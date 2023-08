Jurgen De Landsheer: ‘Brussel-Zuid, het grootste internationale treinstation van België, heeft geen politiepost. Kunt u zich dat voorstellen?’

Het is een hete zomer voor Jurgen De Landsheer (45), zijn politiezone was de voorbije weken niet uit het nieuws weg te branden. Dat had de korpschef van de politiezone Geraardsbergen-Lierde kunnen verwachten toen hij in 2020 het platteland ruilde voor het donkere hart van de hoofdstad: in Brussel-Zuid behoren een kleine burgeroorlog en een groot drugsconflict immers altijd tot de mogelijkheden. Net nog trokken de buren van het Zuidstation aan de alarmbel: in de laatste drie maanden van vorig jaar werden er in en rond het treinstation 2.200 criminele feiten geregistreerd. ‘Het probleem is dat alles wat zich bínnen het station afspeelt, de bevoegdheid is van de federale politie. De buitenkant is onze verantwoordelijkheid.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Humo op 25 juli 2023

De feiten op een rij: als represaille voor een grote drugsvangst werd op klaarlichte dag een politiewagen aangevallen, er werd brand gesticht in twee commissariaten, en nadat zich een stoet van jongelui met bivakmutsen en molotovcocktails op gang had getrokken, werd op het nippertje een aanslag op een politiekantoor verijdeld. Onrustwekkende gebeurtenissen, maar De Landsheer laat zich niet uit het lood slaan. ‘Dat zijn de bekende feiten,’ glimlacht hij.

JURGEN DE LANDSHEER «Er waren ook nog wat kleinere dingen: voorbijrijdende wagens bekogelen met flessen en stenen, de provocaties in de wijken... Ik laat me er niet door opjagen, ik geloof in mijn mensen. En als het toch ontploft, heb ik een troef achter de hand: ik ken veel mensen in het veld die ik kan opbellen. In Parijs (waar eind juni rellen uitbraken nadat de 17-jarige Nahel Merzouk het leven had gelaten bij een politiecontrole, red.) konden ze dat niet. Geloof me, in Brussel doen we het veel beter dan in Parijs.»

HUMO Wie kunt u zoal bellen?

DE LANDSHEER «Toen eind 2022 na de voetbalinterland België-Marokko onlusten uitbraken in Brussel, stuurden de ouders van de relschoppers me foto’s van de mensenketting die ze op eigen initiatief hadden gevormd om het niet uit de hand te laten lopen. Ze weten dat ik een bondgenoot ben, maar ook dat ik even makkelijk de kaart van de repressie trek.»

HUMO Wanneer is het de voorbije weken ontspoord in Brussel-Zuid?

DE LANDSHEER «Het vuur smeult altijd, een beetje wind volstaat om de vlammen hoog te laten oplaaien. We zijn al jaren aan het werk om de drugshandel aan banden te leggen en de overlast te beperken. Mensen vertellen ons dat dealers drugs verstoppen onder de bloempotten op hun vensterbank. Ze zien het voor hun ogen gebeuren, en ze begrijpen niet dat wij het níét zien. Maar we hebben bewijs nodig: foto’s, filmpjes, of geluidsopnames.

»We hebben weinig vat op de drugshandel. Die speelt zich af op wereldniveau, ver boven ons hoofd. Wat we wel kunnen doen, is de wijken weer leefbaar maken. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in de Anderlechtse wijk Peterbos.»

Brussel-Zuid Beeld Marc Baert

HUMO Eind juni werd in Peterbos een vermoedelijk maffialid uit Marseille omgebracht. Noemt u dat leefbaar?

DE LANDSHEER «Bendeoorlogen zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd zijn. Het gaat over macht, geld en territorium. Maar voor ons is de leefbaarheid van de bewoners het belangrijkst. De moord is naar alle waarschijnlijkheid ’s nachts gepleegd: op dat moment liggen de bewoners rustig in bed. Als het overdag gebeurt, wordt het wél gevaarlijk, en dan komen we tussenbeide.

