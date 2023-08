Jongerengeweld neemt toe: ‘De daders van zedenfeiten worden jonger, mijn jongste verdachte was 12 jaar’

Een buschauffeur uit Tienen wordt het ziekenhuis in geslagen door een 16-jarige passagier. Een 12-jarige steekt een politieagent neer aan de schoolpoort in Peer. Een Antwerpse tiener wordt ’s ochtends voor zijn huis doodgestoken door een drillrapbende. Jongeren plegen steeds zwaardere geweldsdelicten, blijkt uit cijfers bij de jeugdparketten. Humo sprak met vier jeugdmagistraten in Vlaanderen over de verhalen die zij dagelijks horen in hun kabinet. ‘We zien bijna geen verschil meer tussen volwassenen en minderjarigen.’

‘We zeggen weleens tegen elkaar: dit hebben we nog nooit gezien,’ zegt Maarten Ampe (42), procureur bij het jeugdparket in Kortrijk. ‘En kijk, een week later gebeurt er weer iets waarvan we zeggen: dit hebben we óók nog niet gezien. Dat gaat dan over drieste gewapende overvallen met wapens en bivakmutsen, of groepsverkrachtingen waarbij tienermeisjes dronken worden gevoerd en in de bosjes worden gesleurd.’

HUMO Ik dacht dat het in Kortrijk nog zou meevallen met die jeugddelinquentie.

MAARTEN AMPE «Ik heb de cijfers nog eens nagekeken: sinds 2018 is het aantal delicten bij de jeugd in Kortrijk met 30 procent gestegen. De rest van West-Vlaanderen ligt in dezelfde lijn.»

HUMO Wanneer zegt u bijvoorbeeld: dit hebben we nog niet eerder gezien?

AMPE «Een jongen van 16 gooide op kerstavond een parasolvoet door het raam van een ouder echtpaar. Hij en zijn vriend van 17 drongen binnen, gewapend en gemaskerd. De bewoners hadden hun kerstdiner op en waren al naar bed. Ze hebben die mensen onder bedreiging van een wapen uit bed gehaald, gekneveld, en geëist dat ze de autosleutels afgaven. Daarna stalen ze nog wat spullen en reden ze weg met de auto.»

HUMO Wie doet zoiets op zijn 16de?

AMPE «Het waren jongeren die we al kenden. Ik heb nog maar weinig minderjarigen gezien die bij hun eerste keer al meteen zulke zware feiten plegen. Meestal hebben ze een voorgeschiedenis die begint met een eenvoudige winkeldiefstal, spijbelgedrag, een vechtpartij, druggebruik… Ze glijden af: van één winkeldiefstal naar twee, dan een inbraak op school om een paar laptops te stelen. Tot het escaleert, ook al grijpt het jeugdparket of de jeugdrechter meermaals in.

»Die jongen van de parasolvoet had al twee keer in de gesloten gemeenschapsinstelling van Everberg gezeten. Zijn ouders deden wat ze konden, ik heb ze vaak ontmoet, telkens als hij voor de jeugdrechter verscheen. Maar zij wisten ook niet hoe ze hun kind op het rechte pad moesten brengen. Hij verklaarde aan de politie: ‘Op mijn 15de heb ik gekozen voor het criminele pad, en dat is het pad dat ik zal bewandelen.’ Die laatste feiten waren zo ernstig dat de jeugdrechter hem uit handen heeft gegeven, zodat hij als een volwassene berecht kon worden.

»We zien bijna geen verschil meer tussen criminele feiten van meerderjarigen en minderjarigen. Een jongerenbende van 16-jarigen kan even drieste dingen doen als zware jongens van in de 30.»

HUMO Hebt u de slachtoffers van de jongen met de parasolvoet gezien?

AMPE «Nee. Maar ik denk dat die mensen ieder jaar op 24 december met een bang hartje aan hun kerstmaal zullen beginnen. Ze gaan dat nooit vergeten.»

