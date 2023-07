Karel en Jean-Jacques De Gucht: – ‘Ik heb te weinig tijd gemaakt voor mijn zonen, maar zonder blijvende schade’– ‘Mijn psycholoog denkt daar anders over’

In de zithoek van zijn kantoor wijst de voormalige Open VLD-voorzitter, minister van Buitenlandse Zaken en Europees commissaris Karel De Gucht (69) ons de tweepersoonszetel toe. Zelf neemt hij plaats in een fauteuil op respectabele afstand van zijn zoon Jean-Jacques (39), schepen in Aalst en Vlaams Parlementslid voor Open VLD. Als ware liberalen zijn vader en zoon kennelijk op hun persoonlijke vrijheid gesteld, maar voor het overige spreken ze uit één mond. ‘Wij vormen géén dynastie.’

Het leven zoals het is: politiek. Wanneer het enige moment aanbreekt waarop we vader en zoon De Gucht samen kunnen interviewen, worden ze weggeroepen voor een inderhaast belegde partijvergadering naar aanleiding van het ontslag van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Het gesprek wordt verplaatst naar de ochtend waarop Karel De Gucht met vakantie vertrekt: de laatste documenten worden afgedrukt, een aannemer krijgt lastminute-instructies voor de werkzaamheden in de badkamer en in de verte klinken de Italiaanse krekels steeds luider. De deal is dat we twee uur krijgen en geen seconde meer, al blijkt op die strakke timing uiteindelijk enige speling te zitten. Tot het moment dat vader De Gucht het bovenste knoopje van zijn hemd onverbiddelijk losmaakt en hij officieel met vakantie is.

HUMO Hoe was het om op te groeien onder de vleugels van een politiek beest, zoals uw vader zichzelf ooit heeft genoemd?

JEAN-JACQUES DE GUCHT «Ik heb nooit iets anders gekend, dus kan ik moeilijk vergelijken. Maar de schaarse foto’s waarop we samen aan het voetballen zijn, werden hoogstwaarschijnlijk genomen voor één of andere verkiezingscampagne (lacht). Voor zover ik me herinner, heeft papa nooit met ons gevoetbald.»

KAREL DE GUCHT «Omdat ik geen goede voetballer ben.»

JEAN-JACQUES «Je balgevoel is nogal beperkt, dat klopt (lacht). Nee, we hebben een heel toffe jeugd gehad. Ik ben in dit huis opgegroeid. Mijn ouders zijn vlak na mijn geboorte in Berlare komen wonen. Maar eigenlijk ben ik geboren in...»

KAREL «München!»

HUMO Waar meneer en mevrouw De Gucht, als ik het goed heb, een congres bijwoonden. Uw ouders werkten zo hard dat ze zelfs niet thuisbleven voor uw geboorte?

KAREL «O, maar da’s niet juist, wat u daar zegt.»

JEAN-JACQUES (fijntjes) «Er valt iets voor te zeggen dat je beter niet op een vliegtuig stapt als je een maand later moet bevallen.»

KAREL «Dat was de schuld van mijn vrouw Mireille (Schreurs, voormalige politierechter, red.). Ik had haar ook gezegd dat het gekkenwerk was, maar ze wilde absoluut mee. Niet veel later stonden we op een kerstmarkt, en plots begonnen de weeën. Om vier uur ’s nachts was Jean-Jacques er.»

JEAN-JACQUES «Tijdens een bijeenkomst van de Europese liberalen. Dirk Sterckx (Open VLD-politicus, red.) was één van de eersten die mij heeft gezien, samen met Guy Verhofstadt, die nu mijn schoonvader is.»

(GEEN) IJSKONIJN

HUMO Meneer De Gucht, u werkte doorgaans van zes uur ’s ochtends tot één uur ’s nachts. Hebt u uw kinderen af en toe gezien?

KAREL «Toch wel, hoor. Maar een politicus die zijn job naar behoren wil uitvoeren, is dag en nacht in de weer. Gelukkig komt mijn vrouw zelf uit een liberaal nest en heeft ze mijn carrière altijd gesteund. Je kunt niet aan politiek doen als je thuis keer op keer moet uitleggen waarom je ergens heen moet.