»Laatst kregen we een melding van vuurwapens op straat in Peterbos: binnen de kortste keren waren we ter plaatse om de boel af te sluiten. Het bleken kinderen te zijn die met nepwapens aan het spelen waren. Wat ik jammer vind, is dat de burgers die we wilden beschermen achteraf schande spraken van ons optreden: ‘Met getrokken wapens op kinderen afgaan, hoe is het mogelijk?!’ (Zucht) Het is een moeilijk evenwicht.»

HUMO Drugs verhandelen kan, zolang het maar ’s nachts gebeurt?

DE LANDSHEER «Het kan natuurlijk níét, maar het gebeurt toch. En dan wil ik geen slachtoffers omdat er buurtbewoners rondlopen. Daarom zijn we voorzichtig met onze tussenkomsten. Hetzelfde geldt voor achtervolgingen. Die gasten rijden soms met wagens waarvan je zegt: ‘Daar gaan we niet achteraan, we brengen levens in gevaar.’»

‘De federale politie is bevoegd voor de binnenkant van het station Brussel-Zuid, wij voor de buitenkant. Hoe kunnen we hetprobleem van de crackverslaafde daklozen dan ooit oplossen?’ Beeld Marc Baert

EEN DJOEF VAN EEN VADER

HUMO Wat is het beleid inzake achtervolgingen?

DE LANDSHEER «In principe achtervolgen we niet. We rijden achterna: afstand houden, het overzicht bewaren en vooral niemand in gevaar brengen.»

HUMO Dat is moeilijk in Brussel.

DE LANDSHEER «Dat is bijna overal moeilijk. Maar als agent zit je in zulke situaties tjokvol adrenaline, je wilt de inbreuken op de wet stoppen. ‘Gebruik de camera’s langs de weg,’ krijg ik weleens te horen. ‘Dan heb je de nummerplaten toch?’ In werkelijkheid zijn die nummerplaten meestal gepikt, of er zitten minderjarigen zonder rijbewijs achter het stuur: die kun je dikwijls niet traceren met camera’s. Maar al die overwegingen moeten onze agenten in een fractie van een seconde maken, terwijl Jan met de pet achteraf vrolijk z’n mening spuit op Twitter. Heel tof (lacht).

»Nu ook, met die aanval op onze politiewagen in Sint-Gillis: ‘Waarom schieten jullie niet?’ We mógen niet schieten als er geen levensgevaar is. Het vervelende is dat die jonge gastjes ermee wegkomen. Op het filmpje van het incident zie je heel wat omstanders – vooral familie van de relschoppers – níét ingrijpen. Dat is nieuw. Als ouders twintig jaar geleden een jongere kwamen ophalen op het politiecommissariaat, was er meestal een règlement direct, zoals wij het noemen: de zoon kreeg een djoef van zijn vader. Vandaag is het ouderlijk gezag over probleemjongeren verdwenen.

»Het probleem is ook dat die jonge gastjes worden misbruikt. De drugsbendes schakelen hen in omdat ze weten dat politie en parket niet aan hen durven te raken: ze hebben een beschermd statuut.»

HUMO Op Radio 1 zei u: ‘Jongeren tussen 12 en 14 kun je niets maken.’

DE LANDSHEER «Behalve als ze een moord of een andere zware misdaad begaan. Ze doen eigenlijk niet zoveel voor die bendes: ze staan op de uitkijk voor de politie, leveren kleine hand-en-spandiensten. De meesten gaan niet meer naar school: ze trekken enkel nog op met volwassen drugscriminelen, in de hoop dat ze kunnen opklimmen in de hiërarchie. Dat ze ooit zélf drugs mogen verkopen en nog meer geld zullen verdienen. Die generatie zijn we kwijt.»

HUMO Eén van de jongens die met een molotovcocktail op weg was naar het politiekantoor in Anderlecht, was amper 12 jaar. Dat deed hij niet uit winstbejag.

