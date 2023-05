Jos D’Haese, PVDA-fractieleider: ‘Vorig jaar deed Conner Rousseau tenminste nog alsof hij links was’

Aan munitie geen gebrek voor ‘Machine Gun Jos’ de laatste weken. Of het nu gaat over parlementaire pensioenbonussen, sociale onrust bij Delhaize of de tekorten in de zorg: PVDA-fractieleider Jos D’Haese (30), de politieke koning van TikTok, vuurt salvo na salvo af, en raakt zowel de regering als een spartelende Filip Dewinter waar het pijn doet. ‘De aandeelhouders zullen Delhaize leegzuigen tot het kapot is.’

HUMO U vierde vorige week 1 mei. Viel er veel te feesten?

JOS D’HAESE «De werkende mensen pikken het niet meer dat ze worden gezien als kostenposten. Wie dacht dat de staking bij Delhaize snel zou gaan liggen, had het mis. De stakers zijn zeer vastberaden. Ik heb de piketten meermaals bezocht: daar staan mensen die al twintig, dertig jaar voor Delhaize werken. Ze hebben alles gegeven voor dat bedrijf, maar nu worden ze verkocht aan de hoogste bieder. Dat soort sociale achteruitgang brengt ons terug naar het begin van de vorige eeuw.»

HUMO Arbeidsmarktspecialist Jan Denys schreef in De Morgen: ‘In 2015 ontsloeg Delhaize bij een herstructurering 1.700 mensen, die een groter dan gemiddelde ontslagvergoeding kregen. Toen was er geen heisa. Nu is er een herstructurering waarbij geen enkele werknemer zijn baan verliest. Er zijn waarborgen dat hun rechten, minstens tijdelijk, gevrijwaard blijven.’

D’HAESE «In 2015 was er wel heisa, hoor. Ik ben de actievoerders toen nog een schaal zelfgemaakte tiramisu gaan brengen (lacht). De vakbonden konden toen betere voorwaarden uit de brand slepen, maar worden nu buitenspel gezet. Er is géén jobgarantie: zonder vakbonden die daarover waken, wordt dat een flop. In Gent is er een franchisewinkel waar vroeger 25 mensen werkten, nu nog twee.»

HUMO Volgens de liberalen verhuizen de winkels van een multinational naar kleine Belgische zelfstandigen. Is dat niet beter?

D’HAESE «Vaak gaat het niet om kleine zelfstandigen maar om grote families zoals Peeters-Govers, die meer dan tien vestigingen opkopen. In theorie zijn dat kleine winkels, maar eigenlijk vormen ze samen ook een groot bedrijf. Toch zou ik niet in de schoenen van de zelfstandige uitbaters willen staan: zij worden een cashmachine voor Delhaize. Door haar winkels af te stoten, schuift de keten de risico’s door naar de zelfstandigen, maar ze pakt wel een marge op hun winsten. Delhaize blijft ook de winkelprijzen en promoacties bepalen. In zo’n strak keurslijf kunnen de zelfstandige uitbaters alleen rendabel draaien door hun personeel onder druk te zetten. En de sector telt nú al de meeste werkende armen van het land. De grote winnaars zijn de aandeelhouders achter Delhaize, waaronder giganten als BlackRock en Goldman Sachs. Die aasgieren gaan dat bedrijf leegzuigen tot het kapot is.»

HUMO Ahold Delhaize maakte vorig jaar 2,5 miljard euro winst, maar de Belgische Delhaizes zouden nog amper rendabel zijn. Is het dan abnormaal dat een bedrijf ingrijpt?

D’HAESE «Ook in België maakt Delhaize nog 48 miljoen euro winst. Maar nu gaan ze 1 miljard euro besparen op het personeel om met dat geld aandelen terug te kopen, als cadeau voor de investeerders. Dat is kapitalisme op speed. Delhaize stelt zich ook superarrogant op. De bedrijfstop zegt nee op alles en heeft geen grammetje respect voor de mensen die al jaren hun nikkel afdraaien.»

