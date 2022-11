‘Kanker hebben zonder angst voor de dood: ik kan het niet.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Humo’s grote spaargeldgids: ‘De beurs is een middel om het geld van ongeduldige mensen te verschuiven naar geduldige mensen’

Wat er nog in ons spaarvarken overblijft, wordt door de inflatie steeds minder waard. Humo schoof aan bij een kransje geldexperts en kwam thuis met een handzaam klavertjevijf, dat u in deze onzekere tijden toch een appeltje voor de dorst garandeert. ‘Mensen kunnen niet meer tegen schommelingen, ze willen dat het elk jaar feest is.’

Tom Van Dyck: ‘Ik heb het gehad met de ratrace. Ik word boswachter’

Tom Van Dyck is terug van eigenlijk nooit helemaal weggeweest. Hij doet in de nieuwe Streamz-serie ‘Geldwolven’ weer waar hij het allerbeste in is: hij wórdt fraude-expert Frank De Jong. ‘Ik heb altijd gedacht dat ik geen zak om mijn leeftijd zou geven, tot ik opeens zo’n brief van de overheid kreeg met de vraag om mijn kak op te sturen voor onderzoek.’

Bono: ‘‘Kijk naar mij: hier ben ik,’ zei mijn vrouw, ‘en als je genoeg moeite voor me doet, blijf ik’’

‘Ik trouwde veertig jaar geleden met mijn jeugdliefde en speel al sinds 1976 in een bandje met mijn schoolmakkers.’ En toch geen eenvoudige jongen gebleven! Het grote Bono­interview: ‘Op het podium lijk ik onfeilbaar, maar mijn leven is een zoektocht bezaaid met twijfels.’

Beeld Geert Van de Velde

Liesbeth Van Impe: ‘Door die kanker weet ik het zeker: je kunt een leven uitbouwen zonder lief en kinderen’

Nog drie klippen te ronden vooraleer Het Nieuwsblad-hoofdredactrice Liesbeth Van Impe zich tot Allerslimste Mens ter Wereld mag kronen. Na de eerste opname kreeg Van Impe te horen dat haar borstkanker opnieuw de kop had opgestoken. In de weken tussen haar uitschakeling en de finale ging ze onder het mes. ‘Ik weet niet of je kanker kunt hebben zonder angst voor de dood, maar ík kan het alvast niet.’

Benjamin Van Bunderen Robberechts: ‘Ik ben geen held: ik ben in het water gesprongen, maar ik heb Rosa niet kunnen redden’

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh doen wereldleiders een zoveelste poging om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Benjamin Van Bunderen Robberechts, de jongste deelnemer van de Belgische delegatie, gaat op de COP27 op zoek naar gerechtigheid voor zijn vriendin Rosa, die door het water werd meegesleurd tijdens de watersnood in de Ardennen vorig jaar. ‘Een hoge energierekening is erg, maar er is niks erger dan je leven verliezen.’

Vlaams Belang en Poetin (2): ‘Ik heb alle rechtse partijen een bocht naar Rusland laten maken’

‘Wellicht ben ik naïef geweest.’ Filip Dewinter wordt niet graag herinnerd aan zijn nauwe banden met het Rusland van Poetin. De voorbereiding van een wapendeal gereconstrueerd.

Beeld Guy Kokken

Humo-duo Tom Borremans en Johan Sebstiaan Stuer: – ‘Moeilijk is het allemaal niet’ – ‘Typische uitspraak van een genie’

‘Ik ben nu 44, en ik denk nog altijd dat ik vóór mijn 30ste ga sterven.’ Het Humo­duo Johan Sebastiaan Stuer en Tom Borremans zet een reuzenstap richting ideale wereld: Johan Stuer: ‘Ik kan me voorstellen dat het gevaar om de hoek loert dat je cynisch wordt.’ Tom Borremans: ‘Zeker als je van nature iemand bent die zich de dingen erg aantrekt, zoals ik.’

25 jaar Canvas: ‘Cultuur en cannabis: dat heeft goed gewerkt’

Om de 25ste verjaardag van Canvas in de verf te zetten, zijn ze bij Woestijnvis – en met ‘ze’ bedoelen we Thomas Huyghe – op het idee gekomen om een quiz over een kwarteeuw Canvas op poten te zetten. Canvas-pilaar Phara de Aguirre presenteert, Thomas Huyghe is haar bevallige assistente.

Wouter Vrancken: ‘Mijn schoonouders supporteren voor Sint-Truiden, bij bezoekjes moet ik nu in de auto blijven zitten’

Racing Genk handelt in juichend voetbal, hamstert punten, en is minstens tot eind december de competitieleider. Mogelijk heeft dat iets te maken met Wouter Vrancken. De trainer van de Limburgers – eerder joeg hij bij KV Mechelen vier jaar lang de temperatuur de hoogte in – is een magneetstrip voor succes. ‘Of je nu de Beker van België wint of kampioen speelt in vierde provinciale: de euforie is even groot.’

Beeld Saskia Vanderstichele

Daan: ‘Helemaal nuchter optreden: het is soms heel onwennig’

Wat heeft Daan, die nu vier maanden geen lik alcohol heeft aangeraakt en terug is met plaat ‘The Ride’, nog op te biechten? De vraag stellen is ze beantwoorden: híérrr met die 7 Hoofdzonden! ‘Als straatarme student had ik een regel: ik moest in de supermarkt altijd voor evenveel geld stelen als ik had gekocht.’

Nationale Loterij-topman Jannie Haek: ‘Ik ben een Vlaamse socialist, dus ik ben wellicht liberaler dan Georges-Louis Bouchez’

Het is niets minder dan een verborgen epidemie: het aantal gokverslaafden in ons land neemt jaar na jaar toe. Daarom trotseerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) afgelopen voorjaar de lobby van de gokkantoren met een ingrijpend wetsvoorstel: een verbod op gokreclame. Alleen de Nationale Loterij mag dan nog reclame maken. Zo krijgt CEO Jannie Haek zijn zin: ‘Een gokverslaving begint met sportweddenschappen en online casinospelletjes, níét met de Lotto.

Suleika Dawson, minnares van schrijver John le Carré: ‘John was een fantastische minnaar, maar onze relatie was een #MeToo-schandaal avant la lettre’

In zinderende spionagethrillers verstrikte John le Carré (1931-2020) zijn lezers in een web van macht, geweld en intriges. Begin jaren 80 liet ook de piepjonge Suleika Dawson zich vangen door de wereldberoemde auteur. Twee jaar na zijn dood doet ze in ‘The Secret Heart’ een boekje open over haar turbulente affaire met de schrijvende schuinsmarcheerder. Cherchez La Maîtresse.