DE LANDSHEER «Dat was het effect van Parijs, zal ik maar zeggen: op de sociale media hadden een paar manipulatoren opgeroepen tot een aanslag. Het zijn niet de sterkste karakters die daarop ingaan. Ook niet de slimste.»

HUMO U hebt ze opgepakt, maar daarna werden ze weer vrijgelaten.

DE LANDSHEER «We hebben hen geïdentificeerd en gefotografeerd. Behalve de jongsten, daarvoor heb je toestemming nodig van het parket. En het parket heeft hen inderdaad laten gaan: België heeft geen snelrecht waarmee je minderjarigen binnen de 24 uur voor de rechter kunt laten verschijnen. Maar goed, we zullen hen later uitnodigen voor een verhoor in het gezelschap van een advocaat. Hopelijk komen hun ouders mee en is er ruimte voor herstel. Ik blijf geloven dat we een paar van die jongeren kunnen redden.»

HUMO Over hoeveel procent spreekt u?

DE LANDSHEER «In mijn politiezone wonen volgens de officiële cijfers 240.000 mensen, onder wie zo’n duizend niet-begeleide minderjarige criminelen. Dat is dus beheersbaar, op voorwaarde dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt.»

‘Jammer dat zoveel vrouwen een administratieve job willen. Tijdens een interventie kunnen ze vaak moeilijke situaties ontmijnen.' Beeld Geert Van de Velde

CALIMEROGEDRAG

HUMO In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leven meer dan zevenduizend daklozen, een stijging met 20 procent sinds 2020.

DE LANDSHEER «De stijging is enorm, en sinds corona gebruiken de daklozen ook steeds vaker crack. Het is vies spul, erg verslavend. Dat brengt heel wat overlast en kleine criminaliteit met zich mee: verslaafden rukken juwelen van de hals van oude dames, ze stelen bagage... Of ze beginnen zich te prostitueren.»

HUMO Is crack ook een werkpunt in uw zone?

DE LANDSHEER «Ja, aan het station Brussel-Zuid. Maar het probleem is dat alles wat zich bínnen het station afspeelt, de bevoegdheid is van de federale politie. De buitenkant is onze verantwoordelijkheid. Er is geen eenheid van commando. Ik heb aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laten weten dat we dringend moeten samenzitten. Brussel-Zuid is de toegangspoort tot ons land.»

HUMO Gelden er andere regels in het station dan erbuiten?

DE LANDSHEER «De federale politie is ook bevoegd voor problemen op het spoor en in de metro, maar ze beschikt over te weinig manschappen. Brussel-Zuid, het grootste internationale treinstation van België, heeft geen politiepost. Kunt u zich dat voorstellen?»

HUMO Laissez faire, laisser passer?

DE LANDSHEER «Nee, want Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, houdt ook een oogje in het zeil. Maar iedereen doet het op z’n eigen manier, met beperkte middelen.»

HUMO Komt u weleens in de metro?

DE LANDSHEER«Vroeger meer dan nu.»

HUMO Wat ziet u als u er rondloopt?

DE LANDSHEER «Te weinig politie, te veel daklozen. Er is ook geen beleid: je kunt niemand verplichten om naar een opvangtehuis te gaan.»

Beeld Marc Baert

HUMO De meeste daklozen willen geen opvang, zegt u?

DE LANDSHEER «De opvang is voor ’s nachts. Wat doe je dan overdag? Maar ik ben geen voorstander van een pamperbeleid: ik heb het moeilijk met mensen die voortdurend klagen dat ze te weinig kansen krijgen. Er ís discriminatie in onze samenleving, maar je moet ook je kansen grijpen.

»Toen ik naar school ging in Aalst, waren er ook kinderen die het zwaar hadden. Ze hadden niet noodzakelijk een migratieachtergrond, maar ze kwamen wel uit achtergestelde wijken. Die kinderen hebben geknokt om er te komen. Dat is niet verkeerd: het staalt je karakter.»

HUMO Was u één van hen?