Maarten Ampe (procureur jeugdparket Kortrijk): ‘Voor ik jeugdmagistraat was, wist ik niet eens dat er schoenen van 600 euro bestonden. Die straatboefjes lopen er gewoon de jeugdrechtbank mee binnen.’ Beeld Geert Van de Velde

MESSEN EN MACHETES

In 2022 kregen de jeugdparketten in ons land in totaal 60.669 zaken binnen over ‘als misdrijf omschreven feiten’. Dat waren er een paar duizend minder dan in 2021, maar die daling is te danken aan het wegvallen van de corona-inbreuken (van 9.360 zaken naar 258). Het aantal zware misdrijven door minderjarigen wordt jaar na jaar groter. De sterkste stijger tegenover 2021, met 17 procent, zijn de persoonsdelicten, zoals slagen en verwondingen en stalking. Ook het aantal eigendomsdelicten – diefstal, inbraak, vandalisme en brandstichting – nam met 13 procent toe. Drugsdelicten stegen licht met 6 procent.

‘In Antwerpen tekenen zich twee tendenzen af,’ zegt jeugdrechter Luk Versteylen (54).

LUK VERSTEYLEN «Er zijn veel meer drugsmisdrijven. Antwerpen is natuurlijk een havenstad en een draaischijf in de drugscriminaliteit, en minderjarigen draaien daar steeds vaker in mee.

»Een tweede fenomeen zijn de drillrapbendes die elkaar uitdagen en aanvallen. Drillrap is een muziekstijl die ontstaan is in arme wijken in de VS en die geweld en wapens verheerlijkt. Jongerenbendes gaan met elkaar in de clinch, gewapend met messen, en proberen elkaar te vernederen of een tegenstander neer te steken. Daar maken ze dan filmpjes over waarin ze met hun daden uitpakken. Helaas is dat eind vorig jaar fataal afgelopen voor een 16-jarige jongen, die ’s ochtends voor zijn woning in Berchem is doodgestoken door een drillrapbende.»

‘Jongeren lopen steeds vaker met messen op zak,’ zegt Katrien Peeters (38), procureur bij het jeugdparket in Antwerpen.

KATRIEN PEETERS «Van een schroevendraaier of het keukenmes uit de schuif van mama tot machetes en killer knives met gekartelde randen. Dat begint al op hun 12de, wanneer ze naar de middelbare school gaan en sociale media ontdekken. Je mag de invloed van drillrap niet onderschatten. Jongeren zien de stoere videoclips van gemaskerde rappers die zwaaien met messen en machetes. Ze denken dat het normaal is om een mes op zak te hebben, dat ze dat nodig hebben om zich te verdedigen op straat. Die jongeren leven in een hybride werkelijkheid, zoals dat in studies heet: ze zien het verschil niet meer tussen die filmpjes en het echte leven. Ze kunnen zich niet voorstellen dat mensen op straat lopen zónder mes of boksbeugel. Elke blote borst wordt weggefilterd op sociale media, maar ik zeg altijd dat ze beter alle wapens zouden wegfilteren, want die zijn veel gevaarlijker.»

‘Als je aan zo’n tiener vraagt waar hij dat mes vandaan heeft, krijg je nooit een antwoord,’ zegt Annelies Bogman (45), jeugdrechter in Dendermonde. ‘Gevonden in een park of aan het station,’ zeggen ze dan – ja, blijkbaar slingeren die zomaar rond. Sommigen lopen met machetes onder hun kleren. Ik vraag me altijd af hoe ze daar nog comfortabel mee kunnen bewegen.’

HUMO De jongens die eind vorig jaar in Antwerpen de 16-jarige Steven B. doodstaken, waren leden van een drillrapbende uit Aalst. Twee van hen waren 16, de derde 18.

ANNELIES BOGMAN «Ik heb die zaak niet behandeld, maar ik heb wel jongens van andere drillrapbendes uit het Waasland voor me gehad. Ze isoleren een slachtoffer, soms niet ouder dan 13, en dwingen hem op de knieën met het mes op de keel. Hij moet zich dan verontschuldigen, vaak weet hij niet eens waarvoor, en wordt geslagen en vernederd.

»Daders vertellen vaak dat ze zelf ook al slachtoffer zijn geweest: geslagen, beledigd, geduwd, en dus moet er wraak genomen worden. Sommigen noemen het ‘een spelletje’. Ze beseffen niet hoe snel zoiets kan escaleren.

