondag niet dezelfde fouten maken als vorig jaar op het WK in Leuven, toen we tenonder zijn gegaan aan de favorietenrol. We konden zogezegd niet verliezen, en toch gebeurde het en werd Julian Alaphilippe wereldkampioen. Achteraf was het ongeloof groot: ‘Hoe kan dat nu?’

»Iedereen herinnert zich het akkefietje tussen Remco Evenepoel en Wout van Aert. Kampioenen zijn speciale mensen. Moeilijke mensen ook: ze vergeten niet snel. Maar die wrevel kan weggemasseerd worden. Volgens mij is dat ook gebeurd: de bladzijde is omgeslagen.»

DIRK DE WOLF (tweede op het WK van 1990) «In Leuven hebben we gigantisch veel fouten gemaakt. Als je Evenepoel op z’n sterkte wil uitspelen, moet je ’m inzetten op 30 kilometer van de meet. Niet op 150 km, zoals vorig jaar. Dat zal ook niet meer gebeuren: Evenepoel is slimmer geworden. Hij léést de koers nu, dat konden we goed zien in de Vuelta, waar hij alles rustig onder controle had. Hij is ook sterker geworden: een jaar geleden was hij nog niet hersteld van zijn zware val.»

MUSEEUW «Dat hij vorig jaar aan de start kwam van de Giro was een fout: hij was nog niet klaar. Er is intussen echter veel veranderd: hij heeft nu een monument én een grote ronde gewonnen. Op de vraag wie de grootste van de twee is, kon je tot voor kort met grote stelligheid zeggen: Wout van Aert. Nu plaats ik ze op gelijke hoogte.»

PETER VAN PETEGEM (tweede op het WK van 1998 en derde in 2003) «Waarom willen we altijd maar weer vergelijken? Zo creëer je een bepaalde spanning, dat is nergens voor nodig. We hebben nu twee kopmannen: waarom zouden die niet met elkaar overeenkomen? Ik herinner me een WK met víér kopmannen: Museeuw, Andrei Tchmil, Frank Vandenbroucke en ik. We hebben toen allemaal voor VDB gereden. Alleen, hij brak zijn beide polsen en het werd niets. En toen Tom Boonen in 2005 wereldkampioen werd, heb ik voor hem het gat dichtgereden. Ik heb hier en daar kritiek gekregen, omdat ik mijn eigen kansen zo opofferde, maar waarom zou ik dat niet doen?»

'Net als vorig jaar zullen we het gewicht van de koers moeten dragen, maar toen hebben we gigantisch veel fouten gemaakt'

HUMO Van Aert won met de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 twee semiklassiekers, en hij pakte drie ritoverwinningen en de groene trui in de Tour. Heeft hij, meer dan Evenepoel, een wereldtitel nodig?

DE WOLF «Misschien wel. Wie is de beste Belgische renner van het jaar? Evenepoel, natuurlijk. Hij won een monument én een grote ronde. Als Van Aert daar zijn voet naast wil zetten, moet hij wereldkampioen worden.»

MUSEEUW «Goh, ook al is het máár de groene trui: die win je niet zomaar. Ik was al blij als ik één rit kon winnen in de Tour (lacht).»

VAN PETEGEM «Ik vind ook niet dat Van Aert een slecht jaar heeft gehad als hij geen wereldkampioen wordt. ‘Semiklassiekers’ is ook makkelijk gezegd: win de Omloop of de E3 maar eens.»

MUSEEUW «Toegegeven, de Ronde van Vlaanderen staat nog altijd niet op zijn palmares. Greg Van Avermaet heeft ook altijd gedacht: het komt wel. Maar dat weet je nooit zeker: je moet oogsten als de kans zich voordoet.

»Wees dus maar zeker dat Van Aert en Evenepoel alle twéé die regenboogtrui willen winnen. Wereldkampioen worden overstijgt alles. Ook omdat je een jaar lang in de mooiste trui van allemaal mag rondrijden. Voor de hand liggend is dat niet: grote renners als Roger De Vlaeminck en Sean Kelly zijn nooit wereldkampioen op de weg geworden.»

HUMO Van Aert reed vier eendagskoersen ter voorbereiding van het WK in Australië. Evenepoel heeft er drie weken Vuelta opzitten. Welke aanpak heeft het meeste kans op succes?