»Jean-Jacques en ik behoren tot verschillende generaties. Zijn leven is even druk als het mijne indertijd, maar hij maakt veel meer ruimte voor zijn kinderen. Het gevolg is dat hij nooit een minuut vrij heeft. Neem nu dit interview: we hebben het op het laatste moment kunnen verplaatsen naar deze ochtend, maar dat betekent wel dat Jean-Jacques al sinds zes uur aan de slag is om alles rond te krijgen. Het is een echte heksenketel.

»Heb ik te weinig tijd gemaakt voor mijn zonen? Dat zou kunnen kloppen, ja. Maar ondanks de fouten die ik heb begaan, denk ik niet dat ze blijvende schade hebben opgelopen.»

JEAN-JACQUES «Mijn psycholoog denkt daar nochtans anders over (lacht).

»Soms kan het inderdaad best hectisch worden. Maar toch heb ik heel bewust voor kinderen gekozen, omdat ik mooie herinneringen met hen wil opbouwen. Mijn ex-vrouw en ik hebben co-ouderschap: de kinderen zijn om de andere week bij mij. Ik plan mijn avondlijke verplichtingen zoveel mogelijk tijdens de kinderloze week, zodat ik als ze bij mij zijn tussen vijf en half acht ’s avonds tijd met hen kan doorbrengen. Helaas is dat soms bijzonder moeilijk.

»Nu, zo dramatisch is dat ook niet. Vanaf een zekere leeftijd is niet de fysieke aanwezigheid van de ouders het belangrijkst, maar het gevoel dat je met álles bij je ouders terechtkunt. Ik had vroeger vrienden bij wie het eten altijd netjes om zeven uur op tafel stond, wat toen in mijn oren erg exotisch klonk, maar ik weet niet of ze ook veel met hun ouders praatten. Dat heb ik thuis nooit gemist: we hebben altijd heel veel gepraat.»

HUMO U zei ooit dat uw zoon u altijd mocht bellen, zelfs wanneer u in gesprek was met de premier.

KAREL «Jean-Jacques is mijn zoon. Zo heb ik er maar twee gemaakt.»

JEAN-JACQUES «Daar ga ik toch van uit (lacht).»

KAREL «Ik ook (grinnikt). Ik bedoel: kinderen zijn iets unieks. Samen met je partner zijn zij degenen die het dichtst bij jou staan.»

HUMO Vanaf een bepaalde leeftijd, tenminste. Ik heb gelezen dat u uw kinderen pas echt interessant begon te vinden zodra ze in staat waren een debat te voeren aan de ontbijttafel.

JEAN-JACQUES «Ik heb dat indertijd ook gelezen. Niet bepaald een warme uitspraak, hè? Maar goed, zo is mijn vader. Hij bedoelt het niet slecht.»

KAREL «Er zit een vorm van eerlijkheid in, nee? Ik vermoed dat veel mannen er zo over denken. Een baby is heel klein en fragiel: als je zoiets in je handen krijgt, ben je al blij als je het niet laat vallen.

»Ik stel vast dat ik veel meer van mijn kleinkinderen geniet dan ik ooit van mijn kinderen heb genoten, omdat ik nu in een totaal andere fase van mijn leven zit. Vader of grootvader zijn: het is niet hetzelfde.»

HUMO Vroeger werd u weleens een ijskonijn genoemd.

KAREL «Nu niet meer, hoor. Je hebt in zéér oude tijdschriften zitten bladeren.»

HUMO Ook uw zoon heeft ooit in een interview gezegd dat hij u een nogal stuurse persoonlijkheid vond.

JEAN-JACQUES «Mijn vader is iemand die je moet leren lezen. Ik ken politici die op het eerste gezicht de joviaalste mensen ter wereld zijn, maar zij hebben nog geen kwart van de bevlogenheid die mijn vader altijd aan de dag heeft gelegd.

»Wat mijn vader en ik met elkaar gemeen hebben, is dat we niet echt sociale dieren zijn: we voelen ons niet comfortabel in grote menigtes. Wanneer we campagne voeren, moet ik altijd een zekere schroom overwinnen.»

KAREL «Hoe noem je dat ook weer, iemand die zich in de massa stort en met iedereen begint te praten?»

JEAN-JACQUES «Een Herman De Croo (lacht). Nee, in alle ernst: Herman kan dat als geen ander. Zelfs na zeventien jaar in de politiek blijf ik het moeilijk vinden om iedereen die ik tegenkom een hand of een kus te geven.»

KAREL «Wij zijn geen massamensen, maar je kunt ons niet verwijten dat we niet sociaal voelend zijn.»