»Op hun gsm’s vinden we filmpjes waarin gemaskerde jongeren uitpakken met snel geld, drugs en wapens. Ze zitten misschien niet allemaal in het harde drillrapmilieu, maar ze dwepen er wel mee. Soms hebben ze al een bivakmuts besteld op bol.com.»

PEETERS «Drillrap is geen louter Antwerps probleem, maar de recherche volgt het fenomeen bij ons wel heel nauwgezet op. Je hebt ook groepen in Hasselt, Dendermonde, Turnhout, Lier… De jongste drillrappers zijn dikwijls maar 12 of 13 jaar, al zijn de daders van de zwaarste feiten meestal wel ouder dan 14. De meelopers willen gewoon ergens bijhoren, maar bij de leiders is het normbesef soms ver zoek. Er zijn jongens bij die als kind in oorlogssituaties hebben gezeten, voor wie wapens en geweld heel gewoon zijn.»

‘We zien steeds meer jongeren met een agressieprobleem, maar er bestaat nauwelijks hulpverlening voor. Ze zijn een echt gevaar op straat.’ Beeld rv

DOODGEBLOED

HUMO Messen en smartphones lijken de jeugdcriminaliteit voorgoed veranderd te hebben.

VERSTEYLEN (knikt) «Ik zie jongens van 15, 16 jaar die er niet voor terugdeinzen om hun mes te trekken én te gebruiken. Ook buiten de drillrap. Eén jongen die ik jaren heb opgevolgd liep altijd met een kanjer van een mes rond. Hij was van Surinaamse afkomst, groot en stevig, niet erg slim, wel erg beïnvloedbaar. De gedroomde figuur voor een jongerenbende. Hij werd telkens meegevraagd als er iets op til was.

»Elke keer als ik hem terugzag – omdat hij steeds nieuwe feiten pleegde – vroeg ik hem: ‘Waarom heb je altijd zo’n groot mes bij je?’ – ‘Om mij te verdedigen, meneer.’ Ik vroeg dan aan zijn advocaat en aan de griffier of zij ook een mes bij zich hadden om zich te verdedigen. ‘Nee? Ik ook niet.’ Zo probeerde ik hem telkens te overtuigen om zijn mes thuis te laten, maar het ging het ene oor in en het andere uit.

»Op een bepaald moment – net wanneer ik denk dat hij op goede weg is – wordt hij door twee andere jongeren meegevraagd om een man in het park te overvallen. Maar het slachtoffer verzet zich heviger dan verwacht en het ontaardt in een vechtpartij, waarop onze vriend zijn mes bovenhaalt en steekt. Die man is ter plekke doodgebloed. De jongen was 17 en had plots een dode op zijn geweten. Hij had dat mes niet bij zich mogen hebben. Ik had het hem zo vaak gezegd.»

AMPE «Polieagenten zijn soms banger voor een mes dan voor een vuurwapen omdat een dader er onverwacht mee kan uithalen. In een paar seconden steek je vijf, zes keer.»

VERSTEYLEN «Onlangs heb ik een zaak gehad waarbij het slachtoffer veel geluk had. Hij stond op klaarlichte dag met een groepje vrienden op straat. Plots dook er een jongen op met getrokken mes die één van de vrienden te lijf ging en in de borst probeerde te raken. Dat lukte niet, maar het slachtoffer kreeg wel een steek in zijn been. Ik vind dat zeer zware feiten: eigenlijk gaat het over een poging tot moord.

»Ik ben twaalf jaar jeugdrechter, en ik zie het geweld bij jongeren veel erger worden. Ik heb eens een 13-jarige gehad die in de klas een andere leerling te lijf was gegaan en zijn oog had uitgestoken met een potlood. Dat klasgenootje had voor hetzelfde geld dood kunnen zijn.»

Luk Versteylen: ‘Ik ben nu twaalf jaar jeugdrechter, en ik zie het geweld bij jongeren veel erger worden. Jongens van 15, 16 jaar deinzen er niet voor terug om hun mes te trekken.’ Beeld Geert Van de Velde

KANKERHOER

HUMO Grote vechtpartijen zien jullie ook steeds vaker.

