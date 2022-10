Klimaatactivist lijmt zichzelf vast op tafel tijdens talkshow, maar weet vervolgens ook niet goed wat zijn punt precies is

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste kleine en minder grote gebeurtenissen van de actualiteit, netjes geduid in ‘Het moment’. Vandaag: de klimaatactivist die zich vastlijmde aan de tafel van ‘Jinek’ vergat het belangrijkste van zijn actie, namelijk het gesprek dat daarna volgt.

Wat: Een klimaatactivist lijmt zich live op televisie vast aan een tafel Waar: Het Nederlandse praatprogramma ‘Jinek’ Waarom is het opvallend: Het vastlijmen was goed voorbereid, zijn boodschap nadien heel wat minder

Het zijn verwarrende tijden voor iedereen, maar dat geldt zeker voor de brave presentatoren van talkshows dezer dagen. Nadat Gert Verhulst pas in ‘De tafel van vier’ voor de allereerste keer in zijn leven te horen kreeg dat het n-woord gebruiken niet oké is (de dag dat hij tot zijn ontsteltenis ontdekte dat er al jarenlang een hand in het achterste van zijn pratende hond zat, was er niks bij), kreeg gelegenheidspresentator Beau van Erven Dorens in Nederland ineens te maken met een vastgelijmde activist op zijn tafel.

‘Jinek’, de in Nederland erg populaire talkshow van Eva Jinek, werd gisterenavond uitzonderlijk gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, die dacht er een gezellig avondje van te maken met onder anderen zangeres S10 en klimaatactivist Jelle de Graaf als gasten. Maar dat viel al snel tegen, want die laatste had er niets beter op gevonden dan tijdens het gesprek over de nieuwe manier van actievoeren door Europese klimaatactivisten (waarbij al onder andere soep over een kunstwerk werd gegooid) ineens op tafel te klimmen en zichzelf eraan vast te lijmen.

Daar zat hij dan, live op televisie, in kleermakerszit voor de neus van Van Erven Dorens, klaar voor zijn speech. Alleen leek De Graaf vervolgens zo hard onder de indruk van zijn eigen actie dat hij amper uit zijn woorden kwam.

Een bijzonder moment zojuist in #Jinek. We spraken over de acties van 'Stop Oil Now', toen een activist zich aan de tafel vastlijmde. Dit gebeurde er: #Beau pic.twitter.com/kM1s9ZmlYv — Jinek (@Jinek_RTL) 25 oktober 2022

Wat volgde was doodzenuwachtig gebrabbel over de media die weigert om over de klimaatproblematiek te praten. ‘Ik zit hier vast in een liveprogramma. En ik ga het hier hebben over het klimaat en de ecologische crisis. Ik ga het hebben over het feit dat we het er nu wel over hebben en over het feit dat we het er niet over hadden toen honderd duizenden Pakistanen deze zomer te maken hadden met duizenden gigantische overstromingen, veroorzaakt door de klimaatcrisis.’

Beau van Erven Dorens leek allesbehalve onder de indruk en sprak de man rustig maar vermanend toe, een beetje alsof hij aan een kleuter uitlegde waarom jezelf bovenop een tafel plakken tijdens het kerstdiner misschien niet zo heel erg beleefd is. ‘We zijn nu net goed met elkaar over het onderwerp aan het praten, maar je haalt er ineens allemaal dingen bij over Nigeria’, repliceerde hij doodgemoedereerd. ‘Je moet even rustig blijven. Ik kan je niet eens een glaasje water geven, je kan het niet eens vasthouden zo.’

Uiteindelijk kapte Van Erven Dorens de uitzending af, maar hij gaf de beste vent wel nog een schouderklopje voor de moeite: ‘Je hebt een goede actie, Jelle. We gaan kijken hoe we je eraf kunnen schroeven en ik feliciteer je nu al met deze actie.’

Al volgde het hoogtepunt van de actie - of toch voor iedereen behalve Jelle de Graaf - pas na de uitzending, toen de security probeerde om de activist met tafelblad en al weg te dragen. ‘Laurel & Hardy’-gewijs paste die niet door de deur, waarop de mannen de deur schuin moesten houden en de lijm - ondanks al het kabaal van De Graaf over zijn veiligheid - toch niet zó sterk bleek: