Julia Boschman van K3: ‘Ik wist dat er reacties gingen komen op mijn weinig verhullende outfit, maar ik maak me daar niet al te druk om’

Breaking news en brekende kinderhartjes toen Klaasje Meijer in 2021 bekendmaakte K3 te verlaten. Uiteindelijk werd de Nederlandse Julia Boschman de gelukkige. Aan aandacht voor Julia geen gebrek, want de spring-in-’t-veld werd bij haar K3-debuut meteen een jaar lang gevolgd door camera’s. Het resultaat daarvan ziet u vanavond in ‘K3, één jaar later’. Humo sprak Julia toen ze zich nog niet wekelijks in regenboogjurkjes moest hijsen, en toen ze in de Vlaamse Amy nog een medefinaliste vond.

Amy en Julia wisten afgelopen weekend samen met Diede en Celester de halve finale te overleven, waarin, enigszins onverwacht, de overgebleven jongens, Luca en Remi, naar huis werden gestuurd.

JULIA BOSCHMAN «Dat vond ik ook verrassend. De jongens zaten ondertussen al zolang in de wedstrijd dat je ze goed in het plaatje naast K3’tjes Hanne en Marthe kon passen. Het was natuurlijk ook de grote vraag die boven het programma hing: krijgt K3 er in de finale een jongen of een meisje bij? En kijk, nu gaan we naar de finale met vier meisjes.»

AMY COURTENS «Van wie dan ook nog eens drie blondines.»

HUMO Jullie hebben nu ook voor het eerst tussen Hanne en Marthe op het podium gestaan. Hoe voelde dat?

JULIA «Dat was fantastisch. Je ziet dat zij precies weten wat ze doen. Ongemerkt neem je een stukje van hun energie over en ineens sta je daar zelf ook met veel meer vertrouwen. Daarnaast was het fijn om ook eens ongedwongen met elkaar te kunnen praten tijdens de repetities. Daarvoor stond er bij elk praatje een camera op je neus en moest er een filmpje gedraaid worden. Nu kon je elkaar echt leren kennen.

»Ironisch genoeg maakt die ervaring je ook weer onzeker: je voelt je op zo’n moment zó K3, en helemaal op je plek, maar dat is bij de andere kandidaten natuurlijk óók het geval. Je moet realistisch blijven, je staat met zijn vieren in de finale, dus de kans dat je het niet wordt, is 75 procent.»

AMY «Eigenlijk verkeer je voortdurend in die gekke spagaat: je bent constant onzeker of je de volgende ronde zult halen, maar tegelijk heb je wel genoeg zelfvertrouwen nodig. Je droomt wel over wat het allemaal zou betekenen mocht jij het nieuwe K3-lid worden, maar in je achterhoofd besef je dat je er elk moment kunt uitvliegen.»

HUMO Voor die K3-droom stopte jij met je opleiding, Julia. En Amy, jij nam ontslag op je werk.

AMY «Ik had alles: een goedbetaalde job, een mooie auto, een chique appartement... en vervolgens gooi ik alle zekerheid weg om een K3’tje te worden. Maar het was nodig, de combinatie was te zwaar. Ik had een fulltime job als HR-medewerker en door de coronacrisis waren er mensen opgestapt en kwam er veel extra werk op mijn schouders te liggen. Normaal gezien zou ik dat graag doen, maar nu lukte het me niet, omdat ik voelde dat mijn prioriteit ergens anders lag. Mijn bazen zeiden al vrij snel, zelfs voordat ik het zelf besefte: ‘Amy, we zijn u kwijt.’ En ook mijn vriend, die merkte dat ik eraan onderdoor begon te gaan, suggereerde voorzichtig of ik toch niet beter kon stoppen met mijn werk.»

JULIA «Toen we onze planning kregen, stonden daar drie vrije dagen in. Echt vrij waren die niet, want er werd meteen gezegd dat we die toch eigenlijk ook beter konden gebruiken om extra te repeteren. Het is een voorproefje van hoe het leven straks kan zijn, denk ik. Als je wint, moet je al na een paar dagen direct aan de bak voor de Sinterklaasshows en Rewind Party’s in het Sportpaleis.»

