‘Jongeren dwepen wel met monogamie, maar er wordt massaal vreemdgegaan’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Wat is feit en wat is fictie in ‘1985’? ‘De serie hakt erin bij oud-rijkswachters, velen kijken niet meer’

Is alles uit ‘1985’ waargebeurd? Waar ligt de grens tussen feit en fictie? Twee Bende-experten van het eerste uur volgden de reeks nauwgezet en helpen u een weg te banen door de jungle van verhalen.

Georges Gilkinet: ‘Door het prestigeproject van Elio Di Rupo zijn er nu zoveel vertragingen bij het spoor’

‘Meer treinen, meer reizigers, minder files,’ luidt de visie van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (52). Maar door jarenlange besparingen, personeelstekort, versleten rijtuigen, toenemende agressie en stakingen vertrekt de trein van zijn dromen met vertraging.

Steven Van Gucht: ‘De helft van de mensen die met het vogelgriepvirus besmet raken, overleeft het niet’

Corona is nog niet helemaal van de aardbol verdwenen of er is een ander virus opgedoken dat experts grote zorgen baart: vogelgriep. Viroloog par excellence Steven Van Gucht schetst met zijn inmiddels welbekende deskundigheid waar we aan toe zijn.

Tadej Pogacar: ‘Ik wil dit jaar liever de Ronde van Vlaanderen winnen dan de Tour’

Tadej Pogacar (24) heeft honger. Honger naar de klassiekers. Met een nooit geziene gulzigheid wil de beste renner ter wereld zijn rijk gevulde palmares nog meer glans geven.

Guillaume Van der Stighelen: ‘Mijn vader sloeg me vaak. De bron was een combinatie van zijn onmacht over mijn onhandelbaarheid en een groot, diep verdriet’

Tomeloos gulzig heeft Guillaume Van der Stighelen (67) het leven van Guillaume Van der Stighelen op papier laten lopen. Het is niet zijn eigen biografie, wel het met fictie en fantasie vervette verhaal van de overgrootvader naar wie hij genoemd is.

De schade van de klimaatverandering (2): ‘Baby’s komen minder aan, hebben een te hoge lichaamstemperatuur of vertonen langer geelzucht’

Humo sprak met een pediater, een eco-ondernemer, een architect en een erfgoedbeheerder: vertel ons hoe jouw leven vandaag al wordt beïnvloed door de klimaatverandering. ‘Plots kleurden we rood op de overstromingskaart: alarm!’

Idalie Samad, Sofie Joan Wouters en Emma Moortgat Beeld Marco Mertens

Sofie Joan Wouters, Idalie Samad en Emma Moortgat: ‘Jongeren dwepen wel met monogamie, maar er wordt massaal vreemdgegaan’

Ook de nieuwe personages in het geherlanceerde ‘Dertigers’ moeten afrekenen met gefnuikte kinderwensen, kolkende relatieperikelen en de klok van Vadertje Tijd die hóórbaar begint te tikken. Jaja, ook Idalie Samad (27), Emma Moortgat (28) en Sofie Joan Wouters (37) worden volwassen.

De pijn van Johan Verstreken, Valerie Van Peel en Gerd De Ley: ‘Mijn vader stampte me tegen de grond en bleef maar schoppen en slaan’

Hoe breng je het leven tot een goed eind als het al meteen een valse start neemt? In het boek ‘Over leven, moed en groei na kindermishandeling en misbruik’ getuigen dertien Vlamingen over hoe hun jeugd werd bezwaard door een vreselijk onrecht. Een voorpublicatie.

Dym Berteyn, de verloofde van Jitske Van de Veire: ‘Er rust nog altijd een taboe op relatietherapie, maar ik kan het iedereen aanraden’

Haar meer dan 60.000 Instagram-volgers hebben het al een tijdje in de mot: Jitske Van de Veire (29) fladdert dezer dagen opmerkelijk vrolijk door het leven. Dat heeft alles te maken met Dym Berteyn (34) die ze sinds kort haar verloofde mag noemen: ‘Als ik ooit mijn ideale vrouw moet boetseren, zal ik altijd uitkomen bij Jits.’

Liam Neeson Beeld HUMO

Liam Neeson: ‘Ik moest kiezen: James Bond spelen of met mijn vrouw trouwen’

In ‘Marlowe’ van de gelauwerde regisseur Neil Jordan zet Liam Neeson (70) het voor één keer niet op een wraakzuchtig moorden. De ruwe bolster met verrassend blanke pit blikt met milde melancholie terug op zijn leven en carrière: ‘Klink ik nu niet érg melig voor een onbevreesde actieheld?’

Harry Styles: ‘Ik zie vrouwen niet alleen als seksuele wezens’

Harry Styles (29) werd als 16-jarige ontdekt via een ‘X Factor’-auditie, veroverde de wereld als primus inter One Direction-pares, en bevestigt nu al jaren als soloster en acteur. In ‘Harry Styles: het verhaal van het fenomeen’ krijgen we een blik achter de schermen van de popster. Een exclusieve voorpublicatie.