DE LANDSHEER «Bij ons thuis was er wel eten, maar overvloed heb ik niet gekend. Vanaf m’n 15de werkte ik na school elke dag in een Chinees meeneemrestaurant. Ik maakte mijn huiswerk achter de toog waar ik ook bestellingen opnam en eten inpakte. Zo kon ik in het weekend uitgaan zonder mijn ouders op kosten te jagen. Ik heb ook nooit gevraagd om verder te mogen studeren, of om op kot te gaan: ik heb zelf beslist dat ik bij de rijkswacht zou gaan.»

HUMO Hoeveel kinderen waren er bij u thuis?

DE LANDSHEER «Twee. Mijn vader werkte bij de post tot hij ziek is geworden, nu zeventien jaar geleden – in februari is hij overleden. Dat was niet makkelijk, maar achteraf bekeken was het ook niet slecht: je leert snel welke dingen ertoe doen in het leven.

»Je zult me niet horen zeggen dat iederéén kan slagen in het leven, maar het calimerogedrag van veel mensen stoort me. Net als het refreintje van de jongens in de wijken: ‘We worden te vaak gecontroleerd door de politie!’ Dan antwoord ik: ‘Misschien lok je het wel uit.’»

HUMO Hebt u het nu over etnische profilering?

DE LANDSHEER «Ik ben blij met de omzendbrief van minister Verlinden. Het is goed dat er nu duidelijke richtlijnen zijn voor professionele profilering. Maar ik heb het gehad met het verwijt dat de politie etnisch profileert. Sorry: in de wijken waar wij op zoek gaan naar jonge drugscriminelen, vind je geen Bart, Paul of Louis.»

'Er is geen structureel racisme in het korps van Brussel-Zuid. Vroeger was er wel racistisch woordgebruik, maar dat wordt vandaag - terecht - niet meer getolereerd.' Beeld Geert Van de Velde

NAZIMUZIEK

HUMO Hoe divers is jullie korps?

DE LANDSHEER «Heel divers. Elke Belg, met om het even welke achtergrond, is welkom bij ons. Meer dan 70 procent van onze nieuwe mensen is van niet-Belgische origine, en ons korps telt ook veel vrouwen. Maar ik stel vast dat zij op een gegeven moment op zoek gaan naar een loopbaan met wat meer structuur: de overgrote meerderheid kiest dan voor een administratieve baan. Dat is jammer. Je kunt deze vrouwen niet meer inzetten voor interventies, terwijl zij net heel goed in staat zijn om de situatie te ontmijnen. Ze halen de spanning eruit.»

HUMO Door hun fysieke présence?

DE LANDSHEER «Door te spreken. Als je minder sterk bent, gebruik je andere kwaliteiten. Ik ken vrouwelijke agenten die half zo groot zijn als ik, graatmager, maar die nooit problemen hebben. Vrouwen worden ook minder snel aangevallen dan mannen. Bovendien geloof ik in het ‘testosteronmoment’ na de tussenkomst van een vrouwelijke agent. Dan zetten haar mannelijke collega’s een stapje naar voren: ‘Oké, nu gaan we ervoor.’»

HUMO Het moment van de hard cops.

DE LANDSHEER «Op een bepaald moment is de tijd van spreken voorbij. Dan moet je er gewoon tegenaan gaan. Maar een uurtje na de arrestatie, op het commissariaat, moet je wel weer contact maken. Ik kon dat. Ik gaf een hand aan de gast met wie ik net nog op de grond had liggen vechten. Een arrestant is geen vijand.»

HUMO Blijft het niet hangen als u klappen hebt gekregen?

DE LANDSHEER «Ik heb nooit klappen gekregen.»

HUMO Iedereen krijgt klappen, toch?

DE LANDSHEER «Nee.»

HUMO Waarom u niet?

DE LANDSHEER «Door te spreken, denk ik. Door de manier waarop ik met mijn ploeg tussenbeide kwam. Intussen is de agressie wel vergroot, moet ik toegeven.»

HUMO Is dat een subtiel verwijt aan het adres van de agenten die in Sint-Gillis zijn belaagd?

DE LANDSHEER «Nee, die hebben het best mogelijke gedaan: ze zijn vertrokken zonder in te gaan op de provocaties.»