PEETERS (knikt) «Bendes spreken een plek af in een park of op een plein, via de chat of sociale media. Het gaat er soms stevig aan toe, met zware verwondingen tot gevolg.»

VERSTEYLEN «Een beetje zoals voetbalhooligans die afspreken in een bos om met elkaar op de vuist te gaan.»

PEETERS «Er breken ook spontane vechtpartijen uit op straat, vaak om iets heel kleins. ‘Je hebt me scheef bekeken,’ of ‘Je hebt mijn lief afgepakt.’»

BOGMAN «Het is achteraf bijna onmogelijk om te achterhalen wat er precies gaande is. Een groepje van vijf jongeren had aan het station van Sint-Niklaas een jongen in elkaar geslagen. Dan krijg je vijf verschillende verhalen: ‘Hij heeft mijn moeder een kankerhoer genoemd.’ ‘Hij heeft mij geslagen.’ ‘Ik was daar toevallig.’ Vaak zijn er al heel wat beledigingen heen en weer gegaan op sociale media. Ze filmen het en sturen het naar elkaar door.»

AMPE «Sommige tieners vechten alleen maar om er beelden van te maken. Ik heb zo’n vechtersbaas gehad van amper 13: hij was de ‘ster’ in drie filmpjes waarin hij op straat jongens aansprak en hen sloeg tot ze op de grond lagen. Zijn vriendje speelde voor cameraman, en de beelden werden gedeeld met andere vriendjes.»

HUMO Vorig jaar ging een filmpje van knokkende schoolmeisjes in Beveren viraal.

AMPE «Bij ons lopen zo ook wel een paar meisjes rond. Het begint met wegloopgedrag, lak aan school, iedereen kan de pot op, ik doe mijn zin… We kennen een meisje van 14 dat op één dag drie meisjes in elkaar geslagen heeft. Een vriendin filmde telkens en verspreidde het op de sociale media. Waarom doet zo’n meisje zoiets? Haar ouders hebben geen vat op haar, en tegen de jeugdrechter gedraagt ze zich extreem arrogant.»

BOGMAN «We zien meer en meer jongeren met een agressieprobleem. Tieners met een lage frustratietolerantie die snel ontploffen. Als ze met iemand ruzie krijgen, gaan ze slaan en schoppen. Ze kunnen geen nee verdragen. We hebben een leerling gehad die zijn leerkracht een kopstoot gaf omdat die zei dat hij in het klaslokaal moest gaan. De mug is erbij moeten komen.

»Het is moeilijk om met die jongeren te werken omdat er weinig gespecialiseerde hulpverlening bestaat. Sommigen verblijven in een MFC, een multifunctioneel centrum voor de opvang van jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen. Maar de wachtlijsten daar zijn zeer lang, en intussen loopt het thuis uit de hand. Ze lopen weg, hangen op straat, gebruiken drugs. Als zulke jongeren in een bende terechtkomen die mensen overvalt of afperst, wordt het echt gevaarlijk. Want dan haal je een mes boven om te dreigen, maar als je je impulsen niet onder controle hebt, is de stap om het te gebruiken heel klein.»

HUMO Het doet me denken aan de ‘pedojagers’ die homoseksuele mannen in de val lokken via een datingapp. In maart 2021 kreeg de 45-jarige David Polfliet een dodelijke messteek tijdens een schermutseling met de minderjarige daders.

BOGMAN «We hebben in die periode nog een paar soortgelijke zaken met pedojagers gehad, niet met dodelijke afloop maar toch erg gewelddadig. Volgens mij was dat aan de coronacrisis gelinkt: sommige jongeren gaven gewoon toe dat ze het uit verveling hadden gedaan. Meestal weten ze niet eens wat een pedofiel precies is. Ze zoeken gewoon adrenaline en vinden die niet meer in een gewone sport. Tijdens de lockdown konden ze sowieso niet gaan voetballen of fitnessen.

»En dat is een constante: jongeren die misdrijven plegen, hebben vrijwel nooit een hobby. Ik denk dat het belangrijk is om meer in te zetten op vrijetijdsbesteding. We zien in de rechtbank bijna nooit jongeren die voetballen of intensief sporten.»