HUMO En als je niet wint, toch maar een kantoorbaan?

AMY & JULIA (in koor) «Nee!»

AMY «Toen ik na afloop van het K3-bootcamp terug naar mijn werk reed, bekroop me ineens het gevoel: hier zit ik weer, terug in mijn saaie leven. Je hebt kennisgemaakt met zo’n mooie wereld, dat je alleen maar méér wil. Je wil er deel van uitmaken.»

JULIA «En toch is er die grote kans dat het na 27 november allemaal voorbij is. Wat gebeurt er dan?»

HUMO Klaasje zei na haar vertrek dat het strakke keurslijf van Studio 100 ging knellen.

AMY «Dat je leven redelijk vast komt te liggen, is net zo goed het geval als je een bureaujob doet. Ook dan weet je dat je komende maandag, en alle maandagen erna, om 9 uur op kantoor moet zijn. Uiteindelijk is dit werk veel gevarieerder en avontuurlijker dan een gemiddelde baan, en dan kunnen regeltjes je alleen maar helpen. Het zullen ongetwijfeld lange dagen worden, maar ik hou ook van het gevoel om geleefd te worden.

»De stress zal na verloop van tijd vanzelf minder worden, maar Hanne en Marthe vertelden ons dat ze nog altijd een gezonde spanning voelen voor optredens.»

JULIA «Uiteindelijk brengt K3 allemaal dingen samen die ik eerder als hobby deed. Zingen! Dansen! Acteren! Ik had nooit gedacht dat ik daar ooit mijn job van zou kunnen maken. Natuurlijk ga je toegevingen moeten doen – je zult je vrienden en familie minder vaak kunnen zien – maar iedereen die nu in de finale staat, is zich daarvan bewust.»

BROODDOZEN

HUMO Al een paar weken lang klinkt er behoorlijk wat kritiek op de harde stijl van jurylid Gordon. Terecht?

JULIA «De juryleden zitten op die plek om hun mening te geven en dus moeten ze dat vooral doen, maar het commentaar van Gordon zou gerust een stukje genuanceerder kunnen. Ik hoef het niet altijd eens te zijn met wat hij zegt, maar het gaat ook over de manier waarop. Tijdens de eerste studioshow was hij niet mals voor mij, en dat vond ik moeilijk. Tegelijk snap ik ook wel dat het goede televisie oplevert.»

HUMO Gert Verhulst verdedigde Gordon door te zeggen: in vergelijking met al het harde commentaar op sociale media valt dit nog mee.

AMY «Ik krijg online inderdaad veel kritiek, maar het lukt me goed om het te relativeren. Vaak zijn het gewoon enthousiaste kijkers die fan zijn van een andere kandidaat en jou daarom afbreken.»

JULIA «De eerste keren dat je die negatieve reacties leest, doet het wel even pijn. Het is vooral een kwestie van ermee leren omgaan. Als je twintig positieve reacties krijgt en één negatieve, is het heel erg stom om je daardoor mentaal onderuit te laten halen.

»Je wordt je er wel zeer bewust van hoe snel dingen kunnen rondgaan op sociale media. Alles wat je zegt, kan direct op Twitter staan, en daar wordt het vaak volledig uit de context getrokken.»

HUMO Letten jullie dan nu meer op je woorden?

AMY «Een tijdlang heb ik dat echt gedaan, maar ondertussen heb ik het losgelaten. Ik wil gewoon mezelf zijn, kunnen tonen wie Amy is, en niet bang zijn voor kritiek.»

JULIA «Ik gooi er altijd meteen uit wat ik denk, dat is deel van mijn persoonlijkheid, en dat wil ik blijven doen. Al probeer ik wel een beetje op mijn taalgebruik te letten en niet te vloeken op tv.