JEAN-JACQUES «Nee, integendeel. We vinden het belangrijk dat de mensen centraal staan in de samenleving en dat ze zelf hun keuzes kunnen maken. Als je er goed over nadenkt, is dat net héél sociaal.»

Karel De Gucht: ‘Ik geniet van Jean-Jacques’ tussenkomsten in het partijbureau. Hij heeft overtuigingskracht en hij durft zijn mening rechtuit te zeggen.’ Beeld Johan Jacobs

PURE QUATSCH

HUMO Hoe wordt een kind politicus? Door het nieuwsgierig te maken naar de wereld? Door het een bepaald engagement bij te brengen, of een geloof in de maakbaarheid van de samenleving?

KAREL «Bij ons is de basis vooral gelegd door veel te praten, denk ik.»

JEAN-JACQUES «Mama praat evenveel over politiek als papa. Mijn broer Frédéric en ik hebben nooit iets anders gekend dan lange discussies aan de eettafel. Het ging vaak over maatschappelijke thema’s, maar we konden net zo goed in alle openheid over seks praten.»

KAREL «Ik denk dat ik wel wat invloed heb gehad op het gedachtegoed van de jonge Jean-Jacques. Maar ik heb hem nooit geïndoctrineerd, hoe graag ik ook mensen overtuig van mijn ideeën. Dat is trouwens ook de taak van een politicus, vind ik.

»De voorbije jaren heeft Jean-Jacques mij trouwens meer beïnvloed dan ik hem. Dat is ook maar logisch, hij maakt deel uit van de nieuwe generatie. Ik geniet van zijn tussenkomsten in het partijbestuur: Jean-Jacques durft rechtuit zijn mening te zeggen, op een frisse en duidelijke manier. Dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen, zeker niet in de politiek.»

HUMO U bent fan van Jean-Jacques De Gucht, de politicus?

KAREL «Ja, ik zou voor hem stemmen (lacht).»

HUMO In de politiek – en ook in Open VLD – zijn behoorlijk wat vader-zoontandems actief. Hoe komt dat, denkt u?

JEAN-JACQUES «Waarom is Axel Merckx ooit op een fiets gekropen? Omdat hij is opgegroeid in een omgeving waar voortdurend werd gefietst. Ik zit al bijna twintig jaar in de politiek, maar ik blijf elke keer opnieuw hetzelfde riedeltje horen: ‘Jean-Jacques De Gucht, Alexander De Croo en Mathias De Clercq zijn fils à papa!’ Toegegeven, een bekende achternaam hebben is een voordeel als je voor het eerst meedoet aan de verkiezingen. Maar daarna moet je het toch vooral zélf zien te rooien.»

KAREL «Als kind van een bekende ouder begint je politieke carrière met een zekere voorsprong. Daarna wordt het net moeilijker dan voor anderen, omdat je veel meer te maken krijgt met nijd en afgunst.»

JEAN-JACQUES «Ik vind het toch vooral een voordeel, hoor, een vader hebben in de politiek. Het geeft je een zekere ervaring mee, waarop je verder kunt bouwen.»

HUMO Egbert Lachaert heeft in het verleden vaak kritiek geuit op de dynastieën in de politiek. En toen duidelijk werd dat er geen voorzittersverkiezingen zouden worden georganiseerd na zijn ontslag, reageerde de Brusselse Open VLD-politica Els Ampe: ‘Wat nu? Opnieuw een zoon of vader van?’

KAREL «Jean-Jacques en ik zitten samen in het partijbestuur van Open VLD omdat de leden ons verkozen hebben. Dat is toch democratisch? Al dat gedoe over baronieën en dynastieën is pure quatsch. Egbert Lachaert stamt nota bene zelf af uit een politieke familie! Zijn vader Patrick was een parlementslid, en zijn grootvader Elie Van Bogaert was in een ver verleden zelfs minister voor de BSP (Belgische Socialistische Partij, red.). Is dát dan geen dynastie? (lacht)

»Weet je wat het is? Als de partij niet goed draait, gaat men krampachtig op zoek naar randzaken die de aandacht kunnen afleiden van het échte probleem.»

JEAN-JACQUES «Als je een zondebok zoekt, is het erg handig om te zeggen dat sommigen op basis van hun naam worden voorgetrokken. Maar iemand als Gwendolyn Rutten is kabinetschef geweest en heeft acht jaar aan het roer van de partij gestaan, terwijl haar ouders zich bij mijn weten nooit met de politiek hebben ingelaten. Het is dus onzin om te beweren dat je zónder bekende achternaam minder kansen krijgt. Met dat soort eindeloze discussies komen we geen stap verder.

