Jonas Geirnaert: ‘‘Boris’ leerde sommige mannen dat het oké is om over verdriet en verlies te praten’

Humor vormt de basis van zijn carrière, maar Jonas Geirnaert (41) is meer dan een grapjas. De laatste maanden zagen we hem op tv als minzame zeiler, hondstrouwe vriend en − waarom ook niet − hete vrijer. ‘Mijn kinderen hebben een socialere mens van mij gemaakt.’

Natuurlijk keer je na een gesprek met Jonas Geirnaert terug met een opname waarop volop wordt gegrinnikt en gegrapt. Maar deze goedmoedige handelaar in humor heeft meer koopwaren in huis dan luim en joligheid. Dat wisten we vijf jaar geleden al, toen hij samen met zijn partner Julie Mahieu de bejubelde dramaserie De dag maakte, en dit voorjaar zagen we het opnieuw in het programma Boris, waarin Jeroom Snelders samen met Geirnaert en Bockie De Repper drie weken door Canada trekt met de urn van zijn broer Boris, die vijfentwintig jaar geleden stierf aan kanker. Ook in de projecten waaraan hij de komende maanden werkt, zal de kwinkslag geen hoofdrol spelen, maar daarover straks meer.

Geirnaert was de afgelopen maanden behoorlijk aanwezig op het televisiescherm. Op Play4 was hij behalve in Boris ook te zien in Over de oceaan, en op Streamz loopt dezer dagen het tweede seizoen van F*** You Very, Very Much, waarin hij opnieuw de rol van Joris speelt.

Of hij dat laatste graag gedaan heeft, vraag ik hem terwijl we in zijn tuin de kilte van deze augustusdag met koffie te lijf gaan, want hij is toch vooral een maker en bedenker, geen acteur? Zijn ogen beginnen meteen te glinsteren, en van de koffie kan dat nog niet komen. ‘Ik heb het heel graag gedaan. Het is fijn om eens in een productie mee te draaien zonder dat je bij het maak- of schrijfproces betrokken bent geweest en het grote plaatje in de gaten moet houden. Bovendien: projecten waar je bij de eerste lezing al direct heel warm van wordt, zijn niet dik gezaaid. ‘F*** You’ was er zo een. Bert Scholiers en Jonas Govaerts (de regisseurs van de reeks, red.) hebben er een serie van gemaakt waarin alles mogelijk is, een soort van vrolijke chaos. Daar ben ik grote fan van.’

- Je personage in het eerste seizoen is nogal een vrouwenmagneet. Een rol die je beviel?

JONAS GEIRNAERT «Toen Bert mij de scenario’s mailde waarin mijn personage omschreven stond als een ‘aantrekkelijke, charismatische man’ waarvoor Violet, het personage van Daphne Wellens, in katzwijm valt, heb ik toch even gevraagd of hij wel de juiste Jonas had gecontacteerd. (lacht)

»Het was zelfs een drempel voor mij om er ja op te zeggen. Een vrouwenmagneet op zich vond ik geen probleem, maar er zaten redelijk veel fysieke scènes in het eerste seizoen. Ik zou mezelf niet als extreem preuts omschrijven, maar ik was toch wat bang van het idee om dergelijke scènes voor de camera te spelen. En voor de vijftienkoppige crew.»

- Je bent geen acteur van opleiding, misschien had dat er iets mee te maken?

GEIRNAERT «Uit gesprekken met geschoolde acteurs heb ik geleerd dat dit soort scènes ook voor hen meestal gestuntel en geklungel is. Het is vooral belangrijk dat je op je gemak bent bij je tegenspeler, en dat was bij Daphne gelukkig helemaal het geval. In het echt viel het ook beter mee dan ik op voorhand had gevreesd. Het moeilijkste vond ik eigenlijk nog de scènes waarin ik moest koken terwijl ik een telefoongesprek hield met Violet. Je bent je aan het concentreren op je spel en op je tekst, maar tegelijk moet je eraan denken om op dát woord van díé zin de ajuin te beginnen snijden. Behoorlijk technisch, hoor, om dat allemaal vlot te combineren. Al een geluk dat ik geen seksscène had waarbij ik tegelijk een ajuin in stukken moest hakken.» (lacht)