HUMO Was de jonge Jurgen De Landsheer in de politiewagen blijven zitten?

DE LANDSHEER «Het toeval wil dat ik drie jaar lang wijkcommissaris ben geweest in Sint-Gillis. Ik heb er ook rellen meegemaakt, maar ik had de buurtbewoners wel aan mijn kant. En nogmaals: de agressie tegenover de politie was toen niet zo groot als nu. De drugshandel was minder winstgevend.»

HUMO Heeft agressie tegen de politie te maken met drugs, of met racisme?

DE LANDSHEER «Het heeft niks met racisme te maken. Vroeger was er wel meer racistisch woordgebruik. Zelfs allochtone collega’s gebruikten woorden die nu – terecht – niet meer worden getolereerd. De standaardterm voor crapuul was bougnoul (beledigende term voor een persoon van Noord-Afrikaanse afkomst, red.).»

HUMO Toen u in 2020 korpschef werd in Brussel-Zuid, had de politiezone net een dramatische doorlichting achter de rug. Er waren ook twee zware gevallen van racisme geweest: de baas van de hondenbrigade, Geert V., speelde nazideuntjes op kantoor.

DE LANDSHEER «Hij is intussen witgewassen. De beschuldigingen klopten niet.»

HUMO Dat heb ik nergens gelezen.

DE LANDSHEER «Dat is het probleem: beschuldigingen krijgen veel aandacht, over eerherstel hoor je niemand. Het is begonnen met een filmpje van twee agentes die tijdens hun patrouille racistische opmerkingen maakten. Hun chef (Geert V., red.) kreeg het filmpje te zien en maakte een proces-verbaal op. De agentes dienden daarop samen met een andere collega een klacht in: de chef was zogezegd een antisemiet die naar nazimuziek luisterde. Maar die beschuldigingen waren van begin tot eind verzonnen, en de raadkamer heeft hem buiten vervolging gesteld.»

HUMO Waar is Geert V. nu?

DE LANDSHEER «Na zijn schorsing is hij met pensioen gegaan. Ze hebben hem kapotgemaakt.»

HUMO Dan is er ook nog Adil Charrot, de 19-jarige jongen die in 2020 het leven liet nadat hij op zijn scooter werd achtervolgd door de politie.

DE LANDSHEER «Ik ben pas twee maanden later in dienst gekomen. Maar het was geen achtervolging: Adil is gevlucht voor een controle. Hij is, zonder helm, met hoge snelheid tegen een politiewagen gereden. Het was een spijtig ongeval, dat zal het gerechtelijk onderzoek wel uitwijzen.»

HUMO Volgens een vrouwelijke collega heeft de agent die de politiewagen bestuurde achteraf gezegd: ‘Ik heb er eentje opgeruimd.’

DE LANDSHEER «Ze heeft ook gezegd dat hij een racist en een seksist is.»

HUMO Is dat ook weer een interne afrekening?

DE LANDSHEER «Daar kan ik niet veel over kwijt: die vrouw heeft ook een klacht ingediend tegen de leiding van het korps. De procedure loopt nog. Maar ik ben blij dat u die piste aanreikt.»

HUMO De feiten dateren van drie jaar geleden, maar er is nog steeds geen proces.

DE LANDSHEER «Wat kan ik zeggen? Het parket heeft al drie keer een buitenvervolgingstelling gevraagd voor de betrokken agenten.»

HUMO Maar heeft de chauffeur van de politiewagen gezegd dat hij er eentje had opgeruimd, of niet?

DE LANDSHEER «Ik kan alleen maar zeggen: in de politiezone Brussel-Zuid is er geen structureel racisme. We hebben duizend personeelsleden in dienst, en uiteraard zitten daar mensen bij met extreme ideeën: ecologische, communistische...»

HUMO Extreemrechtse?

DE LANDSHEER «Ik heb slechts een tweetal dossiers van collega’s met extreemrechtse sympathieën: allebei Franstaligen. Wellicht zijn de Vlamingen die bij de Brusselse politie werken niet extreemrechts.»