»Bij de eerste opnames was ik erg hard bezig om voor de camera altijd de leukste versie van mezelf te tonen. Inmiddels zal ik het niet meer verbergen als ik eens een mindere dag heb. In het begin vond ik het verschrikkelijk om mezelf terug te zien op televisie: ik merkte dat ik daar op het podium niet helemaal als mezelf stond. Als ik nu naar mezelf kijk, is dat gelukkig anders. Er is een last van mijn schouders gevallen, de spanning is weg.»

»En uiteindelijk valt het ook wel mee met de online haat, de meeste reacties zijn juist heel positief.»

AMY «Sommige reacties zijn ook gewoon grappig. Wat wij allemaal al hebben binnengekregen in onze Instagram-inbox! Huwelijksaanzoeken, mannen die vragen om de moeder te worden van hun kinderen, en geregeld ook wat vunzige verzoekjes.»

JULIA «Mocht mijn vriend bij mij weggaan, dan heb ik alvast drie mensen met wie ik kan trouwen. Verzoekjes om foto’s te sturen krijg ik ook binnen. Het vreemdste was de vraag of ik een foto van mijn voeten wilde verkopen.»

AMY «Je hebt toch wel toegezegd?»

JULIA (lacht) «Dat vond ik er nét over gaan. Hoeveel geld kun je daar eigenlijk voor vragen?»

AMY «Veel, denk ik!»

HUMO Julia, er was ook jouw optreden in een weinig verhullende outfit, waarbij je van Gert een opmerking over je decolleté kreeg. Dat fragment ging al snel viraal.

JULIA «Ik werd overspoeld door reacties van mannen en jongens. We doen onze eigen styling niet, maar ik heb er natuurlijk wel mee ingestemd om die kleren aan te trekken. Ik wist dat er reacties gingen komen, maar ik sta sterk genoeg in mijn schoenen om me er niet al te druk over te maken.

»Voor de start van het programma heb ik wel een paar bikinifoto’s van mijn Instagram verwijderd, omdat ik daar erg uitdagend op stond.»

HUMO In ‘K2 zoekt K3’ speelt uiterlijk een belangrijke rol. Iets dat we de afgelopen jaren in andere talentenshows juist steeds minder zagen.

AMY «K3 is niet per se een zangwedstrijd, het gaat om het totaalplaatje. Je moet zingen, dansen, acteren, videoclips en films draaien, op brooddozen staan. Dan doet je uiterlijk er wel toe, je moet een soort présence hebben. Ik vind dat niet zo superverkeerd, dat is nu eenmaal hoe de sector werkt. En tja, de papa’s willen ook wel wat (lacht).»

DRUKKE KINDEREN

HUMO Jullie hebben allebei een vriendje. Heeft ‘K2 zoekt K3’ een grote impact op de relatie?

JULIA «K3 is het beste wat er voor mijn relatie kon gebeuren. Mijn vriend is vier jaar ouder en heeft zijn leven al een tijdje op een rijtje. Ondertussen was ik zelf nog erg zoekende. Lange tijd liet ik mijn geluk erg afhangen van hem, maar nu heb ik mijn eigen ding gevonden. Iets dat me prikkelt en waar ik van geniet. Daardoor heeft mijn vriend een veel blijere en zelfstandigere vriendin gekregen. Ik ben mezelf onderweg al een paar keer keihard tegengekomen en sta elke week wel een keer te huilen, maar dat is niet erg, want ik leer hier heel van. En ik merk dat ik er almaar sterker uitkom.»

AMY «Mijn vriend steunt mij ook geweldig. Al merk ik dat hij nu, door al die nieuwe aandacht en mijn overvolle agenda, wel wat angst heeft om mij kwijt te raken. Soms zie ik het ook in zijn ogen, als hij mij wat verdrietig aankijkt. Ik snap dat gevoel wel: veel kandidaten hebben een partner die zich een beetje zorgen maakt. Maar dat is onterecht: we zullen samenblijven en ik zal met hem trouwen.»

HUMO Hij is de liefde van je leven?