‘Julie en ik hebben lang getwijfeld om aan kinderen te beginnen. We wisten niet zeker of we het echt wilden, en stelden ons vragen bij wat het ging veranderen in ons leven.’ Beeld Eva Beeusaert

Ik vertel Geirnaert dat ik naar aanleiding van dit interview nog eens naar ‘Flatlife’ keek, de animatiefilm waarmee hij afstudeerde aan het KASK in Gent in 2004 en waarmee hij even later de prijs van de jury won op het Filmfestival van Cannes. De film zit ingenieus in elkaar en is zo tijdloos dat hij vandaag gemaakt zou kunnen zijn. Vanuit slechts één camerastandpunt ziet de kijker simultaan de levens van vier appartementsbewoners voorbijglijden, alles gelardeerd in de absurd-doordachte humor waarmee Geirnaert later bekend geworden is. ‘Lang geleden dat ik hem zelf nog eens bekeken heb’, zegt hij. ‘Ik wilde toen iets zonder dialoog maken, om een zo universeel mogelijk verhaal te kunnen vertellen, en ik hou erg van films of reeksen die zichzelf een beperking in de vorm opleggen. Zoals de serie ‘24', die zich volledig in real time afspeelt: elke minuut in beeld is ook een minuut in het echt, en elk seizoen van de reeks duurt 24 uur. Of zoals ‘Au bout du monde’ van Konstantin Bronzit, een van mijn lievelingsanimatiefilms, waarin de hele tijd hetzelfde camerastandpunt wordt gehanteerd.’

- Waarom wilde je als achttienjarige animatie studeren?

GEIRNAERT «Pas achteraf heb ik beseft dat die richting mij zo aantrok omdat alle disciplines erin samenkwamen waarmee ik als kind al bezig was: tekenen, humor en verhalen vertellen. Ik ben nog altijd heel blij dat mijn ouders toen pal achter mijn keuze stonden. Ik had zes jaar Latijn gedaan in het middelbaar, maar ze vonden gelukkig niet dat ik eerst een ‘echte’ studie moest doen. Misschien ook omdat ik elke zomer een vakantietaak of herexamen had voor Latijn. (lacht) Je tekeningen die ineens tot leven komen op een scherm, dat is pure magie. De liefde voor animatie zal altijd blijven, ook al doe ik er al twintig jaar bijna niets meer mee.»

'Als je het niet met mij eens bent, ben je de vijand: dat idee zouden we toch echt moeten kunnen loslaten.' Beeld Eva Beeusaert

- Laten we het even over ‘Boris’ hebben. De reeks heeft veel lovende reacties gekregen, en mij leek het dat vooral mannen er door ontroerd waren. Marnix Peeters schreef dit in De Morgen: ‘Nooit eerder werd de Vlaamse man van gemiddelde leeftijd zo scherp geportretteerd: worstelend met zijn gevoelens, of met gevoelens tout court, zich zo lang als het kan verschansend achter zijn grapdwang, onmachtig om zich te ontdoen van de Humo-humor.’ Kun je je daarin vinden?

GEIRNAERT «Mooi geformuleerd van Marnix. Ik weet niet of het voor alle mannen geldt, maar het cliché van de man die niet gemakkelijk over zijn gevoelens praat, is wel ergens op gebaseerd. Ik denk dat ‘Boris’ sommige mannen misschien wel iets heeft aangereikt, namelijk dat het oké is om over verdriet en verlies te praten, en dat het ook niet zo moeilijk is. Een groot deel van praten bestaat uit luisteren en af en toe de juiste vraag proberen te stellen.

»Ik heb het geluk dat ik gezegend ben met een kleine maar heel goede vriendengroep waarin dat allemaal mogelijk is. Het is niet zo dat we elkaar elke dag een uitgebreide update geven over ons gevoelsleven, maar we weten − en we hebben het al ondervonden − dat we dag en nacht bij elkaar terechtkunnen als het nodig is.»

- Heeft dit programma jou nog iets over vriendschap geleerd?

GEIRNAERT «Het heeft vooral bevestigd wat ik eigenlijk al wist. Jeroom is een van mijn allerbeste vrienden, wij gaan vijftien jaar terug, maar we lopen elkaars deur niet plat. We zien elkaar zelfs niet elke maand. En toch weten we allebei dat we op de juiste momenten op elkaar kunnen terugvallen. Dat soort vriendschappen is voor mij heel waardevol. Er zijn ook vrienden van vroeger die ik niet meer zie, maar dat is ook oké. Een verwaterde vriendschap hoeft niet per se een drama te zijn.