HUMO Gelukkig kunnen die werknemers ook elders terecht. Er is werk zat, Colruyt zoekt volop slagers.

D’HAESE «Het gaat hier over negenduizend werknemers, die verplant je niet zomaar. Onderschat ook niet hoe moeilijk het is om weer van nul te moeten beginnen voor mensen die al hun hele leven voor Delhaize werken. Zij zien hun sector afglijden naar meer flexibilisering, nóg lagere lonen en geen voltijdse contracten meer. In de franchisewinkels gaan de slagers en wijnsommeliers er als eersten vantussen. Als je vroeger een feestje had, vertelde de sommelier welke wijn je bij je entrecote moest schenken. Nu moet je het zelf uitzoeken en je wijn afrekenen aan de automatische kassa. Zo evolueren we naar kille Amerikaanse supermarkten zonder personeel. Daarom is de strijd bij Delhaize zo belangrijk. Carrefour en Lidl kijken mee, en als dit lukt, doen zij hetzelfde. De CEO van Carrefour zei vorige week dat zijn mensen te veel verdienen. Moet je durven, met zijn loon!»

HUMO Vlaanderen telt 75.000 openstaande vacatures en veel sectoren schreeuwen om personeel. Daarom wil Vooruit onze 177.000 werklozen verplichten om opleidingen voor knelpuntberoepen te volgen. Wie na twee jaar nog geen werk heeft, moet een betaalde staatsbaan aanvaarden of verliest zijn uitkering.

D’HAESE «De 1 mei-boodschap van Conner Rousseau was dat huismoeders die thuisblijven voor hun kinderen profiteurs zijn. Dat een socialist zo naar beneden stampt, is onwaarschijnlijk. Vorig jaar dééd hij nog alsof hij links was, nu vindt zelfs Georges-Louis Bouchez dat Conner hem langs rechts inhaalt.»

HUMO Uit onderzoek blijkt dat je iemand die twee jaar werkloos is nog moeilijk aan de slag krijgt. Biedt Rousseaus voorstel daar geen antwoord op?

D’HAESE «Veel langdurig werklozen zijn uitgeputte vijftigplussers, of kampen met sociale en psychische problemen. Die help je niet vooruit door hun uitkering te schrappen en hen ‘uit hun hangmat te trekken’, zoals Caroline Gennez het op de VRT zei. Dat is N-VA-taal. Uiteraard moet je mensen motiveren om een job te vinden. Maar werklozen die niet meewerken, kunnen vandaag ook al een sanctie krijgen van de VDAB.»

HUMO Dat gebeurt te weinig, volgens Vooruit en de Vlaamse regering.

D’HAESE «Ik vind dat we te weinig frauderende bedrijven sanctioneren. De grote fraude zit aan de top. Maar door de framing van rechts focussen media en publiek sterk op migranten, ‘profiteurs’ en die ene BMW op de oprit in een sociale woonwijk. Alsof dat ons miljarden kost. (Fel) Rijken en grote bedrijven die hun belastingen niet betalen, díé kosten ons elk jaar fortuinen! Maar de Vivaldi-regering van de socialisten bespaart op controleurs en laat de witteboordencriminelen lopen. En op 1 mei zeggen ze: ‘We gaan de werklozen opjagen.’ Onbegrijpelijk!»

‘Bij Vlaams Belang is het ‘eigen centen eerst’. Mensen die anders alleen Facebookpropaganda te zien krijgen, ontdekken dankzij ons dat die partij gewoon meegraait.’ Beeld Saskia Vanderstichele

OP IS OP

HUMO Ook het brugpensioen staat onder druk. De sociale partners willen het nog verlengen voor wie 60 jaar is en een lange loopbaan of zwaar beroep heeft. Maar de liberalen zouden het graag afschaffen.

