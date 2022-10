Kamal Kharmach trakteert hele zaal tijdens zijn try-out: ‘Om de organisatoren te steunen’

Een graag geziene gast op televisie, in frituren en nu nóg meer in het comedycircuit: Kamal Kharmach. De comedian besloot om de organisatoren van een try-out te steunen door de hele zaal op een drankje te trakteren. ‘Voor organisatoren is het vaak moeilijk om uit te kosten te raken.’

Eind december brengt Kamal Kharmach voor de vierde keer een eindejaarsconference op Eén. Zodoende schuimt de comedian momenteel culturele centra overal te lande af met try-outs van de show, die ‘Mag ik even’ zal heten. Afgelopen weekend bracht hem dat naar gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis in het pittoreske Wijnegem, waar hij het 150-koppige publiek niet alleen op het lied ‘duur, duur, alles is duur’ trakteerde, maar vervolgens ook op een drankje.

‘Ik deed het om de organisatoren te steunen’, vertelt Kharmach aan HLN. ‘Voor try-outs liggen de ticketprijzen behoorlijk laag en in zulke kleine zaaltjes is het dan moeilijk om uit te kosten te raken. Daarom vroegen ze me een pauze in te lassen, zodat mensen iets konden consumeren. Maar ik zit in de laatste rechte lijn naar de première en wil de cadans in de voorstelling niet onderbreken. Daarom heb ik het publiek aan het einde getrakteerd, op voorwaarde dat ze nadien ook nog zelf een drankje zouden bestellen.’

Het is niet de eerste keer Kharmach zo’n stunt uithaalt, al blijft hij er zelf discreet over. ‘Ik denk dat mijn try-outtournee me al meer gekost heeft dan hij heeft opgebracht’, zegt hij. ‘Het nieuws is nu tot bij jullie geraakt, maar ik loop er eigenlijk liever niet mee te koop. Dat heeft mijn mama me altijd geleerd. Na ‘Andermans zaken’ weet ik ook maar al te goed hoeveel organisaties er bestaan die geen winst maken.’