(denkt even na) »Door de verhalen van Jeroom en Bockie te horen heb ik vooral beseft dat ik in tegenstelling tot veel andere mensen gespaard ben gebleven van verlies binnen het gezin van mijn ouders, mijn broer en ik. Sindsdien probeer ik het niet meer zo vanzelfsprekend te vinden dat iedereen van ons er nog is en in goede gezondheid verkeert.

(valt even stil) »Sinds ‘Boris’ hebben ineens heel wat mensen in de omgeving van Julie en mij met kanker te maken gekregen. Vrienden die plots de diagnose krijgen. Of vrienden van vrienden. We hebben natuurlijk ook een leeftijd waarop het waarschijnlijker wordt. Twee maanden geleden ben ik nog een van mijn beste vrienden verloren. Niet aan kanker, hij was al wat ouder en had een heel slechte gezondheid. Maar opeens was hij er niet meer. Ik heb nog altijd het gevoel dat ik hem zou kunnen bellen en dat hij zou opnemen. Het blijft raar.»

- Wat me naast het grote verdriet van Jeroom ook hard getroffen heeft, is de krater die in de moeder van Jeroom en Boris was geslagen. Een ouder die een kind moet afgeven, het moet een van de ergste pijnen zijn die er bestaan.

GEIRNAERT «Dat is zo. Door nu zelf kinderen te hebben, begonnen mijn hersenen ook wel eens aan de gedachtekronkel: wat als het mij zou overkomen? Maar dat scenario is zo gruwelijk dat die hersenen er telkens op blokkeren. Ik durf er niet verder over na te denken. Het gevoel is te heftig om zelfs als hypothetische oefening te maken.

»Toen zijn broer stierf in 1997, was Jeroom zelf nog een adolescent. Biologisch is een mens zo geprogrammeerd dat hij in die fase van zijn leven vooral met zichzelf bezig is, waardoor je niet echt stilstaat bij hoe het voor je ouders moet zijn om een kind te verliezen. Dat is hij pas later gaan doen. Ook omdat hij ondertussen zelf vader is geworden.»

- Ga je door ‘Boris’ anders om met de eindigheid en de dood?

GEIRNAERT «Ook dit is een cliché, maar clichés bestaan omdat ze waar zijn: je leert nog meer te relativeren. Mensen die zich bovenmatig druk maken over materiële zaken die fout lopen, dat begrijp ik niet zo goed. Iemand uit je nabije omgeving die ongeneeslijk ziek is, dát is iets om je druk over te maken.

»Ik ben ook wel meer gaan nadenken over mijn eigen eindigheid. Niet uit angst voor de dood, maar omdat we nu kinderen hebben. In vergelijking met de meeste mensen in onze omgeving zijn Julie en ik redelijk laat aan kinderen begonnen. Ik ben enkele weken geleden 41 jaar geworden, Julie is 39, en onze kinderen zijn nu 1 en 3 jaar oud. Als zij gaan studeren, zal ik geen jonge vader meer zijn. En als ze zelf ooit kinderen krijgen, ben ik misschien stokoud. Dat speelt soms wel in mijn hoofd: ik zal rond de 60 zijn als ik Ikea-meubelen naar een kot op de vijfde verdieping zal moeten sleuren en in elkaar zetten.»

- Ach, dan kun je nog altijd een traplift laten installeren in het kotgebouw van je kinderen en iemand inhuren om de meubelen te monteren.

GEIRNAERT (schatert) «Goed idee, ik zal dan instructies geven vanuit dat stoeltje, met een doos van Ikea op mijn schoot.»

‘Ik wilde al langer eens in een regisseursstoel zitten, maar ik heb wel last van koudwatervrees.’ Beeld Eva Beeusaert

- Bevalt het vaderschap je?

