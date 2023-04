John Grisham: ‘Ik kan geen sekssènes schrijven. Toen ik mijn vrouw er eentje voorlegde, begon ze luid te lachen’

Waar ellende heerst, vallen uitstekende verhalen te rapen, weet John Grisham (68) als geen ander. Hij verdiende amper het zout in de pap als strafpleiter in Mississippi, tot een gruwelijke verkrachtingszaak door zijn hoofd bleef malen: dat werd de basis voor de thriller ‘De jury’ en het begin van een bestsellercarrière. 275 miljoen verkochte boeken later heeft Grisham een half miljard euro op zijn rekening staan, maar nog elke ochtend gaat hij om zeven uur aan zijn bureau zitten. ‘Ik moet er wel een stevig tempo op na houden: hoe trager ik schrijf, hoe slechter het verhaal.’

‘Welkom in mijn mancave,’ grijnst John Grisham. We lopen rond in zijn zonnige penthouse aan de rand van Charlottesville, Virginia. In de kasten liggen gesigneerde honkbalhandschoenen, American football-helmen en ijshockey-sticks. John en zijn vrouw Renée wonen eigenlijk op het platteland, deze penthouse is hun pied-à-terre, waar ze ook vrienden ontvangen. En journalisten: Grisham weet zijn pr te verzorgen, praat honderduit en geeft op geen enkel moment de indruk zich te vervelen of een standaardantwoord af te haspelen. Hij heeft nu 48 boeken geschreven die in 42 talen zijn vertaald. Kijk bij iemand thuis in de kast en veel kans dat er een boek van Grisham tussen staat. Een aantal zijn ook verfilmd, zoals ‘The Firm’, ‘The Pelican Brief’, ‘The Client’ en ‘The Rainmaker’.

– U hebt vooral rechtbankthrillers geschreven, maar ook een non-fictieboek, korte verhalen, en een reeks jeugdboeken. Herinnert u zich nog het eerste goede verhaal dat u ooit te horen hebt gekregen?

JOHN GRISHAM «Aan goede verhalen was er geen gebrek in mijn jeugd. Mijn vader had een katoenboerderij en ’s avonds was het altijd een gezellige drukte op onze veranda: iedereen zat te wachten tot het wat was afgekoeld – toen had je nog geen airco’s, er was zelfs niet overal elektriciteit. De vrouwen wuifden zich wat koelte toe, de mannen dopten erwten en -reepten boterboontjes en luisterden ondertussen naar het verslag van een honkbalwedstrijd op de radio. Ik zat daar urenlang en luisterde naar de fantastische verhalen van mijn vader en mijn grootvader. Ik was er dol op. Pas toen ik een jaar of 15 was, begon het me te dagen dat ze telkens anders -afliepen (lacht). Ze vertelden nooit twee keer hetzelfde, vaak verzonnen ze er van alles bij. De meeste heb ik later in mijn boeken verwerkt. Dat is wat eigenlijk alle schrijvers doen: wij stelen verhalen.»

– Ook Mark Twain, William Faulkner, Harper Lee, -Truman Capote en Donna Tartt komen uit het zuiden van de VS: zit verhalen vertellen daar in de genen?

GRISHAM «Het klopt in ieder geval dat er in het zuiden een grotere drang is om -verhalen door te geven, meer dan elders. Vooral horrorverhalen. Ik denk dat het aan onze pijnlijke geschiedenis van de slavernij te wijten is. Overal waar wordt geleden, kan -grote literatuur ontstaan. En daar zijn echt vreselijke dingen gebeurd.»

– U bent opgegroeid in Southaven, Mississippi. De rassenscheiding in de VS werd eind jaren 60 stap voor stap officieel opgeheven, maar daar was in Mississippi lang niets van te merken. Leefde het racisme in uw gezin?