D’HAESE «Ga eens luisteren bij arbeiders die al 35 jaar in ploegen werken: ze zeggen allemaal dat het je lichaam kapotmaakt. Het is een schande dat politici vanuit hun pluchen zetels zeggen dat zulke mensen profiteurs zijn als ze op hun 60ste geen nieuwe job meer aannemen. Die mensen kúnnen gewoon niet meer. We hebben ondertussen een half miljoen langdurig zieken die van de draaimolen van onze arbeidsmarkt zijn afgezwierd. Door de afbouw van het brugpensioen zitten zij thuis, met een uitkering die niet meer door de werkgever, maar door de overheid wordt betaald. Overal moet het sneller en flexibeler, wat tot een epidemie van burn-outs leidt. Mensen die in de zorg werken, zeggen dat de werkdruk daar vandaag erger is dan tijdens corona. Idem voor de kinderopvang. Maar Hilde Crevits (CD&V-minister van Welzijn, red.) krijgt geen extra geld van de Vlaamse regering. En dan maar roepen dat iedereen aan het werk moet. Maak eerst eens dat er kinderopvang is!»

HUMO Bij de komende pensioenhervorming wordt er wellicht gehakt in de voorkeursbehandelingen bij de overheid. Vindt u het normaal dat militairen, cipiers, politiemensen en treinbegeleiders op 58 jaar met pensioen mogen, terwijl we gemiddeld 82 jaar worden?

D’HAESE «Weet je wat ik niet normaal vind? Dat politici die zichzelf pensioenbonussen van 1.500 euro toekennen nog durven te spreken over de pensioenprivileges van anderen.»

HUMO De komende jaren stijgen de vergrijzingskosten met gemiddeld 3 miljard euro per jaar. Moeten politici er niet voor zorgen dat er voor uw generatie straks nog een pensioen is?

D’HAESE «Men doet altijd alsof de pensioenen ons te veel geld kosten, maar dat klopt niet. Wij geven 11 procent van ons bbp uit aan pensioenen, Denemarken 13 procent, Frankrijk en Oostenrijk 15 procent. Op onze piek zullen we uitkomen op hun niveau. Gaan we dan failliet? Natuurlijk niet! Langer werken is een makkelijke slogan, maar niet realistisch. De gemiddelde levensverwachting is vooral gestegen doordat er minder kinderen sterven. Maar als bioloog zeg ik u: het lijf van een 65-jarige vandaag verschilt niet zo sterk van dat van een 65-jarige honderd jaar geleden. De sleet aan gewrichten, bloedvaten en organen is nog steeds dezelfde. Het is geen toeval dat de pensioenleeftijd overal ter wereld rond 65 jaar ligt. Op die leeftijd zijn de meeste mensen op. Al is er een groot verschil dat vaak wordt vergeten: een hoogopgeleide kent gemiddeld 18 gezonde levensjaren méér dan een laagopgeleide. Maar die hoogopgeleiden zeggen wel tegen laagopgeleiden met lage lonen en zware jobs dat ze langer moeten werken.»

HUMO Samengevat: u gelooft niet in langer werken, wilt niet besparen in de sociale zekerheid en wilt langdurig zieken en werklozen vooral niet opjagen. Hoe houden we ons systeem dan betaalbaar?

D’HAESE «Door onze inkomsten te verhogen en de welvaart beter te verdelen.»

HUMO Veel mensen klagen nu al dat we de hoogste belastingen ter wereld hebben.

D’HAESE «Als mensen nog slechts 20 procent van hun loon willen afgeven aan de staat, zoals in Amerika, moeten ze beseffen dat de school en de dokter daar onbetaalbaar zijn. Dat is niet het model waar ik voor sta. Weet u wat, in vergelijking met onze buurlanden, onze duurste uitgavenposten zijn? Bedrijfssubsidies en politieke instellingen. Al die gesplitste bevoegdheden kosten ons fortuinen. De regering gaf vorig jaar ook voor 16 miljard euro kortingen op sociale bijdragen. En dan is men verbaasd dat er een gat in de sociale zekerheid zit!