VERSTEYLEN «In de coronatijd hebben we het aantal psychische problemen bij jongeren ook zien toenemen, en soms ontaardt dat in geweld.»

PEETERS «Er zijn steeds meer collocaties van vaak zeer jonge tieners. Dat kan gaan over een eetstoornis, zelfmoordneigingen, depressie of automutilatie, maar ook over gedragsproblemen.»

AMPE «We zien meer jongeren met ADHD, waarvan we weten dat het tot roekeloos gedrag kan leiden. Maar ook pubers met zware gedragsstoornissen die niet behandeld worden omdat het aanbod in de hulpverlening te klein is, en die feiten beginnen plegen.

»Druggebruik speelt ook vaak een rol. In West-Vlaanderen gaat het vooral om cannabis, maar ook dat is niet zonder gevaar, zeker voor tieners die al psychisch kwetsbaar zijn. We moeten geregeld een jonge cannabisroker laten colloqueren omdat hij psychoses krijgt en brand sticht, of iemand in een onverklaarbare woedeaanval in elkaar slaat.

»Twee jaar geleden heeft een student in Kortrijk de campus van hogeschool Vives in rep en roer gezet met een wapen. De speciale eenheden werden opgetrommeld en de hele campus met vierduizend studenten werd ontruimd. Uiteindelijk bleek het een nepwapen. Die jongen was toen al 20, maar wij hadden hem als minderjarige jarenlang gevolgd voor diefstallen en geweld. Het was een psychisch kwetsbare jongen, heel beïnvloedbaar, die door zijn druggebruik psychoses kreeg en dan feiten pleegde. Uiteindelijk is hij geïnterneerd.»

‘Sommigen zullen we later terugzien in krantenkoppen. Een vroegere jongerenbende runt nu een drughandel en laat minderjarigen het vuile werk opknappen.' Beeld © VRT

SCHOENEN UIT

HUMO In Sint-Niklaas is net een bende van 32 jongeren opgerold die de stationsbuurt terroriseerde en leeftijdsgenoten afperste. Dertig van hen waren minderjarig, de jongste was 12.

BOGMAN «Steaming heet dat. De daders stappen in groep op hun slachtoffers af en intimideren hen met een mes of duwen hen tegen de muur. De slachtoffers – in Sint-Niklaas waren het er soms drie tegelijk – durven zich niet te verzetten en geven hun geld en spullen af. En omdat het in groep gebeurt, voelt niemand zich achteraf verantwoordelijk. De één heeft ‘alleen de gsm vastgehouden’, de ander ‘enkel aan een trui getrokken’. Het is waar dat de meesten van het groepje er alleen maar rond staan, maar die zorgen wel mee voor de dreiging. Als een slachtoffer probeert te vluchten, houden ze hem tegen. ‘Ik heb gewoon gezegd dat hij niet mocht weggaan,’ klinkt het dan.»

PEETERS «Die minderjarige overvallers kiezen meestal andere jongeren uit als slachtoffer, omdat die modernere smartphones hebben. Als je iemand van 80 overvalt, heb je een Nokia met grote toetsen en 50 euro uit de portefeuille. Maar bij leeftijdsgenoten scoren ze misschien ook nog een mooi horloge, een hip heuptasje van Louis Vuitton of dure sneakers.»

AMPE «Ik moet eerlijk zeggen: voor ik jeugdmagistraat was, wist ik niet dat er schoenen bestonden van 600 euro. Die straatboefjes lopen er gewoon de jeugdrechtbank mee binnen. Dat was voor mij een openbaring.

»Die luxespullen zijn natuurlijk hun manier om status te verwerven in een groep, en vaak zijn ze ook de drijfveer achter drugsfeiten. Op een keer werd een jongen voorgeleid die op grote schaal cannabis dealde. Met de opbrengst had hij een jas van duizend euro gekocht. Hij had dan nog het lef om die te dragen in de jeugdrechtbank. ‘Is dat de befaamde jas?’ vroeg ik, en hij knikte. We hebben die toen in beslag laten nemen omdat hij gekocht was met drugsgeld. Je had zijn reactie moeten zien: het feit dat hij voor de jeugdrechter verscheen en naar Everberg werd gestuurd, kon hem niet deren. Maar dat we die jas afpakten, was voor hem de grootste straf. Want daarmee wilde hij indruk maken op zijn vrienden.