GRISHAM «Mijn ouders zijn er niet meer en ik zou niet graag kwaadspreken over hen – ik zal voor altijd van hen houden – maar ze waren niet anders dan alle andere blanken in Missisippi: ik groeide op in de overtuiging dat ik in een -witte wereld leefde en dat die eeuwig wit zou zijn. We zouden nooit kunnen samenleven met zwarten. Zo werd ik opgevoed en van dat gedachtegoed ben ik nog altijd doordrongen.»

– Hoe gaat u ermee om?

GRISHAM «Ik moet er nog elke dag tegen vechten. Vier jaar geleden werd mijn kleindochter geboren in een chic ziekenhuis. Toen mijn vrouw Renée en ik onze dochter bezochten, was ze vol lof over haar gynaecoloog. Dat bleek een jonge Afro-Amerikaanse vrouw te zijn, en heel even blokkeerde er iets in mijn hoofd: momentje, we staan hier in een exclusief ziekenhuis, ik wil een witte man met grijs haar en jaren ervaring! Ik heb dat niet luidop gezegd, ik kon me nog net inhouden. Maar ik -besefte eens te meer dat ik nog een lange weg af te leggen heb.»

– Het racisme is nog alomtegenwoordig in de VS, bleek ook toen hier, voor uw deur in Charlottesville, in 2017 één van de grootste extreemrechtse manifestaties in jaren voorbijtrok: leden van de Ku Klux Klan, alt-rightactivisten, neonazi’s en fans van -Donald Trump uit het hele land marcheerden door de stad. Een 20-jarige reed met zijn auto op tegenbetogers in en een jonge vrouw kwam om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Was u toen hier?

GRISHAM «We waren net voor een weekje in Florida, maar de dagen voordien hing er wel iets in de lucht. De winkeliers in het centrum besloten donderdag al om hun winkels zaterdag niet te openen. We werden gewoon overrompeld. Ik woon hier al dertig jaar, en Charlottesville is een beschaafde en liberale universiteitsstad, ik heb hier nog nooit een neonazi gezien.»

– Is dat wat Donald Trump de VS heeft aangedaan? Heeft hij het land overrompeld?

GRISHAM «Hij heeft vooral de haat gerechtvaardigd. Er zullen altijd mensen zijn die gewoon graag haten, maar door Trump zijn ze plots erg zichtbaar geworden, zoals die Proud Boys (extreemrechtse organisatie, red.) en nieuwe witte milities. Hij begon een muur te bouwen en plots was het bon ton te zeggen dat we alle migranten eruit moeten gooien.»

– Hij heeft het land hopeloos verdeeld en families uit elkaar gereten.

GRISHAM «Zeker, ook mijn eigen familie. Mijn twee broers en één van mijn zussen hebben op Trump gestemd. Ik heb ze al jaren niet meer gezien. Mijn vader is in 2017 gestorven, uitgerekend net toen Trump aan de macht kwam. Dat was de laatste keer dat de broers en zussen samen waren. Het is zo droevig, omdat mijn ouders er hun hele leven bang voor zijn geweest dat hun gezin uit elkaar zou vallen. Net zoals de familie van mijn vader in 1960 hopeloos verdeeld raakte wegens een stuk land. En de familie van mijn moeder, die in 1961 gebrouilleerd is geraakt na de echtscheiding van mijn grootvader.

»Daar en toen, aan het sterfbed van mijn vader, terwijl Trump de eed aflegde, was het duidelijk voor ons dat we de aanwezigheid van de ander niet meer konden verdragen. Vroeg of laat zou iemand iets onherstelbaars zeggen, en dat wilden we vermijden. We voeren geen openlijke oorlog, maar het is gewoon beter dat we elkaar even niet meer zien. We sturen elkaar wel weer af en toe een mailtje, en straks wordt mijn volgende kleinkind geboren. Dan zullen we weer even de schijn ophouden. En wie weet, leggen we het ooit wel bij.»

– Komt het ooit nog goed met uw land?