AMY «Absoluut. Als hij tenminste zo lief blijft. Als hij dit artikel leest, moet hij het niet te hoog in zijn bol krijgen (lacht). Nee, de balans zit heel goed in onze relatie, ook omdat we al zolang samen zijn.»

HUMO Iets minder liefdevol verliep het tussen je ouders, die in een hevige vechtscheiding verwikkeld raakten. In een eerder interview vertelde je dat je je moeder en broers al zeven jaar niet hebt gezien.

AMY «Op mijn 18de liep het helemaal verkeerd tussen mijn ouders. Ik wilde graag gewoon een mama en papa hebben, maar werd volledig meegesleurd in de gevechten tussen de twee kampen. Je kon eigenlijk niks meer tegen hen zeggen, omdat je wist: straks wordt dit in de rechtszaak gebruikt. Ik heb toen de beslissing genomen om er tussenuit te glippen en zelfstandig te gaan wonen. Ergens hoopte ik dat het contact wel weer goed zou komen, maar na meer dan zeven jaar is de scheiding nog altijd bezig.

»Toen ik net alleen was gaan wonen, wentelde ik me in zelfmedelijden en raakte ik in een depressie. Het was alsof ik mezelf alleen wílde voelen, want ik sloot iedereen buiten die er wilde zijn voor mij. Op een gegeven moment heb ik mezelf streng toegesproken: ‘Nu is het gedaan, er zijn mensen met veel ergere problemen, je moet je leven weer in handen nemen en er het beste van maken.’»

HUMO Eén van die leuke dingen was de Miss België-verkiezing.

AMY «Ja dat heeft me heel erg geholpen om weer positief in het leven te staan. Ik ontmoette daar meisjes die stuk voor stuk supermooi en superleuk waren, maar die ook allemaal worstelden met hun eigen onzekerheden. Daarbij, en dit klinkt heel gek voor een missverkiezing, werd ik op die plek juist erg gewaardeerd om mijn persoonlijkheid en niet om mijn uiterlijk.

»Ondertussen ben ik blij met hoe mijn leven is uitgedraaid. Ik heb een hechte band met mijn vader en ik heb een geweldige plusmama. En weet je, ik hoop dat mijn mama en broers ook gelukkig zijn. Voor mij is het oké hoe het nu is, ik hoef niet per se alle banden opnieuw op te bouwen. Laatst kreeg ik wel na lange tijd weer een berichtje van mijn mama, waarin ze me feliciteerde. Ze is trots op mij, en het was heel aangenaam om weer iets van haar te horen.»

HUMO Willen jullie graag kinderen?

AMY «Mijn vriend en ik twijfelen nog een beetje. Ooit wilde ik er drie, en hij zelfs vier, maar daar zijn we op teruggekomen. Misschien gaan we voor één kindje, dat we flink kunnen verwennen. Het zal in ieder geval niet voor meteen zijn. Weet je, als je ouder wordt en over kinderen begint na te denken, besef je pas hoe druk je zélf bent geweest toen je klein was, en hoe zwaar dat voor je eigen ouders moet zijn geweest. Ik heb ongelofelijk veel respect voor ouders gekregen.»

JULIA «Dat zal mij niet tegenhouden, ik wil heel graag kinderen. Toen ik vroeger op school moest opschrijven wat ik later wilde worden, zette ik al op mijn blaadje ‘mama’. En die wens is nooit verdwenen. Ik heb de afgelopen jaren veel gebabysit en vind baby’s fan-tas-tisch! Het liefst zou ik al snel moeder worden, maar mocht K3 iets worden, zal dat natuurlijk even moeten wachten.»

HIER MET DIE SPUIT

HUMO Maken jullie je zorgen over het klimaat?

AMY «Ik ben er persoonlijk niet zo erg mee bezig. Ik doe wel de kleine, gemakkelijke dingen, zoals afval sorteren en mijn eigen zakjes meenemen naar de winkel, en ik rijd in een hybride. Als iedereen dat soort dingen doet, kan het een verschil maken, maar ik denk dat de echte verandering van de grote bedrijven moet komen. Het grote probleem van het plastic in zee komt niet per se door het type rietjes dat wij gebruiken. Al gebruik ik nu wel kartonnen rietjes.»