»Geld is belangrijk. Veel jongeren komen uit armere gezinnen en zien luxeproducten als een manier om zich te profileren in de groep. Ze proberen elkaar voortdurend te overtreffen. Dat is hun manier om iets te betekenen.»

PEETERS «Door drugs te verkopen kunnen ze niet alleen hun eigen gebruik bekostigen, maar ook een Gucci-petje en de nieuwste iPhone kopen.»

VERSTEYLEN «Dealen doen ze vanaf een jaar of 14. Ze nemen de bestellingen op via Snapchat en Telegram en leveren ze met een brommertje of een step. Het is ook zo verleidelijk: als je met bijklussen in de horeca 15 euro per uur verdient, en je krijgt 1.200 euro om een avond met je brommertje rond te rijden, is de keuze voor sommigen snel gemaakt.»

HUMO Ziet u ook minderjarigen die cocaïne gaan uithalen in de haven?

VERSTEYLEN «Ja, maar dat zijn meestal jongens uit Rotterdam en Amsterdam. Het zijn ook Nederlandse minderjarigen die hier granaten komen gooien en huizen beschieten.»

PEETERS «We merken wel dat sommige minderjarigen in Antwerpen dieper in de organisatie zitten dan vroeger. Toen had je een legertje van runners die van niets wisten en hun opdrachten kregen via een gsm. Bij een huiszoeking was bij die jongens ook nooit iets te vinden. Maar nu vinden we op sommige tienerslaapkamers al grote hoeveelheden drugs.»

Katrien Peeters (procureur jeugdparket Antwerpen): ‘Ik krijg jongens te zien die als kind in oorlogssituaties hebben gezeten. Voor hen zijn wapens en geweld heel gewoon.’ Beeld Geert Van de Velde

SLECHTE VRIENDEN

HUMO Het cliché wil dat straatboefjes uit achtergestelde milieus komen: vaak allochtone, te klein behuisde gezinnen. Een ploeterende alleenstaande moeder, weinig aandacht voor de kinderen, financiële zorgen: klopt dat beeld?

VERSTEYLEN «In Antwerpen krijgen we inderdaad vooral jongeren uit de vierde wereld te zien, maar ze zijn niet allemaal van een andere origine. Er zijn ook autochtone kwetsbare gezinnen.»

BOGMAN «Dikwijls kennen we de jongeren al vóór ze feiten plegen omdat ze in een verontrustende opvoedingssituatie zitten – de zogenaamde VOS-dossiers, die ook bij de jeugdrechtbank terechtkomen. Een afwezige vader of moeder, verwaarlozing, psychische problemen in het gezin… Het maakt het risico op delinquent gedrag bij de kinderen groter. Daarom pleiten we als jeugdrechtbank al lang voor een uitbreiding van de hulpverlening. De jeugdzorg kreunt onder een schrijnend tekort aan personeel en middelen. Maar net zij kan het verschil maken.»

HUMO Zien jullie ook jongeren die thuis wél alles hebben en toch het verkeerde pad opgaan?

PEETERS «Dat gebeurt. Vaak onder invloed van ‘slechte vrienden.’ Dat klinkt heel cliché, maar het is echt zo. Of ze zijn verslaafd aan drugs en dealen om hun eigen gebruik te bekostigen. Dat komt in alle milieus voor, hè. In bendes die mensen op straat overvallen of afpersen, zitten soms ook jongeren uit middenklassegezinnen. Hun ouders schrikken zich een bult: ‘Hij krijgt alles wat hij wil,’ klinkt het dan vol ongeloof. ‘Hij heeft net een iPhone gekregen, en toch gaat hij iemand overvallen om nóg een iPhone te hebben?’ Tja, waarom doen ze dat? Daar is heel moeilijk de vinger op te leggen.»

BOGMAN «We krijgen soms jongeren die uit een warm nest komen maar met iets zitten. Het onverwerkte overlijden van een ouder, bijvoorbeeld, of een vechtscheiding. Ze beweren dan dat het geen probleem is, maar je voelt dat er veel verdriet achter die façade zit.»