MUSEEUW «Ik denk niet dat de vermoeidheid en de jetlag zullen opspelen bij Evenepoel: hij is nog jong. De winst in Luik-Bastenaken-Luik heeft van hem ook een andere renner gemaakt: rustiger in zijn hoofd. Die rust heb je nodig om een grote ronde te winnen, en die zal hem ook op het WK van pas komen. Vergeet niet dat hij nog altijd maar 22 is en al meer aandacht krijgt dan Tom Boonen destijds.»

DE WOLF «Je kunt blakend van zelfvertrouwen uit de Vuelta komen, maar als de benen niet mee willen, zal het niet gaan. Niemand kan voorspellen wat het wordt, ook Evenepoel zelf niet.»

VAN PETEGEM «Hij heeft de Vuelta gewonnen en zit op een wolk. Dan hoef je niet veel te herstellen, hoor. Als het in het kopje goed zit, kom je al ver. Ik heb koersen gewonnen waarin ik slechte benen had.

»Trouwens, volgens mij wilde Evenepoel vooral wereldkampioen tijdrijden worden.»

MUSEEUW «Van Aert was goed in Montréal en Québec, maar ik zag er niet de Van Aert die demonstreerde tijdens de Tour. Misschien is dat net goed. Een jaar geleden bereidde hij zich voor in de Ronde van Groot-Brittannië en won hij de ene na de andere rit. Alleen verloor hij wat later wel het WK. Welke meerwaarde hebben die ritzeges dan gehad? Wellicht heeft Van Aert daar lessen uit getrokken, en wil hij pas top zijn op de dag van het wereldkampioenschap. Ik ben een groot voorstander van zo’n aanpak.»

DE WOLF «Hij woekert misschien minder met zijn krachten, maar de grootste druk rust nog steeds op Van Aerts schouders. Tweede in Hamburg, gewonnen in Plouay, tweede en vierde in Canada: dan ben je goed voorbereid. Hij heeft zelfs de tijdrit laten vallen, ook al maakte hij kans op de wereldtitel. Zijn focus ligt helemaal op die ene wedstrijd op de weg.»

MUSEEUW «Mijn enige voorbehoud is dat hij al twee keer gepiekt heeft dit seizoen: in het voorjaar en tijdens de Tour. Het is bewezen dat de derde piek altijd de minste is.»

VAN PETEGEM «Van Aert eindigde de laatste weken niet buiten de top 4. Dan kun je bezwaarlijk zeggen dat hij niet goed bezig is. Nog een paar procentjes erbij en hij zal dicht eindigen.

»Trouwens, als we al aan Van Aert gaan twijfelen, wat moeten we dan denken van Mathieu van der Poel? Die had aanvankelijk nog de Primus Classic op de planning staan en is als één van de laatsten naar Australië afgereisd. Toch een aparte voorbereiding. Maar uiteindelijk draait het om het aantal kilometers die ze de voorbije weken op de fiets hebben gezeten. Dat zal nauwelijks van elkaar verschillen.»

Peter Van Petegem: 'Het nadeel is wel: ondertussen weet iedereen dat Evenepoel op 30 km van de meet zal proberen te demarreren. Het zal hem niet op een schoteltje worden aangeboden'

HUMO Evenepoel liet zich al van zijn nederigste kant horen: ‘Als ik niet goed ben, zet ik met veel plezier Wout af voor de sprint.’

MUSEEUW «Evenepoel moest vorig jaar in dienst rijden van Van Aert. Dat kan de bondscoach hem nu niet meer vragen. Hij zou het ook niet meer aanvaarden. Normaal zou dit WK-parcours Van Aert beter moeten liggen. Maar mocht Evenepoel de kans zien om weg te glippen en zo de sprint te ontlopen, zal hij die met beide handen grijpen. Winnaars winnen immers graag zelf.»

DE WOLF «Net als vorig jaar zullen we het gewicht van de koers moeten dragen. We hebben twee van de beste coureurs ter wereld in onze ploeg: één die een solo kan afronden, en één die het kan afmaken in de sprint. Als Evenepoel 30 seconden pakt, haalt niemand hem terug. Maar als hij alles heeft geprobeerd en toch niet wegraakt, zal hij zich in de laatste 5 kilometer op kop moeten zetten voor Van Aert. Hij kan dat, een sprint aantrekken. Alleen moet Van Aert het dan ook afmaken. In een groepje met pakweg Van der Poel, Pogacar en Girmay is dat geen uitgemaakte zaak. Hij kan ook geklópt worden, dat durven we weleens te vergeten (lacht).»

MUSEEUW «Net als vorig jaar zullen alle ogen op het Belgische team gericht zijn. Het zal aan onze twee kopmannen zijn om de juiste beslissing te nemen in de finale.»