»Ik heb gaandeweg geleerd om me enkel druk te maken over zaken die ik zelf in de hand heb. Ik doe mijn uiterste best om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en om de mensen te overtuigen van mijn ideeën, maar dat betekent niet dat ik me tot in de eeuwigheid moet blijven verantwoorden voor mijn carrière. Ik ben nu eenmaal ontstaan uit een spermacel van Karel De Gucht: daar kan ik zelf toch niets aan doen?»

SCHOTELVODDEN

HUMO Het rommelt niet enkel bij Open VLD: de hele politieke klasse heeft zich de voorbije jaren niet van haar fraaiste kant getoond. Onlangs rolden zelfs twee ministers net niet vechtend over de straatstenen.

JEAN-JACQUES «Ik vind het jammer dat het incident tussen Frank Vandenbroucke (Vooruit) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zoveel ruchtbaarheid heeft gekregen. Heel wat politici willen likes scoren door sensationeel nieuws naar buiten te brengen, maar daarmee plaatsen ze zichzelf en hun collega’s in een slecht daglicht.

»De sociale media zijn geen goede zaak voor de politiek. Als je ziet hoeveel haat er onophoudelijk wordt gespuid... Ik heb onlangs in Aalst (waar De Gucht onder meer schepen van Mobiliteit is, red.) een plan voor veiliger schoolverkeer ingevoerd. De verwijten die ik naar mijn kop krijg! ‘Daar moet je als politicus maar tegen kunnen,’ zeggen ze dan. Het erge is: ik bén het ondertussen gewend om uitgescholden te worden. Maar als je het doet in het bijzijn van mijn kinderen, word ik kregelig.»

KAREL «Die sociale media zijn helemaal niet zo sociaal als hun naam laat uitschijnen. Ik zou ze eerder gluiperig noemen. Vuiligheid verspreiden vanachter een scherm: wat is daar sociaal aan?»

JEAN-JACQUES «Tegenwoordig beschouwen veel mensen de politici als profiteurs die misbruik maken van de samenleving. Sommigen werken dat beeld natuurlijk zelf in de hand, maar ik denk dat de meesten nog steeds in de politiek stappen omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze de maatschappij beter kunnen maken.»

KAREL «Wat een politicus vandaag allemaal over zich heen krijgt, dat kun je niet normaal meer noemen. Het lijkt wel alsof iedereen om het even wat mag zeggen. De politici zijn de schotelvodden van de maatschappij geworden. Dat is niet alleen op persoonlijk vlak erg onaangenaam, het is ook een symptoom van een zieke maatschappij.

»Ik moet bekennen dat ik gaandeweg een dubbel gevoel heb ontwikkeld over Jean-Jacques’ politieke carrière. In het begin vind je het natuurlijk schitterend dat je zoon aan politiek wil doen. Maar het is zo’n ondankbare en moeilijke stiel geworden... Het alomtegenwoordige populisme en poujadisme (denkstroming die de schuld voor alles wat fout loopt bij de elite legt, red.) doet me op veel vlakken denken aan de jaren 30. Soms vraag ik me af of Jean-Jacques niet gelukkiger was geweest in een ander beroep. Als ik zie dat één van de dierbaarste personen in mijn leven in die mallemolen meedraait, denk ik weleens: wat heb ik mijn kind aangedaan?»

HUMO Is dat gebrek aan respect te wijten aan de populistische neigingen van veel politici? De huidige generatie praat de kiezer veel vaker naar de mond. U durfde indertijd tegen de stroom in te roeien: ‘De kiezer heeft niet altijd gelijk,’ zei u ooit.

KAREL «Dat klopt toch? Als de kiezer altijd gelijk heeft, had Hitler het ook bij het rechte eind, want hij had op een gegeven moment de steun van een democratische meerderheid.»

JEAN-JACQUES «Momenteel stemt een kwart van de kiezers voor het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang, red.): dat is een fascistische, racistische partij. Als je hun stemmenaantal combineert met dat van de nationalistische N-VA, zit je aan bijna 50 procent van de bevolking. Je gaat me niet vertellen dat die allemaal gelijk hebben.»

