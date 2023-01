Juice over het Britse koningshuis, oké, maar móést prins Harry ook schrijven over zijn ontmaagding - inclusief spanking - in een grasveld?

‘I don’t know how staying silent is ever going to make things better’, zegt prins Harry in een tv-interview ter promotie van ‘Reserve’, de veelbesproken biografie die in twee luttele dagen tijd zowat het minst te promoten boek sinds de laatste ‘Harry Potter’ is geworden. Maar eerlijk: zoveel beter lijken de dingen ook niet te gaan worden nu de prins het stilzwijgen doorbreekt.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De langverwachte biografie van prins Harry is vroegtijdig gelekt. Waar? Waar niet? Waarom is het opvallend? Dat Harry een boekje zou opendoen over het Britse koningshuis, was te verwachten, maar dat hij even gretig over zijn ontmaagding in een grasveld, zijn druggebruik en de seksscènes van Meghan Markle zou schrijven, zagen we toch niet aankomen.

Ondanks een resem strenge veiligheidsmaatregelen die moesten voorkomen dat de biografie van prins Harry, ‘Reserve’, nog vóór de officiële publicatie op dinsdag 10 januari zou worden gelekt, is precies dát gebeurd. Enkele Spaanse boekhandels ontvingen de biografie al enkele dagen eerder, waarna ze vrolijk besloten om het dan ook maar meteen in de rekken te zetten. De Britse pers vloog en masse richting Spanje om een horde vertalers in te huren, en in de tussentijd live op televisie de sappigste passages uit het boek voor te lezen.

Zo schrijft Harry uitgebreid over een gevecht met zijn broer, ruzies met zijn schoonzus en de afstandelijkheid van zijn vader, maar ook over zijn eigen wilde uitgaansleven, zijn druggebruik en zijn seksleven. En vooral dié passages doen veel wenkbrauwen fronsen. Juice over het Britse koningshuis, oké, maar móét de hele wereld nu per se weten dat zijn ontmaagding (‘een snelle rit’ in een grasveld achter een drukke pub) door ‘een oudere vrouw die van macho paarden hield’ (en die hij naar eigen zeggen ‘besteeg’) eindigde met een klap op zijn billen (‘alsof ik een jonge hengst was’)?

Harry kon het naar eigen zeggen ook niet laten om op een bepaald moment oude seksscènes van Meghan Markle in de serie ‘Suits’ te googelen, maar wilde dat hij dat nooit had gedaan: ‘Now I need electric-shock therapy to burn the images from my brain’.

Harry geeft verder ook toe dat hij in zijn jonge jaren uitgebreid experimenteerde met drugs, van cannabis tot cocaïne en paddo’s. Aan die laatste hield hij wel een bad trip over: na een avondje met paddo’s en tequila kreeg hij hallucinaties in de badkamer, waar zowel de vuilnisbak als de wc-pot ineens tegen hem begonnen te praten.

De uitgeverij van ‘Reserve’ had voor miljoenen dollars aan veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat de inhoud van de explosieve biografie zou uitlekken. Het plan was om het boek op 10 januari, komende dinsdag, overal ter wereld op hetzelfde moment te koop aan te bieden. Boekhandels zouden hun exemplaren ook pas last-minute geleverd krijgen, vanuit streng beveiligde opslaglocaties verspreid over de hele wereld. Allemaal tevergeefs.

Naar verluidt is het nochtans al van de release van het laatste ‘Harry Potter’-deel in 2007 geleden dat er nog zulke strenge veiligheidsmaatregelen werden genomen voor een boek. Een advocaat van de uitgeverij zou destijds het manuscript van J.K. Rowling zodra dat af was, hebben meegenomen op een vlucht van Londen naar New York, en het zelfs persoonlijk hebben beveiligd door er de ganse vlucht lang op te zitten. De vrachtwagens die de gedrukte exemplaren naar boekhandels vervoerden, werden uitgerust met satelliettrackers, zodat de uitgeverij in de gaten kon houden of ze niet afweken van hun route. De boeken zelf lagen op pallets die voorzien waren van een alarmsysteem. Werknemers van drukkerijen werden met ontslag bedreigd als ze details zouden verspreiden. Sommige werknemers moesten zelfs bijna in het donker werken om te voorkomen dat ze het boek zouden lezen, en mochten een tijdlang geen gsm meenemen naar het werk.

Dit weekend verschijnen er twee exclusieve tv-interviews met prins Harry, in het VK en de VS, ter promotie van het nu al minst te promoten boek van het jaar.