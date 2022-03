Kijk hier terug: dit is het grappigste uit de finale van Humo's Comedy Cup!

Een monument werd opgericht voor de gulle, decibelmeters provocerende, mondmaskerloze lach, gisterenavond in de Antwerpse Arenbergschouwburg: Jade Mintjens, Vincent Voeten en Charles Le Riche zorgden voor een historische finale van Humo’s Comedy Cup. In het rijk der vrijheid regeert de schaterlach - zelfs de mondhoeken van Guy Mortier, de stoïcijn die ook juryvoorzitter was, reisden meerdere keren naar het noorden.

Na een lang en volgens informanten behoorlijk wijnbespat beraad kwam de jury met een fraaie conclusie: Vincent Voeten, de man met de witzen droger dan Pepinster vóór 2021, wint Humo’s Comedy Cup. Hij ontvangt dus de cheque van 1.000 euro - als hij daarmee in Waarloos gaat tanken, geraakt hij minstens tot in Mechelen - en is tot het einde van zijn dagen verzekerd van de lach aan zijn gat. ‘Een héél mooie winnaar,’ is de eensluidende conclusie waar de jury graag nog dit aan toevoegt: zelden was de keuze moeilijker, zelden zette de finale van Humo’s Comedy Cup zó aan tot lyrisch schuddebuiken.

Herbekijk hier de beste fragmenten van de drie finalisten.

Vincent Voeten

Jade Mintjens

Charles Le Riche