VAN PETEGEM «Ach, hoor ons praten: wij zijn meer bezig met tactiek dan de renners zelf. Ik zou er zot van worden. Tactiek komt pas op het laatst, die renners zijn nu nog bezig een ploeg te kneden. Trouwens, we weten allemaal hoe het gaat met tactiek: als je wint, zal het de beste tactiek geweest zijn. Manchester City speelt 70 minuten afschuwelijk slecht tegen Dortmund, maar op het eind maakt Haaland een wereldgoal en winnen ze. ‘Topploeg!’ (lacht)»

DE WOLF «We zullen slim moeten zijn. Doorgaans wordt een WK beslist in de laatste twee ronden. Mocht Evenepoel zich superieur voelen, kan hij het pleit beslechten met een aanval. Dan moeten de concurrenten van Van Aert zich afbeulen om ’m terug te halen.»

VAN PETEGEM «Het nadeel is wel: ondertussen weet iedereen dat Evenepoel op 30 km van de meet zal proberen te demarreren. Het zal hem niet op een schoteltje worden aangeboden.»

Johan Museeuw: 'Schrijf maar op: Van der Poel zal niet slecht zijn, zondag'

KERMISKOERS

HUMO Als het Evenepoel of Van Aert niet zal zijn, wie wordt dan wel wereldkampioen?

MUSEEUW «Tadej Pogacar reed een geweldig voorjaar, maar was zichzelf niet in de Tour. Een kampioen die zíjn wedstrijd niet wint: reken maar dat hij gebeten zal zijn. Zoals hij Van Aert aftroefde in de sprint in Montréal, dat zegt iets. Van der Poel heb ik zelf aan het werk gezien in Izegem. ’s Ochtends had hij al tweeënhalf uur achter de motor gereden. Hij trapte de hele wedstrijd lang hoge wattages in functie van het WK, won en is daarna nog naar huis gefietst. (Fijntjes) Schrijf maar op: Van der Poel zal niet slecht zijn, zondag.»

VAN PETEGEM «Ik denk eerder aan iemand als Jan Tratnik. Zo’n renner die je niet meteen tipt. Die rijdt ook rap, hoor.»

DE WOLF «Tot drie weken geleden had ik maar één favoriet: Van Aert. Daar zijn nu ook Van der Poel en Pogacar bij gekomen. Pogacar werd gelost in de Clásica San Sebastián, maar in Montréal heeft hij me overtuigd. Van der Poel heeft alleen maar kermiskoersen gereden. Maar zoals hij de Grote Prijs van Wallonië won, zet ik hem ook bij mijn favorieten. En schrijf zeker ook Alaphilippe niet af!»

MUSEEUW «Alaphilippe is het grote vraagteken: hoe staat hij er conditioneel voor na zijn val in de Vuelta?»

VAN PETEGEM «Ik gok nog altijd op Van Aert. Twee jaar geleden in Imola was hij de beste: toen al had hij wereldkampioen moeten worden. Waarom dat dan niet gebeurd is? Alles moet meezitten op zo’n dag. In 2003 was Bettini favoriet, maar ik voelde: als we naar een sprint gaan, win ik. Helaas draaide het anders uit: Igor Astarloa won, ik pakte brons.»

DE WOLF «Als Van Aert tweede wordt in Montréal, beginnen we al te twijfelen: ‘Hij is niet zo goed precies.’ Maar het is wel Pogacar van wie hij verliest, hè! Dat is, net als Wout, een fenomeen.»

VAN PETEGEM «Wij zijn soms zó kritisch. Pogacar werd tweede in de Tour: is dat zo slecht? Ik heb grote bewondering voor hoe hij daarmee is omgegaan. Pogacar is áltijd gevaarlijk: hij reed zijn eerste Ronde van Vlaanderen en had hem eigenlijk moeten winnen. Dat gebeurde niet: ook winnaars verliezen soms. Maar als hij wereldkampioen wordt, zal iedereen zeggen dat hij een topjaar heeft gehad. Van Van der Poel hebben we maandenlang niets van gehoord, en nu is hij topfavoriet. Vergeet niet: Van der Poel is een zuivere eendagscoureur. Net als Alaphilippe, trouwens: twee keer wereldkampioen al, hè.»

MUSEEUW (denkt lang na) «Ik loop niet graag mee in de fanfare. Dus als je mij één naam vraagt, zeg ik: Michael Matthews. Een Australiër die voor eigen publiek rijdt, een rit won in de Tour én het gewoon is om met jetlags om te gaan. Vaak is hij de man van de tweede en derde plaatsen, maar misschien wordt dit zijn jaar wel.»