»Het wordt hoog tijd dat we de rijkste 2 procent aanspreken. Vivaldi heeft een effectentaks ingevoerd, maar geen énkele van onze 37 miljardairs betaalt die. Hun aandelen staan niet op effectenrekeningen, maar zitten in andere constructies. De oplossing is een vermogensbelasting van 1 procent op alle vermogens boven 1 miljoen euro en van 3 procent op alles boven 3 miljoen euro.»

HUMO Daarvoor moet je de fortuinen wel in kaart brengen in een vermogenskadaster. De rechtse partijen staan niet bepaald te popelen.

D’HAESE «De Vlaamse regering laat de spaarcenten van sociale huurders controleren en zet zelfs privédetectives in om te zien of ze in Marokko nog ergens een berghut hebben. Wie te veel heeft, verliest zijn sociale woning. Maar een vermogenskadaster om erop toe te zien dat de rijken eerlijke belastingen betalen? ‘Nee, dat botst met de privacy.’ Komaan, zeg! Ze komen ook altijd af met karikaturen over controleurs die wijnkelders en kunstcollecties komen schatten. Maar een groot stuk van die rijkdom ís al in kaart gebracht. Breng de databanken van de verzekeraars samen en je bent vertrokken.»

HUMO Alexia Bertrand stelde hier vorige week dat België al in de top drie staat van landen met de hoogste belastingen op kapitaal.

D’HAESE «Dat verhaaltje is door de VRT al gefactcheckt en afgedaan als fake news. België heeft hoge opbrengsten doordat hier veel kapitaal aanwezig is, niet omdat onze tarieven zo hoog zijn. Qua onroerende voorheffing betaalt de middenklasse de grootste hap. De liberalen roepen altijd dat ‘we de middenklasse niet mogen raken’, maar ze zijn al twintig jaar aan de macht en de middenklasse wordt kapotbelast. En waarom? Omdat zíj een vermogensbelasting voor de 2 procent rijksten afwijzen.

»Er wordt weleens gezegd dat president Macron de rijkentaks in Frankrijk heeft afgeschaft omdat die niet zou werken. Fout! Minder dan 1 procent van de Franse miljonairs is naar het buitenland gevlucht. De anderen betaalden gewoon, omdat ze hun bedrijven, villa’s, kastelen en relaties daar hebben. Dat Macron die belasting toch heeft afgevoerd, is louter om zijn bankiersvriendjes te plezieren. Zo blijft Europa in een race to the bottom steken: alle landen proberen de multinationals en grote vermogens te paaien met lage tarieven, terwijl de gewone mensen de helft van hun loon moeten afgeven.»

HUMO Toch wijst alles erop dat ons land de komende jaren zwaar zal moeten besparen. We hebben de slechtste begroting van de EU.

D’HAESE «Veel zal afhangen van de roep van de straat. Na de verkiezingen van 2019 durfde de regering niet anders dan het minimumpensioen van 1.500 euro in te voeren. Dat was óns voorstel. De volgende strijd wordt: wie krijgt de factuur van de crisis? Hopelijk kunnen wij de volgende regering dwingen om het grootkapitaal aan te pakken. In Zelzate, waar wij met Vooruit besturen, hebben we de multinationals extra laten betalen om de belastingen voor gezinnen en zelfstandigen te verlagen.»

‘Ik heb het gehad met die krokodillentranen van Herman De Croo. Eerst is het ‘wir haben es nicht gewusst’ en nadien ‘wij hebben het toch moeilijk’. Komaan, zeg.’ Beeld Saskia Vanderstichele

ZAKKENVULLERS

HUMO Hoeveel cuba libres hebben jullie op het partijbureau gedronken na de recente pensioenschandalen? Eerst bleek dat de ex-Kamervoorzitters royale pensioenbonussen kregen, later brachten jullie aan het licht dat alle partijen behalve de PVDA het pensioenplafond voor gewone parlementsleden hadden verhoogd tot 120 procent.