GRISHAM «De ene dag hoop ik van wel, de andere dag lijkt het uitzichtloos. De VS hebben met zoveel problemen te kampen. De Democraten en de Republikeinen blokkeren alles in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, het bestuur is tot stilstand gekomen. Maar Amerikanen zijn van nature optimistisch. We hebben altijd het gevoel dat we het wel voor elkaar krijgen. En er zijn meer goede dan -slechte Amerikanen, daar klampen we ons aan vast. Dat kon je al in de verkiezingen van 2020 zien, toen 81 miljoen mensen tegen Trump en voor de Democraten hebben gestemd. Die 81 miljoen zullen niet plots verdwijnen. Ik ben ervan overtuigd dat de Democraten ook in 2024 in het Witte Huis zullen zitten.»

DOORSLECHTE MENS

– Laten we even in de tijd terugkeren, naar het jaar 1984. U was strafpleiter in Southaven, Mississippi. U verdiende amper genoeg om uw gezin te onderhouden. En plots kreeg u het idee om een boek te schrijven.

GRISHAM «Ik had toen al een paar jaar een advocatenpraktijk, maar ik had er al vrij snel mijn buik van vol. Ik had alleen maar armlastige cliënten. Mijn zoon was toen net geboren en ik wilde eindelijk eens geld verdienen. En toen begon ik na te denken hoe ik een centje kon bijverdienen.

»Ik heb me eerst op vastgoed gestort, met catastrofale gevolgen (lachje). Daarna dacht ik: misschien moet ik eens een boek schrijven. Op school schreef ik graag opstellen, ik had nooit last van een -writer’s block. Ik kan goed verhalen vertellen, dat is ook wat advocaten doen. En plots was er in Southaven die vreselijke verkrachting van een 12-jarig meisje. Dat heeft me geïnspireerd voor mijn eerste boek.»

– Was de dader een cliënt van u?

GRISHAM «Nee, maar ik heb wel het proces bijgewoond. De dader was een zwarte man die net uit de gevangenis was ontslagen, echt een doorslecht karakter. Het slachtoffer was wit, en ik kende haar vader. De hele stad was in rep en roer, en het gerucht ging dat hij zou proberen de dader iets aan te doen. De rechtszaal zat stampvol en agenten bewaakten de ingangen.

»Toen het meisje naar de getuigenbank werd geleid, besloot de rechter de zaak achter gesloten deuren voort te zetten, maar ik mocht blijven zitten. Toen de rust was weergekeerd, luisterde ik geboeid naar dat kleine, ongelofelijk dappere meisje, dat vertelde wat ze had meegemaakt. Het was zo gruwelijk. Nu en dan stortte ze in. Ik keek ook de hele tijd naar de twaalf juryleden. Ze waren allemaal in tranen. Zelfs de rechter probeerde zijn tranen te verbergen. Dat meisje nam ons een uur lang mee op een rollercoaster van emoties: verdriet, angst, woede, haat, wraak, liefde voor de ouders. Op een bepaald moment kon ze niet meer en werd het proces verdaagd. Ik wilde alleen nog maar weg en liep door een zijdeur naar buiten.

»Toen ik bijna bij mijn auto was, merkte ik dat ik mijn aktetas had vergeten. Ik keerde terug en in de rechtszaal zat de beklaagde nog. En plots dacht ik: wat als het mijn dochter was geweest? Ik zou een wapen getrokken hebben en de hersens uit zijn kop geschoten hebben, en vervolgens de juryleden diep in de ogen gekeken hebben: heb ik niet gewoon gedaan wat jullie allemaal hadden willen doen?»

– Bent u nog diezelfde dag aan ‘De jury’ beginnen te schrijven?