HUMO Psychiater Peter Adriaenssens werkte een paar jaar in Everberg en zag er ook genadeloze boefjes uit betere kringen, die te hard verwend waren door hun ouders en altijd hun zin kregen – als hun rapport maar goed was.

BOGMAN (knikt) «Verwenning is een gif. Ik zie ouders die hun kinderen ontstellend veel vrijheid geven. Tieners mogen al op hun 13de of 14de uitgaan tot een stuk in de nacht. Het enige dat de ouders verwachten, is dat ze af en toe ‘laten weten waar ze zijn’. Als de kinderen geld nodig hebben, dan krijgen ze dat. Als ze iets fout doen of worden geschorst op school, dan is het zéker niet de schuld van het kind. Nee, dan heeft de leerkracht zoon of dochterlief onheus behandeld. En als ze met politie in aanraking komen, dan is het de politie die te hard optreedt.»

HUMO Mijn kind, schoon kind.

BOGMAN «Ja. Als hun kind voor de eerste keer voor een jeugdrechter moet verschijnen, zie je de ouders schrikken. Ze hadden het allemaal niet verwacht, ze keuren het gedrag van hun kind af. In het begin vragen ze dikwijls een strenge reactie. Maar als ze zien wat die maatregel inhoudt, strenge voorwaarden of een plaatsing, nemen ze het geleidelijk aan weer op voor hun kind. Dan vinden ze dat hun zoon of dochter al hard genoeg is gestraft. Hun kind wordt in hun ogen het slachtoffer.

»Ik sprak een moeder op de zitting van een jongen die een nachtwinkel had overvallen. Dat had hij niet mogen doen, vond ze. Maar, klonk het wat later, zo erg was het toch ook niet. Het was toch een goeie jongen die zijn best deed, thuis luisterde hij zo goed... Ze bleef hem goedpraten, terwijl hij amper naar school ging en tot ’s morgens in de cafés aan de Overpoort in Gent hing. Zo leren die jongeren nooit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.»

HUMO Wat vonden jullie van het idee van ministers Hilde Crevits (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) om ouders werkstraffen op te leggen voor het criminele gedrag van hun kinderen?

AMPE «Ik ben geen fan. Weinigen binnen de magistratuur, overigens. Het is waar dat sommige ouders niet eens naar de jeugdrechtbank meekomen als hun kind moet verschijnen. Omdat het hun niet kan schelen, of omdat ze het na een brokkenparcours van jaren hebben opgegeven. Maar heel wat ouders wíllen wel en voelen zich machteloos, en die mogen we niet in de steek laten.»

BOGMAN «Straffen heeft volgens mij weinig zin. In de meeste gevallen hebben de ouders het beste voor. Je moet net meer met hen werken, hen wijzen op hun plichten, motiveren om hun kinderen beter op te volgen. Ook daarvoor is veel te weinig aanbod in de hulpverlening. Wij hebben in Oost-Vlaanderen een dienst waar jongeren en hun ouders samen begeleid worden, maar de wachttijd is acht maanden.»

Beeld rv

12-JARIGE ZEDENPLEGER

HUMO In 2022 steeg het aantal aanrandingen en verkrachtingen door minderjarigen met vier procent. U had het daarnet over groepsverkrachtingen in Kortrijk, meneer Ampe.

AMPE «Het is natuurlijk geen dagelijkse kost, maar het is de afgelopen twee jaar wel een paar keer gebeurd. Vorig jaar hadden we een groepsverkrachting met tien daders, jongens die in het park zaten te drinken. Er waren twee meisjes bij. Die hebben ze dronken gevoerd en in de bosjes gesleurd. De slachtoffers waren 14 en 15 jaar. De daders waren van dezelfde leeftijd, met een enkeling van 16 of 17. De jongste was 13.»

HUMO En hebben die tien jongens allemaal…?

AMPE «Ze waren verdeeld in twee groepjes, met elk een meisje. Er waren natuurlijk ook jongens bij die er alleen maar naar stonden te kijken of het meisje maar even hebben vastgenomen. Maar alleen al door erbij te zijn, dragen ze bij aan de groepsverkrachting.