D’HAESE «Voor 49 parlementsleden was dat verhoogde plafond van 9.375 euro per maand zelfs niet genoeg. Zij gingen daar nog boven, terwijl de gemiddelde Belg een brutopensioen van 1.645 euro krijgt. Ik ben blij dat die schandalige bonussen nu zijn afgevoerd. Het gebeurt zelden dat je ’s morgens iets op de radio aanklaagt en ’s middag je slag al hebt thuisgehaald. Vorig jaar maakte ik dat al eens mee, toen ik had ontdekt dat het Vlaams Parlement was ‘vergeten’ om de beloofde loonsvermindering van 5 procent in te voeren.»

HUMO Socioloog Mark Elchardus vreest dat Vlaams Belang zal profiteren van de heisa over de pensioenschandalen.

D’HAESE «Maar Vlaams Belang likt vrolijk mee aan de vetpotten! Op 17 mei 2006 hebben zij die pensioenbonus van 20 procent mee ingevoerd: Vlaams Belanger Jan Penris heeft de regeling mee ondertekend. Hij verliet vier jaar geleden het parlement met een opzegvergoeding van 370.000 euro.»

HUMO Op sociale media circuleert een interview in ‘Villa Politica’ waarin Filip Dewinter alles probeert af te schuiven op de traditionele partijen, tot u hem de oren wast.

D’HAESE «Ja, hij probeerde eerst nog te liegen, maar na een tijd moest hij toegeven dat hij dat systeem al twintig jaar kent en het mee heeft ingevoerd. Dat verhaal doet Vlaams Belang pijn. Ik geloof dat wij een dam kunnen opwerpen tegen extreemrechts. Daarom besteden we op sociale media zoveel aandacht aan die schandalen. Mensen die anders alleen de Facebook-propaganda van Vlaams Belang te zien krijgen, ontdekken nu dat die partij gewoon meegraait. Het is ‘eigen centen eerst’. Tom Van Grieken zegt dat je politici goed moet betalen, ‘want anders worden ze corrupt’. Wie kan zo naar zijn baas stappen? ‘Chef, ik wil opslag, anders zal ik de bedrijfsgeheimen moeten verkopen aan de concurrentie.’ (lacht)»

HUMO Sinds 2013 moeten politici geen 20 jaar, maar 45 jaar gezeteld hebben om een volledig politiek pensioen te krijgen. Daardoor zullen ze nooit aan dat hoge pensioenplafond raken. Is het wel fair dat de huidige politieke generatie nu de volkswoede moet trotseren vanwege systemen die door hun voorgangers zijn ingevoerd?

D’HAESE «Deze generatie heeft dezelfde mentaliteit. Melissa Depraetere van Vooruit zei dat we de parlementaire lonen niet te veel mogen verlagen, ‘want voor dat geld willen mensen het niet doen’. Exact wat Jean-Marie Dedecker ook zei! Politici vergelijken zich voortdurend met de top van het bedrijfsleven en denken dat zij in de privé minstens evenveel zouden verdienen. Die houding vertaalt zich in het beleid. Als je 6.000 euro netto krijgt, verlies je het contact met de echte wereld en wordt het makkelijker om te besparen in de pensioenen of de lonen te blokkeren. Daarom vinden wij het zo belangrijk om te leven van een normaal arbeidersloon. Je stapt in de politiek om de mensen te dienen, niet om jezelf te bedienen.»

HUMO Zijn politici van andere partijen allemaal zakkenvullers?

D’HAESE «Nee, het gaat om een fout systeem.»

HUMO Maar dat is toch het sfeertje dat jullie creëren? 17 van de laatste 24 TikTok-filmpjes van Raoul Hedebouw gingen over ‘graaipensioenen’ en de lonen van politici.

D’HAESE «Degenen die zulke graaisystemen opzetten, voeden de antipolitiek. Dat is toch niet de schuld van de klokkenluider? Als ik mensen vertel dat een minister minstens 11.000 euro netto verdient en parlementsleden 6.000 euro, zie ik hun mond openvallen. Wij klagen die zaken aan, maar voeren ook de daad bij het woord. Ik verdien 2.200 euro netto en dat volstaat.»