GEIRNAERT «Enorm. We hebben lang getwijfeld om aan kinderen te beginnen. We wisten niet zeker of we het echt wilden, en stelden ons vragen bij wat het ging veranderen in ons leven. Als we allebei nog aan mooie projecten wilden werken en daar keihard voor gaan, moesten we er zeker van zijn dat het niet ten koste van de kinderen zou gaan. Uiteindelijk hebben we op al die vragen een antwoord gevonden, en nu vinden we het de beste beslissing van ons leven. We hebben ook geen spijt dat we zo lang gewacht hebben. Het zijn fantastische kinderen. Als we er eerder aan begonnen waren, zouden die kinderen ook fantastisch zijn geweest, maar toch mochten het geen andere kinderen geworden zijn dan deze twee. (glimlacht)

»Er waren wel een heleboel dingen waarvan ik dacht dat ze moeilijk gingen worden, en die soms ook daadwerkelijk moeilijk blijken te zijn. Geen van ons beiden is bijvoorbeeld een ochtendmens, maar de kinderen zijn zelden na halfzeven wakker. Dat blijft pijn doen. (lacht) Maar het ouderschap heeft ook onverwachte dingen opgeleverd. Ik ben een introvert iemand. Je zou me zelfs sociaal schuw kunnen noemen. Zeker met nieuwe situaties ben ik niet goed. Maar met kinderen is álles nieuw: de eerste keer naar de dokter, de crèche of de kleuterklas, de eerste keer spelen bij vriendjes… Al die nieuwe sociale contacten, in mijn hoofd was dat onmogelijk. Ik had op voorhand tegen Julie gezegd: dat moet jij allemaal doen, zal ik het huishouden wel voor mijn rekening nemen. Maar in de praktijk gaat het mij veel beter af dan ik gedacht had. Ik ben socialer geworden door die twee. Ergens aankomen met twee schattige kinderen blijkt een heel goede ijsbreker te zijn.»

- En is de impact op het werk groot? Zijn er al voorstellen geweest die jullie hebben moeten afslaan omdat zij er nu zijn?

GEIRNAERT «We zijn sowieso heel selectief in wat we aannemen − op veel projecten zeggen we nee − maar we hebben nog niets geweigerd omdat het te moeilijk zou zijn met het gezin. Onze zoon is geboren in de eerste coronagolf, en toen heb ik een half jaar vaderschapsverlof genomen bij Woestijnvis. En sinds onze dochter er is, hebben we iemand onder de arm genomen om mee voor de kinderen en het huishouden te zorgen. Ze gaat trouwens ook bij Lieven en Sien helpen (Lieven Scheire, zijn neef, en zijn vrouw Sien Volders, die naast Geirnaert en Mahieu wonen, red.). Zonder haar zou het niet gaan. Dan zou een van ons moeten stoppen met werken of op zijn minst halftijds gaan werken.»

- Je was dit jaar ook te zien in ‘Over de oceaan’, waar je − net als bij ‘Boris’ − met een aantal mensen wekenlang op een kleine oppervlakte hebt samengeleefd. Is dat je nieuwe favoriete format?

GEIRNAERT (lacht) «Je zou het inderdaad beginnen te denken, maar nee, het is puur toeval dat die twee programma’s op dat vlak op elkaar lijken. Vroeger zou ik trouwens niet gemakkelijk ja gezegd hebben op Over de oceaan. Want het is wel de bedoeling dat je je openstelt in zo’n programma. Het kan daar niet alleen over de dingen gaan die je maakt of doet, het moet ook over jou als persoon gaan. En dat is iets wat ik tot nu toe redelijk strikt heb afgehouden. Over mijn privéleven vertelde ik liever niet op televisie. Maar nu ik in de veertig ben en al iets meer levenservaring heb, vind ik het niet meer zo’n probleem. Het waren ook geen formats waarbij urenlang in het persoonlijke leven van één iemand wordt gepeuterd. Daar vind ik mezelf echt niet belangrijk genoeg voor. Op de boot waren we met verschillende mensen, en ‘Boris’ ging totaal niet over mij.»

- Even terug naar ‘Flatlife’. Toen je in 2004 op het podium van Cannes stond, zei je: ‘Don’t vote Bush, in case Michael Moore shouldn’t have the chance to say that this evening.’ Zou je dat vandaag nog doen, politieke statements maken op een publiek evenement?

