Kernbommen, dickpics en een comedian die uitgelachen werd: deze 10 artikels werden afgelopen week het meest gelezen

1. Topdokters op de afdeling eetstoornissen: ‘Pas als de pijn van de honger sterk genoeg was, mocht ik van mezelf iets eten. Vaak niet meer dan een halve meloen per dag’

Beeld Joris Casaer

‘Ik ben weer beginnen te eten om niet dood te gaan,’ vertelt Silke. ‘Kijk, de doodsringen rond mijn nagels zijn nu bijna uitgegroeid.’ Het broze meisje van 29 zegt het plompverloren. Het is ook gewoon haar realiteit: haar leven hing aan een zijden draadje toen ze werd binnengebracht op de afdeling eetstoornissen van professor Elske Vrieze. In de onvolprezen Play4-reeks ‘Topdokters’ spreekt Vrieze over de gevechten die ze jonge meisjes ziet leveren om niet ten onder te gaan: ‘Nog nooit is het gewicht van jongeren met eetstoornissen zo laag geweest.’

2. De 7 Hoofdzonden van Evelien Bosmans: ‘Ik weet één ding zeker: dat ik voor eeuwig en altijd verbonden zal zijn met Jonas’

Beeld Diego Franssens

Treurig nieuws uit Showbizzland: Evelien Bosmans en Jonas Van Geel zetten na acht jaar een punt achter hun relatie. ‘Met pijn in het hart, na acht jaar stopt onze reis’, delen ze beiden op Instagram. ‘We gaan elk onze eigen weg. Het ga ons goed.’ Vorige zomer sprak Humo met Evelien naar aanleiding van haar rol in ‘F*** You Very Very Much’: ‘Je moet een ander niet willen bezitten: bezitterigheid vind ik iets héél lelijks.’

3. De wereld volgens Karel De Gucht: ‘Poetin komt vroeg of laat ten val, maar dat zal eerst nog vele levens kosten’

Beeld HUMO

Karel De Gucht (68) armworstelde acht jaar geleden een dag lang met Vladimir Poetin over een wapenstilstand in Oost-Oekraïne en een verdrag dat de Russische president nog altijd pisnijdig maakt. Als voormalig Eurocommissaris en minister van Buitenlandse Zaken laat De Gucht zijn licht schijnen over de gruwelijke oorlog in Oekraïne, de slaagkansen van Poetin, de vluchtelingencrisis, het Belgische energiebeleid en onze turbulente toekomst: ‘We staan voor vijf moeilijke jaren.’

4. Terugblikken op ‘Andermans zaken’: Gaat het ondernemers écht beter af na de tussenkomst van Kamal Kharmach?

Beeld © VRT

Hoe vergaat het de zaken waar Kamal Kharmach zijn neus in steekt? Ook dit seizoen probeerde de parttime komiek, parttime docent Bedrijfseconomie acht ondernemingen te redden van de rode cijfers in ‘Andermans zaken’. ‘Ik heb eigenlijk nooit gedacht dat we hulp nodig hadden.’

5. Wat er gebeurt als Poetin toch een kernoorlog begint: dit zijn de drie scenario’s

Poetin Beeld HUMO

Voor het eerst in veertig jaar zoemt de mogelijkheid van een nucleair conflict tussen Oost en West weer rond. Wat gebeurt er als Vladimir Poetin een kleine kernbom inzet? Of als de Navo dat doet? Wat gebeurt er dan met het leven op aarde?

6. De Werchter-flop van Alex Agnew doet collega-comedians schaterlachen: ‘Jij kunt toch goed geluidjes? Doe eens het geluid van een lege wei’

Alex Agnew Beeld YouTube

Mag er in tijden van oorlog en inflatie nog goed nieuws zijn? Jawel: amper twee weken nadat Alex Agnew vol trots aankondigde dat hij als eerste comedian de wei van Werchter wilde platspelen, is het optreden al afgevoerd. Een tegenvallende ticketverkoop is de reden. Agnew dacht dat heuglijke nieuws zelf zonder veel gevolgen aan te kondigen in ‘Welcome to the AA’, maar podcastmaatje Andries Beckers nodigde heel wat collega’s uit opdat hij de studio niet zonder schaamrood op de wangen kon verlaten.‘Jij kunt toch goed geluidjes maken? Doe eens het geluid van een lege wei na’

7. Lotte Vanwezemael: ‘Ik herinner me mijn eerste dickpic nog goed: ‘Hey, heb je zin om op een dikke pik te rijden?’ schreef hij erbij’

Beeld Johan Jacobs Humo 2019

‘Blijkbaar waren de berichten en foto’s van 50 profielen niet genoeg,’ zegt Lotte Vanwezemael, beter bekend als ‘Seksuolotte’, op haar sociale mediakanalen nadat haar klacht tegen 50 mannen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag werd geseponeerd. Dat ongewenste fallusfoto’s zowat een constante zijn geworden in haar leven, vertelde ze in Humo:‘Ik krijg gemiddeld drie dickpics per maand, veel te vaak dus.’

8. Daphne Wellens: ‘Zonder alcohol had ik veel minder seks gehad in mijn leven’

Daphne Wellens Beeld HUMO

In ‘F*** You Very, Very Much’, de heerlijke reeks over twijfelende dertigers op Play4, is het personage van Daphne Wellens (33) wel érg onderhevig aan de zwaartekracht: Violet verliest zich in een affaire, slobbert elke fles witte wijn in haar nabijheid ongenadig leeg en lijkt vergeten hoe ze eerlijk kan zijn tegen haar twee hartsvriendinnen. Vinkt Wellens zelf ook zo vlot de hoofdzonden af? Op onderzoek!‘Van onenightstands werd ik zelfzeker, want dan is er alléén de lust en alléén de seks.’

9. Was ‘Deep Water’ in de jaren ‘90 gemaakt, kregen we ongetwijfeld de blote derrière van Ana de Armas te zien. In 2022 ligt dat anders. ★★★☆☆

Beeld Claire Folger

Toen Kim Basinger zich in 1986 in de softskinclassic ‘9 1/2 Weeks’ door Mickey Rourke liet blinddoeken, waarna het stel aan de slag ging met ijsblokjes, aardbeien en groene pepers, luidde dat in Hollywood het begin in van een liederlijk tijdperk. In het zog van het wereldwijde succes van die film lieten de studio’s hun pudeur vallen en begonnen ze ineens de ene softerotische film na de andere uit te brengen: ‘Basic Instinct’, ‘Fatal Attraction’, ‘Sliver’, ‘Wild Orchid’. ‘Consenting Adults’, ‘Body of Evidence’, ‘Disclosure’, ‘Color Of Night’, ‘Jade’. Lees hier de recensie.

10. Een foeftatoeage, DJ Het Kietelmonster en het rondste zonnebrilletje ter wereld: het graven naar ‘De mol’ is weer begonnen ★★★★☆

Beeld Play4

Een huwelijkstaart op een draagberrie! Graven in de woestijn! Een verfbom in de auto! Jawel, de extra lange openingsaflevering van het ‘De mol’-jubileumseizoen deed belletjes rinkelen ter grootte van beiaardklokken. ‘De geschiedenis herhaalt zich,’ grijnsde Gilles De Coster. ‘Maar soms ook niet.’ Waarop hij voor de eerste keer in de geschiedenis van het programma een kandidaat op magische wijze deed herrijzen. Lees hier de recensie