»Op de gsm’s van de daders zijn achteraf nog filmpjes naar boven gekomen van andere zedenfeiten, waarbij ze niet met de hele bende, maar toch met een paar jongens een meisje verkrachtten.»

HUMO Hoe reageerden ze achteraf?

AMPE «Sommigen begonnen te huilen en beseften plots dat het helemaal niet oké was, maar dat waren de jongens die een minder actieve rol hadden gespeeld. Anderen waren echt niet onder de indruk. ‘Die meisjes hadden toegestemd,’ zeiden ze. ‘Ze hadden maar niet zoveel moeten drinken.’

»Eén van de jongens is toen naar Everberg gestuurd, de zwaarst mogelijke straf, maar heeft een paar maanden later opnieuw een meisje verkracht. Tegen de jeugdrechter had hij gezegd dat hij spijt had over de groepsverkrachting, maar dat was duidelijk niet gemeend. Hij is 15.»

HUMO Wat moet er van zo’n jongen worden?

AMPE «Die vraag stellen wij ons ook. Zelfs bij de hulpverlening hadden ze nog niet vaak een jongere gezien die op zo’n manier over seksualiteit denkt.»

PEETERS «Groepsverkrachtingen zijn gelukkig een uitzondering. Bij zedenfeiten gaat het meestal over één dader en één slachtoffer. Wel zien we de daders jonger worden – mijn jongste verdachte was 12. Tieners nog, die meisjes onder druk zetten om toch maar ergens af te spreken en dan seks met hen hebben, ook al hebben ze nee gezegd. De gemakkelijkste slachtoffers zijn natuurlijk meisjes onder invloed van drugs of drank.»

BOGMAN «Daarnaast heb je de incestgevallen, jongeren die broertjes of zusjes misbruiken. Dat zijn lastige dossiers. Soms zijn de jonge daders zelf het slachtoffer geweest van seksueel misbruik. Soms hebben ze thuis weinig seksuele moraal meegekregen. Of reageren de ouders veel te laks omdat ze de ernst van de feiten niet inzien.

»Zedenplegers hebben een heel ander profiel dan jongeren die overvallen of diefstallen plegen. Vaak gaat het bij hen wel goed op school en doen ze verder niks verkeerd. Voor die problematiek zijn de wachtlijsten in de hulpverlening al helemaal rampzalig. Ik had onlangs een jongen van 13 die zijn 10-jarige zusje had misbruikt. Pas na anderhalf jaar kon hij een gespecialiseerde behandeling krijgen.»

HUMO Zien jullie de criminelen van de toekomst?

AMPE «Sommigen zullen we later wellicht nog terugzien in krantenkoppen. We hadden enkele jaren geleden een gewapende jongerenbende die de ene inbraak na de andere pleegde en bejaarde mensen overviel op straat. Ze waren met zeven, en alle zeven hebben ze een tijdlang in Everberg verbleven. Vandaag zijn ze allemaal meerderjarig, en van de politie hoor ik dat ze nu een drughandel runnen en minderjarigen het vuile werk laten opknappen.»

VERSTEYLEN «Drugs blijven de achilleshiel van de samenleving. Heel wat jongeren stoppen na hun apenjaren gelukkig met dealen. Maar ik heb gisteren ook een jongen voor mij gehad die voor de vijfde keer gepakt werd als drugskoerier. Hij zal zijn 18de verjaardag in Everberg moeten vieren. Als hij later nog eens tegen de lamp loopt, komt hij in het volwassenencircuit terecht: dan zal hij voor een onderzoeksrechter verschijnen en gaat hij naar de gevangenis in de Begijnenstraat. Dan is het uit onze handen.»

BOGMAN «Om sommige jongeren maak ik me zorgen, zeker als het over seksueel afwijkend gedrag gaat en een behandeling ontbreekt. Bij anderen ben ik optimistischer. Bij de zogenaamde pedojagers zaten enkele jongens waarvan ik zeker ben dat ik ze niet meer ga zien. Ze kwamen uit een goed milieu en waren voordien niet bij ons gekend. Eén keer hebben ze iets heel ergs gedaan, maar ze hebben hun maatregelen goed opgevolgd en luisterden naar hun ouders. Ze toonden oprecht spijt. Dat zijn hoopgevende signalen.»