GEIRNAERT «Ik denk het wel. Het was toen natuurlijk een heel specifieke context. Ondertussen kennen we Trump en in vergelijking met hem is George Bush jr. de ratio en de rede zelve, maar toen was hij de Irak-oorlog begonnen op basis van leugens over massavernietigingswapens, en de courante media hadden dat verhaal mee onderbouwd. In 2004 kon Bush herverkozen worden, en kwam de documentaire Fahrenheit 9/11 van Michael Moore uit, over de terroristische aanslagen van 11 september 2001 en de rol van Bush in de Irak-oorlog. In Cannes leek het alsof alle distributeurs Moores film gingen boycotten, zodat hij nergens in de zalen ging komen, en daarom voelde ik mij als 21-jarige student geroepen om zelf een statement te maken. Als je zo’n forum krijgt en een bepaalde overtuiging hebt, is er niets mis met die overtuiging op dat moment onder woorden te brengen, vind ik.»

- Over je overtuiging praat je wel vaker in interviews: je bent een overtuigd PVDA-stemmer.

GEIRNAERT «Ik praat erover, maar ik ga niet op de barricaden staan. Ik heb ooit een doodsbedreiging gekregen na een interview, en daar ben ik toen toch een paar dagen niet goed van geweest. Het is vijftien jaar geleden ondertussen, maar op politiek vlak zal ik mij niet meer altijd en overal profileren.»

- Dat lijkt toch iets van deze tijd te zijn: waar je ook voor staat of voor uitkomt, op politiek of maatschappelijk vlak, als je je erover uitspreekt, krijg je vroeg of laat de boodschap dat je geen recht hebt om te spreken of zelfs niet om te bestaan.

GEIRNAERT «Polarisatie is een modewoord, maar het is jammer genoeg ook een bestaand fenomeen. Het discours wordt heel hard. Als je het niet met mij eens bent, ben je de vijand: dat idee zouden we toch echt moeten kunnen loslaten. Zelf praat ik heel graag met mensen die een andere overtuiging hebben. In onze familie zitten mensen die op N-VA stemmen, en ik vind het interessant om met hen van gedachten te wisselen. Als er punten zijn waarover we van mening verschillen, gaan we in discussie, maar op het einde van de avond kunnen we nog steeds samen een glas drinken en over andere dingen praten. Dat is toch wat je moet kunnen als mens?

»Ik erger me heel hard aan het grote zwart-witdenken. En het kan serieuze gevolgen hebben. Had je twintig jaar geleden voorspeld dat er in 2021 een bestorming op het Capitool zou gebeuren, waarbij een van de leiders een sjamaan was met koeienhoorns op zijn hoofd, niemand zou het geloofd hebben. Maar het is wel de realiteit.»

'Ergens aankomen met twee schattige kinderen blijkt een heel goede ijsbreker te zijn.' Beeld Eva Beeusaert

- Je vertelde daarstraks dat jullie lang getwijfeld hebben om aan kinderen te beginnen. Hebben de onheilstijdingen over politiek en klimaat daar ook een rol in gespeeld?

GEIRNAERT «Niet echt. Wat mij hard geholpen heeft op dat vlak, is luisteren naar de generaties voor ons. Die stelden zich namelijk exact dezelfde vragen. Moet je op het hoogtepunt van de Koude Oorlog aan kinderen beginnen? Elke generatie maakt wel een fase mee in de wereldpolitiek waarin de zaken nogal uitzichtloos zijn.»

- Botsen je politieke overtuigingen soms niet met de commerciële zender waarop je vaak te zien bent en waarmee je je geld verdient?

GEIRNAERT (denkt na) «Ik denk dat het antwoord nee is. Ik kan Play Media echt niet betrappen op zaken waarmee ik het fundamenteel oneens ben. Ze programmeren soms realityshows die ik behoorlijk bedroevend vind, maar ik heb daar verder geen last van, want ik kijk er niet naar.»

- Commerciële zenders zijn wel gebaseerd op een systeem dat afhangt van reclame-inkomsten en waarin aandeelhouders tevreden moeten blijven.

GEIRNAERT «Dat klopt. Toen ik bij Woestijnvis begon, was het nog een volledig onafhankelijk bedrijf. Daarna zijn ze eerst gedeeltelijk overgekocht door Telenet, om vervolgens volledig in handen van Telenet te komen en nu komt Telenet in handen van Liberty Global, een nog grotere groep. Ik kan het soms niet meer helemaal volgen, maar zolang we de programma’s kunnen blijven maken die we willen maken, kan ik ermee leven.

