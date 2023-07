Johan Sebastiaan Stuer: ‘De vlees- en zuivelindustrie is de hel op aarde’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: kip met fufu en pondu, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella, een in het wild gevangen forel, oranje donuts met groene spikkels, pannenkoeken met slagroom en bloemsuiker, wafels met slagroom en bloemsuiker, en een vino bianco della casa. Én een zak psychedelische bospaddenstoelen om u tegen te zeggen. Klein hongertje? Lees verder!

Het zonnetje in huis zal hij wel nooit worden, maar vandaag tekent zich op het gezicht van Johan Sebastiaan Stuer desondanks iets af dat vaagweg aan een glimlach doet denken. Help, Humo’s honvolprezen huisdichter, tevens Chef Poëzie bij ‘De ideale wereld’, zal toch niet gelukkig zijn, zeker?

Johan Sebastiaan Stuer (wuift) «O, nee hoor, maak je vooral geen zorgen.»

HUMO Oef.

Stuer «Wat wel zo is: ik ben de laatste tijd her en der optredens aan het geven, waarbij ik een halfuurtje uit eigen werk voordraag. En ondanks mijn aangeboren plankenkoorts bevalt me dat niet eens zó slecht.

»Vorige maand, in de tuin van De Casino in Sint-Niklaas, had ik de eer het voorprogramma te mogen verzorgen van The Hickey Underworld. Vooraf stond ik doodsangsten uit, overtuigd als ik was dat de mensen ongeduldig zouden worden, boe zouden roepen en met bier zouden gooien. Maar het viel ontzettend mee: ze lachten, en na afloop kochten ze alle boekjes die ik had meegebracht. Ik moet toegeven dat ik de rest van de avond op wolkjes liep.»

HUMO Hebben we daarmee het thema hemel op aarde niet al gecoverd, Han?

Stuer «Ik vrees het wel, ja, want verder heb ik geen ervaring met hemelse omstandigheden. Niet erg, want ik geloof toch niet in geluk. Mensen die een gelukkig leven nastreven, die dwalen. Al zal ik niet ontkennen dat er lichtpuntjes zijn. Wanneer ik een niet al te lange wandeling maak met mijn vriendin, bijvoorbeeld. Of wanneer ik bij hoge uitzondering iets heb gecreëerd – een dichtregel, een cartoon – waar Gods zegen op rust.»

HUMO Hoezo, bij hoge uitzondering? Jouw Humo-bijdragen zijn toch zelden minder dan briljant?

Stuer «Sympathiek dat je dat zegt, maar ik ben het er niet mee eens. Zelf ben ik bijna altijd ontevreden, om niet te zeggen beschaamd over wat ik maak. Mijn vriendin vindt dat ik te kritisch ben voor mezelf, te perfectionistisch zelfs. Maar alvast dat laatste klopt niet. Ik mik niet op perfectie, ik probeer gewoon niet te sucken. Dat is al moeilijk genoeg. Al zijn er natuurlijk versjes waar ik minder ontevreden over ben dan over andere. Door die optredens merk ik welk materiaal het best aanslaat bij een levend publiek. ‘Haalbaar’, nochtans een vrij banaal liefdesgedicht, werkt bijvoorbeeld altijd. (Declameert) ‘Ze vraagt dat ik schoonmaak / En af en toe kook / Ik denk dat ik afhaak / ’t Moet haalbaar zijn ook’.

»De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat niet alle optredens even voorspoedig verlopen. Op ‘echte’ poëzie-evenementen komt het publiek niet per se om te lachen, daar wil mijn podiumact weleens op een koude steen vallen. Liefhebbers van bloedserieuze slam poetry lusten mijn flauwekul niet, en die afkeer is geheel wederzijds.»

HUMO Wat lust je wel, qua poëzie en literatuur?

Stuer «Veel. ‘Honger’ van Knut Hamsun, bijvoorbeeld, waarover ik in de Humo-rubriek ‘Het lezen zoals het is’ pas nog heb verteld dat het mijn ideale vakantieboek is. Aangezien de uitleg die ik daarbij had gegeven door de eindredactie was geschrapt – beperkte ruimte – probeer ik het hier een tweede keer: volgens mij contrasteert de bodemloze ellende van het hoofdpersonage mooi met een zonnig gezinsdagje op het strand. Dit is wel meteen de laatste keer dat ik ‘Honger’ vermeld als lievelingsboek. Hamsun was een nazi-sympathisant, en ik wil me niet al te hard met hem associëren.»

HUMO Als we zo gaan beginnen, schiet er amper nog iets van de wereldliteratuur over.

Stuer «Daar heb je een punt. Louis-Ferdinand Céline was ook niet bepaald een lieverdje, maar ‘Reis naar het einde van de nacht’ en ‘Dood op krediet’ zijn wel meesterwerken. De door mij bewonderde W.F. Hermans, nog zo’n lastigaard, heeft overigens eens gezegd dat hij dat laatste boek – als hij het had vertaald – ‘Dood op afbetaling’ had genoemd: hij vond dat een betere titel.»

HUMO Daar had onze W.F. geen ongelijk in.