HUMO In de cel van de Brusselse politiezone Hoofdstad-Elsene zijn in korte tijd drie mensen overleden. Kunnen we dat nog toeval noemen?

DE LANDSHEER «Ik ken de details niet. Alleen komen sommigen in een cel terecht terwijl ze er helemaal niet thuishoren. Jonathan Jacob, bijvoorbeeld, zou naar een psychiatrische instelling moeten zijn overgebracht.»

HUMO De drie dodelijke slachtoffers in Elsene hoorden thuis in de psychiatrie?

DE LANDSHEER «Kijk, ik weet dat een aantal jaar geleden ook in Brussel-Zuid mensen zijn overleden in de cel. Dat waren geen psychiatrische patiënten. Je hebt er geen idee van welke impact het heeft als je voor het eerst in de cel belandt. Mensen die een stommiteit hebben begaan, slaan in paniek en denken dat hun leven voorbij is: ‘Hoe ga ik dit aan mijn vrouw uitleggen?’»

HUMO Normaal heb je in een cel niet de middelen om zelfmoord te plegen.

DE LANDSHEER «Je hebt mensen die hun T-shirt aan stukken scheuren en zich ophangen.

»(Zwijgt) Er worden zware discussies gevoerd over de onmenselijkheid van onze naaktfouilleringen. Denkt u dat het prettig is iemand in z’n blootje kniebuigingen te laten maken, om te controleren of er geen aansteker uit zijn aars komt? Of dat het prettig is om een vrouw haar beha te laten uitdoen? Geloof me: dat is het niet. Maar er is geen sterker materiaal om je mee op te hangen dan een beha.»

Brussel-Zuid Beeld Marc Baert

GEEN EGO

HUMO Terug naar 2020: waarom verhuist iemand willens en wetens van de politiezone Geraardsbergen-Lierde naar Brussel-Zuid?

DE LANDSHEER«Ik heb een fantastische tijd gehad in Geraardsbergen. Ik kreeg er alle kansen om een modern korps uit te bouwen. En dat is gelukt: het was af.»

HUMO U was er zelfs in geslaagd de Amerikaanse inlichtingendienst FBI naar Geraardsbergen te halen, om een opleiding te geven.

DE LANDSHEER «In 2012 heb ik een opleiding gevolgd bij de FBI National Academy Associates in Quantico, waar ik veel heb bijgeleerd op het vlak van netwerken en leiderschap. Als voorzitter van de Belgische associates heb ik ook een goede relatie met de FBI-attaché bij de Europese Unie. Op een bepaald moment vroeg hij: ‘Doen we eens iets samen?’»

HUMO Wat kan een lokaal Belgisch politiekorps leren van de FBI?

DE LANDSHEER «Ik zie het anders: wat kunnen we van elkaar leren? Wij zijn echt niet zo slecht, hoor. De FBI heeft veel geld ter beschikking, maar wij slagen erin efficiënt te zijn met beperkte middelen.»

HUMO Werkt u ook voor de FBI in bijberoep?

DE LANDSHEER «Nee (lacht).»

HUMO Inlichtingen, misschien?

DE LANDSHEER «Dat is niet de bedoeling. De FBI Academy organiseert wereldwijd opleidingen voor een netwerk van ongeveer 17.000 mensen: je kunt altijd van elkaar leren. Een simpel voorbeeld: hoe ga je om met tatoeages in het korps?»

HUMO Ja, hoe doet u dat?

DE LANDSHEER (stroopt de mouwen op) «Ik heb er geen (lacht). Het is geen eenvoudige kwestie, omdat ik neutraliteit nastreef in het korps. Wat mij betreft, horen tatoeages thuis in dezelfde categorie als de hoofddoek en andere levensbeschouwelijke symbolen: ik zie ze liever niet in de omgang met burgers.»

HUMO Heel wat agenten hebben tatoeages.