GRISHAM «Ik heb er nog een paar maanden mee rondgelopen. Er ontbrak iets. En toen zag ik die jonge advocaat voor me, die van zijn gloriejaren droomt, zoals ik deed. Een ambitieuze kerel die een ster in de rechtszaal wil zijn. En toen schreef ik het eerste hoofdstuk. Ik draaide de zaak om: twee witte daders, en een zwart meisje als slachtoffer. De vader, die een moment van onoplettendheid benut om de verkrachter van zijn dochter neer te schieten. Wat zou er gebeuren als hij moet terechtstaan voor een assisenjury?»

– Hoelang hebt u aan uw debuut gewerkt?

GRISHAM «Drie jaar. Ik zag het als een spel, waarmee ik me elke dag bezighield. Ik -zette de wekker om vijf uur en ging om halfzes aan mijn bureau zitten schrijven tot een uur of acht. Daarna moest ik aan mijn gerechtelijke dossiers werken tot laat in de namiddag. Op mijn bureau stapelden de dossiers zich op, het was bij momenten pure chaos.

»Ik schreef alles met de hand, en mijn secretaresse tikte het over. Toen ik klaar was, stuurde ik het manuscript naar uitgeverijen in New York. Meer dan twintig hebben het geweigerd, ik heb al die brieven nog liggen.»

– Eén uitgever wilde het er toch op wagen. ‘De jury’ werd op vijfduizend exemplaren gedrukt, maar u moest er duizend zelf kopen.

GRISHAM «Dat klopt. En toen het boek in 1989 in de winkels lag, werd het een flop. Ik belde elke dag om te vragen hoe de verkoop liep. Ik was 34 en erg enthousiast, maar mijn agent was een stuk in de 70 en had niet veel zin om zich met mij bezig te houden. Maar hij gaf me wel de beste raad die ik ooit heb gekregen: ‘Begin meteen aan je tweede boek.’ Toen heb ik me aan ‘Advocaat van de duivel’ gezet.»

– Dat is ook verfilmd als ‘The Firm’, met Tom Cruise in de hoofdrol, nog vóór u een contract voor uw boek had getekend. Hoe kon dat?

GRISHAM «Mijn agent legde het manuscript aan een paar uitgeverijen voor, maar geen enkele hapte toe. De grote Hollywoodstudio’s hadden in die tijd wel scouts rondlopen in New York. Eén van hen kreeg van een lector de tip dat ‘Advocaat van de duivel’ misschien wel kon dienen als scenario voor een film. Dus werd het naar Hollywood gestuurd, en plots begonnen de grote studio’s tegen elkaar op te bieden. Intussen vroegen ze zich af: wie is die Grisham eigenlijk? Ze belden mijn agent op, die me enthousiast op de hoogte hield: ‘Hey, John, Hollywood wil je boek.’ En ik: ‘Ah zo? Voor hoeveel?’ Hij dacht dat hij er wel 400.000 dollar voor kon krijgen. Dat deed me duizelen. Finaal haalde Paramount zijn slag thuis voor 600.000 dollar. Ik was perplex, ik had dat jaar nog geen 50.000 dollar verdiend aan de balie.»

– En toen was uw boek nog niet eens gepubliceerd.

GRISHAM «Twee weken -later vond de volgende veiling plaats, nu tussen de -grote uitgeverijen. Doubleday bracht het hoogste bod uit, 200.000 dollar. Ik was toch een beetje ontgoocheld (lacht). Een maand later hadden we het boek ook in Groot-Brittannië verkocht, en daarna ging het de wereld rond: Spanje, Italië, Duitsland… Plots was ik miljonair. Waanzin.»

– Wereldwijd hebt u intussen 275 miljoen boeken verkocht en nog elk jaar schrijft u een nieuwe thriller. Denkt u nooit aan stoppen?

GRISHAM «Elk jaar in januari daag ik mezelf uit om mijn beste boek tot dusver af te leveren en een verhaal te vertellen dat de mensen graag lezen. Ik denk nog lang niet aan mijn pensioen, ook al ben ik nu 68. Maar als ik niet meer beter kan worden, ben ik weg. Man, dan ga ik golfen.»

