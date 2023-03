Kat Kerkhofs helpt de boel om zeep: ‘Dries was wel érg vroeg thuis van het WK, niet?’

Na tweeënhalf seizoen van ‘The Masked Singer’ menen we met enige zekerheid te mogen stellen dat de deelnemers zo’n loodzwaar pak enkel kunnen verdragen in licht benevelde toestand. Die theorie leek bevestigd te worden toen tijdens de vijfde aflevering vlotjes twee meter Stella Artois werd geserveerd, maar het bier in kwestie bleek slechts een hint naar de ware identiteit van Soaperstar: het Leuvense exportproduct Kat Kerkhofs (34).

KAT KERKHOFS «Vóór mijn optreden was ik op van de stress, dus had ik eigenlijk wel een pintje gelust. Als ik enkele jaren geleden had meegedaan, was ik er ongetwijfeld een pak steviger in gevlogen. Maar nu ik ouder en wijzer ben, leek bloednuchter optreden me een betere keuze. In zo’n onhandig pak loop je sowieso een groot risico om van het podium te tuimelen (lacht). »

HUMO Was het de eerste keer dat VTM je belde?

KERKHOFS «‘The Masked Singer’ heeft hetzelfde productieteam als ‘Dancing with the Stars’. Ze hebben me dus weleens eerder aan de mouw getrokken, ja. Ze blijven ook proberen om Dries (Mertens, red.) over de streep te trekken, maar dit is écht niets voor hem.»

HUMO Hadden jullie geen zin om de Robots van dit seizoen te worden?

KERKHOFS «Hij geloofde me zelfs niet toen ik vertelde dat er een voetballer meedeed. Radja Nainggolan, gokte hij, maar hij viel haast van zijn stoel toen Timmy Simons uit dat pak tevoorschijn kwam (lacht). Hij kent Timmy als een ernstige, ingetogen professional.»

HUMO De theorie dat Dries in Champignon zit, is dus bij dezen ontkracht.

KERKHOFS «Ja. Tenzij ik jou nu compleet om de tuin aan het leiden ben, natuurlijk (lachje). De opnames vielen samen met het WK, maar de Duivels lagen er wel verdacht vroeg uit... Misschien hebben ze met opzet verloren, zodat Dries op tijd kon terugkeren voor de opnames? (lacht)

»‘The Masked Singer’ haalt trouwens even hoge kijkcijfers als het voetbal: twee miljoen, alsjeblieft! Waanzinnig, toch?»

HUMO Dit seizoen werd jouw naam niet één keer genoemd.

KERKHOFS «Vreemd, want de afgelopen seizoenen dachten de speurders dat ik in zowat élk pak zat. Maar dit jaar kwam mijn naam blijkbaar niet voor op de lijstjes met hoofdverdachten. Misschien heeft mijn contract bij SBS er iets mee te maken: ik ben exclusief aan die zender verbonden, waardoor het vrij onwaarschijnlijk was dat ik überhaupt mócht meedoen. Dat was trouwens een erg handig excuus om nieuwsgierige journalisten op afstand te houden (lacht).»

HUMO Na de obligate Ariana Grande werden je nummers steeds verrassender.

KERKHOFS «Dat was ook mijn bedoeling, ik wou tonen dat er nog een andere kant aan me is. Ik denk dat er veel mensen verrast waren toen ik vorige week ‘Not an addict’ van K’s Choice bracht. En als ik er niet uit lag waren ook nog ‘Valerie’ van Amy Winehouse en Blondies ‘Heart of Glass’ de revue gepasseerd.»

HUMO Naar verluidt is de sfeer achter de schermen van ‘The Masked Singer’ altijd opperbest. Was dat dit jaar ook zo?

KERKHOFS «Absoluut! Je had erbij moeten zijn op het laatste feestje. Ik kan je wel vertellen dat die twee meter Stella erg snel is gesneuveld.»

HUMO Waarom schudt de producer plots zo verwoed het hoofd?

KERKHOFS «Ik denk dat hij het de hoogste tijd vindt om af te ronden (lacht). Metertje Stella?»

HUMO Als het echt moet!