»Ik moet ineens weer aan Michael Moore denken. Men verweet hem toen ook dat hij in zijn film Bush aanviel en nieuwszenders zoals Fox, die de presidentiële leugens mee hadden helpen verspreiden, maar om zijn film in de zalen te krijgen werkte hij wel met die partijen samen. Moore beschreef het zelf als een moreel dilemma, maar, zei hij, om een zo breed mogelijk publiek te bereiken móést hij wel met die grote spelers in zee gaan. Er was geen andere optie.

»Ik beschouw mezelf niet als een schermgezicht van Play4 − ik ben verbonden aan Woestijnvis, niet aan een zender − maar ik vind het wel een boeiende zender. Ze brengen zowel extreme reality als human interest van topkwaliteit, ze maken middelen vrij voor een programma als ‘Boris’ en programmeren zonder aarzelen een serie als ‘De dag’.

»Ik ben er wel van overtuigd dat je ook een sterke openbare omroep nodig hebt. Al is het maar om een goed opbod aan kwaliteit te hebben. Ik ben ook blij dat Woestijnvis weer programma’s voor de openbare omroep maakt. Maar laten we eerlijk zijn, de VRT wordt nu van binnenuit compleet uitgehold. Dat is geen goed nieuws voor het medialandschap. Anderzijds: enkel en alleen een openbare omroep overhouden, daar zou ook niemand bij gebaat zijn.»

- Laten we om af te sluiten nog even vooruitblikken: wat mogen we van jou verwachten de komende tijd?

GEIRNAERT «Wel, met Julie ben ik opnieuw bezig aan een dramaserie. Aan twee series, eigenlijk. Een daarvan is al behoorlijk concreet, daar hebben we al verhaallijnen en personages; de andere zit nog in een embryonale fase. Voor de rest kan ik er nog niet veel over vertellen, vrees ik.

»Waar ik wél over kan vertellen, is het project dat ik ga regisseren. Eigenlijk had ik dat deze zomer al moeten doen, maar het draaien is uitgesteld en zal in het voorjaar gebeuren. Het is een serie die Pedro Elias en zijn vrouw Evelien Broekaert hebben geschreven, en ze gaat over een roadtrip van twee zussen die elkaar acht jaar lang niet gezien of gehoord hebben. Op een dag staat de jongste zus aan de deur van de oudste om te vragen of ze mee wil naar de B&B in Zuid-Spanje waar ze acht jaar geleden voor het laatst met hun ouders naartoe zijn geweest. Onderweg kom je te weten waarom de zussen elkaar al die tijd niet gesproken hebben, en wat er met de ouders is gebeurd.

»Ik wilde al langer eens in een regisseursstoel zitten, maar ik heb wel last van koudwatervrees. Het is mijn eerste grote regieproject, en er zijn zaken waarvan ik weet dat ik er minder goed in ben. Acteursregie zal wel lukken, denk ik, maar beeldregie is iets anders. Dat gaat over de vraag in welk kader je een scène moet vertellen, terwijl de keuzes oneindig zijn. Voor dat aspect ga ik vooral op de cameraman moeten leunen. Ik heb er in elk geval ontzettend veel zin in. En hoe langer ik aan dit project van Evelien en Pedro meewerk, hoe meer zelfvertrouwen ik ook krijg.”

‘Ik denk dat Boris sommige mannen misschien wel iets heeft aangereikt, namelijk dat het oké is om over verdriet en verlies te praten.’ Beeld Eva Beeusaert

- Op je Wikipedia-pagina staat bij jouw lemma: acteur, stemacteur, cabaretier, striptekenaar, televisiemaker en regisseur. Dat is al wel wat, maar wat mag er nog bijkomen?

GEIRNAERT «Ah, wijnmaker. Een hobby van mijn papa en mij. Enkele jaren geleden zijn we een miniwijngaard begonnen in onze tuin, maar Wikipedia weet dat blijkbaar nog niet. (lacht) En ja, we slagen er al een paar jaar in om iets drinkbaars te maken. Binnenkort, in september of oktober, worden de druiven weer geoogst, en zes maanden later zullen we onze eigen witte wijn kunnen drinken. Rode wijn heeft wat meer tijd nodig om goed te worden.»

- Er zullen dus al wat kratjes witte wijn mee kunnen naar Zuid-Spanje als je daar in het voorjaar gaat filmen?

GEIRNAERT «Inderdaad, dan kan de crew al dronken worden op de eerste draaidag en zal alles zeker in orde komen. Merci voor de tip!» (lacht)