– Bent u een lastige schrijver voor uw lectoren?

GRISHAM «Nee, ik ben heel makkelijk. Ik heb veel -respect voor hun werk. Ze geven me hun puntjes van kritiek door, en dan probeer ik spitsvondige opmerkingen terug te sturen: wat weten New Yorkse bollebozen eigenlijk over het zuiden? Zoiets (lacht). De meeste schrijvers zijn niet zo eenvoudig in de omgang.»

BELACHELIJKE SEKS

– We hebben het al over uw debuut ‘De jury’ gehad. Uw hoofdpersonage Jake Brigance is een advocaat in een kleine stad in Mississippi. Hij is gelovig, moreel onberispelijk en zeer ambitieus. Hij is al jaren getrouwd en heeft nog nooit een affaire gehad. Hij lijkt wel naar uw evenbeeld geschapen te zijn.

GRISHAM «O, ja: Jake Brigance is zéér autobiografisch. In ‘De jury’ laat hij zich wel bijna verleiden tot een avontuurtje, maar ik ben nooit ook maar in de buurt van een affaire gekomen. In mijn eerste versie van het manuscript was die tegenspeler een man, maar mijn vrouw, die alles van mij leest voor het de deur uitgaat, zei: ‘Je hebt meer sterke vrouwen nodig! Bij jou zijn ze allemaal zwak en meelijwekkend. Je moet meer als een vrouw denken!’ En ik: ‘Maar ik kan helemaal niet als een vrouw denken!’ (lacht)»

– Staan er daarom nooit seksscènes in uw boeken?

GRISHAM «Ah, seks… Ik kom uit een zeer gelovige protestantse familie, zoals je weet, en ik heb mijn moeder destijds beloofd dat ik nooit een boek zou schrijven dat zij niet zou kunnen lezen. Dat is één verklaring. Een andere is dat ik helemaal niet weet hoe ik dat zou moeten doen, een seksscène schrijven. Renée zegt dat mannen dat niet kunnen, en ik denk dat ze gelijk heeft. Ik heb er natuurlijk wel een paar uitgeprobeerd. Eéntje heb ik zelfs aan haar voorgelegd – ik vond die wel pikant, moet ik zeggen. Ik ging weg om haar rustig te kunnen laten lezen, maar ik was amper buiten of ik hoorde haar luid lachen. ‘Vergeet het maar,’ zei ze, ‘je hoeft niet eens te proberen.’»

– Jake Brigance is één van de weinige personages die u in andere boeken laat terugkeren. Waarom hebt u het zo moeilijk met reeksen?

GRISHAM «Omdat ik niet graag mijn boeken herlees. ‘De erfgenaam’, het -tweede boek met Jake Brigance in de hoofdrol, verscheen in 2013, dus 24 jaar na ‘De jury’. Ik dacht dat het een uitstekend idee was om hem in een groot proces op te voeren, tot ik erachter kwam dat ik in mijn oude werk moest duiken om data, feiten en plaatsen niet door elkaar te halen. Ik huiver er nog van (lacht).»

– Vond u uw oudere werk zo slecht?

GRISHAM «Veel passages waren best aardig, maar ik schrijf veel te snel, dat besef ik maar al te goed. En dan staan er zaken op papier die ik anders geformuleerd zou hebben als ik wat trager had gewerkt. Ik zal nooit die recensie vergeten waarin de criticus schreef: ‘Ik vraag me af hoe goed Grisham zou kunnen zijn, als hij wat meer tijd zou nemen.’ Dat is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen.»

– Waarom neemt u dan niet meer tijd?

GRISHAM «Omdat ik op die manier enkele vreselijke verhalen heb geschreven. Ik liet ze aan Renée zien, en ze zei alleen maar: ‘Dat is echt slecht.’