VAN PETEGEM «Volgens mij komt hij tekort.»

DE WOLF «Wij Belgen weten hoe gevaarlijk het kan zijn de favorietenrol te moeten dragen in eigen land (knipoogt). Maar het klopt wel wat Johan zegt: Australiërs hebben weinig last van al dat reizen. Die kunnen daartegen. Amerikanen ook, trouwens: toen Greg LeMond destijds uit Amerika terugkeerde, reed hij hier ook meteen alles stuk. Europeanen zijn anders. Toen ik tweede werd in Japan, had ik twee maanden hard getraind op het overwinnen van de jetlag, door in juli en augustus elke ochtend om 4 uur op te staan. Uiteindelijk was de temperatuur nog de zwaarste tegenstander: het was 40 graden. Daar zullen ze in Australië alvast niet mee af te rekenen krijgen. Wél met 4.000 hoogtemeters, da’s niet niks. Dat er zoveel renners thuisblijven, wil zeggen dat het een lastig WK wordt.»

VAN PETEGEM «Van Hamilton (waar Van Petegem brons won in 2003, red.) zegden ze dat ook: het lastigste WK-parcours ooit! Wel, het is toen bijna op een massasprint uitgedraaid. Omdat het brede wegen waren, net als nu. Er is geen enkele vergelijking mogelijk met vorig jaar: Leuven was een klassiek parcours, zoals de Ronde van Vlaanderen: draaien en keren, remmen en weer optrekken. Een hele wedstrijd lang hebben we Alaphilippe niet gezien. Hij heeft zich weggestoken, tot op het beslissende moment. Zo’n scenario lijkt nu minder waarschijnlijk.»

Dirk De Wolf: 'Ik had twee maanden hard getraind op het overwinnen van de jetlag, door elke ochtend om 4 uur op te staan. Uiteindelijk was de temperatuur nog de zwaarste tegenstander: het was 40 graden.

HUMO Niemand van jullie schuift Evenepoel uitdrukkelijk als favoriet naar voren.

DE WOLF «Weet je, mij maakt het weinig uit: als er maar een Belg wint! Toen ik tweede werd na Rudi Dhaenens kon me dat weinig schelen: wij waren ploegmaats, vrienden ook. Mocht ik door een buitenlander geklopt zijn, had ik dat veel erger gevonden. Het is zoals in het voetbal: ik ben een Anderlecht-supporter, maar Club Brugge dat Porto klopt: fantastisch!

»Uiteraard heb ik een boon voor Evenepoel: we zijn allebei afkomstig van het Pajottenland. Enkele dagen geleden had ik zijn vader Patrick, met wie ik nog gekoerst heb, aan de lijn. Hij heeft me destijds nog meegenomen naar een wedstrijd van de jeugd van Anderlecht, toen Remco nog voetbalde: ‘Kijk, dat is mijn zoon.’»

MUSEEUW «Met Evenepoel heeft ons land er een fenomenale coureur bij. Ik ben ervan overtuigd dat hij ook de Ronde van Vlaanderen kan winnen. Zet hem af aan de Kwaremont en ik weet niet wie er nog in zijn wiel blijft zitten. Maar goed, dat wil hij niet (lacht). Schrijf maar op: volgend jaar zal hij naar de Tour de France pieken. Ze gaan die jongen niet meer kunnen tegenhouden, hij is zó ambitieus. De Vuelta en de Giro zijn mooi, maar de Tour staat daar nog boven.»

DE WOLF «België heeft de luxe dat we de volgende tien jaar áltijd een favoriet zullen hebben, of het nu in de eendagskoersen is of in een grote ronde is. En neem er de massasprints ook maar bij, met Jasper Philipsen.»

MUSEEUW «Eén zaak stoort me wel een beetje aan Van Aert: misschien is hij té veel een teamplayer. Van zijn ploegmaats bij Jumbo-Visma – Primoz Roglic en Jonas Vingegaard – krijgt hij daar niet altijd iets voor terug. Wat telt er na de carrière? Wat je gewonnen hebt, niet hoe vaak je op kop gereden hebt. José De Cauwer vertelt soms nog dat Greg LeMond zijn Tour-winst aan mij dankte, omdat ik in de rit naar Marseille 20 kilometer op kop had gereden. Geweldig verhaal, maar wie weet dat nog? The winner takes it all. Dat is de les die Wout van Aert zondag goed in zijn oren moet knopen.»

