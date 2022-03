Koop als Humo-abonnee exclusief in pre-sale tickets The Rolling Stones in Brussel

Om te vieren dat de krasse knarren van The Rolling Stones al 60 jaar op het podium staan, trakteren ze ons continent deze zomer op de gloednieuwe ‘SIXTY’-tour. Op 11 juli 2022 belanden Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, vergezeld door drummer Steve Jordan, daarmee ook in onze hoofdstad.

De show trekt langs 13 Europese steden in 10 landen. De aftrap staat gepland op 1 juni in Madrid en op 11 juli 2022 nemen ze het Koning Boudewijnstadion over in Brussel. Voor de allereerste keer ruilen ze de festivalweide en concertzaal in voor het grootste stadion in België. De ticketverkoop voor deze show start op vrijdag 18 maart om 9 uur. Extra goed nieuws voor Humo-abonnees: u zult via een exclusieve pre-sale al tickets kunnen bestellen vanaf woensdag 16 maart 12 uur t.e.m. donderdagavond 17 maart 23.59 uur.

‘SIXTY’ is het logische vervolg op de uiterst succesvolle ‘No Filter’ tour in Amerika, die door critici unaniem werd geloofd. Tijdens die recente Amerikaanse tournee speelden The Rolling Stones in het najaar van 2021 voor uitverkochte stadions in de hele Verenigde Staten, goed voor meer dan een half miljoen verkochte tickets.

Omdat het een verjaardagsfeestje betreft, zullen ze de fans op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion uiteraard trakteren op een setlist vol klassiekers als ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Start Me Up’ en vele andere hits.