HUMO Het is wel de politieke realiteit.

JEAN-JACQUES «Ja, maar een beetje politicus moet daartegen in durven te gaan. We moeten de mensen duidelijk maken dat wat die partijen beweren niet juist is. De verkleuring van de maatschappij is géén bedreiging voor onze manier van leven. Ze brengt wel uitdagingen met zich mee, dat besef ik heel goed. Maar uitdagingen zijn er om aan te pakken.»

KAREL «Populisme is gevaarlijk. Je kunt niet anders dan rekening te houden met het oordeel van de kiezer, maar zeggen dat de meerderheid altijd gelijk heeft, leidt algauw tot een soort steekvlampolitiek. Dan krijg je toestanden zoals bij de N-VA, waar op het partijcongres werd gezegd dat het volk het gerechtelijke apparaat moet kunnen opzijzetten.

»Het probleem is dat tal van politici zich om populistische redenen tegen het establishment keren waarvan ze zelf deel uitmaken. Ik denk aan Vlaams Belang, maar ook aan de N-VA. Door het succes van die partijen denken de anderen dat ze ook in die richting moeten opschuiven, maar op die manier wordt het populisme alleen maar versterkt.»

HUMO De kiezers stemmen steeds vaker voor extreme partijen, zowel aan de linker- als aan de rechterzijde.

KAREL «Ik weet niet of de kiezers extremer zijn geworden. Ik denk dat veel mensen simpelweg malcontent zijn. Ze worden aan hun lot overgelaten, ze zijn radeloos omdat ze niet weten welke kant ze op moeten. Dan is de vraag: hoe verander je dat? Hoe beweeg je hen in de richting van het maatschappijmodel dat je voorstaat? Dát is de uitdaging van de politiek, en die wordt op dit moment op geen enkele manier aangegaan.»

JEAN-JACQUES «Zowel extreemlinks als extreemrechts heeft het vaak over het onderscheid tussen de elite en het volk. Maar dé elite bestaat niet. Het is een constructie, net als hét volk. Nochtans gebruiken de PVDA, de N-VA en het Vlaams Blok die termen voortdurend in hun communicatie. Alsof er een eeuwige tweestrijd woedt.

»Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer men aan de scheiding der machten wil beginnen te morrelen. Zoals het idee van de socioloog Mark Elchardus, dat is overgenomen door de N-VA: als een meerderheid in het parlement zich niet kan vinden in een gerechtelijke uitspraak, moet ze die kunnen herroepen. Zo zet je de deur open voor maatregelen die zijn gebaseerd op de emoties van een grote menigte. Toen Marc Dutroux werd berecht, hoorde je ook stemmen opgaan om de doodstraf opnieuw in te voeren. Als je dan geen systeem hebt dat duidelijke grenzen trekt, gaat de maatschappij kapot. Maar je merkt hoe de populistische partijen – en daar hoort de N-VA wat mij betreft ook bij – dat systeem steeds sterker in twijfel trekken.»

‘Het riedeltje blijft maar duren: ‘Jean-Jacques is een fils à papa!’ Ik moet me er toch niet voor verantwoorden dat ik ben ontstaan uit een spermacel van mijn vader?’ Beeld Johan Jacobs

HUMO De politiek laat zich almaar vaker een mening influisteren door duurbetaalde adviesbureaus. Wat vinden jullie van die consultancycultuur?

KAREL «Ik begrijp dat veel journalisten de buik vol hebben van politici die als machines boodschappen spuien die rechtstreeks van het bureau van een consultant lijken te komen. Je wéét gewoon op voorhand wat ze zullen zeggen, er zit geen persoonlijke drive meer achter.

»De partijen dragen hun leden steeds vaker op wat ze precies moeten zeggen, maar dat is zelfdestructief. Ze willen de boel zo zorgvuldig framen dat er nooit meer iets verkeerds wordt gezegd. Het gevolg is dat de media en de kiezers vinden dat er níéts meer wordt gezegd (lacht).»

JEAN-JACQUES «Als politicus word je steeds meer de handpop van adviseurs die grote sommen geld vragen om te onderzoeken wat je moet zeggen. Neem nu de kwestie van schoolmaaltijden: iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat elk kind goed kan eten op school. Overal waar daarop wordt ingezet, zie je de positieve effecten. Maar dan zegt zo’n adviesbureau: ‘Mooi idee, maar onze kiezers liggen er niet wakker van. Of toch niet wakker genoeg om er veel moeite voor te doen.’»