»Ik heb geleerd in mijn -eigen tempo te werken. Ik begin elk jaar in januari en ik schrijf vijf dagen per week, altijd van zeven tot elf uur ’s ochtends, duizend woorden per dag. Ik moet wel zo gedisciplineerd werken, anders komt er niet veel van in huis.»

NOOIT MEER VRIJ

– In uw nieuwe roman ‘De jongens uit Biloxi’ worden twee jeugdvrienden jaren later gezworen vijanden. De ene is een officier van justitie, de andere een gangster. Het verhaal speelt zich af tussen de jaren 60 en 80, toen de Dixie Mafia in en rond Biloxi, een stad in Mississippi, op het toppunt van haar macht stond. Zelfs de politie deed mee. De FBI noemde de plaatselijke ordediensten een criminele organisatie: in ruil voor geld lieten ze gevangenen vrij, lieten ze de drugshandel ongemoeid en verstopten ze zelfs gangsters die voor het gerecht op de vlucht waren.

GRISHAM «Dat laatste ben ik pas later te weten gekomen – jammer, want dat zou nog een aardige nevenplot geweest zijn. Maar het boek was al veel te lang. Ik heb heel wat prima materiaal moeten schrappen. Als ik aan een roman begin, heb ik een boek van honderdduizend woorden voor ogen. Bij ‘De jongens uit Biloxi’ merkte ik al snel, dat het er dubbel zoveel zouden worden. Dat kan ik niet maken, omdat ik dan de deadline niet haal, en ik lees zelf niet graag turven van meer dan vijfhonderd bladzijden. Maar deze keer deed het echt pijn. Die agenten waren door en door corrupt en crimineel. Dat is fantastische stof voor een roman.»

– Waarom spelen zoveel van uw boeken zich in de jaren 80 af?

GRISHAM «Toen had je nog geen internet en geen smartphones. Vandaag kun je niets meer doen zonder zo’n ding. Als ik mijn auto wil opladen, heb ik een app nodig – een verschrikkelijk woord. Daarna moet ik een paswoord intikken, en dan heb ik nog een toegangscode nodig. Gruwelijk!»

– U slaat dus op de vlucht voor de digitale wereld?

GRISHAM «Het is een vlucht, ja.

»Ik wil nóg een keer naar die tijd terugkeren. Naar Ford County, Mississippi, waar ook ‘De jury’ zich afspeelt. Maar ik moet wachten tot twee mensen gestorven zijn. Het is een waargebeurd verhaal, en ik kan het niet schrijven zolang ze nog leven. Ik zit er al twintig jaar op te broeden.»

– Hoeveel boeken hebt u nog in uw hoofd zitten?

GRISHAM «Ik heb nog tien schetsen die een boek kunnen worden, en voorts een pak notities die waarschijnlijk niets zullen opleveren. Je moet je materiaal laten rijpen, je voegt er hier en daar wat aan toe, en mogelijk komt er iets bruikbaars uit. Maar de meeste verhalen zien nooit het daglicht, heel weinig ideeën zijn echt geweldig.»

– In uw boeken gaat het telkens weer om gerechtelijke schandalen. Dat de realiteit de fictie kan overtreffen, hebt u bewezen met ‘De gevangene’ (2006). Dat gaat over een niet te vatten gerechtelijke dwaling in Ada, Oklahoma, waar in de jaren 80 vier mannen werden veroordeeld voor twee moorden. De onderzoeksrechter en de openbare aanklager waren telkens -dezelfde. Ze hadden de vier tot bekentenissen gedwongen en bewijzen achtergehouden om ze te kunnen veroordelen. Drie van hen zijn intussen weer op vrije voeten, de -vierde zit nog altijd in de cel, al 38 jaar: Tommy Ward. Hebt u nog contact met hem?

GRISHAM «Ja, ik heb vorig jaar nog een kerstkaartje van hem gekregen. En nu is voor de zoveelste keer zijn verzoek tot vrijlating afgewezen. Dat is gewoon hallucinant, want ze wéten dat hij onschuldig is. Maar ze zullen hem nooit vrijlaten. Zo gaat dat in Oklahoma.»

