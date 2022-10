Katy Perry is lang niet de enige die seriemoordenaar Jeffrey Dahmer noemt in haar nummers: ‘Ik eet jongens op als Dahmer’

‘She’s a beast, I call her Karma. She eat your heart out like Jeffrey Dahmer.’ De referentie van Juicy J in Katty Perry’s nummer ‘Dark Horse’ zorgt voor ophef op het internet, er wordt zelfs opgeroepen om de zangeres te cancelen. Jeffrey Dahmer, ook bekend als ‘the Milwaukee cannibal’, drong sinds de gelijknamige Netflix-docu (★★½☆☆) opnieuw het wereldwijde geheugen in en dat hij vernoemd wordt in een Katy Perry-nummer schiet bij veel fans in het verkeerde keelgat. Maar Perry is lang niet de enige die in de seriemoordenaar een leuke referentie zag voor haar teksten, een overzicht!

KE$HA - CANNIBAL

Waar de lyrics van ‘Dark Horse’ nog enigszins ludiek kunnen worden opgevat, is dat bij een andere popprinses niet het geval. In ‘Cannibal’ laat Ke$ha weinig aan de verbeelding over.

‘Whenever you tell me I’m pretty

That’s when the hunger really hits me

Your little heart goes pitter-patter

I want your liver on a platter

Use your finger to stir my tea

And for dessert, I’ll suck your teeth

Be too sweet, and you’ll be a goner

I’ll pull a Jeffrey Dahmer

I eat boys up

Breakfast and lunch

Then when I’m thirsty, I drink their blood

Carnivore, animal, I am a cannibal

I eat boys up

You better run’

EMINEM - MUST BE THE GANJA

Wie niet kan ontbreken als het over lyrics op de rand gaat, is natuurlijk Eminem. De rapper baadt in controverse en vernoemt Dahmer in maar liefst vijf(!) nummers: ‘Brainless’, ‘Bagpipes from Baghdad’, ‘Alfred’s Theme’, ‘2.0 Boys’ en met voorsprong op één: ‘Must Be the Ganja’.

‘Faced with a dilemma: I can be Dalai Lama

And be calm or bring drama, a step beyond of Jeffrey Dahmer

Please don’t upset me, mama, you’re lookin’ sexy, mama’

NICKI MINAJ - TRANSFORMER

Van Nicki Minaj weten we dat ze alles seksueel kan maken, zelfs de referentie naar een van de gruwelijkste seriemoordenaars ooit.

‘Where my bad bitches? Fuck these niggas, give them trauma

Coulda fixed his life but now that nigga need Iyanla

All his friends tryna kill it, eat it J.A. Dahmer’

MAC MILLER - BREAK THE LAW

De goedlachse Malcolm McCormick had ook een lugubere kant zo blijkt, want ook hij trok de Dahmer-kaart om zichzelf in de rapwereld te positioneren.

‘I killed the game like Jeffrey Dahmer did the ‘80s

Speedin’ down the freeway gettin’ head in my Mercedes’

MISSY ELLIOT - PASS THAT DUTCH

De 90's R&B-ster combineert twee van ‘s werelds wreedste mensen, maar we zijn toch vooral onder de indruk van het koosnaampje om het rijmschema te doen kloppen.

‘I’m under attack like my name was Saddam

I am the bomb from New York to Milan

And I can write a song sicker than Jeffrey Dahm’

LIL’ KIM - BLACK FRIDAY

Ook voor Lil’ Kim was één veroordeelde misdadiger niet genoeg om haar punt te maken. In haar Nicki Minaj-diss combineert ze dan maar ineens drie seriemoordenaars.

‘Charles Manson, you don’t stand a chance with her

Jeffrey Dahmer and you lookin’ like lunch to me

‘Bout to kill all you bitches like Ted Bundy’

JUICE WRLD - BANDIT

Dat wijlen Juice WRLD een sinistere rapper was, wordt snel duidelijk bij een duik in zijn teksten (‘Telling you right now, all you’ll find is a lost soul, rich and blind’). Geen verrassing dus dat ook hij de seriemoordenaar noemt. Eerst op Kodack Blacks ‘MoshPit’ en later in verschillende freestyles en op zijn eigen ‘Bandit’.

‘Bad bitch from the woods, I think she a hunter

She a killer and an eater, she a Jeffrey Dahmer’

J. COLE - I’M ON IT

Sommige referenties kan je vergezocht noemen, andere zijn dan weer heerlijk simpel. Zoals deze van J. Cole.

‘Don’t fight the feeling mama

Not Jeffrey Dahmer but your body is a killer mama’

PHOEBE BRIDGERS - KILLER

Waarschijnlijk de verrassendste naam in dit lijstje: Phoebe Bridgers. In haar melancholisch nummer ‘Killer’ komt haar toxische en controlerende kant naar boven. En dan kan een referentie aan een seriemoordenaar natuurlijk niet ontbreken.

‘Sometimes I think I’m a killer

I scared you in your house

I even scared myself by talking

About Dahmer on your couch’