DE LANDSHEER «Dat is een maatschappelijk gegeven, ja. Ik heb collega’s met een doodskop op hun arm: het lijkt me niet eenvoudig om met zo’n tekening bij een familie aan te bellen om het overlijden van een dierbare te melden.»

HUMO Stelt u dan voor om tattoos te laten weglaseren?

DE LANDSHEER «In Geraardsbergen gold de regel: wear a sleeve. Geen polo’s of korte mouwen. Momenteel laten we dat een beetje los, want wat wil zo’n abstract Chinees teken zeggen? Met mijn achtergrond als jobstudent hoop ik altijd dat het geen bestelling is voor een afhaalmaaltijd (lacht).»

HUMO Mogen agentes op uw dienst een hoofddoek dragen?

DE LANDSHEER«Niet als ze in contact komen met het publiek. Achter de schermen zou ik er geen probleem mee hebben. Maar dat is in de praktijk moeilijk, omdat ik mijn medewerkers graag polyvalent inschakel: als ze het kantoor verlaten, zouden die vrouwen hun hoofddoek moeten afzetten.»

HUMO Hebt u daar discussies over?

DE LANDSHEER «Nee. Veel moslima’s zijn daar echt niet mee bezig. Ik weet dat sommigen ’m thuis dragen, maar dat is geen probleem. Iedereen doet thuis wat hij of zij wil.»

SANITAIRE KWESTIES

HUMO Hoeveel rijkswachter zit er nog in u?

DE LANDSHEER (blaast) «Het militaire aspect van de rijkswacht was niet mijn ding. Het zit wel nog in mijn karakter: ik heb nood aan duidelijkheid, een scherpe lijn, een visie.

»Je karakter wordt gevormd door de moeilijke momenten in je leven. Hoewel ik een afkeer heb van calimerogedrag, moet ik toegeven dat ik ook door die fase ben gegaan. Als kind heb ik het zwaar te verduren gehad: ik ben klein van gestalte en ik heb redelijk grote oren – gelukkig geen flaporen (lacht). Maar ik heb heel vaak opmerkingen gekregen. Daar moet je je na verloop van tijd overheen kunnen zetten. Dat lukt het best met humor, maar de mensen zijn heel zuur geworden. Ik beschouw het als een voorrecht dat ik in de Denderstreek ben opgegroeid: harde humor is ons handelsmerk. Ik vind het tof als er met me wordt gelachen. Dat is plagen, niet kwetsen.»

HUMO Hebt u het boek ‘Sale flic’ van Philippe Engels en Thomas Haulotte gelezen?

DE LANDSHEER «Nee, maar het ligt klaar voor de vakantie (lacht).»

HUMO De bottomline is dat het tegenwoordig even slecht gaat met de politie als tijdens de periode-Dutroux.

DE LANDSHEER «Er is iets mis met het engagement in onze arbeidscultuur. Dat merk je in de kantoren van bepaalde politiezones, maar ook in Brusselse winkels waar ze weigeren je in het Nederlands te bedienen. Ik heb geen ego: als ik in Brussel winkel, spreek ik Frans. Die taaiheid maakt me sterker.»

HUMO U bent een plantrekker.

DE LANDSHEER «Dat moeten we inderdaad weer leren: oplossingen zoeken. We focussen te veel op problemen. De minderheden hebben nog nooit zoveel rechten gehad, en wat is het grote probleem? Er zijn geen genderneutrale toiletten. (Zucht) Kies dan, hè. Ga bij de mannen óf bij de vrouwen.

»Laatst was ik in Gent. Er stond een ellenlange rij voor de mannentoiletten, dus dacht ik: oké, ik ga bij de vrouwen. ‘Hela, hela!’ riep een vrouw. ‘Dat is hier niet voor mannen.’ Ik zei: ‘Ik twijfel nog.’ (lacht) Maar als je bij de vrouwen naar het toilet gaat, moet je de boel wel proper achterlaten. Dat is belangrijker dan het tekeningetje op de deur.»

HUMO Bril omhoog?

DE LANDSHEER «Nee, gaan zitten. Probleem opgelost!»