BLAUWE CRISIS

HUMO Zoals u al aangaf, meneer De Gucht: het gaat niet goed met Open VLD. Hoe zwaar is de crisis?

KAREL «Zwaar genoeg om er wakker van te liggen. Eén van de grote moeilijkheden is de spreidstand tussen datgene waar de partij voor staat en wat er in de regering van haar wordt verwacht. Deze...»

JEAN-JACQUES (onderbreekt) «Het liberale verhaal slaat ook minder aan in de huidige samenleving.»

KAREL «Laat je me even uitspreken, Jean-Jacques? Deze regering telt zeven partijen. Als ze stappen vooruit wil zetten, moeten dus ook zéven partijen hun fiat geven. Een aantal ervan heb ik zelf meegemaakt in mijn actieve periode als politicus, maar de PS, om maar één voorbeeld te noemen, is in de loop der jaren fundamenteel veranderd. Laurette Onkelinx was geen makkelijke dame, maar op een bepaald moment kon je wel een deal met haar sluiten. Elio Di Rupo had een speciale persoonlijkheid, maar er viel echt wel met hem samen te werken. Paul Magnette, daarentegen, is een totaal ander soort politicus. Een briljante geest, maar hij is zeer populistisch. Hij zal kwaad zijn dat ik het zeg, maar...»

HUMO Hij wil vooral zijn eigen partij in de markt zetten?

JEAN-JACQUES «Nee, hij probeert te voelen wat er bij de mensen leeft, om daar dan op populistische wijze garen bij te spinnen. Hij voelt natuurlijk de hete adem van de PTB in zijn nek (de Waalse vleugel van de PVDA, red.).»

KAREL (knikt) «Het is bijzonder moeilijk geworden om met de PS te regeren. Dat zal een groot probleem worden na de volgende verkiezingen – welke regering er ook wordt gevormd.

»Maar ik keer even terug naar je vraag over Open VLD: in een monstercoalitie als Vivaldi word je als kleine partij gedwongen beslissingen te nemen die niet uitgesproken liberaal zijn, terwijl de partij zelf zich natuurlijk wél zeer liberaal profileert. Die spreidstand vijf jaar lang volhouden is enorm moeilijk. Momenteel worstelt onze partij daarmee, maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat we er weer bovenop komen.»

HUMO Het ontslag van Egbert Lachaert brengt uw partij in moeilijkheden, maar het kan ook een frisse start betekenen.

JEAN-JACQUES «Hoe zal ik het zeggen? Als de peilingen slecht zijn en je moeite hebt om je verhaal aan de buitenwereld te vertellen, is het goed dat je je afvraagt of je wel de juiste man voor de job bent. Daar heb ik respect voor. Maar of je dat ontslag moet aankondigen in een WhatsApp-berichtje, zonder dat er een plan klaarligt voor wat er ná jou moet gebeuren: daar heb ik mijn twijfels bij, en dat is heel zacht uitgedrukt. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen het eens raakt over de kern van de zaak: dat we naar de verkiezingen moeten trekken met één gemeenschappelijk doel.»

HUMO Zal het lukken om de rangen te sluiten?

JEAN-JACQUES «Het zal niet eenvoudig zijn, maar ik denk wel dat de sense of urgency er is.»

KAREL «Ik ben zelf voorzitter geweest van onze partij toen we de premier leverden (tussen 1999 en 2004, ten tijde van de regeringen-Verhofstadt, red.): als het gaat over de situatie waarin Egbert Lachaert zich bevond, ben ik dus een ervaringsdeskundige. Ik heb indertijd eigenhandig campagnes opgezet die Guy Verhofstadt profileerden als de leidende figuur van de partij, goed wetende dat ik als voorzitter enigszins in de schaduw zou belanden. Verhofstadt en ik hebben daar inhoudelijke discussies over gehad, maar uiteindelijk is het twee keer perfect gelukt. Het idee dat de premier naar voren treedt als de leider van een campagne, is dus helemaal niet zo nieuw. Vorig jaar in september was Lachaert trouwens nog een voorstander van die aanpak, maar in de praktijk lag het blijkbaar toch moeilijk. Een jaar voor de verkiezingen vertrekken als voorzitter: dat doe je niet, vind ik.

»Maar goed, dat is mijn hoogstpersoonlijke mening. En nu is het tijd voor vakantie.»