HUMO Maar de overige 4.000 euro verdwijnt wel in de zak van uw partij.

D’HAESE «Wij stellen elk jaar voor om de lonen van parlementsleden en ministers te halveren. Zolang dat wordt weggestemd, geven wij een groot deel van ons loon aan de partij. Daarmee kunnen we campagnes voeren, zoals voor de lagere btw op energie of het minimumpensioen van 1.500 euro.»

HUMO De helft van uw loon gaat dus naar multinationals als Facebook en Google?

D’HAESE «Nee, het meeste gaat naar personeel, de studiedienst en onze wijkwerking. Wij zijn veel actiever op het terrein dan andere partijen. Bij de laatste verkiezingen hebben bijna vijfduizend mensen voor ons campagne gevoerd in Antwerpen.»

HUMO Herman De Croo zegt dat hij gekraakt is door de schandaalsfeer over zijn pensioenbonus, terwijl hij het geld heeft teruggestort. Hebt u medelijden met hem?

D’HAESE «Ik heb niet graag dat mensen afzien, ook Herman De Croo niet. Maar hij was Kamervoorzitter toen de pensioenbonus werd goedgekeurd en hij heeft mee beslist om het pensioenplafond voor parlementsleden te verhogen. Ik heb het gehad met die krokodillentranen. Eerst is het ‘wir haben es nicht gewusst’, nadien ‘wij hebben het toch moeilijk’ en ‘moeten we het gratis doen, misschien?’ Hou toch op, zeg. Ik huil zelden, maar toen ik verkozen werd, had ik tranen in mijn ogen. Dat twintigduizend mensen zeiden: ‘Gij moogt mijn stem vertegenwoordigen in Brussel,’ vond ik een enorme eer.

»Als tiener droomde ik ’s nachts al dat ik in het parlement zat. Ik keek naar debatten op tv en dacht: nu zou ik dát zeggen. In mijn studententijd werd ik actief bij Comac (jongerenbeweging van de PVDA, red.) en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Ik twijfelde of ik de mens wilde redden, door dokter te worden, of de planeet, als bioloog. Maar als parlementslid kan ik me inzetten voor de mens én het klimaat.»

Beeld Saskia Vanderstichele

GROENE KLOOF

HUMO De Vlaamse regering verzet zich tegen de Green Deal en de Europese koolfstoftaks, omdat de Vlaming daardoor vanaf 2027 meer zal moeten betalen voor vervuilende verwarming en vervoer.

D’HAESE «Ik deel die kritiek. Europa heeft een elitaire visie op klimaatbeleid: ‘We maken vervuilende keuzes duurder, zodat mensen hun gedrag veranderen.’ Dat werkt niet. Je kunt tienduizenden havenarbeiders wel een kilometerheffing laten betalen, maar zij raken zonder auto niet op hun werk.»

HUMO De hoge energieprijzen hebben toch tot gedragsverandering geleid? We verbruikten 15 procent minder gas en veel mensen namen de fiets, omdat autoverplaatsingen te duur werden.

D’HAESE «Maar veel mensen hebben geen alternatief. Ons openbaar vervoer is kapotbespaard. Volgens Lydia Peeters (Open VLD-minister van Mobiliteit, red.) is er 35 miljoen euro per jaar nodig om de tramsporen te onderhouden. Haar voorganger Ben Weyts (N-VA) bouwde dat af tot 5 miljoen euro per jaar, om te kunnen stoefen met een begroting op orde. Daardoor zijn er in Gent nu lijnen waar geen tram meer over mag. In Antwerpen mogen ze op sommige sporen nog maar 10 kilometer per uur rijden. Dat is wanbeleid. Peeters wil ook één op de vijf bushaltes schrappen. Zo veroordeel je mensen tot de auto.