– Toen ‘De gevangene’ verscheen, was de openbare aanklager woedend: hij verweet u Ada enorme schade berokkend te hebben. Hij schreef u een brief, waarin stond: ‘Wij zien de dingen hier niet zoals ze zijn, wij zien ze zoals wij zijn.’ Is dat het hele drama van het Amerikaanse rechtssysteem in één zin samengevat?

GRISHAM «Ik kan er nog altijd niet bij dat hij dat heeft geschreven. Maar zo gaat dat in landelijke gebieden. Officieren van justitie zijn er doorgaans ongevoelige ordehandhavers. Ze hebben ongelofelijk veel macht in de VS. En als ze fouten maken, zullen ze zich nooit verontschuldigen.»

– Waarom? Omdat ze anders hun baan zouden verliezen?

GRISHAM «Hell no, ze blijven allemaal zitten, wat er ook gebeurt. Maar dan zouden ze hun ongelofelijke -blunders moeten toegeven. Nee, in plaats daarvan praten ze recht wat krom is: ‘Mogelijk heeft hij die vrouw niet verkracht, maar hij zal ongetwijfeld wel aan iets anders schuldig zijn.’ Je wordt nooit onterecht veroordeeld, luidt het motto. Het is ongelofelijk frustrerend.»

– Sinds de verschijning van ‘De gevangene’ zet u zich in voor het Innocence Project, dat probeert onschuldig veroordeelden vrij te krijgen. Waarom is dat zo belangrijk voor u?

GRISHAM «Omdat ik ’s nachts niet kan slapen van de wetenschap dat mensen onterecht veroordeeld zijn. Ons rechtssysteem heeft tal van zwakke plekken, maar die zijn niet de oorzaak van al die dwalingen. Bijna altijd maakt iemand er met opzet een -potje van, en anders is hij op zijn minst erg nalatig geweest. Het Innocence Project biedt slachtoffers hulp aan, en tegelijk ijveren we voor wetswijzigingen, die onrechtvaardige veroordelingen onmogelijk maken. Het is een fantastische organisatie, en we zijn zeer trots op wat we al verwezenlijkt hebben. In 31 jaar tijd hebben we 375 onterecht veroordeelden uit de gevangenis kunnen krijgen. Maar dat zijn er nog veel te weinig.»

– Hoeveel zouden het er kunnen zijn?

GRISHAM «We gaan ervan uit het om tienduizenden veroordeelden gaat. Exact -zullen we het nooit weten, omdat niemand het geld, de tijd of de macht heeft om elk geval apart te onderzoeken. Maar het is wel duidelijk dat het om een gigantisch probleem gaat, en het is mijn taak om daarover te schrijven. Dat ik daarmee mijn lezerspubliek mag onderhouden en tegelijk het bewustzijn voor onrechtvaardigheden kan aanscherpen, is een privilege.»

– Telkens opnieuw komen gevallen aan het licht van mannen die terechtgesteld zijn en van wie achteraf bewezen is dat ze onschuldig waren. U was zelf lange tijd een voorstander van de doodstraf. Wat heeft u uw mening doen herzien?

GRISHAM «Waar ik ben opgegroeid, in Mississippi, staat de doodstraf niet ter discussie. Oog om oog, tand om tand: zo denken de protestanten in de zuidelijke staten nu eenmaal. Maar toen ik research deed voor mijn boek ‘Het vonnis’ (1994), bracht ik veel tijd door in de vleugel van de terdoodveroordeelden van een zwaarbewaakte gevangenis. Op een dag was ik daar met een kapelaan aan het praten, en hij zei: ‘John, jij bent toch een christen? Denk je dat Jezus zou goedkeuren wat hier gebeurt?’ Nee, natuurlijk niet, dat is niet wat Hij ons heeft geleerd. In minder dan een minuut was ik helemaal om.»