JULIA «Ik heb nu mijn eigen metalen rietje. Save the turtles!»

HUMO Hoe hebben jullie de coronacrisis ervaren?

AMY «Een heftige tijd. Ik werkte voor een hotel dat moest sluiten, waardoor ik thuis kwam te zitten. In het begin vond ik dat verschrikkelijk, daarna raakte ik eraan gewend, en ten slotte werd ik gewoon heel erg lui. Toen was ik het zo gewend om niets meer te doen, dat ik hele dagen levenloos in mijn zetel naar Netflix zat te kijken. Normaal ben ik een bezig bijtje, maar ik voelde echt mijn levenslust wegglippen.

»Dat kwam pas weer goed toen de versoepelingen ingingen en ik opnieuw naar mijn werk ging, kon afspreken met vrienden en familie. Toen de wereld weer openging, ging ik zelf ook weer open.»

JULIA «Voor mij viel het eigenlijk mee, vooral omdat ik nog bij mijn ouders woon.

»Het was wel een behoorlijke verandering toen school ineens volledig digitaal werd, en ik alle lessen thuis moest volgen. Ik besefte daardoor sneller dat ik eigenlijk niet zoveel plezier meer uit mijn opleiding haalde. Toen ik verder kwam in ‘K2 zoekt K3’, was de stap niet zo groot om er volledig mee te stoppen.»

HUMO De besmettingscijfers stijgen de laatste weken weer sterk. Vrezen jullie een nieuwe lockdown?

AMY «We zien het wel, ik ga me er niet langer op voorhand druk over maken. Als het zover is, hebben we er toch geen vat op.»

HUMO Gordon plaatste afgelopen week een boos bericht op Instagram waarin hij uithaalde naar antivaxers. Was het al dan niet vaccineren voor jullie een moeilijke beslissing?

AMY «Nee, eigenlijk niet. Ik dacht: ze gaan die vaccinatie binnenkort vast verplichten als je op vakantie wil gaan, dus kom maar hier, geef mij die spuit!»

JULIA «Ik wilde gewoon heel graag een keer uitgaan, dus ik ben ook meteen de prik gaan halen. Ik ben 18 geworden tijdens corona, waardoor ik nog nooit écht was uitgeweest. Het gaat wat ver om dat een essentiële levenservaring te noemen, maar toch heb je het gevoel dat je een belangrijk stukje mist van wat alle anderen wél hebben gehad. Iedereen die de afgelopen tijd 18 is geworden, worstelt daarmee.»

HUMO Heel rooskleurig ziet het er voorlopig niet uit voor het nachtleven.

JULIA «Ach, er zijn genoeg leuke dingen in het leven naast dansen in een stampvol café en flink aan de zuip gaan. En mocht ik echt deel gaan uitmaken van K3, zal het er sowieso niet zo snel meer van komen.

»Ik ben trouwens voorlopig helemaal gestopt met drinken. Alcohol is niet al te best voor je stembanden en ik wil het mezelf niet moeilijker maken dan nodig. Nu ik toch niet kan uitgaan, is het ook niet al te lastig om de drank te laten staan. En ik ben er ondertussen achter dat ik ook echt wel fun kan zijn zonder alcohol te drinken.»

HUMO (kijkt naar Amy)

AMY «Euh, ik drink wel graag een glaasje. Al is het echte uitgaan voor mij inmiddels gepasseerd. Mijn vrienden zijn nu bezig met bouwen of kinderen krijgen, dus je komt in een nieuwe fase terecht. Ik heb het stappen daarom gelukkig ook niet zo heel erg gemist tijdens de lockdown.

»Zeg Julia, dat je al die ervaringen hebt gemist, is echt niet oké. Als dit alles afgelopen is, gaan we uit met z’n allen en zullen we je 18de verjaardag eens góéd vieren.»

JULIA «Afgesproken!»