»Bij de NMBS maakt Ecolo-minister Gilkinet een kleine inhaalbeweging, maar er is de voorbije jaren veel treinpersoneel wegbespaard, en zolang de nieuwe treinen er niet zijn, zullen de vertragingen nog verergeren. Om dat recht te trekken, heb je jarenlange investeringen nodig. Mijn broer woont in Zwitserland: hij moet drie treinen nemen om op zijn werk te raken en hij is nog nooit te laat gekomen. Veertig jaar geleden hebben de Zwitsers in een referendum de keuze gekregen: ofwel laten we onze wegen dichtslibben, ofwel zetten we volle bak in op ons treinnetwerk. Daar plukken ze nu de vruchten van.»

HUMO U pleit nu vurig voor openbaar vervoer, maar volgens de groenen is de PVDA een antiklimaatpartij, omdat jullie tegen elke taks op vervuiling zijn.

D’HAESE «Vraag aan tien mensen wat ze onder groen klimaatbeleid verstaan en ze antwoorden: ‘Betalen!’ Dat is dodelijk. Met al die taksen duw je mensen in de armen van de klimaatontkenners. De vijf grootste vervuilers in ons land stoten evenveel broeikasgassen uit als alle gezinnen samen. Dat zijn ArcelorMittal, Engie, Total, BASF en ExxonMobil. Zij krijgen jaarlijks 173 miljoen euro subsidies van de Vlaamse regering, als compensatie voor de emissierechten die ze moeten betalen.»

HUMO Wat winnen we als die bedrijven hier vertrekken en in Azië op een smerigere manier gaan produceren?

D’HAESE «Ach, die paar miljoen van de Vlaamse overheid maakt voor die giganten echt geen verschil. Zulke snoepjes zijn het gevolg van de ons-kent-onssfeer tussen die CEO’s en onze ministers.»

HUMO In Brussel jutte uw partij de bevolking op tegen het mobiliteitsplan ‘Good Move’ dat meer ruimte wil maken voor fietsers en voetgangers. Was dat geen plat populisme?

D’HAESE «Wij hebben niemand opgejut. Het uitgangspunt was niet slecht, maar als je een wijk hertekent zonder de bewoners daarbij te betrekken, krijg je problemen. Thuisverplegers die op vijftien verschillende adressen moeten zijn, kunnen dat moeilijk doen met de fiets. Als zij plots overal op onaangekondigde betonblokken botsen, worden ze kwaad.

»De groenen onderschatten welke gigantische kloof ze creëren tussen klimaatbewuste mensen die hun groenten met de elektrische bakfiets kunnen kopen in de biowinkel en mensen die in shiften werken en het allemaal niet kunnen betalen. Ik ben lang vegetariër geweest, maar ik ben ermee gestopt: het maakt niks uit hoe weinig vlees we in België eten, de vleesindustrie produceert toch almaar meer. Wat voor zin heeft het dan dat ik op een barbecue de ambetanterik uithang? Doe mij dan voortaan ook maar een ribbeke! Er is een sociaal rechtvaardig beleid nodig, zodat iedereen meekan. Als je iedereen wegjaagt, steken de mensen hun middelvinger op.»

HUMO U klinkt als Zuhal Demir.

D’HAESE (sarcastisch) «Bedankt voor het compliment! Zij gebruikt de Green Deal als excuus om zelf niks te moeten doen. Ze gaat zelfs niet naar de Europese vergaderingen waar ze België moet vertegenwoordigen. Ze beloofde renteloze leningen, zodat mensen goedkoop hun huis konden renoveren, maar na drie maanden was het al gedaan: door de stijgende rente werd het te duur. Met zo’n boekhoudersmentaliteit komen we er nooit.»

HUMO Hoe staat het met uw eigen woning?

D’HAESE «Ik heb geen huis, ik ben huurder. Ik zie hoe mijn vrienden twee jaar van hun leven opofferen om te bouwen of te renoveren, en ik heb daar veel respect voor, maar het is niks voor mij. En een nieuwbouw met sleutel op de deur kan ik niet betalen.»