Stuer «Welja, hij heeft niet voor niets ooit een boek geschreven dat ‘Ik heb altijd gelijk’ heet. Ik heb het meer dan eens herlezen.»

HUMO Waar denk jij aan wanneer je aan de hel op aarde denkt?

Stuer «Aan een Vlaams trouwfeest. Of, meer in het algemeen, aan ambiance en polonaises. Iedereen moet doen waar hij zin in heeft – vrijheid, blijheid – maar zelf voel ik me erg onwennig op plaatsen waar mensen ‘uit de bol gaan’. Zeker sinds ik niet meer drink. Tot een bepaald uur kunnen feestjes draaglijk zijn, maar naarmate het gezelschap zatter en zatter begint te worden, vervreemd ik compleet van de omgeving. Dan wil ik ofwel dood, ofwel naar huis. Lastig als je geen rijbewijs hebt, en je je lot hebt verbonden aan een chauffeur die vooraf had beloofd om ‘zeker niet lang’ te blijven (grinnikt).»

HUMO Wat zijn je grootste ergernissen in het leven?

Stuer «Ik erger me vooral aan mezelf. Nu bijvoorbeeld ook weer.»

HUMO Waarom?

Stuer «Omdat ik om de halve haverklap denk: wat zit ik hier in godsnaam te bazelen? Ik schaam me over bijna alles wat ik ooit heb gedaan, gezegd of zelfs maar gedacht. Misschien moet ik daar psychotherapeutisch aan werken, dat zou kunnen.

»En voorts heb ik een hekel aan op een ironische manier genieten van kutmuziek. Nogmaals: vrijheid, blijheid. Maar uit de bol gaan op de bagger die ze op van die Foute Party’s draaien: nee, dank u. Guilty pleasures zijn me vreemd, ik vind muziek goed of niet goed.»

HUMO Wat vind je goeie muziek?

Stuer «Captain Beefheart. Vroege Guided By Voices. Pixies. Elliott Smith. Lee ‘Scratch’ Perry. Aphex Twin. Wu-Tang Clan. En The Beatles, natuurlijk. Van alle kunstvormen vind ik muziek onbetwist de allerhoogste, omdat ze me rechtstreeks in mijn ziel weet te raken zonder dat ik begrijp hoe.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

Stuer «Ik lees weleens een boek en ik vul weleens een Karels Crypto in. Maar die dingen verzinken in het niet in vergelijking met een psychedelische paddenstoelentrip. Ik doe dat hooguit een paar keer per jaar, maar afhankelijk van de dosering kan ik er wel maanden van nagenieten. Ik wil het zeker niet mystieker maken dan het is, maar zo’n trip levert wel degelijk gedachten en inzichten op die normaal buiten je bereik liggen. Het is trouwens ook neurologisch aantoonbaar dat je dan nieuwe verbindingen maakt in je hersenen, en loskomt van de denkpatronen waarin je vastgeroest zit.»

HUMO Krijg je er de munchies van?

Stuer «Nee.»

HUMO Jammer, ik dacht een bruggetje te slaan naar de culinaire vraag.

Stuer «Je wilt weten wat ik graag eet, behalve magic mushrooms dan?»

HUMO Ja.

Stuer «Je weet dat ik herbivoor ben, omdat ik niets te maken wil hebben met de vlees- en zuivelindustrie. We kunnen over trouwfeesten en Foute Party’s leuteren tot morgenvroeg, maar dat is de échte hel op aarde. Ik word verdrietig en boos wanneer ik bedenk dat ik op een planeet woon waar elke dag tweehonderd miljoen dieren over de kling worden gejaagd voor menselijke consumptie, vissen niet eens meegerekend.

»Via de app HappyCow, altijd een goeie manier om vegan adresjes te ontdekken, ben ik ooit bij Plant A Pizza beland, een Gents restaurant met een Chileense kok, Victor Ramos, die er zijn missie van heeft gemaakt om de Italiaanse keuken te veganizen. Excuus voor de sluikreclame, maar multinationals zoals Pizza Hut en Domino’s, die ook een graantje van de plantaardige hype proberen mee te pikken, mogen wat mij betreft hun brol zelf opeten. Zodra je van Plant A Pizza geproefd hebt, wil je niks anders meer.»

HUMO Welk lichamelijk genot kan jou tot extase voeren?

Stuer «Net zoals vrijwel iedereen ben ik een liefhebber van seksualiteit. Je kunt daarover in detail treden, maar er lezen kinderen mee. Zodoende hou ik het hier maar bij slapen, een activiteit die ik over de hele lijn verkies boven wakker zijn.»

HUMO Dan heb ik nog één vraag te gaan.

Stuer «Had je me die vraag dertig jaar geleden gesteld, ik zou waarschijnlijk Susanna Hoffs hebben geantwoord.»

HUMO Van The Bangles?

Stuer «Ja. Ze is nog altijd een mooie vrouw, op haar gevorderde leeftijd, maar in de jaren 80 was ze tha bomb. Vandaag zou ik zeker geen nee zeggen tegen een avondje met Charlotte Adigéry. Ik hou van haar muziek, en afgaand op de interviews die ik van haar gehoord en gelezen heb, is ze slim, charmant en vlot in de omgang. Net als ik, dus. We zitten met een match.»