HUMO Zou u iets spectaculairs kopen als u morgen de Lotto wint?

D’HAESE «Een goeie fiets! Vorige zomer kocht ik een nieuwe van 1.000 euro, omdat de vorige was gestolen. Na twee weken was ik de nieuwe ook weer kwijt. Hij stond recht onder de camera in de stationsparking, maar de politie had geen zin om naar de beelden te kijken. ‘Joa meniejer, er wurre 700 velo’s per dag gepikt in ’t stad, ge denkt toch nie dat waij dat allemoal goan onderzuuken’? (lacht)

HUMO U bent 30. Waar wilt u over tien jaar staan?

D’HAESE «Dan hoop ik nog altijd met politiek bezig te zijn, en een steen in de rivier te verleggen. Dat kan misschien in een regering, maar dan zal het wel een linkse moeten zijn. Iedereen rekent erop dat Vooruit in 2024 toetreedt tot de Vlaamse regering, om CD&V of Open VLD te vervangen. Maar ze zouden ook een progressieve coalitie kunnen vormen met ons, Groen en CD&V.»

HUMO In Wallonië wil Belfius de schulden van de Waalse overheid nog maar financieren tot aan de verkiezingen. De bank vreest voor de gevolgen als jullie mee aan de macht komen.

D’HAESE «Het is toch ongelofelijk dat bankiers gaan bepalen wie er in de regering mag? Wij hebben die schulden niet veroorzaakt, hè.»

HUMO Conner Rousseau zegt altijd: ‘Overal waar extremen regeren, gaan de welvaart en de vrijheid erop achteruit.’ Misschien is de vrees van Belfius terecht?

D’HAESE «Wij zijn géén extreme partij! Het is belachelijk dat men ons op dezelfde voet plaatst als Vlaams Belang: wij zijn niet racistisch en we omarmen de mensenrechten. Dat Bart De Wever ons afschildert als extremisten, past in zijn strategie om een linkse regering te vermijden en zelf aan de macht te blijven. Hij wil niet dat wij besturen, want dan worden zijn vriendjes met het grote geld aangepakt: types als Fernand Huts en Paul Gheysen. Dat Conner Rousseau meestapt in die strategie, is echt problematisch.»

HUMO Jullie zouden misschien ook duidelijker afstand kunnen nemen van massamoordenaars als Stalin, of totalitaire regimes zoals China en Rusland?

D’HAESE «Dat hebben wij al in duizend interviews gedaan.»

HUMO Soms zijn de antwoorden dubbelzinnig. PVDA-parlementslid Sofie Merckx zei in De Zondag: ‘Ja, Stalin was een massamoordenaar, maar ik wil niet zwart-wit kijken naar de geschiedenis. Dat het nazisme is verslagen, is ook dankzij de Sovjet-Unie.’

D’HAESE «Dat zijn feiten, ik begrijp niet wat daar dubbelzinnig aan is.»

HUMO Peter Mertens noemt u de Vlaamse Raoul Hedebouw. Is dat een compliment?

D’HAESE «Uiteraard! Wij zijn allebei biologen en rad van tong. Maar er zijn ook verschillen: Raoul is grappiger en jovialer. Mij noemen ze ‘Machine Gun Jos’ in het parlement. Ik heb jaren geleden lessen moeten volgen om trager te leren praten.»

HUMO U bent de politieke koning op TikTok, met 124.000 volgers en filmpjes die soms één miljoen keer bekeken worden. Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman vindt dat maar niks: ‘Hij gebruikt zijn spreektijd in het parlement louter om die filmpjes te kunnen maken en levert amper inhoudelijk werk in de commissies.’

D’HAESE «Ik nodig iedereen uit om de verslagen van de PFOS-onderzoekscommissie te lezen. Als dát geen inhoudelijk werk was, dan is Raoul Hedebouw een zuurpruim. Ik sta in de top drie van fractieleiders met de meeste vragen in commissies. Jammer dat sommigen dingen uit hun duim zuigen om me zwart te maken.»